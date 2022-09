¿Se dirige Gran Bretaña a una huelga general?

9 de septiembre de 2022 Hannah Sell, de la edición de septiembre de 2022 de Socialism Today (revista mensual del Partido Socialista, Comité por una Internacional de Trabajadores CIT, Inglaterra y Gales)

Con incluso los presentadores de televisión en Gran Bretaña hablando de las posibilidades de una huelga general, las cosas definitivamente están cambiando. En este artículo de la edición de septiembre de 2022 de Socialism Today (revista mensual del Partido Socialista, CIT Inglaterra y Gales), Hannah Sell analiza la experiencia histórica de las huelgas generales y las perspectivas de que una de las armas más poderosas de la clase trabajadora sea en la agenda en Gran Bretaña.

En Gran Bretaña, en 2017 solo 33 000 trabajadores participaron en acciones industriales, el nivel más bajo desde que comenzaron los registros en 1893. Las cifras, 39 000, fueron apenas más altas al año siguiente. En este contexto, muchos en la izquierda, incluidos algunos que se separaron del Partido Socialista, se alejaron de la clase trabajadora organizada como la fuerza clave en la lucha por cambiar la sociedad.

Ahora, en 2022, la declaración del secretario general de RMT, Mick Lynch, de que “la clase trabajadora ha vuelto” es palpablemente cierta. El primer paro ferroviario nacional provocó que el Congreso de Sindicatos (TUC) tuviera un aumento del 700% en las consultas sobre cómo afiliarse a un sindicato. De repente, la orgullosa historia de la clase trabajadora en Gran Bretaña aparece en los principales medios de comunicación por primera vez en décadas. El noticiero vespertino ha incluido referencias al heroico movimiento cartista revolucionario, a la huelga general de 1926 -la mayor demostración de fuerza hasta la fecha de la clase obrera británica- y a 1972 cuando comenzó a desarrollarse una huelga general desde abajo exigiendo la liberación de cinco delegados de muelle encarcelados en virtud de la Ley de Relaciones Laborales antisindical.

¿Nos dirigimos a eventos de una escala similar? Sin duda, el movimiento obrero está en una curva ascendente. Al amparo de la pandemia, el gobierno dejó de recopilar estadísticas de huelgas, pero no requiere confirmación oficial para ver que ha comenzado una gran ola de huelgas.

La huelga ferroviaria nacional de RMT se produjo después de meses de huelgas locales en diferentes sectores, a menudo organizadas por Unite. Y solo la huelga de RMT involucra a más trabajadores que el número total que hizo huelga en 2018. Otros sindicatos ferroviarios también han tomado medidas nacionales, al igual que los miembros de CWU en British Telecom, y ahora en Royal Mail, después de un gigantesco 97,1% de votos a favor de la huelga. .

En los próximos meses se llevarán a cabo otras votaciones nacionales. El sindicato de enfermeras más grande, el RCN, está celebrando su primera votación de huelga en Gran Bretaña, que finalizará el 13 de octubre. Una semana después se anuncia el resultado de la boleta de educación superior de la UCU. El sindicato de funcionarios, el PCS, tiene una votación que termina el 7 de noviembre y el sindicato de la educación, el NEU, comienza a votar en noviembre. El sindicato más grande del sector público, Unison, ha accedido a votar tanto en salud como en gobierno local, aunque todavía no hay fecha en el primero y el segundo comienza con una votación consultiva sin recomendación.

Hay otras señales de una creciente militancia, incluidas las disputas de los trabajadores de autobuses en 47 empresas en el último recuento, y la huelga de los miembros de Unite en los muelles de Felixstowe, un grupo de trabajadores extremadamente poderoso responsable de procesar más del 40% de todos los contenedores que ingresan al Reino Unido. . También es destacable la victoria de los recolectores de basura de Coventry, quienes, en la huelga más larga en la historia de Unite, durante siete meses lograron derrotar el intento de rompehuelgas del consejo laborista.

También hay casos crecientes de acciones no oficiales. Estos incluyen la lucha de los trabajadores de la construcción industrial, con un historial de huelgas militantes, pero también las sentadas de los, hasta ahora, trabajadores de almacenes de Amazon en gran parte desorganizados.

