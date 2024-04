Celebrando los cincuenta años del Comité por una Internacional de Trabajadores CIT

por Tony Saunois

Durante el fin de semana del 20 y 21 de abril de 1974, tuvo lugar una pequeña pero crucial reunión internacional en una sala del pub Old Mother Redcap en Camden, Londres. Esta reunión decidió lanzar una nueva organización internacional trotskista revolucionaria, el Comité por una Internacional de los Trabajadores – el CIT. La nueva internacional debía adherirse a las ideas y métodos de Marx, Engels, Lenin y Trotsky.

En la reunión estuvieron presentes partidarios del periódico Militant en Gran Bretaña y grupos muy pequeños que se habían establecido en Irlanda, Alemania y Suecia, junto con personas de Sri Lanka, Jamaica y algunos otros países. Aunque en ese momento era pequeño en número, el CIT daría importantes pasos hacia adelante en la segunda mitad de los años 1970 y en los años 1980 y tendría un impacto significativo a nivel internacional. Durante cincuenta años, el CIT ha estado involucrado en una lucha política por un programa socialista revolucionario para la clase trabajadora, participando y, en algunas situaciones, desempeñado un papel dirigente en las luchas de la clase trabajadora y los oprimidos.

La necesidad de trabajar para construir una nueva internacional trotskista surgió de lo que se había desarrollado en los años 1950 y 1960 y del auge económico posterior a la Segunda Guerra Mundial, que había llegado a su fin en 1974. Este período había tenido un impacto en el Secretariado Unificado de la Cuarta Internacional (USCI), en ese momento la principal organización sucesora de la internacional que Trotsky ayudó a fundar en 1938. La forma de responder al capitalismo y los acontecimientos internacionales desencadenó una serie de debates políticos y disputas en la USCI con partidarios del Militante en Gran Bretaña.

Militant se fundó en 1964, surgiendo del grupo en torno a la revista poco frecuente Socialist Fight, el periódico de la Liga Socialista Revolucionaria. Las diferencias se relacionaban con cuestiones cruciales como el carácter de las revoluciones coloniales en Asia, África y América Latina, el papel del guerrillismo y la clase trabajadora, la entonces división chino-soviética y las perspectivas y el programa para la clase trabajadora en Europa. Estados Unidos y otros lugares, entre otras cuestiones. En esencia, el USCI se alejó de la clase trabajadora y miró hacia otras fuerzas sociales como fuerza impulsora de la revolución socialista. Finalmente, esto resultó en la expulsión de facto de Militant del SUCI en 1965. Políticamente, esta ruptura fue producto de las condiciones objetivas y de cómo los trotskistas enfrentaron la situación mundial.

Inicialmente aislado sólo en Gran Bretaña, Militant todavía arraigó su análisis y enfoque políticos dentro de una perspectiva internacional. Después de su expulsión, los camaradas del Militante comenzaron a buscar copensadores internacionales. Se acordó, después de la discusión, que era necesario asumir la tarea de comenzar a construir una nueva organización internacional. Aquellos que formaban el núcleo del Militante a mediados y finales de la década de 1960 y posteriormente emprendieron esfuerzos y sacrificios hercúleos, especialmente Peter Taaffe junto con Keith Dickinson y otros. Ted Grant desempeñó un papel político importante en el período posterior a la Segunda Guerra Mundial, pero luego no pudo afrontar los desafíos de la nueva situación mundial que se abriría a finales de los años 1980 y 1990.

Gran Avance

A mediados de la década de 1960 se estaban produciendo cambios cruciales a nivel internacional, incluso en Gran Bretaña. Después de la Campaña por el Desarme Nuclear y otras campañas sobre este tema vinieron el movimiento contra la guerra de Vietnam, el movimiento de los estadounidenses negros y los Panteras Negras, la huelga general francesa y los levantamientos en lo que entonces era Checoslovaquia en 1968 y los disturbios y revoluciones en Asia. África y América Latina. Todo esto fue una anticipación de acontecimientos y agitaciones aún mayores en la lucha de clases en los años setenta.

