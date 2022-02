Posible Conflicto de Interés no declarado enciende alerta en la Comisión 7 de la Convención Constitucional

Posible Conflicto de Interés no declarado enciende alerta en la Comisión 7...

por Revista De Frente 23 febrero, 2022

En la Comisión de Conocimientos, Culturas, Ciencias, Tecnología, Artes y Patrimonios, se han detectado antecedentes que involucran a constituyentes que podrían constituir conflictos de intereses y que no han sido declarados.

En dicha comisión se debaten, discuten y proponen iniciativas sobre derechos digitales, protección de los intereses morales y materiales, la institucionalidad, presupuesto, fomento en conocimientos, culturas y ciencia, el rol del Estado y el derecho a participar en la vida cultural, entre otros.

La coordinación ha estado a cargo, hasta ahora, de Cristina Dorador (MSC) e Ignacio Achurra (FA), dos de los convencionales que promovieron la creación de esta comisión.

El conflicto se da en que en esta comisión existen constituyentes que pertenecen a corporaciones o sindicatos que tienen intereses comerciales vinculados a la defensa de los derechos de autor.

Alguna de las organizaciones que apoyaron, y trabajaron en el ingreso de normas sobre derecho de autor fueron SCD, Chileactores, Sadel, ATN, la Unión Nacional de Artistas, Dyga, Creaimagen. No existe registros de reuniones de lobby junto a estas organizaciones, procedimiento contemplado en la institucionalidad de la Convención Constitucional.

Cómo antecedentes, el constituyente Ignacio Achurra en la Comisión de Sistemas de Conocimientos Nº 29 del 21/01/2022 reconoce ser parte de empresas titulares de derecho de autor. El registro (minuto 1:40:30):

El Constituyente Ignacio Achurra es socio de ChileActores, «Corporación que se dedica a proteger y administrar los derechos intelectuales de los actores, artistas intérpretes o ejecutantes».

Cómo antecedente y como reseña Radio Universidad de Chile artistas, junto a SCD, Chileactores, Sadel, ATN, la Unión Nacional de Artistas, Dyga, Creaimagen, presentaron una iniciativa de norma, a través del convencional Miguel Ángel Botto, sobre el derecho de los autores, autoras e intérpretes.

¿Y qué señala el reglamento de la Convención Constitucional sobre esta materia?

Artículo 15.- Lobby y gestión de interés particular. Se entiende por lobby toda gestión o actividad remunerada, ejercida por personas naturales o jurídicas, chilenas o extranjeras, que tenga por objeto promover, defender o representar cualquier interés particular, para influir en las decisiones que, en el ejercicio de sus funciones, deban adoptar las y los convencionales constituyentes. El mismo tipo de actividades, no remuneradas, corresponde a una “gestión de interés particular”.

Artículo 16.- Interés particular. Se entiende por interés particular cualquier propósito o beneficio, sea o no de carácter económico, de una persona natural o jurídica, chilena o extranjera, o de una asociación o entidad determinada.

Artículo 17.- Conflicto de interés. Existe conflicto de interés en el ejercicio de la función pública cuando concurren, a la vez, el interés general propio del ejercicio de las funciones con un interés particular de carácter económico, de quien ejerce dichas funciones o de los terceros vinculados a él determinados por la ley y el Reglamento de la 5 Convención Constitucional, o cuando concurren circunstancias que le restan imparcialidad en el ejercicio de sus competencias.

Artículo 34.- Funciones de carácter preventivo. En caso de duda sobre la existencia o alcance de un posible conflicto de interés, la o el convencional constituyente podrá dirigirse al Comité, el que, con carácter confidencial, resolverá lo que proceda. La respuesta será vinculante para la o el convencional constituyente.

Artículo 39.- Infracciones al principio de probidad por parte de convencionales constituyentes.

Letra g) No informar a la Mesa, oportunamente, cualquier eventual situación de conflicto de interés, aun antes de que se inicie el debate en el Pleno o en la comisión sobre aquello que provoca el conflicto.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...