Wallmapu: «No pidan que seamos pacíficos si día a día nos reprimen, hostigan y encarcelan»

Comunicado de Presos Políticos Mapuche de Elikura.

A nuestro pueblo nación Mapuche, a las organizaciones sociales que solidarizan con nuestra causa, nosotros los presos políticos mapuche del Lov Elikura declaramos:

El gobierno de Chile no tiene voluntad política. Esto se ve reflejado en el constante engaño que encarnan sus palabras y prácticas. Como siempre, intentan engañarnos y engañar a nuestras autoridades mapuche, haciéndonos creer que comprando tierras a través de CONADI frenarán las recuperaciones y detendrán el conflicto.

No sean ingenuos. Al mapuche ya no lo pueden engañar como lo hicieron antes, ahora no creemos en el supuesto “estado democrático” ni en su aparato jurídico que sólo ha servido para reforzar la militarización del Wallmapu, proteger los intereses de los ricos y de sus empresas. El gobierno protege a aquellas personas que históricamente han asediado nuestra cultura, territorio y forma de vida con su sistema de muerte. Ya no les creemos y es por esto que la lucha mapuche ha escalado a pasos agigantados y se multiplica por todo el territorio en resistencia.

La “vía política” que ellos dicen buscar, no es política, porque no se reconocen partes iguales y es impuesta desde arriba. Acá jamás se ha hecho política, sino tutelaje y otras formas de paternalismo. Si hicieran política, se sentarían a conversar con las autoridades y dirigentes de la lucha territorial, sin tratarlos de terroristas o criminales y sin imponer sus condiciones. Eso es la política: atender las verdaderas causas que sostienen el conflicto en nuestro territorio. Política fue lo que se hizo siglos atrás, en los parlamentos, es escuchar en igualdad de condiciones, y en eso los pueblos oprimidos tenemos mucho que enseñar.

Las demandas territoriales y el continuo encarcelamiento que se ven sometidos nuestros hermanos en las cárceles chilenas han provocado la agudización de un conflicto que está lejos de resolverse. Somos testigos de cómo los jueces y tribunales están a las órdenes de los poderosos y sus formas de sometimiento racistas. ¿Existe otro motivo para entender las condenas ejemplares y largas que han pesado sobre nuestra gente? Es el racismo y la idea de que somos sus enemigos las causas de nuestras condenas. Un preso “común”, por los mismos delitos, recibe penas mucho más bajas, lo que demuestra el racismo judicial y la desigualdad penitenciaria en las cárceles chilenas, siendo espacios donde se reproducen torturas y malos tratos hacia con los presos políticos mapuche, desconociendo plenamente los tratados internacionales en la materia de encarcelamiento indígena.

En la actualidad, el gobierno de Gabriel Boric reproduce la misma política del fracaso que se ha aplicado por casi 3 décadas y, peor aún, siendo un gobierno supuestamente de izquierda, vuelve a militarizar el territorio, dejando tranquilos a los poderosos. Esto vuelve a activar los focos de conflicto ya que como mapuche vemos las mismas prácticas coloniales de la antigüedad: sometimiento a nuestra gente, despojo y violencia racista.

Pero la historia no se volverá a repetir, ya que nuestro pueblo avanza con dignidad y orgullo hacia su liberación. Hoy, como presos políticos, volvemos a vivir las vulnerabilidades históricas que ha sufrido nuestra gente, vemos como se transgreden nuestros derechos y nuestra dignidad. No pidan que seamos pacíficos si día a día nos reprimen, hostigan y encarcelan. No pidan paz si sólo han dado guerra y migajas administrativas. Nuestra lucha es contra sus propias mentiras y su sistema de muerte. Nuestra lucha es por la vida, y si piensan que encarcelándonos nos detendrán están muy equivocados, porque detrás nuestro hay miles de peñi, lamuen, lov y comunidades que están decididas a resistir y recuperar nuestro territorio ancestral.

Muley reñma, muley botüm ka ñawe, bey mew, amulepe taiñ weichan

Queremos agradecer a los hogares Mapuche de Concepción y Temuco, a todas y todos los que han exigido la nulidad de nuestro juicio, ¡Chaltumay kom pu peñi pu lamuen, weiwaiñ!

NULIDAD Y JUICIO JUSTO

LIBERTAD A TODOS LOS PRESOS POLITICOS MAPUCHE

FUERA MILITARES DEL WALLMAPU

TRASLADO AL RECINTO PENITENCIARIO DE LEBU A LOS PEÑI: ROBINSON PARRA , ALEXIS MARIL ,ESTEBAN CARRERA ,YERKO MARIL.

TRASLADO AL CET PARA CESAR MILLANAO, ORLANDO SAEZ, OSCAR PILQUIMAN

AMULEPE TAIÑ WEICHAN, AMULEPE TAIÑ WEICHABE, BENTREN NEWEN KOM PU CHE

¡MARICHIWEO,MARICHIWEO!

21 de mayo, 2022.

Fuente: https://www.facebook.com/aukinlavken/