En 1970 se produjo un cambio decisivo que permitió a Militant lograr grandes avances en Gran Bretaña y, más tarde, a nivel internacional. Los partidarios militantes, que trabajaban en esa etapa en el Partido Laborista, obtuvieron la mayoría en las Jóvenes Socialistas del Partido Laborista. En ese momento era una especie de organización. Los partidarios militantes lo transformaron. Se volcó hacia afuera para intervenir en la lucha de clases entre los trabajadores jóvenes. Se organizaron campañas, manifestaciones y mítines y finalmente se construyó una organización de aproximadamente 10.000 miembros, principalmente trabajadores jóvenes, de los cuales 2.000 asistieron a las conferencias anuales. La dirección del Partido Laborista acordó darle un lugar en el CNE del Partido Laborista, que se utilizó como plataforma eficaz para intervenir en las batallas cruciales dentro del Partido Laborista que estallaron hacia finales de los años 1970 y 1980.

La LPYS organizó el primer movimiento laborista nacional de esa época contra el racismo en Bradford en 1974. Estuvo en la vanguardia de muchas luchas antirracistas y batallas contra los fascistas, incluida la batalla de Lewisham en 1977, cuando desempeñó un papel destacado para detener una marcha del fascista Frente Nacional. El Partido Laborista produjo y financió folletos sobre la Revolución Rusa y otros temas. En aquel momento, el Partido Laborista era un animal completamente diferente a lo que vemos hoy. A pesar de que sus líderes clave eran procapitalistas, la clase trabajadora lo consideraba su partido y grandes sectores estaban activos en él.

Internacionalismo

Las luchas internacionales fueron una característica importante del trabajo iniciado por la LPYS bajo el liderazgo de Militant, especialmente la Campaña de Defensa de la Juventud Socialista Española durante la lucha contra la dictadura fascista de Franco.

Los acontecimientos en Gran Bretaña también abrieron nuevos canales para el trabajo internacional y el desarrollo del CIT. Se envió a miembros militantes de la LPYS en visitas internacionales a las conferencias de jóvenes socialistas en Europa. Esto permitió establecer contactos y ayudar a sentar las bases y fortalecer el trabajo del CIT principalmente en Europa después de su fundación en 1974. Se establecieron secciones del CIT en toda Europa occidental y se construyeron en Alemania, Suecia, Irlanda, España, Austria, Países Bajos, Grecia, Chipre y otros lugares. La mayoría de estas secciones también trabajaron en los partidos socialdemócratas.

Sin embargo, este trabajo, aunque permitió que esas secciones se desarrollaran y crecieran, no siguió el mismo camino que la situación única que se había desarrollado en el Partido Laborista británico. Aunque en Irlanda fue posible tener un gran impacto, ganar el liderazgo de la Juventud Laborista y conseguir miembros elegidos para el Consejo Administrativo del Partido Laborista. Esto reflejaba la situación de los partidos socialdemócratas en su mayoría.

Como reflejo de las revoluciones que se desarrollaron en Grecia, España y Portugal, los socialdemócratas PASOK, PSOE y PSP, respectivamente, se inclinaron dramáticamente hacia la izquierda durante un período. El éxito del trabajo de Militant en el Partido Laborista británico fue notado internacionalmente por las burocracias y las direcciones socialdemócratas de derecha procapitalistas. Rápidamente actuaron para expulsarnos de Suecia, donde temían nuestro creciente apoyo entre la juventud socialdemócrata. En Finlandia nos proscribieron y nos prohibieron ser miembros incluso antes de que hubiéramos reclutado a un solo miembro.

Los éxitos que tuvimos en este trabajo en Gran Bretaña en el Partido Laborista posiblemente condujeron a un énfasis excesivo en este aspecto del trabajo del CIT en algunos países. Sin embargo, no fue la única ruta o táctica que aplicó el CIT. En Grecia, inmediatamente después del derrocamiento de la junta militar en 1974, entramos en contacto con dos grupos trotskistas existentes que acordaron fusionarse y comenzar a intervenir en el PASOK cuando rápidamente aumentó su número de miembros cuando se formó. Fueron rápidamente expulsados en 1976 cuando obtuvieron un apoyo cada vez mayor.

