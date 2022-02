Se tiene que quitar un viejo puente, para que pase el súper yate de Jeff Bezos

Por Adán Salgado Andrade

El mezquino segundo hombre más rico del mundo, Jeff Bezos, se está distinguiendo por emprender proyectos en los que se nota dispendio y presunción, que el mundo se dé cuenta de que tiene mucho poder económico.

Por ejemplo, su empresa Blue Origin, ofrece contaminantes, absurdos viajes turísticos por el espacio, que él mismo ha emprendido. Sólo cuestan 28 millones de dólares (mdd), para quien se anime a subirse a un cohete, que solamente orbitará unos diez minutos por la atmósfera terrestre (ver: http://adansalgadoandrade.blogspot.com/2021/07/los-elitistas-contaminantes-viajes.html).

Otra de sus “excentricidades” es la de haber ordenado la construcción de un reloj mecánico de 150 metros de altura, que durará funcionando 10,000 años y que le costó 48 mdd, para que siempre llegue a tiempo a sus múltiples compromisos, seguramente (ver: https://www.theverge.com/tldr/2018/2/20/17031836/jeff-bezos-clock-10000-year-cost).

La casa que se hizo en Beverly Hills, solamente cuesta 175 mdd. Las fotos de esa dispendiosa construcción, muestran una enorme área verde, en medio de la cual, se encuentra esa mansión. Se ve el camino que lleva desde la entrada, hasta aquélla, y una especie de vía elevada que, seguramente, permite a Bezos recorrer en auto, toda su fastuosa propiedad (ver: https://www.businessinsider.com/warner-estate-jeff-bezos-beverly-hills-mansion-pictures-details-2020-2?r=MX&IR=T#warner-liked-to-throw-extravagant-parties-that-were-attended-by-stars-like-olivia-de-havilland-and-jimmy-stewart-and-moguls-like-howard-hughes-an-invitation-to-a-party-at-the-estate-was-apparently-one-of-the-most-sought-after-in-hollywood-in-the-late-1930s-and-early-40s-2).

Es sólo una de otras propiedades que posee, valuadas todas en unos 500 mdd (ver: https://nypost.com/article/jeff-bezos-houses-real-estate-portfolio/).

Era, hasta el año pasado, el hombre más rico del mundo, pero ahora, como dije, es el segundo, con $179,200 millones de dólares – el más rico, actualmente es Elon Musk, con $238,600 mdd.

Debe de sentirse mal, pues los millonarios, están enfermos de poder y siempre quieren ser los más ricos, estar en el primer lugar de la lista de la revista Fortune, que es la que publica a los mil más ricos del orbe cada año. Su condición para figurar allí, es que tengan, al menos, mil millones de dólares cada uno.

En fin, muy probablemente para curarse el que ya es, de momento, el segundo multimillonario del mundo, está por recoger un enorme yate, que le costó nada más $540 mdd. Lo mandó construir en un astillero holandés, por la compañía Oceanco, y está por salir. Dice Andy Kalmowitz que ese yate, “no le devolverá su perdido cabello o a su esposa”. En efecto, además de ser calvo, Bezos se divorció de su esposa, MacKenzie Scott, en el 2021, a la que tuvo que darle su parte de la fortuna correspondiente, y la señora, tuvo que conformarse solamente con $45,900 mdd.

Ese ostentoso yate, una mansión flotante, con todo tipo de comodidades, pero también muy contaminante, será el más largo del mundo. No quería Bezos cualquier cosa. Si ya no es el más rico del planeta, tiene que ser el primero en algo. Mide 127 metros, pero según Kalmowitz, “es una pieza de mal gusto. Es azul, muy mal color para un yate. Y sólo tiene una velocidad máxima de 30 nudos (55.56 km/h). lo que lo hará muy lento. Como es muy largo y poco maniobrable, requerirá un yate sombra, más pequeño, que irá a su lado. Éste, llevará personal, espacio privado para juntas y entretenimiento y un helipuerto. Absurdo que si se mandó a hacer el más largo yate, deba de tener uno adicional, pues no le cabe todo lo que quiere” (ver: https://jalopnik.com/here-s-the-boat-that-won-t-bring-jeff-bezos-s-hair-or-1848481600?utm_source=gizmodo_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=2022-02-06).

Pero como también está muy alto su “juguetito”, tanto Oceanco, así como Bezos, pidieron permiso a las autoridades holandesas, para desmantelar un puente histórico, el Koningshaven, pues, de otra forma, no sería posible que ese armatroste pueda salir del puerto.

La ciudad de Rotterdam, aparentemente, ha aceptado que ese puente, conocido localmente como “De Hef”, construido en 1927 – reconstruido luego del final de la segunda guerra, pues fue dañado –, sea desmantelado, pues los altos mástiles del yate, no pasarían debajo de los 40 metros de altura que ofrece dicho puente.

Mucha gente, por supuesto, se ha escandalizado, como Tom Wesselink, miembro de la Sociedad Histórica de Rotterdam, quien dice que “sí, es importante crear empleos, pero hay límites de lo que usted puede hacer a nuestra herencia histórica”.

Claro, Bezos se cree un prepotente, que todo lo pude hacer con su dinero.

Mack DeGeurin, en su artículo del portal Gizmodo, titulado “Un puente histórico podría ser desmantelado para que pase el gran, hermoso yate de Jeff Bezos”, dice que no es el único millonario que se mandó a construir un lujoso yate, “pues en el 2021, se construyeron 887, de acuerdo a un reporte de información marítima de la organización Vessels Value, reportada por Bloomberg. Eso, implica que las ventas incrementaron un 77%, en comparación con el 2020, y más del doble, en relación al 2019. Como los millonarios buscaron aislarse, por la pandemia, se compraron tantos yates, a pesar de que sus precios están subiendo mucho, pues muchas partes para armarlos, escasean. Ese dispendio se da, mientras que la pandemia, ha llevado a una severa crisis económica mundial y millones de estadounidenses, apenas si tienen para comer o ni eso” (ver: https://gizmodo.com/historic-bridge-may-be-dismantled-for-jeff-bezos-supery-1848467530).

Claro que no sólo estadounidenses, están sufriendo las consecuencias que la pandemia y el encierro han ocasionado. Tan sólo en América Latina, los más de dos años que esas circunstancias han permanecido, la hicieron retroceder tres décadas económicamente (ver: https://www.jornada.com.mx/2022/01/28/economia/017n1eco).

Pero a los mezquinos millonarios, justo como Bezos, es lo que menos les interesa, que la gente se empobrezca o muera de hambre. Lo importante es que sus negocios sigan marchando muy, pero muy bien (ver: http://adansalgadoandrade.blogspot.com/2020/08/el-mezquino-capitalismo-salvaje.html).

Durante lo peor de la pandemia, cuando Amazon, la monopolista empresa de Bezos, ganaba hasta once mil dólares por segundo, con tal de ahorrarse en equipo de seguridad para que sus trabajadores, no se contagiaran, varios perdieron la vida, pues todavía no había vacunas (ver: http://adansalgadoandrade.blogspot.com/2020/04/negligencia-de-amazon-con-sus.html).

Así que allí tenemos otra muestra de obscena ostentación, de que mientras millones de personas en el planeta, ni siquiera tienen asegurada la comida de hoy, Bezos andará surcando los mares en su costoso armatroste.

Falta ver si no lo sorprende una fuerte tormenta y lo hunde, con todo y su par de onerosos yates.

No creo que sea ese lujoso yate a prueba de fuertes tormentas.

Contacto: studillac@hotmail.com