Alimentar la ola de huelgas es una enorme acumulación de agravios. Estancamiento salarial a largo plazo, severos recortes en los servicios públicos y luego la pandemia, que agudizó drásticamente las divisiones de clase, con la mayoría de la clase trabajadora viendo que, mientras hacían un trabajo esencial, la élite obtenía enormes ganancias de nuestra miseria. Para muchos, la corrupción y la hipocresía de Johnson y su camarilla resumían el comportamiento de toda la élite.

dependientemente de la debilidad de sus representantes políticos, la clase capitalista se verá impulsada a tratar de hacer pagar a la clase obrera las múltiples crisis que enfrenta. No hay perspectivas de un período prolongado de paz social. El Partido Tory tampoco es el único representante político de que dispone el capitalismo británico para llevar a cabo su programa. A diferencia de la era de Corbyn, pueden confiar en el ‘Nuevo Laborismo’ de Starmer para cumplir sus órdenes si son elegidos.

La fuerza del movimiento obrero

Ciertamente, a pesar de la debilidad del gobierno tory y la gran fuerza potencial del movimiento obrero, las victorias en las rondas de lucha actuales no están garantizadas. Las “tácticas despiadadas y decididas” del primer ministro tory Stanley Baldwin en 1926 no habrían resultado en una victoria para la clase capitalista sin las fallas de los líderes del movimiento obrero, y hoy también la fuerza del movimiento obrero, y el carácter de su liderazgo, son las preguntas clave.

Se han hecho comparaciones con la década de 1970. Si bien algunos son válidos, este es un período muy diferente. Entonces la clase obrera estaba en una posición excepcionalmente poderosa. Una combinación de factores, incluido el equilibrio de fuerzas mundial en la era de la guerra fría y el rápido crecimiento económico del auge de la posguerra, creó una situación en la que la clase capitalista se vio obligada a hacer concesiones significativas a la clase trabajadora. En 1979, el 53% de los trabajadores estaban afiliados a sindicatos y, en 1980, alrededor del 70% de los salarios de los empleados se fijaban mediante negociación colectiva. A mediados de la década de 1970 había al menos 300.000 delegados sindicales en Gran Bretaña.

En las décadas posteriores, la clase obrera sufrió graves derrotas en Gran Bretaña ya escala mundial. Los regímenes estalinistas que habían existido en la Unión Soviética y Europa del Este no se parecían al socialismo genuino, pero basados ​​en una forma distorsionada de una economía planificada, todavía representaban una amenaza para el capitalismo. Su colapso aceleró enormemente una ofensiva mundial contra la clase obrera, con los capitalistas recuperando sus ganancias a costa nuestra. La privatización de las industrias estatales, los enormes recortes en el gasto estatal en bienestar social y un asalto a la fuerza sindical establecida estaban a la orden del día. La era de la globalización –en realidad, el movimiento global de capital cada vez más libre– se utilizó para aplastar los salarios, términos y condiciones de los trabajadores en la “carrera hacia el abismo”.

Si bien la fuerza fundamental de la clase trabajadora permaneció intacta, en 2020 solo el 23,7% de los trabajadores estaban afiliados a sindicatos. No obstante, la membresía era de 6,5 millones, lo que convertía a los sindicatos, con mucho, en las organizaciones democráticas de trabajadores más grandes del país y en el primer medio de defensa para que los trabajadores entraran en acción.

Muchos comentaristas capitalistas apuntan hacia la «desindustrialización» para argumentar que la clase trabajadora en Gran Bretaña hoy no tiene poder colectivo. Sin embargo, aunque la estructura de la economía ha cambiado, el poder potencial de la clase trabajadora permanece. Hoy, por ejemplo, la fabricación representa menos del 10 % de la economía del Reino Unido, la proporción más baja de cualquier país del G7. Sin embargo, esos trabajadores de fabricación todavía tienen una gran fuerza potencial. Hay un tercio de los trabajadores del automóvil en Gran Bretaña hoy que en la década de 1970, pero el aumento de la productividad significa que todavía producen la misma cantidad de automóviles. Mientras tanto, la debilidad del sector manufacturero de Gran Bretaña lo hace particularmente dependiente de las importaciones, que en su mayoría provienen de los puertos británicos. Las derrotas del pasado y la implementación de la contenedorización han resultado en muchos menos trabajadores portuarios hoy que en la década de 1970, pero ellos también tienen un enorme poder como lo están demostrando los huelguistas de Felixstowe.

