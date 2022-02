Perú – Continúa la crisis política. Cuarto gobierno en seis meses

Ninguna confianza a los poderes del Estado burgues! Abajo los intereses del gran Capital!!

Colectivo Socialista Anticapitalista (Perú) para el CIT-CI

Actualmente existe una crisis en las alturas no solamente en el gobierno de Castillo sino también en los demás poderes de estado burgués (poder legislativo, el judicial, las fuerzas armadas, policiales, etc), esto entre otras causas porque desde el congreso obstruccionista de derechas (con solamente un 27% de parlamentarios de izquierda), una vez ganado Pedro Castillo la presidencia, presionaron y presionaron dando leyes anticonstitucionales los cuales obligaron a Pedro Castillo a no girar hacia las necesarias grandes reformas al sistema económico o político, presiones como por la primera obstrucción que hubo desde congreso con la eliminación de la cuestión de confianza como herramienta política de contrapeso del presidente ante el congreso, dejándonos como una República parlamentarista (Ley Nº 31355).

El segundo acto obstruccionista fueron los pedidos de vacancia al presidente y de censura a sus ministros. Nota aparte merece también el incidente desde el periodismo extranjero cuando Pedro Castillo brindó una entrevista extensa de una hora en dos turnos a la CNN con Fernando del Rincón, que a todas luces era una entrevista muy mal planificada por los asesores del gobierno, sentando al presidente (una persona que no tiene un verbo florido) frente a uno de los periodistas más incisivos de una cadena televisiva muy crítica contra las izquierdas latinoamericanas, lo que resulto en una masacre o mercenarismo periodístico.

El tercer acto obstruccionista del congreso fue la ley que limitaba el Referéndum (o consulta ciudadana) a cualquier otro tema que no sean cambios constitucionales, ni se pueda consultar mediante referéndum si los ciudadanos deseaban una nueva constitución o asamblea constituyente, cometiendo con ello el Congreso un delito penal, sin embargo para está derecha corrupta, mercenaria y caduca solo quiere mantener el poder económico y el statu quo político, básicamente atando de manos al presidente.

Pedro Castillo debió alinearse con el pueblo trabajador, pero no lo hizo

Pero el presidente no se apoya en las masas de trabajadores ni siquiera cómo lo hizo el ex presidente demócrata-liberal Martin Vizcarra y simplemente “deja seguir, deja pasar” sin ningún norte. Aquí tendríamos que hablar de las conversaciones que hubieron con diversos partidos con representación en el congreso en diciembre para salvarlo de la vacancia, incluidos los partidos de izquierda en el parlamento como Peru Libre y Juntos por el Peru que lo salvaron en votaciones; Pedro Castillo les prometió haber cambios en su gabinete hacia la izquierda en enero, pero llegamos a febrero del 2022 y lo que se vio es un cambio de gabinete con personajes de derecha e inclusive posibles infiltrados de los servicios de inteligencia peruanos con conexiones en el extranjero.

Este es el caso del Premier Hector Valer qué por recientes investigaciones periodísticas revelan fue infiltrado en organizaciones políticas juveniles durante su tiempo en universidad, o videos de él con uniforme, o por crear organizaciones paralelas a las organizaciones nativas durante la “Masacre de Nativos Indígenas de Bagua de 2009” para quitarles representatividad, y así también un largo historial de transfuguismo con varios partidos políticos según el registro nacional, lo que podría conllevarnos a decir que estamos viviendo una intervención directa camuflada de los servicio inteligencia y los grandes poderes económicos nacionales y extranjeros en la conducción del Estado Peruano (como lo dijimos en el año 2021 durante la campaña electoral donde ya se veía esto) y es que para los grandes interés capitalistas extranjeros tampoco les conviene que Perú entre en una rebelión popular ni menos en una revolución, lo que llevaría a que sus intereses sean expulsados. En esta lucha de poderes del Estado, Pedro Castillo debió alinearse con el pueblo trabajador, pero no lo hizo y giro a la derecha neoliberal con conexiones extranjeras para mantenerse en el poder.

Ahora veamos el tema de su cambio de posturas y política, ¿Cuál fue el punto de quiebre y que quebró su actuar y discurso político? para nosotros el cambio drástico de Pedro Castillo se llevó durante su primer viaje o gira al extranjero a México y Estados Unidos, donde luego de su visita a EEUU empieza a desdecirse que el no es comunista, que no tiene nada que ver con el comunismo y, este cambio pudo haber venido porque en Estados Unidos aún existen leyes contra la inmigración de comunistas según el INA 212(a)(3)(D), o por que es prácticamente la sede mundial de las iglesias evangélicas (siendo la familia de Pedro Castillo afiliado a la Iglesia del Nazareno – evangélica), o tal vez fue por las reuniones que mantuvo con Luis Almagro, en la OEA, en la ONU, en el BM o el FMI, o por todas esas razones que luego de visitar ese país Castillo dijo de que su mirada cambió, su perspectiva cambió.

Así mismo, el poder judicial que es uno de los organismos con peor reputación en Peru con jueces corruptos ligados a las grandes mafias que existen (mafias criminales y políticas) donde por ejemplo ya van varios años y no hay ningún encarcelado con sentencia por el tema del escándalo de corrupción “Lava Jato y demás constructoras brasileñas”, mientras en Brasil y EEUU ya muchos cumplieron sus sentencias, en Perú murió el ex alcalde Castañeda Lossio y el ex presidente Alan García ambos involucrados en este caso de corrupción y sin tener una condena, con sus dineros sucios de la corrupción bien gracias para su familia. También en las fuerzas armadas y policiales tienen denuncias de corrupción como las recientes de que “oficiales estarían pagando entre 5 mil y 20 mil dólares por ascensos durante este nuevo gobierno”.

Finalmente, el Premier solicitó el 04/02/2022 al Congreso exponer su política de gobierno y pedirle la confianza sin embargo, y sabiendo el Congreso que con 2 denegatorias de confianza podría devenir en un cierre del congreso según interpretación de la Constitución vigente, el Congreso denegó este pedido, por lo que el Presidente informó que haría cambios en el gabinete y ser más amplio, o derechizarse.

Por una Asamblea Constituyente y una Asamblea Popular que gobierne

Por todo esto, se genera un rechazo contra la clase gobernante en sociedad, y el pueblo trabajador tiene que salir a buscarse el pan de cada día con salarios miserables y con falta de empleo, por ello nosotros como Colectivo Socialista Anticapitalista no tenemos ninguna confianza ni el gobierno ni al congreso y ni en el sistema judicial ni en sus fuerzas armadas ni policiales de este régimen bonapartista, por lo que alentamos a los trabajadores a salir a las calles y pidan “Que se vayan todos” y que se formen órganos de poder popular como cabildos abiertos desde las principales ciudades del país para conseguir una Nueva Constitución mediante “Asamblea Constituyente” y un nuevo gobierno mediante “Asamblea Popular”.

La democracia burguesa está prostituida ¡Que se vayan todos! ¡Abajo la Constitución de Fujimori! ¡y por una Asamblea Constituyente y una Asamblea Popular que gobierne!! ¡Que gobiernen los trabajadores!

