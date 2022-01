Familiares de “los presos de la Revuelta” acusan a senador Araya por lenta tramitación

Proyecto de amnistía al filo del receso legislativo

Si, bien, se esperaba que el proyecto de amnistía fuese despachado este martes a la sala del Senado, la Comisión de Constitución sesionó sólo hasta acotar el Catálogo de Delitos. Una dilación respecto a la cual se responsabiliza a los senadores del oficialismo, pero, particularmente, al presidente de la instancia, Pedro Araya.

María Luisa Cisternas

– 25 de enero 2022

Descontento hay en la macro agrupación de familiares de presos de la Revuelta Social respecto a lo zanjado por la Comisión de Constitución del Senado, durante esta mañana. La instancia, presidida por el senador Pedro Araya, revisó el proyecto que originalmente buscaba indultar a quienes se encuentran recluidos por hechos perpetrados en el marco del Estallido Social, ahora modificado bajo el concepto jurídico de amnistía, tras aprobarse la indicación del senador Francisco Huenchumilla (DC-Democracia Cristiana).

Si, bien, la sesión logró avanzar en la materia, sometiendo a votación el Catálogo de Delitos, donde se hallaban las mociones refundidas del legislador de la DC y de Araya, el Proyecto no se sometió a deliberación hasta total despacho, como se tenía pensado preliminarmente. De ese modo, el proyecto de ley cuenta con lo que resta de esta semana para ser remitido a sala desde la Comisión y, desde ahí, si logra concitar los votos necesarios, ser despachado al hemiciclo de los y las diputadas.

Por este hecho, Osvaldo Durán, vocero de la Asamblea Nacional de Familiares dePresos Políticos de la Revuelta criticó la gestión de Araya como titular de la Comisión, en cuanto el parlamentario, siendo consciente de la estrecha agenda con la que corre el Proyecto, no limitó a los legisladores del oficialismo en sus intervenciones para efectos de ganar tiempo.

“¿Qué es lo que vemos nosotros? La falta de voluntad de Pedro Araya aun cuando él expresó, en algún momento de la sesión, que se iba a hacer la votación y que no se extendieran más allá para poder avanzar; sin embargo, dejó a estos dos senadores de derecha. Lo único que hicieron ellos fue intentar ganar tiempo porque, en lo concreto no dijeron nada nuevo de todo lo que han dicho el último tiempo; pero, si Pedro Araya es el Presidente ¿por qué permite que sucedan estas cosas? No está dirigiendo en el fondo, está dejando que la Derecha haga lo que quiera, está cediendo a la presión del Gobierno”, criticó.

Catálogo de Delitos

El paquete de delitos que serían objeto de amnistía fue votado durante esta mañana, de forma particular, luego del requerimiento que realizó el senador Galilea (RN-Renovación Nacional). En esa deliberación, se rechazó incluir en la amnistía el Artículo 391 del Código Penal, vale decir a los imputados por el delito de homicidio frustrado, dada la negativa de los dos legisladores del oficialismo y del senador de la DC, frente a los dos votos a favor de Alfonso de Urresti (PS-Partido Socialista) y Araya (Independiente). Por otro lado, el maltrato de obra a Carabineros y la PDI fue retirado, por lo que no será objeto de amnistía en el marco del Proyecto.

Los delitos que si visó la Comisión fueron los de incendio, incluidos en los artículos 477 y 478 del Código Penal, que considera un fuego menor de objetos en los cuales no se ponga en riesgo la vida de las personas y los daños no excedan las 40 UTM. Las barricadas están consideradas, en este caso.

Además, se aprobó el delito de daños calificados especificados en los artículos 485 y 486 del Código Penal, el ilícito de amenazas a los funcionarios policiales y el cuasidelito, inscrito en el Artículo 490 del mismo cuerpo normativo.

