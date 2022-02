Puerto Rico: Nos Vamos rebelando

Info Sur Global

Por Julio A. Muriente Pérez

Nos vamos rebelando



Por Julio A. Muriente Pérez

Copresidente MINH



La calle ha sido el gran escenario de la lucha de nuestro Pueblo en los primeros meses de 2022. El País se ha estremecido una vez más. No ha habido espacio para la indiferencia o la resignación.



Los trabajadores y trabajadoras de la educación se han manifestado con contundencia. De igual forma lo han hecho miles de trabajadores de diversas empresas públicas que han sido maltratados y mal pagados por mucho tiempo.



Los reclamos iniciales tienen que ver con salarios precarios, deficientes condiciones de trabajo, planes médicos inexistentes o de pésima calidad e incertidumbre con los planes de retiro. Y contra la presencia de la indeseable Junta de Control Fiscal.

Conforme pasan los días y la protesta se acrecienta, se suman otras consideraciones igualmente importantes. Tienen que ver con el respeto al empleado publico, a su dignidad y al servicio que le presta al País. Tienen que ver también con el extraordinario valor de la educación para cualquier sociedad y el respeto y reconocimiento que merece. Asimismo con las reivindicaciones sobre nuestros recursos naturales y la denuncia de cómo los millonarios y extranjeros se van adueñando de nuestras tierras y playas.



Los reclamos de miles de trabajadores y trabajadores en la calle no son sólo de carácter monetario o de condiciones de trabajo, lo que ya sería razón más que suficiente para protestar. Está en juego el País entero, la precarización a la que ha sido conducido, la ausencia de alternativas en el colonialismo y la necesidad de abrir nuevos rumbos hacia en un Puerto Rico mejor, en libertad y justicia social.



Los niveles de indignación se han acrecentado ante el espectáculo vergonzoso del gobernador colonial-anexionista Pedro Pierluisi y algunos de los funcionarios de su administración, que se han dedicado a insultar, a despreciar y a ningunear a los hombres y mujeres que están en la calle reclamando una vida digna.



El desarrollo de la conciencia social y política de muchos compatriotas va avanzando aceleradamente. Se va reconociendo que no se trata de asuntos circunstanciales o pasajeros; que el mal de fondo es el modelo de sociedad que nos han impuesto, que está en quiebra financiera y moral.

Tanta energía, tanta capacidad y tantos sueños tenemos que organizarlos de la manera más eficiente y precisa, trascendiendo el espontaneísmo y planificando cada paso que demos, cara al futuro.

Porque merecemos vivir una vida mejor en un País mejor.



En 1898, poco antes de su muerte, el Padre de la Patria, Ramón Emeterio Betances exclamaba, ¡¿qué hacen los puertorriqueños que no se rebelan?! Ciento veinticuatro años después de su desaparición física, aquellas palabras resuenan en cada punto de nuestra Patria.



A pocos días de la celebración del aniversario 195 del natalicio de Betances –el próximo 8 de abril—estas nuevas generaciones de luchadores y luchadoras por la justicia social y la dignidad le responden desde la calle: ¡Maestro, nos vamos revelando, seguimos luchando, seguimos batallando contra viento y marea por mejores condiciones de vida y por un país en libertad y felicidad!



Foto:Julio A Muriente en Santiago de Chile. Noviembre de 2019.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...