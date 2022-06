Perú – ¡CASTILLO NO TE DUERMAS CON EL ENEMIGO!

¿Quién es el enemigo dentro del actual gobierno (poder ejecutivo)? ¿Quién es el enemigo dentro del Congreso (poder legislativo)? ¿Quién es el enemigo en las cortes (poder judicial)?

Un gobierno de izquierda llegó al poder en Perú el 2021, sin embargo desde que asumió el mandato ha venido siendo obstruido por las demás fuerzas políticas de derechas, el aparato estatal burgués y el gran capital nacional e internacional, comenzando por un poder judicial que con investigaciones absurdas de la fiscalía y jueces por terrorismo o fraude electoral, han estado hostigando tanto al partido de gobierno Perú Libre como al presidente Pedro Castillo (no con esto quiero de negar de que existan indicios de delitos cometidos por terceros que deban ser sancionados, sin embargo tampoco tenemos que ser ciegos y no darnos cuenta de que inclusive a gobernadores regionales como Walter Aduviri de Puno u otros por el solo hecho de protestar con su pueblo fueron encarcelados y despojados de sus cargos de elección popular), con lo que nos damos cuenta que existe una cierta predisposición para que líderes de izquierda sean sobre investigados y encarcelados adrede sean o no culpables, cosa diferente con los políticos de derechas por ejemplo el caso de Alan García, Fujimori, PPK, Vizcarra, Ollanta, Toledo, Keiko, etc, acusados que no están ni encarcelados ni sentenciados. Por estos días Pedro Castillo a pesar de que algunos actos de corrupción vendrían cometiéndose por terceros como el caso el ex ministro de transportes Juan Silva (que vine del sindicato/partido magisterial) con Samir Villaverde y Karen López lleven (que desde anterios gestiones del 2011 registran visitas a diversos ministerios haciendo lobbies), sin embargo se le vincula ahora a Pedro Castillo como si él fuera responsable de esa banda criminal lo cual no cabe ni pies ni cabeza ni existiendo una prueba contra el, sin embargo se publica sistemáticamente en los medios de comunicación pidiéndole inclusive hasta su vacancia. Por esto en el gobierno el enemigo no es ni Perú libre (que viene pidiendo que se cumpla el programa de gobierno de izquierda elegido por el pueblo) y por tanto no es que con la salida Perú libre del gobierno se va a conseguir que el país y que Pedro Castillo vayan por un rumbón de bienestar y justicia social, sino por el contrario desde nuestro punto de vista el enemigo en el gobierno son los infiltrados de derechas que están detrás dentro del sindicato/partido magisterial de Pedro Castillo, y que son gente que ha venido de otros gobiernos y gestiones embarrados de corrupción, y son los enemigos que manchan y perjudican la gestión del actual gobierno de izquierda, como ya lo habíamos advertido en nuestro artículo del 04-Febrero-2022 con el gabinete del ex Premier Valer, y por tanto como en esos documentos exigimos a Pedro Castillo que “que se limpié de esos infiltrados, que los expulse, y que no tenemos confianza con ellos ni con ningún personaje que venga de partidos políticos de derechas”.

Por otro lado, el congreso con sus fiscalizaciones políticas promovidas por la burguesía nacional e internacional, ya contamos anteriormente como el congreso se venía reuniendo tanto con empresarios y oenegés ligadas a partidos de ultraderecha de Europa (de España, Alemania, etc) ellos desde ese dato ya vienen a ser el enemigo a un gobierno de izquierda, desde antes que fuera proclamado ganador, ya la ultraderecha venia pidiendo la vacancia de Pedro Castillo y sus ministros, aduciendo que no habían sido elecciones limpias, etc, por tanto ellos son el enemigo actualmente, y que están usufructuando como una Constituyente en la sombra cambiándose mas de 50 artículos de la actual constitución para favorecer a los grandes capitalistas burgueses, ademas de ampliar los contratos-ley para las concesiones petrolíferas, eso atenta contra el país y las futuras generaciones ya que el petróleo sube y sube y no tenemos una independencia energética, subida de una alta inflación, sacando el congreso leyes para no favorece al pueblo en temas de alimentos, petróleo, minas, etc. todo eso tiene que cambiar, por todo eso no estamos de acuerdo para nada con este congreso liderado por partidos burgueses y de ultraderecha, en este caso María del Carmen Alva actual presidenta del Congreso que ya debería aber dejado de serlo sin embargo han pedido una ampliación de tercera legislatura y asi tratar de ser presidenta de la Republica vacando a Pedro Castillo, eso no nos dan confianza para nada esos enemigos del pueblo que inclusive en sus declaraciones ella habla de que “las fuerzas armadas estan con ellos (congreso)”, por tanto el congreso actual es el real enemigo y, a pesar de que existan pocos congresistas de izquierda ahí dentro también tienen que ser sacados, cerrar el congreso, y exigimos convocar a una “Asamblea Popular Constituyente” conformada principalmente por sindicatos, gremios, movimientos sociales, comunidades campesinas/indígenas y la representación de partidos políticos en minoría, similar a como sucedió en Chile y en otras partes del mundo.

Finalmente también es el enemigo un Poder Judicial cómo se dijo judicializando a luchadores sociales como Walter Aduviri, los jóvenes detenidos por el operativo Olimpo acusados sin pruebas de terrorismo, ensañándose contra los líderes de izquierda eso no debemos permitir para nada, por tanto solicitamos que exista una depuración tanto el poder judicial y las fiscalías, tienen que ser órganos Imparciales y sobre todo que sean elegidos por el pueblo, ni estar involucrados en corrupción, elegidas por el pueblo y allí ver sus capacidades, sobre todo los jueces lo de la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional, ya que justamente son ellos que están por encima del ejecutivo y legislativo interpretando que ley es constitucional, y por tanto amarran las funciones del presidente de acuerdo a los intereses burgueses, tienen que ser expectorados todo esos servidores de la Burguesía y del Gran Capital, de esos espacios se amparan para que las grandes empresas no paguen ni tributen sus deudas tributarias coactivas que tienen ante la SUNAT, por eso y por varias razones el pueblo tiene que sacar a este Congreso Burgués, y llamamos a las demás organizaciones que también se sumen a este pedido del mismo pueblo, de cerrar ese congreso burgués y convocar a una Asamblea Popular Constituyente libre soberana!.

