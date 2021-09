PULSO SINDICAL DIARIO DE LA CGT CHILE 26 SETIEMBRE 2021

“..Arauco, furia delgada, copa de pólvora y sangre, ciudadela envenenada desgarrando su ropaje..”

Patricio Manns

Nuestro objetivo declarado era sanear económicamente la organización y luego comenzar a reunir los recursos para la sede propia. Para ese desafío necesitábamos generar recursos en forma externa.

Nos sugirieron enviar una carta a los Illapu para hacer un concierto en el Estadio Chile (aún se llamaba así por entonces). Ellos dieron el visto bueno, nos pusimos de acuerdo en honorarios y demás y nos lanzamos al agua sin saber si podríamos mantenernos a flote y vaya que si lo logramos.

Un lleno absoluto permitió cubrir gastos, saldar deudas y comenzar los ahorros para la casa de los trabajadores, nuestra casa. Desde allí pasamos por buenas y por malas, hasta que se hizo el contacto con Patricio Manns y Alejandra Lastra. Patricio vendría a Chile para presentar su Memorial de Bonampak.

Les hablamos de nuestro proyecto en curso y nos hicimos cargo de traerlos, alojarlos, presentar el libro y disfrutar de una actuación maravillosa, nuevamente en el estadio Chile. Nos reunimos varias veces, visitamos lugares donde trabajaban nuestros viejos y compartió con ellos, con esa simpleza y cariño de la que hacía gala cuando conversaba con la clase. Reímos de buena gana con sus chascarros, como ese cuando se arrancaba de Francia a Suiza y también disfrutamos de la historia de Angol Mamalcahuello (Actas del Alto Bio Bio) algunos de cuyos pasajes nos relató

Nunca se negó a firmar un libro o un disco que le fue presentado y ponía mucha atención a cada una de las conversaciones que sostenía con los trabajadores.

Algo más de una fructífera semana que culminó con un concierto hermoso, en donde se hizo acompañar de los Inti Illimani, al que llegó Gastón Guzman – Quelentaro – y que culminó con una cena en casa de los hermanos Aranibar.

Todos quienes fueron parte de ese gran proyecto, que nos permitió conocer a artistas que tienen a la clase obrera en el corazón, coincidirán conmigo en que fueron momentos inolvidables, ya que no solo vimos concretarse un anhelo de nuestro gremio sino también, y por sobretodo, compartimos con seres humanos que tienen un corazón gigante.

Pero las vueltas de la vida son algo maravilloso por lo impredecible.

Mantuvimos contacto con Patricio y su esposa Alejandra y un día, de un mes y un año que no recuerdo, recibí una llamada en la que me invitaban a su hogar, un hermoso departamento donde estuve contemplando por horas el mar, frente a mis ojos, a algunos cientos de metros.

Un almuerzo generoso al que llegamos con un par de botellas de buen vino tinto y donde la conversación jamás dejó de fluir. Hablamos de sus canciones, el paso por varios países y la cantidad enorme de veces que otros músicos han interpretado sus canciones. Estaba orgulloso de aquello, pero no había soberbia en sus palabras sino que un gran afecto y emoción. Y se vino lo que unió nuestros 2 conciertos.

Le dije al Pato que una de las canciones que más me gustaba de los Illapu es “Si queremos”. Patricio se paró del sillón, entró a un cuarto y volvió con un CD en el que una cantante argentina, cuyo nombre no retuve, cantaba esa canción. Sin palabras me quedé cuando me dijo que la canción era de su autoría.

Nos despedimos cuando el sol se estaba ocultando y el mar comenzaba a oscurecer, llegando a nuestros oídos solo el golpear de las olas en las rocas.

Hasta pronto Patricio., hasta pronto Alejandra, gracias por haber sido como fueron con nosotros, nos enorgullece haber compartido con ustedes. Les recordaremos por siempre.

Nuestra fuerza la Unidad

Nuestra meta la Victoria





MANUEL AHUMADA LILLO

Secretario CGT CHILE