En Sri Lanka se produjo un acontecimiento importante. Sri Lanka había disfrutado de una fuerte tradición trotskista a través de la construcción del partido de los trabajadores de masas, el LSSP, que tenía un núcleo trotskista. Tras la degeneración de este partido después de unirse a un gobierno de frente popular, finalmente se produjo una escisión y se formó el NSSP en 1977 y se afilió al CIT. Al mismo tiempo, comenzó el trabajo en Pakistán entre activistas en el exilio que luego regresaron al país y construyeron una organización.

Otros, aunque más pequeños, se sintieron atraídos por el CIT en una etapa posterior. Desde Sudáfrica, dos trotskistas se trasladaron a Londres y con otros construyeron la Tendencia Obrera Marxista del ANC, que tenía miembros tanto en el exilio como en Sudáfrica luchando contra el régimen del apartheid. Más tarde, en Nigeria, camaradas de dos pequeños grupos se reunieron en 1985 y comenzaron a construir el CIT en ese país y se convirtieron en un factor importante en la izquierda nigeriana.

La década de 1980 vio un recrudecimiento de la lucha en América Latina y el derrocamiento de los regímenes militares que habían gobernado el continente. El CIT recurrió a estos movimientos y envió camaradas a construir secciones en Chile, Brasil y Argentina, lo cual se logró. En Chile, nuestra sección participó en la lucha clandestina durante la dictadura de Pinochet y el CIT emprendió una campaña internacional de solidaridad política y de recursos, la Campaña de Defensa Socialista de Chile, defendiendo un programa socialista revolucionario para derrocar al régimen.



Éxitos

En Gran Bretaña, el apoyo y la afiliación al Militante fueron cada vez más fuertes, reflejando la situación política radicalizada y polarizada y el repunte de la lucha de clases. Se abrió una furiosa batalla entre la izquierda y la derecha en el Partido Laborista y los sindicatos. Militant iba a desempeñar un papel central en esto y en muchos ámbitos se convirtió en la columna vertebral de la izquierda. Tres partidarios del Militante fueron elegidos para el parlamento. De manera decisiva, los partidarios del Militante obtuvieron el apoyo mayoritario en el Partido Laborista de Liverpool y luego en el concejo municipal.

Más tarde, gracias al liderazgo y el papel de los miembros del CIT en importantes luchas en Irlanda, incluida la campaña contra las acusaciones contra el agua, los miembros ganaron escaños en los consejos locales, el parlamento irlandés y el parlamento europeo.

Se construyó una base sólida en los sindicatos y los partidarios del Militante desempeñaron un papel importante en la lucha para transformar los sindicatos en organizaciones combativas de la clase trabajadora. La orientación hacia la clase trabajadora organizada ha sido un aspecto crucial de la orientación política del CIT y de su trabajo.

Se produjo una batalla épica entre el Ayuntamiento de Liverpool y el odiado gobierno de Thatcher. En un momento se convocó una huelga general en toda la ciudad y 50.000 personas se manifestaron en apoyo del consejo. Esta lucha histórica se convertiría en un campo de batalla crucial para Thatcher y también para el ala derecha del Partido Laborista. Bajo el traicionero liderazgo de Neil Kinnock, el partido estaba dando un bandazo hacia la derecha. En 1983, los cinco miembros del consejo editorial del Militante fueron expulsados. Al ala de derecha procapitalista del Partido Laborista le llevó años llevar a cabo una cruel caza de brujas que finalmente expulsó a miles de personas del partido. En 1986, los concejales de Liverpool fueron suspendidos y sobrecargados.

A la batalla épica de Liverpool le seguiría la campaña masiva de impago del odiado impuesto electoral que Thatcher introdujo en 1989/90. Militant inició y dirigió este movimiento de masas que culminó con dieciocho millones de personas que se negaron a pagar el impuesto, lo que finalmente derrotó a Thatcher y provocó su caída. El CIT destaca el papel crucial de la clase trabajadora organizada en el sindicato. Al mismo tiempo, bajo ciertas circunstancias pueden desarrollarse organizaciones ad hoc no basadas en los sindicatos, como la Federación Anti-Impuestos Fiscales que iniciamos.

