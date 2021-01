XIII Congreso Nacional del PCV: Impulsar la renovación y el desarrollo rápido y sostenible de Vietnam.



El XIII Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam (PCV) se inauguró oficialmente esta mañana en el Centro Nacional de Convenciones en Hanoi.



El XIII Congreso Nacional del PCV se inaugura en Hanoi (Fuente:VNA)



Hanoi (VNA)- El XIII Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam (PCV) se inauguró oficialmente esta mañana en el Centro Nacional de Convenciones en Hanoi.



Asisten a la magna cita mil 587 delegados en representación de más de 5,1 millones de militantes en el país, un aumento de 80 en comparación con el XII Congreso Nacional y es la edición con mayor número de representantes.



El evento se lleva a cabo bajo el tema: Fortalecer la construcción y rectificación de las filas partidistas, y del sistema político limpio y fuerte, enarbolar la voluntad y la determinación del desarrollo del país, poner en alto la fuerza de la gran unidad nacional en combinación con la fuerza de la era; continuar impulsando de forma integral y sincrónica la renovación; construir y defender con firmeza la Patria, mantener un ambiente de paz y estabilidad; y esforzarse para convertir a Vietnam en una nación desarrollada con orientación socialista para mediados del siglo XXI.



Con la consigna: Solidaridad-Democracia-Disciplina-Creatividad-Desarrollo, el XIII Congreso resumirá el cumplimiento de la Resolución del XII Congreso y evaluará los 35 años del proceso de la renovación, tres décadas de la implementación de la Plataforma 1991, los 10 años de la realización de la Plataforma modificada y desarrollada de 2011 y el plan de desarrollo socioeconómico 2011-2020.



También trazará las orientaciones y tareas del desarrollo socioeconómico para la etapa 2021-2025, año en que se conmemorará el 50 aniversario de la Liberación del Sur y Reunificación Nacional; los objetivos y pautas para 2030, cuando se cumple el centenario del establecimiento del PCV, y la Visión de desarrollo hasta 2045, para celebrar por todo lo alto los 100 años del nacimiento de la República Democrática de Vietnam (actual República Socialista de Vietnam). Se trata de los hitos importantes que marcan el desarrollo del Partido, el pueblo y el país, así como las pautas y la visión estratégica para el desarrollo nacional en el nuevo período.



La magna cita revisará el trabajo de construcción del Partido y la dirección del Comité Central del XII mandato, así como definirá las orientaciones y tareas para el próximo.



Los delegados evaluarán el cumplimiento de los Estatutos del Partido del XII mandato y elegirán un nuevo Comité Central.



En la sesión inaugural, el secretario general del PCV, presidente de Vietnam y jefe del subcomité encargado de documentos, Nguyen Phu Trong, presentó el Informe del Comité Central del XII mandato sobre los documentos partidistas para la consideración, análisis y toma de decisiones en el Congreso.



Borradores de los documentos partidistas: Fruto de la cristalización intelectual de todo el Partido y el pueblo



Sobre la preparación de esos textos, Phu Trong informó que durante los últimos dos años, los subcomités coordinaron con los órganos de investigación, ministerios, sectores y localidades en la celebración de cerca de 60 conferencias, seminarios, simposios y establecer 50 grupos de trabajo que se encargaron de recopilar las sugerencias de ex dirigentes del Partido y el Estado, expertos nacionales, organizaciones y especialistas extranjeros.



Los mencionados subcomités también realizaron 20 sesiones de trabajo para debatir y aprobar el Proyecto y los borradores de documentos, garantizando la cohesión de los contenidos de los mismos, especialmente el Informe Político.



El Buró Político se reunió en muchas ocasiones para perfeccionar esos importantes documentos que fueron sometidos a análisis en los plenos X, XI, XIV y XV del Comité Central.



Los borradores fueron modificados y presentados ampliamente para acopiar las recomendaciones de diputados de la Asamblea Nacional, el Comité Central del Frente de la Patria y otros organismos.



Los textos, que también se sometieron al plebiscito popular, recibieron millones de opiniones de las capas sociales, cuadros, militantes y ciudadanos dentro y fuera del país.



Phu Trong afirmó que la preparación de esos textos fue realizada de manera meticulosa, cuidadosa y metódica, con innovaciones en el contenido y método.



Improntas destacadas y nuevos bríos



Al resumir los trabajos del XII mandato y los 35 años de renovación, el máximo dirigente de Vietnam, subrayó que en el último lustro, aprovechando oportunidades y ventajas, y superando las dificultades y desafíos -sobre todos los generados por la epidemia y desastres-, todo el Partido, el pueblo y el ejército han puesto en alto el patriotismo, la solidaridad, la determinación, el coraje, la creatividad y se han esforzado por alcanzar logros importantes e integrales, los cuales han consolidado y elevado la confianza del pueblo en el Partido, el Estado y el socialismo.