Los trabajadores del transporte siguen desempeñando un papel clave en la economía. Al mismo tiempo, hay nuevas cohortes de la clase trabajadora, con los trabajadores de Amazon, 75,000 fuertes, como el ejemplo «principal», con una fuerza industrial potencialmente considerable y que apenas comienza a organizarse. Otros sectores de la sociedad, la mayoría de los cuales en 1926 y en cierta medida en la década de 1970 eran hostiles a la clase trabajadora, han visto socavadas sus condiciones de vida y están recurriendo cada vez más a los métodos de lucha de la clase trabajadora, como lo ilustra gráficamente la acción actual de los abogados.

La afiliación sindical aumentó año tras año durante los cuatro años hasta 2020 y ciertamente se ha acelerado desde entonces. Pero no veremos un retorno a los altos niveles más estables de afiliación sindical de los años 60 y 70, que fue posible debido al equilibrio de fuerzas de clase en ese momento y al largo auge de la posguerra.

Sin embargo, nos dirigimos a un período de grandes batallas de clases. No existe una correlación directa entre la densidad sindical y la escala de la lucha. En 1926, durante la huelga general, 5,3 millones estaban afiliados a sindicatos, poco menos del 30% de los trabajadores. Los números habían sido más altos. En 1919 se perdieron 35 millones de días a causa de la huelga, y la afiliación sindical alcanzó un máximo de 8,3 millones en 1920. Sin embargo, la profunda depresión de 1921-22 condujo a un aumento vertiginoso del desempleo. Los fracasos de los líderes sindicales de derecha permitieron recortes salvajes en los términos y condiciones de los trabajadores y una fuerte caída en la afiliación sindical. Sin embargo, nada de esto impidió la huelga general.

Hoy, mientras que la densidad sindical absoluta es ampliamente comparable a la de 1926, los niveles de cohesión y organización en el lugar de trabajo aún no se acercan a los niveles anteriores a la huelga general. En esa etapa, una cuarta parte de todos los sindicalistas estaban alineados con el Movimiento de la Minoría Nacional, en el que el Partido Comunista desempeñó un papel principal y que pretendía actuar como un punto de reunión para los elementos de izquierda y revolucionarios en el movimiento sindical. La proporción de activistas sindicales era muy superior a la actual.

El número de delegados también fue mucho mayor en la década de 1970. En 1980, por ejemplo, había 328.000 representantes en los lugares de trabajo, de los cuales 174.000 pertenecían al sector privado. Para 2004, esa cifra se había reducido a 128.000, con solo 56.000 en el sector privado. En los dieciocho años transcurridos desde entonces, no hay duda de que el número de representantes en el lugar de trabajo ha disminuido mucho más, particularmente bajo el impacto de la legislación antisindical de 2016, que recortó los derechos de tiempo en las instalaciones para funciones sindicales. Unison, por ejemplo, el mayor sindicato del sector público con 1,3 millones de miembros, estimó que el año pasado había solo 12.000 miembros activos en sus estructuras.

Sin embargo, el número de delegados sindicales también era relativamente bajo, a pesar de la alta afiliación sindical, en la década de 1960; fue el aumento de la lucha lo que forjó una nueva generación de líderes en el lugar de trabajo, lo que llevó a duplicar el número de delegados sindicales en la industria manufacturera entre 1966 y 1976. El mismo proceso ha comenzado hoy. Si bien la afiliación sindical puede fluctuar junto con el ritmo de la lucha, la nueva generación de luchadores que está comenzando a ganar experiencia ahora tiene el potencial de transformar el movimiento sindical.

Los socialistas tienen un papel vital que desempeñar para ayudar a cohesionar las nuevas fuerzas que actualmente se unen a los sindicatos en luchadores constantes para transformar sus sindicatos, así como ganarlos para la lucha por una nueva sociedad. El comienzo del desarrollo de las cosechadoras en Unite, bajo el liderazgo de Sharon Graham, tiene el potencial de ayudar en este proceso al reunir a los administradores de sectores particulares. Los consejos comerciales, a menudo poco más que cascarones vacíos en las últimas décadas, ahora podrían comenzar a cobrar vida y coordinar luchas a nivel local. Además, la Red Nacional de Delegados Sindicales, con nueve sindicatos afiliados, tiene el potencial de completarse y desempeñar un papel fundamental en la siguiente fase de la lucha. También será importante el desarrollo de organizaciones de izquierda dentro de sindicatos específicos, haciendo campaña para luchar contra las políticas bajo el control democrático de los miembros, incluido el llamado a que los funcionarios sindicales sean elegidos regularmente, sujetos a destitución por parte de sus miembros y pagados por el salario de un trabajador.

