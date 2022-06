¿Serán posibles otras vidas, otras dimensiones?

Una historia personal –menor, intrascendente tal vez- que no tiene explicación en la razón, pero me llevó a luchar contra la dictadura desde los escenarios sindicales

Arturo Alejandro Muñoz

Con esta nota no estoy intentando lograr que alguien crea a pie juntillas lo que expongo en ella, pues ni siquiera está en mi ánimo empujar a nadie un milímetro hacia esa posición. En cuestiones religiosas y de fe la mejor postura de un profesor (y de un articulista) es no inclinarse a lado alguno, así como a la vez hacer el máximo esfuerzo para exponer de manera simple y directa una determinada situación, dejando al lector en libertad absoluta para emitir opinión y abanderizarse con tal o cual posibilidad…o con ninguna.

Así es; esta nota no intenta capturar creencias de nadie; ella sólo expone un hecho que realmente sucedió y que no tiene explicación racional alguna. Pase y lea, por favor.

Ocurrió en el año 1979 en un Instituto de Capacitación que era entonces filial de CORFO, el cual, como bien puede deducirse, ya estaba bajo administración de militares designados por el gobierno dictatorial. El presente y futuro de miles de personas que laboraban en ese Instituto a lo largo del país (relatores, instructores, profesores, administrativos, etc.) era no sólo incierto, sino también doloroso al tener que soportar el trato despectivo y totalitario de los nuevos patrones militares. Incluso el añoso y honesto sindicato que tenía presencia desde el año 1966, año de la fundación de esa institución, estaba semi asfixiado bajo las botas militares que conducían la empresa. Luis Castro era su presidente, y a pesar de su bravura, no lograba influir en los militares ya que arremetía contra los dictámenes verticales en absoluta soledad.

En el edificio central y principal de ese Instituto –ubicado en la comuna de las Condes, Santiago- funcionaban coetáneamente las oficinas correspondientes a la administración general y una importante sede donde más de dos mil alumnos estudiaban carreras técnicas. Quinientos de ellos lo hacían en horario vespertino.

Yo me desempeñaba allí en el cargo de Jefe Técnico, lo que me obligaba a estar presente desde las 08:30 hasta las 22:00 horas, de lunes a viernes (amén de impartir también algunas clases en materias específicas), y no me había asociado al sindicato nacional de ese Instituto que presidía el buen Luis Castro.

Un día de normal actividad laboral, siéndolas 17:45 horas, y habiendo salido abandonado ya el edificio todo el personal administrativo, invité a Octavio Anderson (jefe de una de las áreas académicas de la sede) a tomar once en el casino del primer piso a la espera del inicio del turno vespertino.

Recuerdo que en el descanso de la escala ubicado entre el tercer y segundo piso apareció Luis Castro corriendo como un bólido peldaños arriba mientras Octavio yo nos dirigíamos, como ya dije, al primer piso. Luis se detuvo e inició una apurada charla que recuerdo cual si hubiese ocurrido esta mañana.

– Se me quedaron unos papeles en la oficina y debo llevárselos al abogado del sindicato esta misma tarde.

– ¿Tan importantes son que has vuelto desde la calle a buscarlos? –preguntó Anderson.

– Claro que sí, pero más importante es que ustedes dos ingresen al sindicato. No me decepcionen. Los estamos esperando. Especialmente a ti, Arturo…especialmente a ti. Prométeme que ingresarás a tu sindicato mañana mismo. Te necesitamos.

No hubo más charla. Luis Castro subió a grandes trancos el resto de la escala mientras Octavio y yo seguimos camino hacia el casino. Allí nos encontramos con algunos de los profesores que debían impartir clases media hora más tarde. Nos sentamos junto a ellos para disfrutar de un café y un sándwich.

A las 18:00 horas apareció en el lugar nuestro jefe, Nelson Quiroga Cantallopts. Venía apesadumbrado y con faz triste. Nos miró y con voz trémula nos dijo: -Traigo pésimas noticias muchachos…Luchito Castro falleció en un accidente de tránsito en la rotonda Vitacura.

Octavio y yo saltamos como impulsados por un resorte.

– Dios santo, hace veinte minutos estuvimos conversando con él y, ufff…la vida es una lotería.

– ¡¡No sean mentirosos!! –explotó nuestro jefe- ¿Hace veinte minutos conversaron con él? ¡¡Mentiroso de mierda!! Luchito falleció a las tres y media de la tarde. Su moto chocó con una camioneta; venía desde la sede de Renca apurado a buscar no sé qué papeles…yo llegué a la rotonda a las cuatro y su cuerpo aún estaba tendido allí.

Demoramos casi treinta minutos en calmar a nuestro jefe insistiéndole que sí habíamos conversado con Luis Castro a las 17:45 horas en el descanso del segundo piso de la escala.

Octavio y yo ingresamos al sindicato pocos días después.

En 1981 fui elegido presidente del sindicato, el que entabló una dura lucha contra los militares que estaban en el Instituto, logrando erradicarlos en 1988.

Posteriormente nuestro sindicato, que formaba parte de la CEPCH (Confederación de Empleados Particulares de Chile), integró el histórico Comando Nacional de Trabajadores.

Esa es la historia real…no les pido a ustedes que crean en ella…la verdad es que poco me interesa si creen o no. Yo la viví, la recuerdo con enorme cariño y la llevo en mi corazón: y eso es lo que en estricto rigor me deja tranquilo, pues en alguna importante medida fue Luis Castro quien me guió finalmente para sumarme a la lucha franca contra la dictadura desde los escenarios sindicales.

