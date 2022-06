PERÚ – ACORRALADOS POR OLIGOPOLIOS

Escribe: Milciades Ruiz

En nombre de la “democracia” se oprime al pueblo. En nombre de la “libre competencia” se hace trampa. Los enemigos del pueblo eligen al defensor del pueblo. Nos encoleriza ver en la tv al ladrón callejero, al mismo tiempo que callamos, lo que nos roban diariamente, los oligopólicos. Y así, hay muchísimas ironías que agobian a nuestro país, sin que tengamos consciencia nacional de ellas. Veamos una de estas.

El mandato constitucional vigente dice: “El estado facilita y vigila la libre competencia, combate toda practica que la limite y el abuso de posiciones dominantes o monopólicas”. (Artículo 61). Pero otra es la realidad. Si tenemos a nuestra madre en peligro de muerte, corremos a las farmacias y tenemos que pagar precios oligopólicos porque estamos acorralados sin salida. El derecho a la vida, ¿no es un derecho humano?

Por otro lado, miles de campesinos mantienen la familia con la venta de su pequeña producción de leche, pero el precio no lo ponen ellos, sino el comprador monopólico. Abusa, porque los tiene acorralados sin salida. Y, si el monopolio utiliza esa misma leche abaratada, para fabricar leche evaporada, y vender al consumidor a precio sobrevaluado, por ser único vendedor, está cometiendo doble abuso, sin que nada se lo impida. Este es el “libre mercado” de la actual Constitución.

Si el alimento es lo que nos proporciona la vida, ¿el derecho a la alimentación, no es un derecho humano? Los sicarios políticos del poder económico, siempre se presentan como abanderados de la democracia, pero jamás en esta, hay lugar para la democracia alimentaria. Le podemos dar bonos alimentarios como limosna, pero a costa de los contribuyentes, sin quitarle nada a los ricos

Se dice que el precio depende de la oferta y la demanda, pero si los que compran son millones y los mayoristas que ofertan son solo tres o cinco empresas, serán ellas las que controlan el precio de mercado. Basta disminuir la oferta para que los precios suban automáticamente a conveniencia del oligopolio. Esto hacen los importadores de alimentos, siendo el grupo Romero el mayor abastecedor a través de una de sus corporaciones ALICORP.

Si esta situación se mantiene durante 30 años, las empresas beneficiarias adquieren grandes dimensiones acaparando negocios en diversos sectores. con lo que se convierten en corporaciones con mucho poder económico y político. Es la nueva oligarquía. De ninguna manera querrán que se cambie la constitución vigente pues esta es la que les da ese poderío. Por eso, financiarán a los partidos políticos que le garanticen la continuidad del sistema.

Tal es el caso del grupo Gloria que, a partir de la implantación del neoliberalismo y la Constitución de 1993, creció hasta convertirse en una transnacional.

1990 – Adquiere Farmacéutica del Pacífico S.A. y forma la división Farmacéutica. Constituye Racionalización Empresarial S.A. (RACIEMSA)

1992 – Adquiere un Centro Papelero de empresarios privados

1993 – Adquirió la empresa Sociedad Agraria Ganadera Luis Martín en el distrito de Puente de Piedra en Lima.

1994 – Compra de Industrial Derivados Lácteos S.A. (INDERLAC) diversificando su producción láctea con crema de leche, quesos y jugos.

1999 – Absorbió por fusión, la empresa Carnilac S.A. de Cajamarca, compró los activos de la empresa Friesland Perú S.A. y suscribió un convenio para la producción y comercialización de productos con la marca Bella Holandesa.

2006 Se adueña del complejo agroindustrial Casa Grande y la hacienda Chiquitoy.

2007 Adquiere el complejo agroindustrial Cartavio y también la Hacienda Sintuco.

2010 –Adquirió la membresía de Milkito de Agraria El Escorial.

2014 Adquirió el complejo agroindustrial San Jacinto, el Ingenio y destilería San Isidro, la principal productora de azúcar de Argentina. Y siguió creciendo como la espuma

Actualmente abastece de leche evaporada y otros productos, a 40 países de Sudamérica, América Central, El Caribe, Medio Oriente y África. Cuenta con las marcas Gloria, Café Monaco, Productos Pura Vida, Bonlé, Chicolac, Bella Holandesa, La Mesa, Aruba, Soalé, Tampico, Multilac, Anchmar (pescados), YoMost, SoyVida (Leche soya GM), Leaf, Yomost, Yogurello. Ha enviado lácteos a Japón y Malasia, y también, panetones.

Gloria cuenta con cinco plantas industriales: dos en Arequipa, y tres en Lima, Trujillo y Cajamarca. Asimismo, mediante sus 23 centros de acopio y enfriamiento, recibe la leche fresca de aproximadamente 15 mil ganaderos. Recolecta más de mil toneladas métricas de leche por día, desde Tacna, hasta Chiclayo y Cajamarca y el mayor importador de leche en polvo.