¿Siguiente paso de acción coordinada?

¿Cuál será la siguiente fase? ¿Hay una huelga general en la agenda? El congreso de TUC, que tendrá lugar en la segunda semana de septiembre, tiene una serie de resoluciones, incluidas las de RMT, PCS, Unite, Unison y NEU, que piden que TUC “coordine una campaña de acción industrial entre el público y sector privado para ganar aumentos salariales”, y otras propuestas similares. Hasta ahora, Frances O’Grady, la secretaria general saliente del TUC, ha abdicado de su responsabilidad, diciendo que no «descartaría» una huelga coordinada, pero «los trabajadores se están coordinando a sí mismos, no por una estrategia deliberada».

Golpear juntos no es un principio en sí mismo. Nadie debería sugerir que ninguno de los grupos de trabajadores actualmente involucrados en huelgas deje de proseguir su propia lucha para esperar una acción coordinada. No obstante, la acción de huelga coordinada generalizada puede desempeñar un papel muy importante para aumentar la conciencia y la confianza de la clase trabajadora, actuando juntos ‘como clase’, por un lado y, por el otro, actuar para intimidar y socavar la confianza de los trabajadores. clase capitalista

En el congreso de TUC de este año habrá la mayor presión para una acción coordinada desde al menos 2011. La acción coordinada que tuvo lugar entonces fue significativa y podría haber llevado al derrocamiento del gobierno de Cameron si no fuera por la retirada de la derecha. líderes sindicales. Sin embargo, esta vez la lucha es potencialmente más amplia y más profunda. Luego, la acción se centró abrumadoramente en el sector público, y consistía principalmente en huelgas de “protesta” de un día. Ahora la acción está en toda la economía y muchas de las huelgas que han tenido lugar son de carácter más sostenido y grave.

Sin embargo, todavía no hay ninguna propuesta concreta de coordinación. Una parte esencial del papel de los marxistas es abogar por los próximos pasos materiales necesarios para hacer avanzar el movimiento. El revolucionario ruso León Trotsky comentó sobre el congreso del TUC de 1925 que “las resoluciones del congreso eran tanto más a la izquierda cuanto más alejadas estaban de las tareas prácticas inmediatas”. Las frases sobre la coordinación son importantes y reflejan la presión desde abajo, pero los líderes derechistas del TUC harán todo lo posible para resistirse a que se conviertan en acciones significativas.

Sin embargo, el TUC ha convocado un cabildeo del parlamento para el miércoles 19 de octubre, aunque el liderazgo lo ve como un cabildeo ‘cortés’ de parlamentarios a pequeña escala. Sin embargo, convertir esto en una manifestación masiva a mitad de semana, con un llamado a la asistencia de la mayor cantidad de trabajadores posible, y todas las huelgas en vivo coordinando su acción ese día, sería una poderosa advertencia para el nuevo primer ministro Tory. Tal movilización masiva debe organizarse en torno a un programa de demandas que pueda atraer a amplios sectores de trabajadores y jóvenes. Central sería la oposición a las leyes antisindicales, pero también incluyendo aumentos salariales a prueba de inflación para todos, un salario mínimo de al menos £ 15 por hora, nacionalización de las empresas de energía y pensiones y beneficios dignos. Sin duda, tal enfoque ayudaría a atraer a la participación activa a los millones que actualmente miran hacia los sindicatos, y sería un paso importante hacia una huelga general de 24 horas.

Huelga general de veinticuatro horas

Durante la ola de lucha que siguió a la gran recesión de 2008-2009, se llevaron a cabo muchas huelgas generales de un día en algunos países del sur de Europa: hubo más de 30 solo en Grecia. Ahora apenas están comenzando a aparecer nuevamente en la agenda. En países con una tradición de huelgas de un día, los líderes sindicales pueden aceptarlas como un medio para desahogarse. En Gran Bretaña, sin embargo, incluso una huelga general de 24 horas sería un gran paso adelante y de inmensa importancia para ayudar a preparar a la clase obrera para llevar a cabo acciones decisivas para derrotar a los capitalistas.