Discusión

En el marco de la votación, la senadora Ebensperger [UDI-Unión ‘Demócrata’ Independiente] dijo no estar de acuerdo en viabilizar el Proyecto independientemente del tipo de concepto jurídico al que se someta. Además, cuestionó el hecho de que buscara incluirse el homicidio en grado frustrado, en cuanto “Una persona que comete un homicidio o el delito de homicidio en grado frustrado tuvo la intención de matar a alguien. Gracias a Dios fue frustrado y la persona contra la que se cometió no le pasó más y el delito no se consumó, pero esa persona tuvo el dolo y la intención de matar a alguien y aquí se está proponiendo indultarlo”, arguyó.

Respecto al homicidio frustrado, el senador Juan Ignacio Latorre (RD-Revolución Democrática) señaló “Nosotros lo habíamos considerado sin que cause daño a personas, porque hay casos reales. A mí me ha tocado ir a ver a la cárcel, por ejemplo, a Jordano Santander, en San Antonio, que está condenado a más de cinco años de cárcel por homicidio frustrado, donde no hay lesión alguna a la persona de funcionarios de la PDI. Lo mismo, también, el maltrato de obras a Carabineros o a PDI, que nosotros considerábamos, también, en otra indicación del senador Huenchumilla, y que no implicaba daño o lesiones a personas”.

Por su parte, el senador Araya consideró que la comisión despachó el tema más complejo del Proyecto, que era establecer en Catálogo de Delitos que se podían amnistiar.

“Fue una discusión bastante dura y compleja pero ese artículo, que es el corazón del Proyecto, al ser despachado, mañana creo que podríamos despachar el Proyecto en su integridad, dado que lo que queda por determinar es la fecha en la que se puede solicitar la amnistía y su norma de carácter procesal, que no debería tener mayor discusión en la Comisión, en atención a que se refiere a cómo se solicita el beneficio. En ese sentido, esperamos hacer un esfuerzo mañana, de forma tal que la Comisión de Constitución despache este proyecto a la sala del Senado y pueda ser votado a la brevedad”, indicó.

Así las cosas, Durán señaló que las organizaciones de familiares están teniendo relaciones en la Cámara de Diputados y Diputadas para restituir, en esa corporación los delitos que fueron marginados en el Senado, desde donde se ve con decepción la gestión de los legisladores en cuanto han persistido en negar la existencia de los “presos políticos” en el contexto del Estallido Social.

“Nosotros no estamos de acuerdo con lo que han hecho Araya y Huenchumilla respecto a cambiar el espíritu del proyecto de ley de indulto ¿Qué nos queda a nosotros? Bueno, ya tenemos el compromiso de varios diputados y diputadas de que se agregará esto que se ha retirado, así que tenemos, todavía, una opción, pero la señal de Pedro Araya es terrible, porque él está cediendo a la Derecha, él no es oposición, no se entiende que, no solamente hoy día, sino que lleve meses en las manos de Pedro Araya quien ha dilatado el cierre de las indicaciones; entonces, en ese sentido no existe una gota de humanidad respecto a las personas que están en la cárcel y sus familias”, acusó.

Indulto vs. Amnistía: Dos conceptos que son la piedra de tope del proyecto sobre presos del estallido social

En una semana marcada por el anuncio del próximo Gabinete y los últimos días de trabajo legislativo antes del receso de verano, el proyecto de ley sobre presos del Estallido Social sigue con la discusión, que abre una nueva arista por la última indicación aprobada: el cambio de indulto por una amnistía.

Lorena Moreno Berroeta

– 20 de enero 2022

Durante la última sesión de la Comisión de Constitución del Senado, se aprobó el cambio de nombre del proyecto de indulto de los denominados presos del Estallido Social por el concepto de ‘amnistía’, lo que se produjo luego de una indicación presentada por el senador de la Democracia Cristiana Francisco Huenchumilla.