En los últimos años ha realizado adquisiciones en Ecuador y Bolivia. Compró Maple Etanol y Maple Biocombustibles, incluyendo 10,000 hectáreas, una planta de etanol y una de cogeneración eléctrica. También ha adquirido 18,600 hectáreas en el proyecto Olmos Actualmente posee cuatro holdings.: Holding Alimentario del Perú S.A., Holding Cementero del Perú, Maningham Holding S.A. y Fondo de Inversiones Diversificadas S.A.

Al ver el organigrama de estas, quedarán impresionados.

Según Waika.pe. en el mercado peruano el Grupo Gloria “controla el 75% de los productos lácteos con el nombre de leche Gloria, Ideal, Pura Vida, entre otros”. Le sigue el Grupo El Comercio que “controla el 72% de los medios impresos en el país con diarios como El Comercio, Trome, Perú 21, Publimetro, Depor, entre otros” La transnacional Arca Continental-Lindley-Coca Cola Company controla, el 67% del mercado de bebidas y gaseosas”

En el sector pesca está el oligopolio que conforman Pesquería Exalmar, Pesquera Diamante, Tecnología de Alimentos S.A. y Pesquería Hayduk S.A. que dominan el 71% de ese mercado. En la venta de gas, quienes dominan el mercado son: Solgas, Lima Gas y Zeta Gas con un 73%. Ni qué decir del mercado financiero bajo el dominio de las corporaciones Interbank, Scotiabank, BBVA y el BCP que cuentan con el 83% de créditos y depósitos, además del 95% de la utilidad neta del sector.

En el siguiente gráfico se puede apreciar la amplitud del grupo INTERBANK, al margen de su red nacional del Banco Interbank.

Ahora veamos al grupo Romero que abarca las siguientes corporaciones:

Credicorp

Fundada en Bermuda en 1995, es una empresa holding, principal accionista de Grupo Crédito S.A., Atlantic Security Holding Corporation, Pacífico Compañía de Seguros y Reaseguros S.A., Credicorp Capital Ltd. y CCR Inc. Realiza sus negocios exclusivamente a través de sus subsidiarias, entre las que están:

Grupo Crédito S.A. Comercio, inversiones en valores, compra venta de acciones y títulos valores, y negocios en general.

Actualmente posee el 97.71 % de las acciones del BCP y subsidiarias, el 99.99 % de PRIMA AFP, el 99.99% de Credicorp Perú S.A.C. (ex – Cobranzas y Recuperos S.A.C.), el 99.90 % de Grupo Crédito Inversiones S.A., el 99.99 % de Soluciones en Procesamiento Perú S.A. – Servicorp, el 99.91 % de Inversiones 2020 S.A., el 98.15 % de Inversiones Credicorp Bolivia S.A., que a su vez tiene el 95.84% de Banco de Crédito de Bolivia S.A., 99.93 % de Credifondo Sociedad Administradora de Fondos de Inversión S.A. Bolivia y 99.80 % de Credibolsa S.A. Agencia de Bolsa – Bolivia. Asimismo, Grupo Crédito S.A. posee el 90.60 % de Compañía Incubadora de Soluciones Móviles S.A., el 85 % de Fondo de Inversión Independencia II y el 100 % de Krealo S.P.A. y subsidiarias

Atlantic Security Holding Corporation. Empresa constituida en las Islas Caimán, 100 % subsidiaria de Credicorp. Es a su vez, titular del 100 % de las acciones del Atlantic Security Bank (ASB), ASB Bank Corp., Atlantic Security Int. Financial Services Inc., Atlantic Security Private Equity General Partner, Atlantic Private Equity Investment Advisor y del 96% de ESIMSA.

CCR Inc. Constituido en Bermuda, para transferencias de fondos del exterior en dólares estadounidenses, recibidos de bancos del exterior asociados al Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications (Swift)

Credicorp Capital Ltd. Constituida en Bermuda en 2012.

Pacífico Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. Fusión por absorción entre El Pacífico Vida Compañía de Seguros y Reaseguros y El Pacífico Peruano Suiza Compañía de Seguros y Reaseguros (“PPS”),

Credicorp opera principalmente a través de sus siete principales subsidiarias: Banco de Crédito del Perú, BCP Bolivia, Mibanco, Pacífico Compañía de Seguros y Reaseguros, Prima AFP, Atlantic Security Bank (ASB) y Credicorp Capital. Veamos el organigrama.

Estas empresas y otras, de la creciente oligarquía peruana sostienen la estructura mediática, cuyo poder para cambiar autoridades, empoderar y hundir políticos y dirigir la vida nacional es evidente. Por eso, esta temática ni la tocan. Son millones de dólares lo que perderían en publicidad. ¿De dónde sale todo ese dinero? Pues de los consumidores. Solo la izquierda podría difundir esta problemática. ¿Por qué no lo hace? Ahora pasemos al debate. ¿Alguien dice algo?

Junio 27, 2022

