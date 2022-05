Si la izquierda se circunscribe sólo al FA y a RD, Requiescat in Pace

Un paseo irónico y “semi-serio” por el proceso caótico que experimentan el Frente Amplio (FA) y Revolución Democrática (RD). Una crisis que bien podría ser terminal.

Arturo Alejandro Muñoz

En algún momento del desarrollo de los procesos políticos, la muchachada que fungió como dirigentes estudiantiles y movilizó a miles –quizás millones- de jóvenes a lo largo y ancho del país, llevó adosados a sus espaldas ciertos carteles propagandísticos electoreros que les convertía en futuros altos administradores de la nación. Hubo miles de ciudadanos que creyeron, a ojos cerrados, que ese era el ansiado recambio que la izquierda venía añorando desde el triunfo del NO el año1988.

Desde aquellos años una izquierda atomizada, convertida en verdadero archipiélago de pequeños islotes (grupos, referentes, grupúsculos, etc.), no lograba levantar cabeza y menos aún presentar una propuesta sólida. Aparecieron entonces, en el horizonte de la política, Gabriel Boric, Giorgio Jackson y Vlado Mirosevic dispuestos a ‘reinventar’ la izquierda, aunque Mirosevic siempre se presentó como un “liberal”, postura política que en Chile está lejos de lo que se considera ‘izquierda en serio’, mientras Jackson mostraba sin tapujos su tibieza ideológica desde los años de la dirigencia universitaria cuando acompañaba a Camila Vallejo en las luchas estudiantiles. Restaba Boric… una especie de “esperanza provinciana” venida del austro y del cual poco se sabía realmente. Hasta ahora, que se supo lo suficiente.

Tres prospectos, tres jóvenes dispuestos a ganar la colina a como diese lugar, decididos a reconstruir la Historia con líneas escritas de puño y letra. En la banda más cercana, Camila Vallejo, por su parte, abandonaba la lucidez y frescura -que mostró durante sus años de lideresa universitaria- no bien fue llamada a “recogerse en el claustro” del partido que siempre la cobijó, lo que puede leerse como una orden a seguir las normas dictadas por el comité central. Se acabó la creatividad, murió la independencia. En la vieja izquierda (así como en la añosa y vetusta derecha) hay cuestiones que nunca cambian.

Las fichas del dominó político fueron revueltas una vez más….y una vez más el pueblo hubo de recibir el pesado “chancho seis” de la desunión y falta de liderazgo consensuado.

Quizás el problema comenzó a originarse durante la campaña presidencial, Eso habrá que investigarlo, pero es un hecho que Boric, Jackson y Mirosevic han hecho finalmente un excelente trabajo en beneficio de los intereses del mega empresariado y de los bloques piñeristas.

Un buen amigo me apuntó que ellos son la reedición de los Correa, Lagos, Bitar, Escalona, Tironi de la época concertacionista, amparando y protegiendo al capitalismo neoliberal. Según muchos izquierdistas a eso están jugando estos muchachines que creen ser ‘moneditas de oro’ en asuntos políticos. No es un albur asegurar que ellos van recorriendo el mismo triste y traidor camino del conglomerado MAPU-PS-PPD de los años 90.

Hay quienes (también en la izquierda en serio) afirman que esos tres chicuelos forman una pandilla de ignorantes y trepadores colonizados copiando las peores tretas del PDC para esquivarle el bulto a asuntos de fondo, como el saqueo del cobre y metales preciosos, el robo al país que en descampado efectúa SQM, la elusión y evasión de impuestos por parte de las grandes empresas, la estafa piramidal de las AFP’s, los privilegios inaceptables de FFAA y Carabineros, la ausencia de control efectivo sobre las empresas de agua potable, gas y telecomunicaciones, la imprescindible mejora sustancial de las viviendas sociales, y el aumento del salario mínimo a cifras dignas y aceptables por la sociedad nacional, todo lo cual permitiría mejorar en un 80% los ingresos de los chilenos más pobres, a la vez que se reactivaría de verdad nuestra economía mejorando ostensiblemente la distribución del ingreso.

Pero, no… ellos juegan a otra cosa… buscan otro objetivo, el cual se emparenta dolorosamente con los propósitos e intereses del mega empresariado y de la derecha dura. ¡Y se auto califican de “izquierdistas”!