XIII Congreso Nacional del PCV: Impulsar la renovacion y el desarrollo rápido y sostenible de Vietnam hinh anh 2



El secretario general del PCV y presidente de Vietnam, Nguyen Phu Trong, presenta el Informe del Comité Central del XII mandato sobre los documentos partidistas para la consideración, análisis y toma de decisiones en el XIII Congreso (Fuente:VNA)

La economía nacional ha registrado un crecimiento promedio bastante alto, de 5,9 por ciento; la calidad del crecimiento ha mejorado y la macroeconomía se ha mantenido estable, mientras la inflación se ha controlado y los grandes equilibrios de la economía se han garantizado, precisó.



La balanza comercial se ha mejorado y las exportaciones han crecido, detalló, al agregar que el entorno de inversión, negocios, las potencialidades, envergadura y competitividad de la economía del país se han elevado.



Phu Trong también puso de relieve los resultados alcanzados en la garantía del bienestar social, salud, educación y formación, ciencia y tecnología, protección del medio ambiente y cultura.



De acuerdo con el dirigente partidista, el trabajo de fortalecimiento de las filas partidistas y del sistema político recibió una atención especial y fue realizado de manera integral, sincrónica y efectiva en todas las esferas de la política, ideología, moralidad, organización y el personal.



Por otro lado, la labor de inspección, supervisión y lucha contra la corrupción, despilfarro y los fenómenos negativos se ha intensificado con avances y resultados tangibles, señaló.



Pormenorizó que muchos casos de delitos económicos y corrupción fueron detectados, llevados a la justicia y sancionados firmemente, sirviendo así como una advertencia a todos, lo que ha recibido el apoyo de los cuadros, militantes y ciudadanos.



La situación de corrupción, degradación moral, “autoevolución” y “autotransformación” en las filas del Partido y el sistema político se ha frenado y controlado gradualmente.



Ante la evolución compleja de la situación regional y mundial otorgamos importancia a la consolidación y fortalecimiento de la defensa y seguridad y tomamos las riendas en la respuesta a las contingencias, resaltó.



La seguridad política, económica, en la cultura y sociedad, y el orden social se han asegurado, mientras las actividades exteriores y la integración internacional se han promovido profunda y ampliamente, apuntó.



Hemos persistido en defender la independencia, la soberanía, la unidad y la integridad territorial y los intereses de la nación, manteniendo un ambiente de paz y estabilidad para el desarrollo nacional y contribuyendo a la paz, cooperación y desarrollo en la región y el mundo, lo que ha recibido el aprecio de la comunidad internacional y elevado el prestigio y papel del Partido y el Estado en la palestra mundial, dijo.



En 2020 a pesar de los impactos de la pandemia de COVID-19, Vietnam logró resultados positivos con un crecimiento de 2,91 por ciento, en contraste con la economía mundial que se contrajo cuatro por ciento, indicó.



El país fue uno de los de mayor crecimiento en el mundo y cosechó el reconocimiento mundial como un punto destacado en el cumplimiento del doble objetivo de luchar contra el COVID-19 y garantizar la bonanza económica y la vida de la población, realzó.



Además, hizo hincapié en los resultados alcanzados durante el XII mandato que no solo han contribuido a crear nuevos impulsos, sino una nueva fuerza para que todo el Partido, el pueblo y el ejército venzan las dificultades y retos y optimicen las oportunidades para llevar adelante al país.

Lecciones y experiencias inapreciables



Phu Trong presentó las lecciones más importantes aprendidas a partir de la práctica del proceso de Doi Moi (Renovación), en particular la implementación de la Resolución del XII Congreso Nacional del PCV, efectuado en 2016.



De acuerdo con el máximo dirigente, la rectificación de las filas partidistas se debe cumplir de forma resuelta, integral, sincrónica, frecuente y efectiva en términos de política, ideología, moral, organización y labores del personal. Subrayó, además, la importancia de persistir en continuar, aplicar y desarrollar de manera creativa la vía del marxismo-leninismo y el pensamiento de Ho Chi Minh; reforzar la capacidad de liderazgo y combatividad del Partido; consolidar con frecuencia la unidad entre los militantes y en el sistema político; cumplir con seriedad los principios de construcción del PCV; renovar los métodos de liderazgo; construir un Estado y un sistema político transparente y firme; y perfeccionar el mecanismo de control del poder.