Clarificaciones

Las condiciones objetivas, las guerras, las revoluciones y las luchas de la clase obrera ponen a prueba a todas las organizaciones e individuos revolucionarios. A veces es esencial mantener una posición política de principios incluso si esto significa romper con un partido o grupo grande, o estar en minoría. Esto es necesario en ocasiones para mantener la credibilidad política y una posición de principios. Cuando fue necesario, el CIT se vio obligado a adoptar este método.

En Sri Lanka, la derrota de la huelga general del sector público por parte del gobierno socavó la fuerte base que el NSSP tenía dentro de los sindicatos y ayudó a abrir el camino a pogromos respaldados por el gobierno en 1983 entre la minoría tamil. A esto siguió la brutal guerra contra el pueblo tamil que desembocó, en 1987, en la intervención del ejército indio. La mayoría del NSSP apoyó la intervención india y abandonó la exigencia del derecho de autodeterminación del pueblo tamil. A esto se opusieron los dirigentes del CIT y una minoría del NSSP. El debate comenzó en 1987 y terminó con la expulsión del NSSP del CIT en 1989. Este fue un ejemplo de cómo a veces es necesario defender una posición política de principios incluso a costa de perder algunas fuerzas o de estar en minoría. tras un período de debate y discusión democráticos.

Esta cuestión volvería a surgir dentro del Militant y el CIT a finales de los años 1980 y 1990, cuando surgió una situación mundial completamente nueva con el colapso de los regímenes estalinistas en la ex URSS y Europa del Este. Incluso antes de esos levantamientos surgieron diferencias sobre las tácticas a seguir en el movimiento del impuesto de capitación, que reflejaban presiones oportunistas durante un movimiento y una lucha de masas. Una minoría en Gran Bretaña argumentó que los parlamentarios del Militante deberían pagar el impuesto electoral para conservar sus escaños parlamentarios. Una clara mayoría se opuso a esta posición oportunista. Uno de los diputados, Terry Fields, de Liverpool, fue encarcelado por negarse a pagar el impuesto y posteriormente fue expulsado del Partido Laborista.

Otros temas también provocaron debate y discusión, por ejemplo, la situación cambiante en Sudáfrica cuando el régimen del apartheid entró en su agonía mortal. Esto reflejaba una situación mundial cambiante. Cuestiones cruciales y fundamentales debían enfrentar el CIT en la década de 1990. Se desarrollaría una situación mundial completamente nueva. Esto exigió una reevaluación completa de las perspectivas mundiales y de las tácticas y estrategias que se derivan de ellas. El colapso de los estados estalinistas y la restauración del capitalismo en la ex URSS y Europa del Este cambiaron la situación mundial y tuvieron un impacto decisivo en la conciencia política y las organizaciones y partidos políticos de la clase trabajadora.

La minoría que surgió entonces en el CIT negaba estos cambios y lo que se derivaban de ellos. Cuando comenzaron los acontecimientos en la antigua URSS y en Europa del Este, la situación no estaba del todo clara al principio. La posibilidad de una restauración capitalista se planteó como una posibilidad en el Congreso Mundial del CIT en 1988. En cuatro o cinco años se convirtió en un hecho consumado.

