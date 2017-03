Chile / Wallmapu – 30 de Marzo: Llamado a movilizarse por la Machi Francisca Linconao y los PPM

WERKEN NOTICIAS Marzo 19, 2017

MACHI FRANCISCA LINCONAO / A CASI UN AÑO DE CUMPLIR ENCARCELAMIENTO Y PERSECUCIÓN

COMUNICADO PÚBLICO FAMILIA Y COMUNIDAD MACHI FRANCISCA LINCONAO HUIRCAPAN

AL CUMPLIR UN AÑO DE ENCARCELAMIENTO Y PERSECUCIÓN PRODUCTO DE UN MONTAJE

A todos los lamuen y amigos que han apoyado la lucha por Justicia y Libertad para la Machi Francisca Linconao Huircapan, se les vuelve a agradecer el gran apoyo demostrado en cada una de las manifestaciones que se han realizado a nivel nacional e internacional.

KIÑE: Les queremos recordar nuevamente que la machi Francisca Linconao no está libre y que aún su salud está muy deteriorada producto del largo periodo de encarcelamiento (nueve meses) y 14 días de huelga de hambre, lo que sin duda han dejado secuelas en su estado físico y espiritual. Por esto es que voluntariamente ha decidido internarse en el hospital intercultural de Nueva Imperial en busca de alguna mejoría, ya que los dolores estomacales y de cabeza no han cesado día a día. También sabemos que todos estos dolores obedecen a las circunstancias de estrés, angustia y condición actual de incertidumbre judicial, que en el caso de una autoridad ancestral son más graves aún, ya que durante año pasado la machi Francisca debía hacer el cambio de su rewe ceremonia muy importante en la tradición de las machis y por estar en cárcel no lo pudo hacer.

EPU: El día de hoy vemos que es muy importante seguir manifestando el apoyo tanto a la machi Francisca Linconao Huircapan como a los presos políticos mapuche que siguen sufriendo injustos procesos judiciales avalados en leyes nefastas como la ley antiterrorista que ha sido una herramienta creada en dictadura para criminalizar a las autoridades tradicionales mapuche que llevan la justa demanda territorial mapuche. Por esto les pedimos nuevamente apoyo en las manifestaciones que se realizarán en diferentes territorios, nacional e internacionalmente, Convocamos para el día 30 de marzo en lugares y horarios que determinen las organizaciones, esta fecha muy significativa y a la vez dolorosa, ya que fue el 30 de marzo del 2016 donde se allanan a once hogares mapuche tomándolos prisioneros e imputándolos injustamente en base a una declaración obtenida con apremios ilegítimos involucrándolos en el caso Luchsinger Mackay, recordaremos unos de los más grandes montajes implantados por el estado, uno entre tantos otros que se han desarrollado en las últimas décadas en territorio mapuche.

A un año de vulneración, atropellos, injusticia y racismo judicial evidenciado en un año de prisión sin que exista condena. Queremos pedir apoyo para Machi Francisca y todos los Prisioneros Políticos Mapuche que de una u otra forma han encarnado la resistencia de cientos de años ante la colonización, usurpación y explotación de la ñuke mapu.

A 1 año de este burdo e insostenible montaje decimos

BASTA AL ATROPELLO Y PERSECUCIÓN A LOS DEFENSORES DEL TERRITORIO!!!

BASTA A LA APLICACIÓN DE LA LEY ANTITERRORISTA!!!!

Viernes 17 de Marzo 2017.