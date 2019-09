Valparaiso – Jornada de protesta nacional: el tsunami de demandas que sigue creciendo

DIARIO LA QUINTA

Mesa de Unidad Social de Valparaíso, bajo la consigna “Nos cansamos, nos unimos”, convocó a una jornada que se caracterizó por la articulación de las diversas organizaciones y movimientos sociales de la región.

En medio de la polémica por la programación del simulacro de tsunami el mismo día y hora en que se había informado previamente que se llevaría a cabo una jornada de protesta, organizaciones sociales, sindicales, territoriales, estudiantiles, ambientalistas y temáticas de Valparaíso salieron a las calles este 5 de septiembre en el marco de la primera protesta nacional convocada por la Mesa de Unidad Social bajo la consigna “Nos cansamos, nos unimos”, que comenzó a tempranas horas de la madrugada, con la instalación de lienzos y pegatinas convocando a diversas acciones a realizarse durante el día, culminando pasadas las 20:00 horas con un masivo caceroleo en la Plaza de la Victoria y los cerros de la ciudad puerto.

“Todas las organizaciones tenemos asumido esta primera jornada de protesta nacional, la que hemos caracterizado como una protesta que hemos democratizado, ya que cada organización ha resuelto distintas actividades de acuerdo a lo que sus asambleas han determinado”, explicó Mabel Zúñiga, presidenta de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) de la región de Valparaíso e integrante de la Mesa de Unidad Social.

Entre las organizaciones convocantes se encuentran la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) Provincial Valparaíso, Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), Confederación de Funcionarios de la Salud Municipal (CONFUSAM), Federación de Profesionales de la Salud (FEDEPRUS), Colegio de Profesores, Confederación de Estudiantes de Chile (CONFECH), Coordinadora No más AFP, Coordinadora 8 de Marzo, Coordinadora No+ Zonas de Sacrificio, Mesa Comunitaria por la Salud Digna, Corporación Nacional Discapacidad Adulto Mayor Inclusiva (Conadamich), Agrupación de Consumidores Viña del Mar, Movimiento Salud para Todos/as, Escuela Critica de Salud-Vocalía Salud Publica UV, Movimiento por la Diversidad Sexual (MUMS), Red Diaguita y Asociación de Directivos, Profesional, Técnicos, Administrativos y Auxiliares de Gendarmería (Adiptgen).

“Vamos a protestar durante todo el día de hoy”, sostuvo la dirigenta sindical, “y esto está ocurriendo en todas las ciudades de la región y en todas las regiones del país. Son miles las razones que confluyen en un gran problema: un modelo económico extractivista, violento, explotador, que segrega, y que le otorga solamente beneficios al 1% más rico del país, amparados por el gobierno y de todos los proyectos de ley que emanan desde La Moneda que dicen relación con profundizar ese modelo de desigualdad tan terrible, que tiene al pueblo chileno en las peores condiciones y, además, con una cuenta regresiva terrible, en términos de la supervivencia”.

El punto de prensa convocado a las 10:00 de la mañana en la Plaza Aníbal Pinto, a un costado del edificio de la Intendencia, se realizó en medio de críticas al Intendente provincial y la Gobernadora regional debido a la programación del simulacro de tsunami el mismo día de la jornada de protesta anunciada previamente. “Tanto el intendente como la Gobernación de Valparaíso han sido terriblemente irresponsables respecto de la convocatoria del simulacro de tsunami”, declaró la dirigenta de la ANEF, puesto que “recién dieron respuesta ayer de una carta que emitimos hace más de un mes, preocupados por una situación que pudieran haber previsto mucho antes”, no obstante, “vamos a usar el simulacro de tsunami como una forma de protesta también. En tanto el cambio climático, como todo lo que afecta hoy día a la ciudad y que genera la mayor cantidad de catástrofes en el país y en el mundo, tiene que ver con un modelo que nosotros rechazamos y que se llama neoliberal”.

REFORMAS LABORALES

Jasmín González, vicepresidenta de la Central Unitaria de Trabajadores provincial Valparaíso subrayó que “el llamado de la CUT, hace varios meses ya, es a esta protesta nacional; no es solo marcha. La protesta tiene que ver no solamente con el malestar de los trabajadores por la contrarreforma, sino por todas las contrarreformas que ha hecho este gobierno; que esos tiempos mejores no llegaron, que hasta el mismo Piñera lo dice por televisión, son tiempos peores no solo para los trabajadores, sino para la sociedad civil en general”.

(Foto: Jaime Parra)

La vocera de la CUT sostuvo, a su vez, que “la contrarreforma apunta a la flexibilidad horaria en la que nosotros claramente no estamos de acuerdo. Anteriormente se hizo la rebaja de las 48 horas a las 45; no tuvo mayor impacto, ya está comprobado. Por lo tanto, creemos que aquí el gobierno tiene un sesgo que es favorecer a un grupo de empresarios y no responder a las demandas de los trabajadores y trabajadoras (…), reivindicaciones que nos tienen hoy día en la calle y que, seguramente, nos van a tener durante todo este gobierno”.