Una vez finalizada la sesión, el senador por la Araucanía explicó que el cambio pretende simplificar este proyecto de ley y, así, evitar dar nuevas facultades al Poder Judicial, que ya tiene potestad sobre esta materia.

“Está en el Código Procesal Penal, específicamente en el Artículo 250, donde se le dan facultades al juez para dictar sobreseimientos definitivos. Esa norma está vigente y yo creo que no habría que innovar en materia procesal […] Es la tesis que yo sostengo: la propuesta mía simplifica, en el sentido de conceder la amnistía y de tener un Catálogo de Delitos”, expuso Huenchumilla.

Sin embargo, esta modificación extenderá la discusión del proyecto de ley en la Comisión de Constitución de la Cámara Alta, que la próxima semana revisará el Catálogo de Delitos que contemplará.

En conversación con Diario y Radio Universidad de Chile, el abogado y académico de la Universidad Diego Portales, Mauricio Duce, sostuvo “Este cambio de indulto a amnistía, técnicamente, eso es lo correcto. El indulto, normalmente, es una facultad que se aplica a una persona que ha sido condenada y se le remite o se le conmuta la pena. En cambio, lo que hace la amnistía es permitir que las personas que no han sido condenadas no sean objeto de procesamiento. A través del Código Procesal Penal, permite a los jueces de garantía dictar el sobreseimiento de la investigación por uno de los delitos que quedan cubiertos dentro de la amnistía”.

Mauricio Duce

El académico de la Universidad Diego Portales, también, se refirió al estado actual del Proyecto y las implicancias de las razones jurídicas que posibilitaron aprobar esta indicación, y explicó “En general, parece haber un cierto acuerdo en que, técnicamente, más bien el objetivo de fondo buscado por este proyecto era una amnistía para ciertos delitos y no un indulto. Pero, parece que políticamente no les gustaba la palabra ‘amnistía’ y por eso lo llamaron indulto. Y ésta es la cáscara: indulto versus amnistía”, explica Duce.

Mientras, Lorenzo Morales, abogado de la Defensoría Popular, manifestó su descontento con la indicación presentada por el senador Francisco Huenchumilla, ya que, si bien, concuerda con la idea legislativa que pretende salvar el Proyecto, acusó que este, “finalmente, se desvirtúa”.

“Tengo una mala opinión. No obstante, concuerdo con la idea legislativa para salvar el Proyecto; pero, finalmente, se desvirtúa. Es decir, es como un nuevo proyecto que no va a beneficiar ni al 70% de los imputados, a algunos de los presos que ya están cumpliendo y los que están en prisión preventiva. Es preocupante la situación. Incluso con los antecedentes que han acompañado. Por ejemplo, el martes un matutino [Las Últimas Noticias] publicó un listado que es falso. Creo que, a lo mejor, es una equivocación, pero en términos de lo que se ha vislumbrado en la opinión pública es grave, de que hay algunas personas que serán indultadas por homicidio, por robos con intimidación y con otros delitos de connotación pública y graves que aparecen en ese listado son falsas. En las redes sociales se han ufanado con eso y tenemos que velar porque se llegue a una solución seria. En este caso, a mí me merece el mayor respeto el senador Huenchumilla, sobre todo por las intervenciones que ha hecho, pero tengo que dar mi opinión de que este es un nuevo proyecto y se desvirtúo del inicial”, advierte Morales en conversación con Diario y Radio Universidad de Chile.

Incluso, el jurista de la Defensoría Popular destaca que la iniciativa que, originalmente, fue presentada por el senador de Revolución Democrática Juan Ignacio Latorre, “era valorable”, pero que la discusión debido a la presión social y por un apoyo al nuevo gobierno está provocando que las cosas “se estén haciendo mal”.

