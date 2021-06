PULSO SINDICAL DIARIO DE LA CGT CHILE 22 DE JUNIO DE 2021

“..El verso es una paloma que busca donde anidar, estalla y abre sus alas para volar y volar..”

1.- Resulta gratificante tener la confianza de dirigentes y trabajadores, por que eso es lo que permite avanzar en la educación y formación. Insistimos permanentemente en que no hay preguntas tontas ni malas, pues todo aquello que se desconoce es lo que permite el abuso en la relación laboral.

La relación entre partes, trabajador – patrón, requiere de un contrato de trabajo. El contrato es lo que permite al trabajador reclamar los incumplimientos en los que pueda caer su empleador. En él se establecen las labores a cumplir, la jornada de trabajo diaria, el sueldo y beneficios como gratificación, movilización, colación y otros.

Que quede claro, no existen los contratos a prueba, salvo para las trabajadoras de casa particular – artículo 147 del C. Del T. – por lo tanto desde el primer día de trabajo nacen las obligaciones y la primera de ellas es el contrato.

Las modificaciones al contrato solo son válidas por acuerdo de las partes, la empresa no puede modificar el contrato en forma individual y tampoco el trabajador está obligado a aceptar los cambios.



2.- Queremos reiterar a trabajadores y dirigentes, que no existe en la ley ninguna norma que permita el despido a través de llamadas telefónicas. El despido solo es valido con carta entregada por el empleador en donde exponga las razones de dicho despido. Por lo tanto, de existir una situación como ésta deben concurrir de inmediato a poner el reclamo en la Inspección del Trabajo. Si el despido se produce cuando la Inspección ya cerró o en fin de semana, deje constancia en la comisaria de carabineros mas cercana a su lugar de trabajo y al día hábil siguiente ponga el reclamo en la Inspección.



3.- Todos debemos hacer fuerzas por que se haga justicia a Fabiola Campillay, Gustavo Gatica y tantos otros que fueron violentados salvajemente por cobardes de uniforme. Fabiola es valiente, honesta, consciente, corajuda. Reclama justicia, la que hasta ahora se le ha negado. Mientras su juicio avanza a cuenta gotas, su verdugo es sacado de la prisión y recibe el beneficio de la prisión domiciliaria permitiéndole estar cerca de su familia, mantiene sus regalías y le pagan abogados defensores.

¿Esta es la libertad y la democracia que hay que proteger?

¿Es esto o el comunismo como dicen por ahí algunos imbéciles?

Ciertamente no queremos más de esto.

Queremos algo mucho mejor, y vamos a seguir luchando por ello. Se lo firmamos.

