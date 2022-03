PULSO SINDICAL DIARIO DE LA CGT CHILE – 9 MARZO 2022

» La violencia desafiante de la autoridad racista nos despoja de la tierra y nuestra cultura, nos escupen a la cara..» cantan Los Miserables

1.- Tenemos aún muchas fallas y deficiencias, pero que bueno es tenerlas cuando las mismas son producto del trabajo que se realiza. Los más viejos somos quisquillosos con la elaboración y desarrollo y no dejamos de reclamar cuando la improvisación se transforma en una norma. Sin embargo, al final – viejos y noveles – estamos imbuidos del mismo anhelo. Lograr que nuestra organización se fortalezca, estabilice y mantenga el crecimiento, pues es una señal cierta que la siembra va cayendo en terreno fértil. Vamos a trabajar por corregir y mejorar aquello que requiere ajustes, pero seguiremos siendo rigurosos en buscar los mecanismos e instrumentos que permitan una participación activa de nuestras bases, pues es por esa vía y camino que el mensaje llega a los trabajadores, hombres y mujeres que se fortalecen con la organización.

Una prueba de lo que exponemos la vivimos este 7 de marzo en un programa radial especial en vivo, para saludar al día internacional de la mujer. No solo contamos con la participación de dirigentes en forma presencial y virtual, tuvimos también más de 100 conectados al programa de radio, quienes saludaron la iniciativa, entregando saludos y palabras de reconocimiento a quienes nos dieron a conocer sus vivencias, proyectos y desafíos. Jaqueline, Ivonne, Amalia, Cecilia, Guadalupe, Pamela y Juana son mujeres, dirigentes, trabajadoras, madres, orgullosas de su rol y convencidas de que hay que jugárselas siempre. Fueron discriminadas y maltratadas desde muy jóvenes en sus primeros trabajos. Las acosan cuando no las minimizan o ignoran, sin embargo no se van para la casa a llorar ni lamentarse. Se ponen de pie y se unen a sus pares, hombres y mujeres, para desde esa unión hacer frente al que no las respeta.

Una dura tarea les tocó, cuando además del trabajo tuvieron que tomar completamente las riendas del hogar. Nunca se dieron por vencidas y, aunque tardíamente en algunos casos, hicieron del estudio un compromiso y salieron adelante porque estaban sus hijos y también su futuro. Encontraron en el sindicato el espacio que les permitió sacar la voz, conocer las realidades de otros trabajadores que eran iguales a las de ellas y se pusieron a la cabeza de la organización cuando fue necesario, barriendo también con malas prácticas dirigenciales.

2.- Nos quedó claro que en la fecha de conmemoración saldrán a marchar y que no aceptan que a sus compañeros se les impida acompañarlas, porque explotados y abusados somos todos y todas dicen. También que el día de la mujer es siempre, cada día del año. Y si no marchan, preparan diarios murales, entregan tarjetas de saludo y conversan con sus compañeras para explicarles que se conmemora y las invitan a poner su cuota de sacrificio en esta lucha tan digna y hermosa. Nos sentimos orgullosos de nuestras dirigentes que con claridad y simpleza hablaron de lo duro de la vida de las mujeres, pero lo hicieron para dar testimonio de que si se puede derrotar el abuso, dejar claro que a ningúna persona le está dado el derecho de humillar a quien trabaja. Valientes compañeras nuestras que marcan caminos y ratifican compromisos.

Nuestra fuerza la Unidad

Nuestra meta la Victoria

MANUEL AHUMADA LILLO

Departamento de Comunicaciones y Difusión C.G.T. CHILE

