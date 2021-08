PULSO SINDICAL DIARIO DE LA CGT CHILE 04 DE AGOSTO DE 2021

“..No, no, no nos moverán, y el que no crea que haga la prueba, no nos moverán, unidos en sindicatos, no nos moverán..”

canta Tiempo Nuevo

Las huelga demandan siempre aportes para sostenerse. Gran valor tiene el aporte moral que se puede expresar en el envío de correos y también es importante el apoyo económico, como dicen los cabros, una gabita, quinientos cachos, una luquita, puede ayudar a sostener un movimiento que regularmente se asume con la pura conciencia.

En más de una ocasión hemos llamado la atención sobre el débil apoyo que entregamos a nuestros compañeros en conflicto. No logramos despertar interés en nuestros pares para construir una mínima base de datos que nos permitiera apoyar a quienes entran en huelga. Hay sindicatos que llevan meses en conflicto y a nadie parece preocuparle. Hemos tenido la satisfacción de recibir de parte de los auditores de nuestro programa radial datos sobre las 4 huelgas para las que hoy demandamos solidaridad.

Hemos conversado con sus dirigentes, expuesto sus demandas por la radio, pero la ayuda aún tarda en llegar. Vamos, nada cuesta un correito de ánimo, hacer una colecta entre los compañeros y compañeras de trabajo y hacerla llegar a quienes sostienen sus demandas en huelgas que ya han superado los 30 días y una va para los 5 meses. No los dejemos solos.

*Huelga Liceo Camilo Henriquez Temuco, desde el 9 de marzo de 2021, aportes a Sindicato Camilo Henriquez, BancoEstado, RUT 75.042.700-6, numero de cuenta 63100005133, correo aporteslch@gmail.com

*Huelga Sindicato Artica, Recoleta, desde el 13 de julio – dirigente Elizabeth Gonzalez Rivera RUT: 16.700.487.3, correo; tgonzalezrivera3@gmail.com, aportes, banco Santander cta.cte 79305200 a su nombre.

*Huelga Totus Copiapo, desde el 7 de junio, Vania Carvajal RUT 18709575-1 correoANI_O_TAKU@HOTMAIL.COM, aportes a Banco Falabella Cuenta Vista 5-010-011184-3 a su nombre.

*Huelga Edificio Torremayor, desde el 01 de julio, dirigente Guillermo Galindo Salazar, correo Sindicato1torremayor@gmail.com aportes a cuenta RUT 14.534.999-0

2.- Un compañero, lector habitual de nuestro Pulso, nos pidió mas datos relativos a la cantidad de mujeres que trabajan y que son dirigentes sindicales, así es que nos dimos a la tarea de buscar para responder a su inquietud, y a la vez para enriquecer nuestra base de datos . Esto es lo que encontramos:

*Al año 2019 la cantidad de Sindicatos en Chile son 11.926 mientras que las Asociaciones de Funcionarios Públicos llegan a 2.411.

*Los socios de los sindicatos suman 1.193.104, siendo 503.876 de ellos mujeres y 689.228 hombres, mientras que los funcionarios públicos son 150.318 mujeres y 95.115 hombres.

*Entre los diversos tipos de Sindicatos (empresa, establecimiento, independientes, interempresa, transitorios y otros) hay 35.390 dirigentes, 11.342 mujeres y 24.048 hombres.

*Entre los Sindicatos que tienen delegados con fuero hay 849 delegados, 140 mujeres y 709 hombres.

*En la distribución de cargos: presidentes 68.8% hombres, 31,2% mujeres, Secretario 55, 5% hombres, 44,5% mujeres y Tesorero 63,1% hombres y 36,9% mujeres.

Sin duda, y al calor de los números, los hombres tienen mas responsabilidades en los cargos de dirección de las organizaciones que las mujeres y eso debe ser uno de los elementos a considerar, cuando hablamos de integración y participación. Hay que abrir mas las puertas para que las compañeras asuman responsabilidades en los sindicatos y eso necesariamente pasa por un cambio de actitud de los hombres.

Nuestra fuerza la Unidad

Nuestra meta la Victoria

MANUEL AHUMADA LILLO

Secretario C.G.T. CHILE

