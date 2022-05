SEMINARIO ¡EL COBRE PARA CHILE!

Sábado 7 de mayo de 2022

*Conclusiones.*

Hoy día los estudiantes de enseñanza media del país realizan paralizaciones y movilizaciones porque sus salas no tienen ventanas, y las escaleras están dañadas, los alcaldes y el ministerio educación responden que no tienen los recursos para dar soluciones.Hoy día los trabajadores externalizados de ENAP se movilizan para obtener iguales condiciones a los trabajadores de ENAP, la empresa y el gobierno responde que no tienen dinero para dar soluciones.

Estas demandas, al igual que el aumento de pensiones, y otras más, implican aumentar la inversión social al doble o más, y el gobierno dice que no hay recursos para esto, lo cual es totalmente falso.

Se requiere realizar lo siguiente:

1.- Nacionalizar las empresas mineras para adquirir soberanía sobre ellas las riquezas naturales del país.*

Con esto se puede desarrollar programas sociales que vayan en beneficio de todos los habitantes de Chile.

2.- *Crear empresas mineras ecológicas que fundan, refinen y elaboren productos en base a las riquezas naturales del país. Producir una industrialización.*

3.- *Derogar la ley de concesiones plenas (LCP) de José Piñera.*

4.- *Dar mayores atribuciones al SII, ADUANA, SERNAGEOMIN para el control de las operaciones mineras.*

5.- *Crear un frente social llamado EL COBRE PARA CHILE para proteger los bienes comunes y la soberanía del pueblo sobre estas riquezas.*