“Va a dejar afuera a un montón de personas que van a llegar con condenas que son injustas. Yo creo que no se le ha dado el real debate a esto. Son condenas injustas con infracción de ley, como ya lo ha establecido dos veces la Corte Suprema y una vez el Tribunal Constitucional. Ya se han pronunciado tribunales superiores, y me parece que estamos llegando a un momento donde la política quiere dejar un terreno plano al futuro gobierno que, creo, se tiene que hacer cargo. Lo digo derechamente. Aún en un sistema presidencialista, y en los casos más graves, debería llegarse a una solución política. Eso, para nosotros, siempre ha sido claro”, enfatiza Morales.

En esa línea, resalta que algunas de las informaciones que han circulado en los medios de comunicación, como la lista de los delitos supuestamente cometidos por 144 detenidos en el marco del Estallido Social, no corresponden a la realidad de la situación procesal de las personas que podrían acceder a esta amnistía, quienes, en su gran mayoría, están siendo investigados por el Artículo 14D de la Ley de Control de Armas, principalmente por el porte de bombas molotov. Además, Morales señala que el 98% de los imputados tienen irreprochable conducta anterior, lo que se contradice con lo publicado en diversos medios o afirmaciones de autoridades del Gobierno».

Lorenzo Morales

Y, en relación a los aspectos fundamentales de este proyecto, que van más allá del cambio de concepto, el abogado Mauricio Duce señala que en la redacción del proyecto de ley original existieron tres pilares que, principalmente, no permitieron generar un consenso para aprobarlo.

“¿Cuáles eran los grandes cuestionamientos al proyecto del indulto original? Primero, el espacio temporal que cubría, desde octubre de 2019 hasta diciembre de 2020. Por tanto, había todo un debate acerca si todos los delitos que se cometieron en los primeros meses del Estallido estaban en la misma situación que los posteriores. Incluso, algunos dicen que debería cubrir más, como algunos delitos del 2021. Segundo, el tipo de delito que están comprendidos. El proyecto del indulto general tenía un listado largo donde, prácticamente, casi todo podía caber y eso genera un debate porque hay delitos violentos, muy graves, y la pregunta es ¿queremos perdonar esos? Quizás en el contexto de una manifestación, no es lo mismo que haya un forcejeo entre un manifestante y un carabinero y éste último se cae. Pero, eso es muy distinto a alguien que lo ataca por la espalda con una bomba molotov y se lo tira al cuerpo con la intención de generarle graves lesiones físicas”, explica el jurista.

Duce agrega que “el tercer ámbito era el contexto en el cual se definía la aplicación del delito, porque el proyecto de ley decía que, a propósito de las protestas o manifestaciones, o con ocasión. Entonces esta pregunta con ocasión te hacía cuestionar que si alguien, debido a que había protesta en un lugar, entró a robar a un supermercado. ¿Es un delito que queremos perdonar? Eso se podría acreditar con meros indicios; entonces, también era muy vago e indeterminado el contexto”, detalla.

En esa línea, el académico, también, aborda la discusión sobre el tema de fondo que se ha producido en relación a esta iniciativa parlamentaria: el uso abusivo de la prisión preventiva, ya que “este proyecto nunca ha tocado el tema de fondo para delitos comunes no producidos en este contexto”.

En ese sentido, destaca que, si bien, es una falencia que no mejorará con la eventual aprobación de este proyecto, “Sí este debate ha generado mayor sensibilidad sobre este tema. Pero, la forma de encarar el problema y el uso de las prisiones preventivas pasa por otras herramientas y otras reformas legales generales que toquen todos los tipos de casos”, sostiene Duce, mientras que Lorenzo Morales afirma que este tipo de medida cautelar, la más gravosa del Código Procesal Penal, se está utilizando como una condena anticipada, pero en el último tiempo, a raíz de las diversas absoluciones de algunos de los denominados ‘presos de la Revuelta’, la conducta de algunos integrantes del Poder Judicial ha girado hacia un mayor respeto a la presunción de inocencia.