El CIT envió miembros para intervenir en todos los países de Europa del Este y en lo que entonces era la URSS. Ver la realidad sobre el terreno permitió comprender mejor los procesos en funcionamiento. Lo que se convertiría en la mayoría del CIT estaba abierto a comprender los cambios que estaban teniendo lugar y rápidamente sacó las conclusiones que se derivaban de ellos. Lo que se convirtió en minoría no lo fue. Se contentaron con repetir lo que se había convertido en una fórmula anticuada y peligrosa. La situación objetiva mundial y cómo responder a ella provocó una división en el CIT. El CIT fue la primera organización de la izquierda revolucionaria en reconocer que se había producido la restauración capitalista. También reevaluó la situación en los antiguos partidos socialdemócratas y en algunos partidos comunistas, llegando a la conclusión de que se habían aburguesado y ya no eran partidos burgueses-obreros. Sin partidos políticos obreros importantes en la mayoría de los países, la necesidad de nuevos partidos obreros de masas y amplios se convirtió en un problema junto con la necesidad crucial de construir partidos revolucionarios. La antigua minoría del CIT rechazó este enfoque y se aferró dogmáticamente a la táctica anticuada de seguir trabajando en los viejos partidos como si nada hubiera cambiado.

Década de 1990

Las organizaciones y los individuos revolucionarios se ponen a prueba de muchas maneras diferentes y en una variedad de situaciones objetivas diferentes. Sin embargo, la década de 1990 fue un terreno extremadamente difícil de navegar para los marxistas. Hubo excepciones: en Nigeria, después de la anulación de las elecciones de 1992, se produjeron varias luchas de masas contra la continuación del régimen militar en las que los camaradas del CIT desempeñaron un papel cada vez más influyente. Las clases dominantes aprovecharon el colapso de los antiguos estados estalinistas para lanzar una ofensiva ideológica masiva. El socialismo fue derrotado, “hemos vencido”, pregonaron por todas partes. Los líderes del movimiento obrero a nivel internacional, en su mayoría, capitularon. La conciencia política retrocedió mucho y recién ahora comienza a recuperarse. Esto no significa que no estuviera pasando nada o que no estallaran algunas luchas.

Sin embargo, dentro de ellos estaba ausente la idea del socialismo como sistema social alternativo. En Europa hubo un eco entre grandes capas de la juventud para combatir el racismo. El CIT tomó una iniciativa audaz y lanzó Juventud contra el Racismo en Europa (YRE). En su apogeo se convocó una manifestación paneuropea en Bélgica que movilizó a 40.000 jóvenes de toda Europa. Luego, la YRE se desarrolló en varios países y fue crucial para ayudar al desarrollo de una nueva generación de cuadros dentro del CIT, algunos de los cuales se desarrollarían como líderes nacionales de nuestras secciones y desempeñarían un papel crucial en el CIT.

La nueva situación global planteó nuevos problemas para el CIT y la clase trabajadora. En el CIT tuvieron lugar debates ricos, animados y democráticos sobre cuestiones relacionadas con la introducción del euro, la Unión Europea, la globalización, el carácter de clase de China y la cuestión nacional en Escocia, el Estado español y otros lugares. Más tarde, se debatieron y discutieron a fondo otros temas, como la economía marxista y la tendencia a caer de la tasa de ganancia, así como las cuestiones tácticas que enfrentan nuestras secciones.

Todas las organizaciones se vieron afectadas por este cambio fundamental en la situación mundial. Ninguna organización política, incluida la izquierda revolucionaria, si está arraigada en la sociedad, puede ser inmune a las presiones objetivas y a la situación concreta que existe.

El CIT intentó acercarse a otras organizaciones internacionales que adhirieron al trotskismo para discutir si era posible llegar a un acuerdo. Se llevaron a cabo discusiones que involucraron al USFI, la LIT, la UIT (las dos últimas tienen su sede principalmente en América Latina y provienen de la corriente morenista del trotskismo) y otros. Sin embargo, después del debate, quedó claro que no había acuerdo político sobre cuestiones cruciales.

Exploramos nuevas tácticas en algunos países, como en Brasil, donde el PT socialdemócrata había degenerado y girado hacia la derecha y durante un período los miembros del CIT participaron en el PSTU, un partido alineado con la LIT, antes de la formación de un nuevo partido. formación de izquierda, PSOL, que se escindió del PT en 2002 y estaba compuesta en parte por varias tendencias trotskistas. El CIT siempre ha adoptado un enfoque flexible respecto de las tácticas y orientaciones necesarias en cada situación concreta.

