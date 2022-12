PULSO SINDICAL DIARIO DE LA CGT CHILE 15 diciembre 2022 

«..Él no aceptó que la bota del invasor extranjero explotara nuestro suelo..» canta Hector Pavez

GANAR O MORIR

1.- El hombre entró, como cada noche, al pobre cuarto que ocupaba junto a su mujer y los dos hijos. -No me sirvas comida mujer, que tengo algo importante que conversar contigo, trae un vaso y siéntate junto a mi.

La mujer, silente, cabellera desgreñada, calzando solo unas chancletas, acercó un par de vasos, la botella a medio llenar y se sentó junto a su marido.

-Nos vamos al puerto mañana, se ha resuelto la huelga y la marcha. Ya no aguantamos más tanto abuso, no hay pago, siguen muriendo hermanos en los cachuchos, no hay seguridad en la manipulación de los tiros, y se niegan a pensar en pagarnos en dinero efectivo, insisten en las malditas fichas.

Le sirve vino, acerca el vaso mientras lo mira silente, camina hasta ponerse junto a él y le acaricia la cabellera revuelta. Contrariado, quita con rudeza la mano femenina, bebe de una sola vez el vino y continúa hablando, ya a la mujer sin mirarla, ya a los muros, a los niños que duermen, al desierto que ahí afuera está, esperándolo.

-¿Hasta cuando seguiremos siendo tratados como animales, qué futuro para nuestros hijos, mujer?, ni siquiera hemos podido comprarles zapatos, un traje bonito y van por ahí jugando sin juguetes, mirando a los hijos de los ricos. ¿Escuchas?, los desgraciados tienen música, se divierten y nosotros ni siquiera un chonchón para vernos las caras. Ahora cantan, seguro comen hasta hartarse para luego tirar las sobras a los perros. Si hasta sus perros viven mejor que nosotros, no van por alimentos a la pulpería, los bañan y les cepillan el pelo, hasta duermen mejor que tú y yo.

Patrones malditos, cerdos de mierda, como quisiera matarlos con estas manos. Y repartir entre los compañeros todo lo que tienen, que se lo han obtenido con nuestro esfuerzo, nuestro sudor, nuestra sangre.



2.- Ella, acurrucada en la banca de madera, le escuchaba y pensaba en esas tierras del sur que dejaron siguiendo la invitación de otros como ellos. Desde entonces nada que valiera la pena, solo hambre, miseria, frío y calor. Aún así, temía lo peor cuando lo escuchaba maldecir.

-Sabes que iré donde vayas, dijo mientras seca las lágrimas. Ya protestamos y nos tiraron las pocas cosas a la pampa en Pirineos, Santa Elena, Mapocho, Enriqueta, Unión, y tantas otras oficinas. Pero no importa seguiremos juntos, cada vez son más los que dicen basta, y yo vine para estar contigo. Solo me pregunto si valdrá la pena esta vez, sí será distinto, si por fin encontraremos algo de esa paz que tanto hemos buscado.

-Tu arregla nuestra pocas cosas dijo él, no será mucho con lo que carguemos. No te preocupes, ahora somos muchos, muchos los que resolvimos marchar, nos vamos todos de este lugar de mierda, nos vamos al puerto a reclamar lo nuestro que tampoco es tanto como para que lo nieguen. Nos vamos y será triunfar o morir, yo no vuelvo mas a esta pampa en las condiciones en que estamos, si nos derrotan me quedaré en el puerto, me enterraras en lo alto, mirando el mar.

* Del libro, Lo juramos Compañeros, ese día llegará

MANUEL AHUMADA LILLO PRESIDENTE CGT CHILE

Nuestra fuerza la Unidad Nuestra meta la Victoria

