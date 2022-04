PULSO SINDICATO DIARIO DE LA CGT CHILE 09 ABRIL 2022

*****

«..Para decidir, para continuar, para recalcar y considerar, solo me hace falta que estés aquí..»

canta Víctor Heredia

*****

» Siempre tuve claro que debía escribir, en algún momento de mi acción como dirigente sindical, algo relativo a la historia del primero de mayo. No obstante estar claro en lo que quería escribir y luego de conversar con muchos trabajadores de distintos oficios, comencé a llenarme de preguntas.Todas han dado vuelta en la cabeza de los trabajadores y muchas no han tenido respuesta, ya sea por desinterés o por los deficientes instrumentos de educación proletaria, que aun no podemos poner al dia.

¿Fue alguna vez libre el hombre en su relación con el trabajo?¿Cuándo se inicia este proceso de uso y abuso de la fuerza de trabajo?¿Por qué a medida que avanza la humanidad se profundiza la explotación?¿Cuánto sabemos de lo que ha sido la historia del hombre?¿Qué conocemos de las primeras formas de relación entre seres humanos?¿Es la organización de los trabajadores producto del nacimiento del capitalismo?¿Cuáles fueron las primeras organizaciones que se dieron los trabajadores?¿Desde cuándo existe el salario?¿Estuvo el trabajador siempre consciente de su rol?¿Cuántos conocen de los hechos previos a aquel primero de mayo de 1886?.¿Terminará alguna vez el abuso y la explotación?¿Pueden los trabajadores aspirar a construir una sociedad más digna y justa?

Estas y muchas otras inquietudes rondaron mientras leía y leía textos. Con cada paso dado para adentrarme en el conocimiento de la historia de los trabajadores más me maravillaba.Somos la continuación de un gran proyecto instalado hace decenas, cientos e incluso miles de años, en la mente humana. Anhelos, sueños, deseos de libertad, de trabajo justo, de vida digna para todos.»

Del libro 1º de mayo – Dia Internacional De los Trabajadores – Un largo camino de Organización y Lucha

Por eso creo que hay que hacerse estas y otras preguntas y ponerse a leer, estudiar, para encontrar respuestas.Es una tarea clasista.

*****

Nuestra fuerza la Unidad

Nuestra meta la Victoria



MANUEL AHUMADA LILLO

Departamento de Comunicaciones y Difusión CGT CHILE