Las presiones objetivas de este período pesaron sobre los socialistas y la clase trabajadora. Lamentablemente, afectó a algunos miembros del CIT en Escocia, quienes, reflejando estas presiones, buscaron un atajo y propusieron en 1998 la disolución del partido revolucionario en un partido más amplio en el que trabajarían como una tendencia laxa. Esto fue en el contexto de que SML, Militante en Escocia, había conquistado una base importante a través de la lucha contra los impuestos electorales y otras luchas. El SML eligió concejales en Glasgow y Strathclyde. Entre 1992 y 1994 participó en diecisiete elecciones y obtuvo una media del 33,3% de los votos. La dirección del CIT se opuso a este giro oportunista. Propusimos que si la organización escocesa insistía en implementarlo, podría hacerlo, siempre que se elaborara un balance después de uno o dos años. Esto fue rechazado por la mayoría en Escocia y se separaron del CIT en 2001.

Oportunidades y complicaciones

El final de la década de 1990 y la apertura del nuevo siglo vieron el inicio de movimientos contra el neoliberalismo, movimientos anticapitalistas y protestas en las que intervino el CIT. Estos movimientos abrieron un nuevo capítulo. Sin embargo, también reflejaron uno de los efectos del colapso de los antiguos estados estalinistas en la conciencia política de los activistas, la clase trabajadora y la nueva generación. Fundamentalmente, la idea de un sistema social alternativo al capitalismo, el socialismo, no estaba presente. El nuevo siglo vio el desarrollo de la “ola rosa” en América Latina, que comenzó en 1999 con la llegada al poder de Hugo Chávez en Venezuela. El CIT intervino en estos hechos y estableció una pequeña sección. Las debilidades de estos movimientos les impusieron grandes limitaciones.

Sin embargo, el cambio de humor entre las grandes capas fue muy significativo. Se reflejó en la principal potencia imperialista del mundo, Estados Unidos. El CIT en ese momento pudo intervenir y beneficiarse de esto. Un miembro del CIT en ese momento fue elegido para el concejo municipal de Seattle –el único socialista independiente elegido entonces en Estados Unidos– liderando el camino en la lucha por el aumento del salario mínimo y otras cuestiones.

El carácter significativo, pero políticamente limitado, de estos movimientos condujo finalmente a la decepción, la desilusión y la traición. La derrota de la “ola rosa” en América Latina en algunos países abrió el camino para que la derecha ganara electoralmente.

La “gran recesión” que golpeó en 2008, anticipada por el CIT, abrió una nueva era del capitalismo. Se había abierto un nuevo período de prolongada agonía del capitalismo con crisis económica y un crecimiento frágil y de corta duración. En nuestro análisis, el CIT tenía la esperanza de que esto condujera a un resurgimiento más rápido de una conciencia política socialista.

Sin embargo, esto no sucedió. Abrió el camino a levantamientos y luchas en muchos países, como la “Primavera Árabe” en 2011. Posteriormente estallaron una serie de múltiples levantamientos y revoluciones en Sudán, Chile, Ecuador, Sri Lanka y otros lugares. Se produjo una radicalización política que fue antisistema, antidesigualdad, contra la élite gobernante y el neoliberalismo, etc. Sin embargo, todavía la idea de un sistema social alternativo, el socialismo, no estaba presente de manera coherente.

Los levantamientos en Grecia, España y otros lugares llevaron al crecimiento de nuevas fuerzas políticas de izquierda como Syriza y PODEMOS. Estos fueron muy sintomáticos, pero no eran nuevos partidos obreros de masas como había defendido el CIT. El movimiento corbynista en Gran Bretaña, hacia el cual se orientaba el CIT, fue parte de este proceso internacional. Los nuevos partidos eran en gran medida de carácter populista de izquierda y de forma de “partidos digitales”. Críticos del capitalismo y sus consecuencias, no defendieron un sistema social alternativo al socialismo. No tomaron las medidas necesarias para construir partidos obreros de masas. Políticamente limitados y débiles, ellos, al igual que la “ola rosa” latinoamericana, fueron derrotados o traicionados, lo que llevó a la confusión y la decepción. Una era política de populismo, tanto de izquierda como de derecha, ha dominado la situación. Esto puede cambiar en la era en la que nos encontramos.