Ya los desnudó la diputada del mismo Frente Amplio (Partido Humanista) Pamela Jiles, quien en entrevista otorgada al diario ‘La Tercera’, dijo: << Gabriel Boric, Giorgio Jackson y Vlado Mirosevic parecen ocupados de marcar en encuestas del piñerismo en vez del corazón del pueblo”, Y agregó: <<Estamos (en el FA) en crisis permanente, porque tenemos el mandato explícito de impugnar al poder dentro y fuera del Congreso, no de acomodarnos a él. Eso no se puede vivir de manera zen. La acción política transformadora, revolucionaria, implica una incomodidad manifiesta con la institucionalidad. Pero hay entre nosotros quienes querrían transformar la coalición en el nuevo partido del orden, agradar a Blumel, a Piñera, a Izikson de Cadem o a algunos miembros de la Comisión de Ética>>

El recado de la diputada Jiles iba dirigido directamente a esos Tres Mosqueteros que pretenden haber descubierto la pólvora y el hilo negro en política, quienes ya se están repartiendo futuros papeles en aquella especie de ‘nuevo MAPU’ que –con la capa del Frente Amplio cual tarjeta de presentación- pretende rescatar los restos del PPD, de los ‘renovados’ PS, de algunos desavisados progresistas honestos, y reconstruir la cara ‘izquierdista’ del antiguo duopolio Concertación-Alianza que ha venido administrando el modelo económico e institucional instalado por la dictadura cívico-militar, la que fue manejada a su amaño y placer por los gremialistas discípulos de Jaime Guzmán y los principales representantes de los dueños del capital.

En resumen, la derecha había prometido al país una esperanza de cambio en sus propias filas y sentires. No cambió. Siguió igual o peor que antes. La izquierda picó el anzuelo y cambió… en beneficio de esa derecha que no mutó un gramo su esencia. La mesa dirigencial del Frente Amplio, específicamente de Revolución Democrática y del Movimiento Autonomista, así lo ha demostrado. Dicen ser de Izquierda, pero no lo son. Dicen no ser coadyuvantes de la Derecha, pero sí lo son. Allendistas no son… marxistas tampoco. Atacan con alevosía a los gobiernos de Nicaragua, Cuba, Venezuela, Bolivia, Corea del Norte… y lo hacen con el indigno propósito de ganar espacios a nombre (oculto, por supuesto) de la derecha económica. Sus acciones los delatan, hablan por ellos, los muestran en su desnudez.

Más temprano que tarde, Gabriel Boric podría transformarse en lo mismo que fue el ‘guatón’ Correa; Giorgio Jackson está pintado para representar a Patricio Aylwin (incluso ya se ríe tal como lo hacía el de la frase “justicia en la medida de lo posible”). A su vez, el diputado RD-FA Renato Garín ( a todas luces el más preparado e inteligente de esa pandilla de pelusones juveniles) está dudando en convertirse en Ricardo Lagos o en Eugenio Tironi, mientras Vlado Mirosevic, en tanto, confirma estar listo para ser el Andrés Velasco de ese referente que se presenta disfrazado de ‘progresista’, pero que no obstante hizo lo indecible para que Alejandro Guillier no fuese elegido Presidente de la República dejándole el camino ancho y la puerta abierta al especulador financiero derechista -y ex PDC- Sebastián Piñera.

Apunta el conocido investigador político Juan Pablo Moreno: “Estos jovenzuelos de la derecha del FA (Boric, Jackson, Mirosevic) usan las caricaturas mediáticas y mentiras de la las corporaciones transnacionales como CNN, el duopolio de la prensa escrita (EMOL/COPESA), TVN24Horas y la TV abierta, para atacar a Cuba, Venezuela Nicaragua y Bolivia con el único propósito de esconder su vacía demagogia ‘progre’; ellos, en absoluto son realmente de izquierda… al menos, no de una izquierda en serio>>

La derecha instó a la izquierda a cambiar rumbos e ideología… pero esa derecha no cambió un ápice sus objetivos y acciones. La chiquillada del FA le ayudó a conseguir desperdigar a la izquierda, y disfrazarla de algo que no es ni jamás ha sido. Precisamente porque esos tres dirigentes no son lo que dicen ser, la diputada Jiles afirma que en el Frente Amplio tienen que irse las cúpulas al igual que la élite que, con sus cocinas, no hace partícipes a las bases. El recado es abierto y directo… va dirigido a nuestros conocidos jovenzuelos de “la pandilla progre derechista’.

Por ello entonces –habida consideración de todo lo dicho en las líneas anteriores- retomamos lo mencionado en el título de esta nota: “Si la izquierda se circunscribe sólo al FA y a RD, Requiescat in Pace”.

