Venezuela hizo lo que en Chile no fuimos capaces de hacer

Galo Barrezueta Gonzalez

Habiendo tanta literatura dando vuelta, desde los clásicos hasta los más rebuscados pasquines de “modernos socialistas” que dan luces de como es el actuar del imperialismo político, monopólico, financiero; habiendo tanta literatura y experiencias de cómo se arrastran todas las burguesías nacionales vendiendo barato su dignidad; habiendo tantas experiencias internacionales acumuladas , existiendo incluso una dolorosa experiencias en nuestro país de cómo son las formas bastardas de aplastar todo intento por lograr una patria más justa, más solidaria, más humanas, un gobierno popular; una patria socialista, ¡¡¡cómo cresta no aprendemos!!!

Leemos y no comprendemos, vivimos y no acumulamos; decimos ser y no lo somos..



En Chile, en más de una oportunidad le aconsejaron al gobierno popular del Compañero Allende que cerrara el Congreso, lugar donde conspicuos miembros de nuestra burguesía y la derecha chilena, fraguaban el más cruento golpe de Estado. Hoy nos espantamos porque en Venezuela un poder del Estado, en el ejercicio de sus atribuciones, hace lo que nosotros no fuimos capaces de hacer y defender.



Hablamos de la existencia de clases, e incluso algunos “pasados pá la punta” reconocen la existencia de la lucha de clases, pero no entendemos que es aquello, y menos comprenden lo violenta que esta puede llegar a ser a medida que le vamos tocando los intereses a al empresariado, nacional e internacional. Dejan todo esto “devaneos” como un mero ejercicio académico e intelectual.

Lo que sucede en Venezuela es la expresión salvaje de esta lucha. Al socialismo no se lo abandona, a la revolución no se le abandona. Los errores internos se atacan y se corrigen, pero es un tema que se resuelve donde corresponde.



¡Estemos atentos todos los políticos “demócratas” que hoy levantaran voces estridentes pidiendo democracia en Venezuela!; serán esos mismos que se vendieron en la “pactada transición” pinochetista; serán los mismos que extendieron sus manos para recibir dineros del nieto del dictador y del empresariado; son los mismos que fraguaron el Golpe, los mismos que terminaron el plan político y económico que el dictador no alcanzó a terminar; todos revueltos en el mismo barro.



Ah…. “Gobierno Bolivariano…. Lo que les sucede hoy, es por no haber tomados medidas, que la literatura y toda la experiencia acumulada, te EXIGIA TOMAR!!!.

Hasta la Victoria Siempre!!!