En esta etapa, el Partido Socialista argumenta a favor de una huelga general de 24 horas y presenta consignas como «todos a la huelga juntos» que apuntan en esa dirección. También tenemos que reconocer y explicar cómo superar los obstáculos que existen para tal huelga. Las represivas leyes antisindicales ya existentes han frenado los movimientos hacia la huelga en muchos de los grandes sindicatos. En una serie de sindicatos, incluidos PCS y NEU, los miembros del Partido Socialista han estado haciendo campaña durante muchos meses por una iniciativa nacional para construir una huelga, lo que habría permitido votaciones más tempranas. Sin embargo, solo ahora, bajo la presión de abajo, sus líderes han pasado a la votación, lo que significa que la acción de huelga legal coordinada que involucra a la gran mayoría de los sindicatos que votan no será viable antes de finales de otoño como muy pronto. Sin embargo, convertir el lobby del parlamento del TUC del 19 de octubre en una manifestación masiva a mitad de semana sería un paso importante en esa dirección.

La resistencia abierta a las leyes antisindicales de forma masiva se plantea en el próximo período, especialmente si los Tories intentan introducir una nueva balsa como es probable que lo hagan. Un número creciente de trabajadores ya se están moviendo para emprender acciones extraoficiales y, como en luchas pasadas, en un determinado momento será el desafío de las masas lo que hará que las leyes antisindicales sean impotentes. La Ley de poderes de emergencia de 1920 no pudo evitar la huelga general de 1926. A principios de la década de 1970, la Ley de Relaciones Laborales de Heath, en virtud de la cual fueron encarcelados los cinco mayordomos de los muelles de Londres, quedó sin efecto por la poderosa huelga que se desarrolló desde abajo y logró su liberación.

No obstante, en esta etapa, la mayoría de los activistas sindicales ven las leyes anti-comerciales existentes como un hecho objetivo que tiene que ser ‘arreglado’ para tener algunas protecciones legales limitadas en caso de huelga. Sin argumentos en contra preparados por los líderes de antemano, generalmente no hay confianza para ignorar el engorroso proceso de hacer campaña para ganar y obtener la participación necesaria en las votaciones nacionales. Tal es el carácter antidemocrático de estas leyes que, a pesar de la gran indignación por el costo de la vida, no se garantiza que todos los grandes sindicatos generales alcancen los umbrales de participación para emprender acciones legales. En tales casos, tácticas como las votaciones desagregadas, junto con las votaciones nacionales, pueden ayudar a garantizar que la huelga aún pueda llevarse a cabo.

Sin embargo, en última instancia, no se puede permitir que las leyes antisindicales impidan las luchas necesarias para defender los intereses de los trabajadores. Si alguno de los sindicatos actualmente involucrados en la lucha es amenazado por el gobierno y los tribunales, en virtud de las leyes antisindicales existentes o nuevas, todo el movimiento de trabajadores tendría que salir en su defensa. Eso plantearía urgentemente la necesidad de una huelga general de «advertencia» de 24 horas. Si el TUC no llama a la acción, los líderes sindicales de izquierda tendrían que formar una coalición de los que estén dispuestos a hacerlo y, mientras toman las medidas necesarias para tratar de preservar las protecciones legales que sustentan la organización sindical, no se verán limitados por ellas.

¿Por qué no una huelga general ilimitada?

¿Por qué parar a las 24 horas? ¿No sería más “revolucionario” convocar una huelga general total? No es el trabajo de los marxistas simplemente abogar por la demanda que suene más «radical» posible en cada etapa, sino sopesar concretamente la etapa de la lucha y qué pasos se necesitan para llevarla adelante. Como explicó Trotsky, llamar a una huelga general total, que está en un nivel mucho más alto que una huelga de un día, “requiere una minuciosa contabilidad marxista de todas las circunstancias concretas”, especialmente en “los viejos países capitalistas”. En algunas circunstancias, explicó, “hay condiciones en las que una huelga general puede debilitar a los trabajadores más que al enemigo inmediato. La huelga debe ser un elemento importante en el cálculo de la estrategia y no una panacea en la que se sumergen todas las demás estrategias”.

