Resumen Latinoamericano. Diario de urgencia. 19 de enero de 2022

*Argentina. El “Atlanticazo”, en Mar del Plata: nueva marcha en el centro contra las petroleras*https://bit.ly/3AhzI2X

*Bolivia. Fantasmas de ayer y de hoy*https://bit.ly/33pWJ85

*Nación Mapuche. Declaración publica, Fiscalía del ministerio Publico prepara y anuncia nuevos ingreso policial y militar a TEMUCUICUI*https://bit.ly/3nBLyA4

*Brasil. Comunidades de Ceará temen desastre ambiental con exploración del mayor yacimiento de uranio del país*https://bit.ly/3FMF5bA

*Argentina. No es NO: Movilizaciones en CABA por un mar sin petroleras (videos)*https://bit.ly/3fV3Hoh

*Bolivia. Ex presidente boliviano insta a respaldar gestión de Luis Arce*https://bit.ly/3fFHESg

*Nación Mapuche. Tribunal de Angol condena a Carabineros por apremios ilegítimos cometidos contra 3 niños y 1 niña de la Comunidad Huañaco Millao de Ercilla*https://bit.ly/3tLY3Nn

*Cuba. Rapidez y sensibilidad: Premisas vitales para atender bien a los barrios*https://bit.ly/3KjE1Q5

*El Salvador. Justicia libera a mujer encarcelada por abortar*https://bit.ly/3GKeOvW

*Honduras. Denuncian despliegue militar con disparos en cementerio de Azacualpa, Copan que minera pretende explotar*https://bit.ly/3qF4waQ

*Pueblos Originarios. Comunidad wichí desmiente acompañamiento por parte del gobierno de Salta a la familia de la niña asesinada*https://bit.ly/3IgjWbq

*Uruguay. Extienden emergencia agropecuaria*https://bit.ly/3Ik45IV

*Venezuela. Maduro promete pobreza extrema cero para 2025*https://bit.ly/3FJXlm2

*Palestina. Encarcelado sin cargos: ‘Mi hijo no vive su infancia desde hace un año’*https://bit.ly/3nF2hCs

*Sáhara Occidental. «Salvemos a Sultana Jaya»*https://bit.ly/3Ac8z1w



*MÁS INFORMACIÓN EN:*www.resumenlatinoamericano.org

Me gusta esto: Me gusta Cargando...