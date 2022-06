Resumen Latinoamericano – Diario de urgencia – Sábado 4 de junio de 2022

*Argentina. 3J: A 7 años del primer #NiUnaMenos, una multitud feminista desbordó la Plaza del Congreso y plazas del país con pañuelos verdes, carteles con denuncias y viejas y nuevas exigencias* https://bit.ly/39cpjwi

*Argentina. Protesta frente al INADI en repudio a ataques racistas a una médica haitiana // Manifestantes exigieron que se tome partido por las víctimas (fotos y videos)* https://bit.ly/3NkYTr0

*Nuestramérica. Moscú advierte que EE.UU. usa Cumbre de las Américas para sus intereses* https://bit.ly/3ayE78R

*Colombia. Petro-Márquez y la posibilidad de hacer historia* https://bit.ly/3NPyBNC

*Argentina. El discurso completo de Cristina Kirchner en el acto por los 100 años de YPF* https://bit.ly/3Mehx2x

*Feminismos. En un nuevo 3J la organización Las Domitilas denunciaron los racismos, la colonialidad, los feminicidios y el chineo (fotos)* https://bit.ly/3mbwCHN

*Argentina. El marino genocida «Tigre» Acosta no sale en libertad // Casación revocó un fallo que favorecía al represor* https://bit.ly/3Mc6VkV

*Argentina. País injusto en el que cabalga el fantasma del estallido social* https://bit.ly/3NvNip6

*Argentina. Organizaciones sociales y políticas se solidarizan con ocho presos políticos guevaristas del Ecuador* https://bit.ly/38QW0iW

*Argentina. Denuncian un nuevo derrame en Veladero por los altos valores de metales en el agua de Jáchal* https://bit.ly/3Q0H8z5

*Colombia. ‘Vivir sabroso no significa que seamos vagos’: Francia Márquez respondió a las críticas por su slogan de campaña* https://bit.ly/39bkhAd

*Colombia. La CUT anunció su apoyo a Gustavo Petro y Francia Márquez* https://bit.ly/3NQQITl

*Colombia. Francia Márquez es la figura esencial para poder frenar al fascista Hernández y ganar la segunda vuelta* https://bit.ly/3PTjCUC

*Ecuador. La policía del gobierno derechista detiene a militantes guevaristas y a través de un montaje los acusa de «guerrilleros»* https://bit.ly/3zgOCbe

*El Salvador. Bukele fanfarronea: «A un paso de ganar guerra contra pandillas»* https://bit.ly/3atePZN

*Haití. La batalla de conquista no ha terminado* https://bit.ly/3mbvgN1

*Nación Mapuche. Adrián Moyano: “el pueblo mapuche es dominado por dos Estados coloniales”* https://bit.ly/3xfTJXO

*Nación Mapuche. Para los que luchan por los derechos de la soberanía permanente de los Pueblos Indígenas sobre sus territorios y sus recursos* https://bit.ly/3mwFXdr

*Perú. Castillo recibirá a representantes indígenas amazónicos en Palacio* https://bit.ly/3zlaHFE

*Pueblos originarios. Canadá pagará a una nación indígena 1.209 millones de euros en compensación por sus tierras* https://bit.ly/3zh9fUD

*Pensamiento crítico. La guerra revolucionaria es una ciencia (también) de la comunicación* https://bit.ly/3thfB2F

*Catalunya. Dolores López, presa política catalana y combatiente vasca* https://bit.ly/3PYHcPY

*Palestina. Sobrina de la periodista asesinada Shireen Abu Akleh: ‘Este crimen deliberado es el resultado de décadas de impunidad de Israel* https://bit.ly/3asCBW1

*Palestina. ¡Con el Apartheid no se juega!: Cartas a la Asociación Uruguaya de Fútbol AUF de la Asociación Palestina de Fútbol y el club deportivo Al Khader de Palestina * https://bit.ly/3thFH5M

*Yemen. Marcha contra la opresión y subraya su apoyo a Palestina* https://bit.ly/3xhxIrN

*África. La víctima colateral de un conflicto lejano* https://bit.ly/3GMqijo