Hay momentos en que la clase dominante se asusta por la escala de un movimiento de huelga general y rápidamente hace concesiones. Ese fue el caso en Rusia en 1905, por ejemplo. Sin embargo, una vez que se desarrolla una huelga general total, si la clase trabajadora no es capaz de tomar el poder en sus manos, entonces la clase capitalista puede infligir una derrota a la clase trabajadora de la que se necesita un tiempo para recuperarse. La escala de la derrota en 1926, cuando la dirección del TUC capituló después de nueve días, estuvo limitada por el heroísmo de los muchos trabajadores que se mantuvieron al margen después de la huelga para ganar garantías contra la victimización. No obstante, el impacto de la derrota fue considerable.

Por limitado que sea el tema en torno al cual se convoca una huelga general, una vez que ha comenzado tiene su propia lógica y no puede mantenerse dentro de objetivos estrechos y parciales. Su llamado revela un conflicto fundamental entre dos clases opuestas que luchan por reorganizar la sociedad. Una vez que está en marcha, la pregunta se plantea aún más agudamente. En 1926, a pesar de la desesperada insistencia de la dirección del TUC en que la huelga general no era política, los trabajadores sobre el terreno comenzaban a tomar medidas para dirigir la sociedad. Esto se describe vívidamente en el excelente libro de Peter Taaffe, 1926 General Strike: Workers Taste Power. Alrededor de 400 consejos de oficios y más de cien consejos de acción se organizaron a nivel local y comenzaron a coordinarse entre sí. En las zonas más fuertes tenían que venir los representantes del gobierno, gorra en mano, a pedir permiso para actuar a las organizaciones obreras. Los camiones tenían que llevar carteles que decían ‘con permiso del TUC’.

En una huelga general ilimitada, mientras la clase obrera se mueve para tomar las cosas en sus propias manos, y la clase dominante siente que las palancas del poder se le escapan de las manos, el problema del poder, de qué clase dirigirá la sociedad, se plantea inevitablemente en términos prácticos inmediatos.

La clase capitalista de Gran Bretaña entendió que eso estaba en la agenda en la década de 1920. También entendieron que la dirección del TUC estaba aterrorizada por el poder. Antes de 1926, el primer ministro británico, Lloyd George, les dijo a los líderes sindicales en 1919: “si cumplen su amenaza y van a la huelga, nos derrotarán, pero si lo hacen, ¿han sopesado las consecuencias? Una huelga será un desafío al gobierno de este país y, por su mismo éxito, precipitará una crisis constitucional de primera importancia. Porque si surge una fuerza que es más fuerte que el estado mismo, deben estar listos para asumir las funciones del estado, o retirarse y aceptar la autoridad del estado. Caballeros, ¿han considerado, y si lo han hecho, están listos? Como admitió un líder sindical de derecha, “desde ese momento fuimos golpeados”.

La mayoría de los líderes sindicales de la época no estaban preparados para movilizar a la clase obrera para tomar el poder. La derecha solo convocó la huelga general porque entendió que si no lo hacía se desarrollaría desde abajo, fuera de su control. Sin embargo, incluso los mejores líderes de izquierda, como el líder de los mineros AJ Cook, no tenían una idea clara de cómo la clase obrera podría tomar el poder, viendo la militancia industrial por sí sola como suficiente.

Y hoy

Sin embargo, esto todavía está por delante de la perspectiva de la izquierda del TUC hoy, que en general ve la ola actual de huelgas como un medio para combatir la crisis inmediata del costo de vida, pero no ve ninguna posibilidad de cambio sistémico. Algunos esperan poder expulsar al gobierno Tory, lo que sería bien recibido por millones de trabajadores, pero no abordan el problema de que, como ha dicho Mick Lynch, «Starmer’s Labor podría ser otra versión de los Tories». Mick se ha referido a la huelga general revolucionaria de los cartistas. Sin embargo, los cartistas exigían el derecho al voto pero para construir una sociedad en interés de la clase trabajadora, no para votar por diferentes marcas de políticos pro-capitalistas, que es la situación que enfrenta la clase trabajadora hoy.