Phu Trong también llamó a “tener en cuenta que el pueblo es la raíz” en todas las tareas del PCV y del Estado, es decir, confiar, respetar y promover el derecho del pueblo de decidir los asuntos importantes de la nación, cumpliendo el lema “el pueblo sabe, delibera, ejecuta, examina, supervisa y aprovecha” los intereses del país. Asimismo, exhortó a robustecer los vínculos entre el Partido y el pueblo, así como la confianza de los pobladores en el PCV, el Estado y el socialismo.



Además, pidió cumplir las tareas encomendadas por el Partido, el Estado y el pueblo con “alta determinación, esfuerzos firmes, acciones drásticas, dinamismo, creatividad y espíritu positivo”, aprovechando todos los recursos, impulsos y superioridad del socialismo. También instó a elevar la responsabilidad de los cargos de liderazgo, a la par de fortalecer todo el sistema político.



Por otro lado, propuso priorizar la construcción sincrónica de las instituciones de desarrollo, de manera que se logre el equilibrio entre la firmeza y la renovación; entre lo heredado y lo desarrollado; la reforma económica y la política, cultural y social; los principios de la economía de mercado y la orientación socialismo; el crecimiento económico y el desarrollo de los valores culturales y humanos, la solución de los asuntos sociales y la protección ambiental; la expansión económica y la garantía de la defensa y seguridad; la independencia y la integración internacional.



Es crucial respetar y aprovechar el papel impulsor de los valores humanos, la cultura, la educación, la ciencia y la tecnología en el desarrollo del país, enfatizó.



Phu Trong también urgió a tomar la iniciativa en el análisis y el pronóstico de la situación regional y global para adoptar acciones oportunas ante los cambios, e instó a empeñarse en la salvaguarda de la independencia, la soberanía y la integridad territorial de la Patria, así como en el mantenimiento de la paz, estabilidad y seguridad a favor del desarrollo nacional, a la par de impulsar la integración internacional.



Esas lecciones sirven como una base de referencia importante que el PCV continuará aprovechando y desarrollando para superar con firmeza las dificultades y desafíos, aseguró.



Agilizar de forma sincrónica e integral la renovación nacional para impulsar el desarrollo sostenible



Al identificar las orientaciones para el XIII mandato y el período posterior, Phu Trong señaló que para continuar implementando el Doi Moi en la nueva coyuntura, el Partido, el ejército y el pueblo deben aferrarse al marxismo-leninismo, el pensamiento de Ho Chi Minh, la causa de salvaguardar la independencia y construir el socialismo, el lineamiento de renovación del PCV, los principios de fortalecimiento de las filas partidistas y la garantía al máximo de los intereses nacionales sobre la base de las leyes internacionales, la igualdad y la cooperación de beneficio mutuo.



XIII Congreso Nacional del PCV: Impulsar la renovacion y el desarrollo rapido y sostenible de Vietnam hinh anh 3



La miembro de Buró Político y presidenta de la Asamblea Nacional, Nguyen Thi Kim Ngan, y delegadas en el evento (Fuente:VNA)

Reiteró que el país opta por agilizar de forma sincrónica e integral la renovación para alcanzar un progreso rápido y sostenible, teniendo en cuenta el desarrollo socioeconómico como la tarea central; el fortalecimiento de las filas partidistas, la labor clave; la promoción de los valores culturales, la base espiritual; y la garantía de la defensa y seguridad, una prioridad vital y frecuente.



De acuerdo con Phu Trong, el impulso para que el país alcance esos objetivos es el patriotismo, la resiliencia, la unidad y la aspiración del pueblo a desarrollar una nación próspera y feliz, al igual que la fuerza integral de todo el sistema político, la cultura y los valores humanos, la aceleración de la innovación y la aplicación tecnológica.



En particular, calificó como factor decisivo del éxito de la causa de construcción nacional la rectificación del PCV.



Los resultados alcanzados en el XIII mandato constituirán la base para el cumplimiento de los objetivos estratégicos hasta 2030, con visión hacia 2045, afirmó.



Promover la gran unidad nacional



Al reiterar el lema “Unidad-Democracia-Disciplina-Creatividad-Desarrollo” del XIII Congreso Nacional, Phu Trong pidió que los militantes realicen debates minuciosos para alcanzar el alto consenso sobre los documentos de la magna cita, creando así la base para el cumplimiento exitoso de la Resolución del evento.



Manifestó su convicción de que bajo el liderazgo acertado del PCV, el apoyo del pueblo, la unidad nacional y la alta determinación política, el Partido, el ejército y el pueblo alcanzarán nuevas hazañas en la construcción de un país poderosos, democrático, equitativo y civilizado, que está en el camino hacia el socialismo.



Fuente: Vietnam Plus. Agencia Vietnamita.

