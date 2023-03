Ya comenzó a disminuir la población china

Por Adán Salgado Andrade

Por muchas décadas, China ha sido la maquiladora mundial. Sus relativamente abundantes recursos naturales, así como sus cientos de millones de trabajadores, la han convertido en la maquiladora mundial del capitalismo salvaje. Cientos de empresas, han buscado establecer una filial en ese país, sobre todo, estadounidenses y europeas. Su crecimiento, por tanto, ha sido anárquico (ver: http://adansalgadoandrade.blogspot.com/2011/01/el-sobrevalorado-y-anarquico.html).

Por ello, sus índices de contaminación, tanto de sus aires, aguas y ríos, están entre los más altos del mundo. Ha sacrificado su medio ambiente con tal de crecer demasiado (ver: http://adansalgadoandrade.blogspot.com/2017/06/la-creciente-y-letal-contaminacion-china.html).

Sin embargo, no todo dura para siempre. Ahora, el factor humano, del que más se enorgullecía China, está declinando. Por primera vez, luego de décadas, su población comenzó a disminuir. Antes, ya se había dado, durante el reinado de Mao Zedong (1893-1976), cuando trató de implementar un brutal programa para incrementar la producción agrícola e industrial, que hubo millones de chinos, que murieron de hambre. Uno de los graves errores de Zedong (ver: http://adansalgadoandrade.blogspot.com/2013/09/china-autoritarismo-capitalismo-salvaje.html).

La cifra más reciente indica que ese país tuvo, a fines del 2022, 850,000 personas menos que en el 2021. Y eso, porque murieron 10.41 millones de personas y sólo nacieron 9.56 millones.

Eso implicaría que ya está en proceso de avejentamiento, pues la población se estaría estancando o disminuyendo, como ya sucedió.

Es irónico que aunque hay sobrepoblación, muchos países registran cada vez menos nacimientos, sobre todo, los “ricos”, como los europeos o Japón, en donde la población de la tercera edad, va superando a los jóvenes. Y eso lleva a que éstos, menos, son los que sostendrán a los viejos, los más.

En Japón, por ejemplo, se estima que en el 2014, 38% de su población tenía arriba de 60 años y que el 25.9%, estaban sobre los 55 años. Esta última cifra, se incrementó en 29.1% para el 2022 (ver: https://en.wikipedia.org/wiki/Aging_of_Japan).

Es una clara preocupación, pues, de por sí, cada vez la edad máxima para ciertos trabajos, va disminuyendo, sobre todo, los que conllevan actividades físicas, como los obreros. Aunque no sucedería así con los trabajos del intelecto, digamos, pues a mayor edad, por ejemplo, un profesor, mayor será su experiencia, pero esto no lo consideran los empleadores.

Y como en China se aplica ese criterio, al envejecer su gente, menos podría seguir siendo la maquiladora mundial.

En el artículo de Associated Press, titulado “Baja la población china por primera vez en décadas, al registrase menos nacimientos”, firmado Ken Moritsugu, se analiza esa situación, que ya es considerada problemática para la mafia en el poder, comandada por Xi Jinping, quien ya se está convirtiendo en dictador vitalicio, al haberse reelegido para un tercer periodo “presidencial” (ver: https://apnews.com/article/taiwan-china-hong-kong-eb24f22b99fc777ec9909f6e0c7e322f).

Otro problema del envejecimiento poblacional es que “China no tiene los recursos para atender a su población avejentada, como los tiene Japón. ‘Envejeció antes de ser un país rico’, afirma Yi Fuxian, un demógrafo y experto en la población china, de la universidad de Wisconsin-Madison”, dice Moritsugu, citando a Fuxian.

En efecto, no sólo no podrá atender a su población envejecida adecuadamente, sino que como ha dado prioridad al crecimiento económico, ha descuidado mucho la salud pública y se han disparado enfermedades como obesidad, diabetes, hipertensión y otras.

Antes, por tanta población, China, impuso la política de un solo hijo, “pero ahora, está alentando a que las familias tengan dos y hasta tres”.

De por sí, desde que inició la pandemia, que ese país fue en donde se originó – y que todavía se especula si fue un contagio animal o por un laboratorio –, ha tenido problemas económicos, pues durante la peor fase, casi se paralizó. Y ahora que más o menos ha pasado lo peor, a consecuencia justamente de la pandemia, la economía mundial empeoró y siguen muchas secuelas porque la pobreza aumentó (ver: https://www.jornada.com.mx/2023/03/03/politica/002n1pol).

Todo eso ha disminuido el consumo mundial y aunque China dice que este año crecerá un 5% su actividad económica (PIB), no parece algo realista, tomando en cuenta el citado empobrecimiento, la crisis climática, que también está afectando a la economía mundial, así como la guerra entre Rusia y Ucrania, que está desviando muchos recursos para destrucción y no, para beneficio global.

Sin embargo, Fuxian, indica que ya desde hace unos 9 o 10 años, “la población ha ido declinando, pero el gobierno no lo ha reportado, por temor a afectar su actividad industrial foránea”.

Y quizá ya India, la haya sobrepasado, indica, pues probablemente ya supere los 1,400 millones que aproximadamente tiene China en la actualidad.

“Podría sustituirla como maquiladora mundial, pues su población es más joven”, dice Moritsugu.

Una de las razones de la disminución poblacional es que los jóvenes compiten agresivamente por los empleos, cada vez más escasos, no hay para todos. Como en todo el mundo, en China, ya no es garantía el tener una profesión para conseguir, ya no digamos un buen empleo, sino conseguirlo (ver: http://adansalgadoandrade.blogspot.com/2022/08/en-china-como-en-el-resto-del-mundo-hay.html).

Por lo mismo, los jóvenes ya no desean tener hijos, como Zhang Huimin, residente de Beijing, de 23 años, citada por Moritsugu, quien dice que “las casas están caras. Prefiero vivir sola. Cuando me siento triste, veo a mis amigos o cuido a mis mascotas. Es mucho mejor” .

Así que ahí está China, que antes se preocupaba de tener mucha gente, ahora, de que va disminuyendo y está avejentándose.

Ironías de la vida.