Una de las derrotas importantes sufridas por la clase obrera en el período posterior al colapso del estalinismo fue la transformación del Laborismo de un ‘partido obrero-capitalista’ (con sus líderes susceptibles a la presión de la base obrera del partido a través de sus estructuras democráticas) en el Nuevo Laborismo, un partido capitalista absoluto, que fue considerado por Margaret Thatcher como uno de sus mayores logros, porque ahora había dos partidos principales en los que el capitalismo podía confiar para gobernar. Brevemente, durante la era de Corbyn, hubo una oportunidad de transformar el laborismo en un partido de la clase trabajadora. Sin embargo, tras la derrota de Corbyn, los Nuevos Laboristas procapitalistas tienen un control más férreo que nunca sobre el partido, con cambios antidemocráticos en las reglas para garantizar que no se repita la elección de Corbyn como líder.

Por supuesto que es cierto que, si los Tories finalmente son expulsados ​​de sus cargos como resultado de una ola de huelgas, el gobierno laborista entrante estaría bajo la presión de un movimiento obrero resurgente. Pero eso no significa que el Nuevo Laborismo de Starmer actuaría en interés de la clase trabajadora bajo esa presión. Su razón para abandonar la propiedad pública, por ejemplo, no es que no sea popular. Por el contrario, las encuestas más recientes muestran que el 66 % del público, incluido el 62 % de los votantes conservadores, apoya la nacionalización de las empresas de energía, pero Starmer se ha negado reiteradamente y deliberadamente a pedirla. Su prioridad es demostrarle a la clase capitalista que él es ‘su hombre’.

Un gobierno del Nuevo Laborismo que actúe en interés de las grandes empresas durante el próximo período de desarrollo de la crisis capitalista, se verá obligado a tomar medidas antiobreras mucho más brutales que en la era de Blair.

Desafortunadamente, ninguno de los líderes sindicales nacionales ha abordado aún esta cuestión. Los más militantes han criticado duramente a los laboristas. La secretaria general de Unite, Sharon Graham, por ejemplo, retiró los fondos de los candidatos del consejo laborista de Midlands por la huelga de contenedores de Coventry. Sin embargo, para ella los temas políticos son principalmente para el futuro y su enfoque no es “dejar que la cola política mueva al perro industrial”. Para muchos trabajadores, que no ven ninguna posibilidad de tener su propio partido político en esta etapa, esto resuena, pero ninguna victoria a largo plazo para la clase obrera puede obtenerse solo con la acción industrial. El “perro industrial” necesitará su propia voz política si quiere arrebatarle el poder a la clase capitalista y comenzar a construir una nueva sociedad socialista.

El desarrollo de un partido obrero de masas, armado políticamente con un programa socialista, será un elemento esencial en la preparación de la clase obrera para las luchas sísmicas que se avecinan, que en cierta etapa podrían incluir una huelga general.

Plantear la pregunta, pero no dar la respuesta.

Sin embargo, una huelga general por sí sola no es suficiente para que la clase obrera tome el poder; plantea la pregunta pero no la responde. Para eso es necesario un programa para que la clase obrera tome el poder. Esto, a su vez, requiere el desarrollo de un partido de masas con un programa revolucionario y una dirección probada.

En 1926, el joven Partido Comunista de Gran Bretaña tenía alrededor de 4.000 miembros antes de la huelga, además de una influencia considerable a través del Minority Movement. Aunque era una fuerza pequeña, podría haber tenido una influencia mucho mayor en los acontecimientos si hubiera presentado un programa, una estrategia y una táctica claros, y hubiera estado preparado para criticar los errores de los líderes sindicales, incluidos los de izquierda, en lugar de de actuar como porristas de estos últimos. El lema principal del Partido Comunista, “todo el poder al consejo general del TUC”, resumía su enfoque erróneo y contribuía a desarmar políticamente a los sectores más avanzados de la clase obrera.

Hoy también el papel de los marxistas no es seguir acríticamente incluso a los líderes sindicales más a la izquierda, sino presentar en cada etapa un programa de lucha de clases claro e independiente vinculado a la necesidad de la transformación socialista de la sociedad. Con ese enfoque, durante las luchas que se avecinan, amplios sectores de la clase trabajadora se pueden ganar para un programa marxista y la lucha por el socialismo.