En la década de 2020

Siguió un complejo período de crisis capitalista. La clase trabajadora no había puesto su sello político en la situación como clase. La mayor parte de la izquierda había colapsado ideológicamente. Esto se reflejó nuevamente durante la pandemia de COVID y, más recientemente, durante la invasión rusa de Ucrania y la guerra en Gaza, con el fracaso en defender una posición de clase independiente. Este período provocó nuevas presiones objetivas sobre la izquierda y la izquierda revolucionaria. También ha afectado a los partidos burgueses.

Muchos partidos y grupos se fragmentaron y dividieron bajo esta presión. Este proceso también afectaría al CIT. En algunos casos, el peso del colapso económico y social también afectó a las organizaciones. Como hemos visto antes, al igual que en Pakistán, algunos sectores y miembros del CIT, frustrados por las complejidades de la situación, buscaron atajos. Se alejaron de la clase trabajadora organizada. Hacia finales de la primera década de este siglo, una parte abrazó el flagelo divisivo de las políticas de identidad que habían surgido de la academia en Estados Unidos. Significó un alejamiento de la clase trabajadora organizada. Esto resultó en una escisión del CIT que incluía a aquellos en Estados Unidos, Irlanda y otros. Al formar un bloque político sin principios, su nueva organización entró rápidamente en una serie de problemas, divisiones y actualmente se encuentra en medio de una gran crisis y una probable escisión.

La explosiva situación que se desarrolló, especialmente después de 2018, con levantamientos masivos en países como Sri Lanka, Chile y otros lugares, en los que intervino el CIT, ha abierto una nueva era. La división de nuestras filas en 2019 sobre la cuestión de la orientación hacia la clase trabajadora y las políticas de identidad, como ocurrió con otras anteriormente, fue parte de un proceso necesario para preparar al CIT, basándose en los métodos de Marx, Engels, Lenin y Trotsky para nueva tarea histórica y una situación mundial enteramente nueva. Esto requiere la aplicación de los métodos de estos líderes revolucionarios históricos y no una repetición de memoria de lo que argumentaron en una situación política y mundial diferente.

A través de la pandemia, sobre la base de una base y un análisis políticos sólidos, el CIT pudo mantener sus fuerzas y prepararse para la nueva situación explosiva en la que se encuentra el capitalismo, en su prolongada agonía de muerte.

Hoy el CIT ha intervenido con éxito en el repunte de la lucha de clases que se ha hecho evidente con el aumento de las huelgas en Gran Bretaña, Alemania, Estados Unidos y algunos otros países. En la horrible situación en la mayor parte de Asia, África y América Latina, hemos mantenido el núcleo revolucionario en países cruciales como Nigeria, Sudáfrica, Chile, Sri Lanka, India y otros lugares y nuestras fuerzas participando activamente en las luchas que tienen lugar allí.

La crisis cada vez más profunda del capitalismo global distópico con guerras, polarización y conflictos y luchas de clases plantea la necesidad urgente de que la clase trabajadora reconstruya el apoyo a la alternativa política independiente del socialismo. El CIT es parte de ese proceso y está reconstruyendo el movimiento trotskista revolucionario y construyendo partidos socialistas revolucionarios que eventualmente pueden convertirse en partidos grandes o de masas. En la lucha por construir esos partidos surgirán nuevas fuerzas y partidos que también serán parte de ese proceso. Para construir partidos socialistas revolucionarios son esenciales dos componentes. Una es que es esencial que se basen en una base teórica, una perspectiva y un programa marxistas sólidos. Al mismo tiempo, deben estar arraigados en la acción, la intervención y la participación en la lucha de clases y las vidas de los oprimidos. El CIT confía y es optimista en que puede desempeñar un papel crucial con otros en la construcción de partidos socialistas revolucionarios e internacionales que serán esenciales para derrotar al capitalismo y construir un futuro socialista.