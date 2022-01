¿Qué hará Rusia frente a la OTAN?

Rómulo Pardo Silva

el equinoccio será en la fecha los pueblos que giran encima en qué estarán mañana

Sobre el conflicto de Rusia y la OTAN hay declaraciones oficiales, opiniones de expertos, propaganda periodística pagada, líneas rojas del Kremlin y amenazas de sanciones occidentales.

Rusia cree que hay pocos motivos para el optimismo tras las respuestas de Estados Unidos y de la OTAN a sus propuestas sobre garantías de seguridad, señaló hoy el portavoz presidencial ruso, Dmitri Peskov. El funcionario indicó que, en sus recientes declaraciones a la prensa, tanto el secretario norteamericano de Estado, Antony Blinken, como el secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, Jens Stoltenberg, “fueron absolutamente inequívocos en su rechazo a las principales preocupaciones esbozadas por Rusia”. Según Peskov, no se puede decir que Washington y el bloque euroatlántico tuvieron en cuenta las consideraciones de Rusia en sus respuestas a las iniciativas de seguridad de Moscú, ni que demostraron su disposición a considerar sus preocupaciones. El jefe de prensa del Kremlin señaló que Rusia no tardará en reaccionar a las decisiones occidentales, pero aclaró que no contestará de inmediato. PL

Según los informes, EE. UU. está tratando de convencer a sus aliados de que impongan nuevas sanciones contra Rusia si estalla una guerra con Ucrania. Estos apuntarían a las exportaciones de armas y energía, lo que le costaría a Moscú alrededor de $ 50 mil millones, informó el tabloide alemán Bild citando fuentes no identificadas. Según los informes, el paso drástico fue propuesto por William Burns, el jefe de la CIA, durante su visita a Berlín. Los funcionarios estadounidenses pidieron al gobierno alemán que prohibiera las importaciones de materias primas rusas y bloqueara el lanzamiento del oleoducto Nord Stream 2. RT

Desde Estados Unidos han dicho que los rusos invadirán Ucrania en febrero. Macron después de conversar por teléfono con Putin dijo sí es posible la guerra.

El ministro Lavrov subrayó que «si depende de Rusia, no habrá guerra». «No queremos la guerra, pero tampoco permitiremos que se ignoren nuestros intereses», agregando que no puede decir que las conversaciones con Occidente hayan terminado. RT

Rusia dice que habrá respuestas y que el presidente está conversando sobre las adecuadas con los militares.

“Realmente no está claro qué tiene en mente el señor Putin” respecto a Ucrania, ha dicho el portavoz del Pentágono. Hispantv

No hay leyes científicas que adelanten lo que será de un discurso político o de su ejecución.

Por el momento Occidente dice que seguirá sumando países a su ejército OTAN avanzando hacia lo que de hecho sería un único ejército mundial.

Si el Kremlin no hubiera hablado de una línea roja la OTAN seguiría extendiéndose. Hecha esa firme advertencia por escrito no ha cambiado nada. El gobierno alemán es claro al respecto.

«La adhesión de Ucrania a la OTAN no está ahora sobre la mesa». La OTAN no se expandirá para incluir a Ucrania en un futuro cercano y, por lo tanto, no tiene sentido ni siquiera discutirlo cuando se considera el futuro de la seguridad en Europa, dijo el jueves la ministra de Relaciones Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock. RT

El peso de romper la situación lo lleva Rusia y no se sabe por el momento de reacciones del pueblo. La cercanía de Putin con la gente dista de la de XI con los chinos.

En la espera últimamente las autoridades rusas están entrando a una serie de entrevistas informativas.

El Ministerio de Cultura de Rusia ha publicado un borrador de orden que establece los «valores tradicionales» que, según dice, deben protegerse de la invasión de ideas extranjeras, terroristas y extremistas en medio de una «crisis global» para la moralidad pública. RT

Llama la atención una del expresidente Medvedev porque mientras Putin, sus ministros y los militares se centran en la amenaza occidental él lo hace en los problemas internos del país presentándolo débil.

El principal problema que enfrenta la nación es la pobreza, dijo Dmitry Medvedev. En una entrevista con RIA Novosti el viernes, Medvedev dijo que está de acuerdo con el presidente Vladimir Putin en que el gobierno debe trabajar para aumentar los ingresos en todo el país. “El problema de la pobreza, los bajos salarios, es realmente un tema clave, y está conectado con problemas de salud, delincuencia en cierta medida y toda una gama de otras preocupaciones”, afirmó. “Por eso el tema de los ingresos es clave”. RT

En 1991 hubo un quiebre profundo en el poder ruso y ganó Yeltsin un sumiso de Estados Unidos.

Ningún pueblo se ha movilizado en contra o a favor de una guerra. La política se está haciendo desde los círculos del estado y del poder económico occidental.

¿Y en Rusia qué pasa?

Por una civilización sostenible decrecida solidaria

Mientras no haya partidos y movimientos civilizatorios todos ellos como sus seguidores son conservadores.

Contacto romulo.pardo@gmail.com

Fuente: http://malpublicados.blogspot.com/

Me gusta esto: Me gusta Cargando...