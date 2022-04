UN RECUERDO DE PROCESIONES…

Pepe Gutiérrez Álvarez, Estado Español

Sí cristianismo es amar al prójimo como a ti mismo y a dios en todas las cosas, el número de cristianos casi se pueden contar con los dedos de una mano. Sobre este punto creo que resulta ilustrador secuencia de En El padrino III (Francis Ford Coppola), hay un momento en el que el nuevo Papa (encarnado por Raf Vallone, un actor de los grandes), charla con Al Pacino que busca su lugar en los negocios de la Iglesia. Desconfiado de sus palabras, el Papa se dirige a una pila de agua bendecida en cuyo fondo descansan unas piedrecitas. Coge una y la parte por la mitad, y dice (más o menos): Mira, llevan aquí dos mil años y sigue seca. Igual sucede con el cristianismo”.

Concebido como una “revolución del corazón”, desarrollado por los últimos de la sociedad romana, los esclavos, el cristianismo acabó convertido como institución en una coartada legitimadora de los que desprecian a los pobres. A los que lo crearon como un sueño reparador de las miserias de un mundo en el que –hoy más que nunca- impera la ley de los más fuertes. Sin embargo, en lo de las procesiones no todo resulta tan sencillo, por más que haya mucho oportunismo.

Recuerdo por mi parte que allá por 1990, la por entonces numerosa LCR sevillana estaba animada por dos hermanos…que eran luchadores e inquietos, pero también macarenos. Cuando recabé por allí para celebrar el número 100 (?) del COMBATE, se empeñaron en convencerme de la autenticidad. Yo venía del rechazo ante el espectáculo que la «gente bien» montaba en el pueblo, pero ellos tenían un arsenal de reflexiones, entre ellas la estimación de las procesiones como la apología del barroco, la consagración de las imágenes como manifestación de proximidad. Lo cierto es que capté lo hermoso de algunas puestas en escena, y obviamente entendía que la gente no estaba allí por una mera reiteración de la servidumbre voluntaria. Lo curioso era que mientras bajo el franquismo tenían que pagar a los costaleros, ahora sobraban voluntarios.

A mí el tema me supera. Por eso me resulta interesante la reflexión de Lev Tolstói sobre obras que incidían en este aspecto mitificador fue más o menos la siguiente: ¿qué más da cuando lo importante es el legado de los Evangelios? Respuestas como estas me la han repetido amigos de filiación cristiana a los que esta ficción no les preocupa porque lo suyo es lo que Stuart Mills llamaba «la regla de oro». De unas premisas que se podían resumir como sigue: amarás al prójimo como a tí mismo y a Dios en todas las cosas.

Es lo que marxistas como el historiador marxista norteamericano Barrow Dunham (Héroes y herejes) reconozca en el pobre de Asís una «superioridad» moral sobre nosotros…

El pueblo es espectador de todo este montaje, nada que ver pues con las fiestas populares en las que la imaginación y el trabajo en común obra “milagros”. Que resultan aportes y tradiciones de mucha gente que, estemos de acuerdo o no, necesitamos para cambiar una historia en la que el sistema ha puesto en peligro mortal hasta la propia Creación.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...