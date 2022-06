Solicitud de un viejo chileno cualquiera al Presidente Gabriel Boric

Arturo Alejandro Muñoz

Querido Gabriel…o mejor dicho, estimado señor Presidente; mi tiempo vital se acaba, ello no tiene solución, por tal motivo te solicito, si puedes y si te parece conveniente, hagas llegar a mis inolvidables amigos que lucharon como chilenos de alma noble -y sobrevivieron a la dictadura- este pensamiento con el que viaja la esperanza de un ansiado reencuentro, luego de tanto olvido y tantas ilusiones cercenadas.

Diles, por favor, que una vez más mi alma de contrabandista, ermitaño de los montes y saqueador de fortunas mal habidas, debe agradecerles con emotiva sinceridad la estupenda conversación que sostuvimos durante tanto tiempo en la guarida de los esperanzados.

El magnífico recorrido cósmico y estelar que allí se realizó, con abundamiento de anécdotas olvidadas por los ignorantes que creen ser sabios, y por los sabios oficiales que en realidad son iletrados a fuerza de servilismo, condujo a mi yo interno hacia las cavernas iluminadas con las lágrimas de Platón, e incandescentes merced a las sonrisas de vestales y pitonisas de la caverna del Minotauro.

Fue, a no dudar, la mejor época de esta perenne primavera. Imposible no crecer con la guía por ellos proporcionada alrededor de las cinco neuronas que distinguen mi escuálido intelecto de aprendiz….tozudo al grado de la insoportable levedad del ser.

Diles, por favor, que estoy por llegar. Que me esperen -como es habitual- con una andanada de promesas de mejor vida y mayor emprendimiento.

Llevo en mi morral las fresas silvestres recogidas en el país de las sombras largas y una carta que me entregó para ellos el lobo estepario. Que enciendan la hoguera de las vanidades y abran el boquerón de la quimera del oro, pues celebraremos con chacolí doñihuano ese esperado reencuentro.

Me he atrevido a solicitarte lo anterior porque formo parte de las raíces de esa maravillosa gente, y las suyas se han entronizado mágicamente en las que me pertenecen. Por eso, y porque cada vez que te veo en televisión o en fotografías de periódicos, concluyo barruntando que bien podría ser yo, políticamente, una especie de falso ‘tío abuelo’ tuyo, y que esa otrora majestuosa primavera de mi vida está tocando a su fin.