En esta misma línea, Tamara Contreras, presidenta de la Asociación de Funcionarios de Aduanas expuso que “le pedimos a este gobierno y explícitamente al presidente Piñera, que cumpla su palabra con los trabajadores de Aduanas. Estamos con un proyecto que apunta a la estabilidad laboral, y permanentemente lo han retrasado a pesar de que está aprobado por unanimidad en ambas cámaras en el Congreso. Pero al presidente Piñera, al ministro de Hacienda y al subsecretario no le interesan los trabajadores, no le interesa la estabilidad; le interesa que los trabajadores estemos asustados permanentemente y que trabajemos de esa forma porque así ellos gobiernan de la manera que están acostumbrados a manejar sus empresas”.

DERECHO A DECIDIR

Valeria Cárcamo, vocera de la Coordinadora 8 de marzo, remarcó que “hemos visto cómo se nos ha pasado a llevar en nuestros derechos. Nosotras como mujeres nos hemos manifestado a nivel nacional; hemos dado históricamente nuestros motivos; nosotras queremos decidir sobre nuestros cuerpos, pero eso, a lo menos a nivel nacional, no se ha respetado. Hemos visto también cómo han aumentado los femicidios en nuestro país, cómo no tenemos garantías”.

La vocera feminista también hizo un llamado a recordar y reconocer a la líder ambientalista Macarena Valdés, asesinada en 2016 a causa de su lucha por la defensa del territorio en el sector de Río Tranguil.

TPP11

Claudia Retamal, vocera de la plataforma Chile Mejor sin TLC, relató que “estamos acá adhiriéndonos a todas las demás organizaciones sociales porque hace tres semanas se hizo un plebiscito, autogestionado y popular”, consulta en la que participaron más de 120 organizaciones que están detrás de la plataforma, sin embargo, “la prensa se ha cerrado a compartir esta información con la ciudadanía, Hemos mandado solicitudes a cada uno de los senadores y no nos han respondido y otros simplemente la han rechazado. Por eso nos preguntamos: ¿de qué sirve la Ley del Lobby y quién la fiscaliza? Vemos que en la Comisión de Hacienda ni siquiera nos dejaron participar como organizaciones sociales”, recordando, a su vez, los dos plebiscitos populares realizados en relación al tema del sistema de pensiones y del TPP11 que “dejan en claro que Chile quiere avanzar en democracia, quiere pasar de la rerpresentatividad y quiere tener vinculancia en la política pública que nos afecta a todas y todos los ciudadanos, porque no puede ser que una entidad política que debiese representarnos hoy haga oídos sordos y esté a puertas cerradas descaradamente con las trasnacionales negociando para empobrecernos”.

EDUCACIÓN

Ignacio Bustamante, vocero de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Valparaíso y de la Confech, declaró que “nos hemos sumado porque el gobierno efectivamente no ha dado respuesta a la demanda de acceso y permanencia de los estudiantes en la educación. Lo único que ha hecho es criminalizar, con ‘aula segura’, en el caso de los secundarios, y otros proyectos de las mismas características para las universidades”. Con esto, agregó, “el gobierno no da respuesta ni garantías respecto del derecho a la educación”.

PENSIONES

Guillermo Meza, vocero regional de la Coordinadora No más AFP manifestó que “adherimos a este llamado de protesta porque en reiteradas oportunidades hemos demostrado que lo que el adulto mayor recibe no alcanza; por lo tanto, exigimos que se cambie el sistema previsional. Nosotros hemos presentado una propuesta y el gobierno no ha sido capaz de responderla. Vamos a seguir en esta lucha; no vamos a claudicar hasta obtener lo que el pueblo quiere, que es el cambio de este sistema”.

MEDIO AMBIENTE

(Foto: Jaime Parra)

Rafael Chaparro, vocero de la Coordinadora No más Zonas de Sacrificio, precisó que “nos articulamos diversas organizaciones sociales para luchar y para emplazar al gobierno, un gobierno nefasto que no ha actuado en pos de la ciudadanía, sino en beneficio de las grandes industrias y las transnacionales, Hoy vivimos una crisis ambiental, la más grande en la historia de Chile, en donde ni el Estado ni el Gobierno han hecho cambios estructurales”, lo cual ha resultado en más de 60 conflictos medioambientales en la región, “donde la ciudadanía se ve vulnerada en sus derechos, en su calidad de vida y donde lo único que hace el presidente Piñera es avalar a las grandes industrias”.

SALUD

(Foto: Jaime Parra)

Carlos Cerda, presidente de la Confederación de Funcionarios de la Salud Municipalizada (Confusam) de Valparaíso remarcó que “el financiamiento que se está haciendo para la salud pública en Chile no da abasto, y que antes de terminar el año ya el presupuesto para el año se terminó. Eso es inconcebible, eso no puede ser. ¿Qué está pasando en el hospital de Quintero con las demandas que no fueron satisfechas? Sabemos de la emergencia, de la crisis ambiental que se está desarrollando ahí y no hay resultados. También sabemos del desabastecimiento de insumos para operar, como también para poder hacer tratamientos farmacológicos que afecta a todo el país. No es fácil trabajar así. Ya estamos cansados y estamos unidos. Tenemos un simulacro de tsunami, pero si ustedes dan vuelta las cámaras, tenemos al guanaco, al zorrillo. O sea, ¿es un simulacro, es ante una situación de emergencia?, ¿o es que están preocupados porque los trabajadores nos estamos uniendo?