“Creo que hay jueces valientes que, algún día, cuando se escriba sobre esto, se verá cuáles son sus fundamentaciones, algunos de ellos con nombre y apellido que han recibido presiones. Pero, también, se han ido acoplando mucho más de otros sectores. Me parecen relevantes esos aspectos. Y, también, de algunas fiscalías que se han dado cuenta y, también, creo que en algún minuto se va a saber. Pero, son excepciones y no es la regla general. Se está produciendo ese cambio porque, finalmente, cuando pasa mucho tiempo, el sistema judicial se da cuenta que las pruebas son febles. Finalmente, una sola fuente de imputación no puede llegar, en un sistema democrático, a condenar a una persona”, señala Morales.

Además, al ser consultado sobre las declaraciones del actual Subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, quien aseguró que las indicaciones presentadas, particularmente la de Huenchumilla, busca el perdón de todos los delitos cometidos en un espacio de tiempo, por lo que deberían terminarse “con todas las persecuciones penales ocurridas durante el periodo posterior al 18 de octubre”, Morales sostuvo que aquella afirmación “no tiene otro nombre que oportunismo político y, también, es lamentable, porque este gobierno ya está de salida y sería importante saber qué dice mañana el futuro ministro de Justicia o el futuro ministro del Interior o el futuro subsecretario del Interior, para saber cómo se encauzan estas cosas y que, finalmente, el nuevo gobierno debute y tenga su ascenso sin pesos políticos”.

Y, en relación al futuro de este proyecto de ley en el gobierno del presidente electo Gabriel Boric, el abogado Lorenzo Morales va más allá y sostiene “Si se aplica el criterio correcto, deberían aplicar el indulto. Creo que si es un gobierno serio y justo, la consecuencia es que, finalmente, van a ser indultados presidencialmente”, mientras queMauricio Duce reflexiona sobre el estado actual del Proyecto, y afirma “Si nos pusiéramos de acuerdo que, técnicamente, es una amnistía, y que es el mejor camino legal y técnico, sigue estando abierta la pregunta sobre qué vamos a poner en esa amnistía. Qué periodo cubre, qué tipo de delito, y ahí es donde se ve que no hay acuerdo”.

Gobierno avisa que usará “todas las herramientas” para frenar aprobación de Ley de Indulto

– 26.01.2022

Gobierno frenará la Ley de Indulto | Agencia Uno

El gobierno de Sebastián Piñera, a través del ministro secretario General de la Presidencia, Juan José Ossa, confirmó que recurrirán a todas las instancias y usarán “todas las herramientas”, para evitar que se apruebe la Ley de Indulto a los presos del Estallido Social.

El gobierno de Sebastián Piñera aumentó su ofensiva contra la Ley de Indulto a los presos del Estallido Social, que aún se discute en el Congreso, avisando que harán todo lo posible para evitar su aprobación.

Así lo dejó en claro el ministro secretario General de la Presidencia, Juan José Ossa, quien aseguró que desde La Moneda usarán “todas las herramientas” para frenar su avance en el Parlamento.

“Nosotros creemos que no es procedente un indulto a delincuentes, a personas que los han cometido contra chilenos, chilenas y la propiedad. Haremos uso de todas las herramientas constitucionales que nos permitan enmendar ese rumbo”, comentó en Radio Cooperativa.

“No participamos en la tramitación del proyecto de Amnistía a los presos del Estallido, porque estamos en contra, de principio a fin, respecto a esa iniciativa”, añadió el Secretario de Estado.

De todos modos, el ministro Ossa estuvo de acuerdo en la premisa que “consideramos que en Chile se sobre abusa de la prisión preventiva”. Sin embargo, continuó diciendo que “eso no quiere decir que, a propósito del Estallido Social, se tengan que levantar prisiones preventivas decretadas por los tribunales”.

El representante del gobierno de Piñera cerró expresando que “el abuso de las prisiones preventivas es un problema, pero eso no tiene que ver con un tema específico del Estallido”.

