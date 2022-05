Padre de secundario golpeado en Meiggs en marzo ante los hechos del domingo: «el Gobierno está actuando de la misma forma que el de Piñera»

4 may 2022

La jornada del pasado 1 de mayo que dejó a dos trabajadoras y un trabajador de la prensa no empresarial con heridas por parte de las mafias que operan en Meiggs, no es la primera vez que ocurre en una manifestación social durante el año. El pasado 25 de marzo, este mismo tipo de delincuentes golpeó a un estudiante secundario del Liceo 7 dejándolo en un estado de extrema gravedad. El padre del adolescente, Rodrigo Cornejo, señaló a RESUMEN que «Me parece que el Gobierno está actuando de la misma forma que el de Piñera y eso es muy lamentable, muy doloroso también. Una de las grandes reivindicaciones durante el Estallido era refundar Carabineros de Chile y lo que vemos ahora con este gobierno es un apoyo irrestricto a Carabineros».

Por Alejandro Baeza

El ataque de características gansteriles ocurrido durante una manifestación del Día del Trabajador y la Trabajadora en el barrio Meiggs, mantiene en riesgo vital a la periodista del canal comunitario Señal 3 de La Victoria, Francisca Sandoval, luego de recibir un impacto de bala en el rostro y con heridas de menor consideración a una reportera de Radio 7 de Puente Alto y un colaborador de Piensa Prensa, todos medios independientes y con líneas editoriales disonantes a la voz hegemónica de los grandes conglomerados comunicacionales.

A pesar de haber tres personas formalizadas, Ciper reveló que existe registro audiovisual de al menos 11 personas disparando. Un episodio de total gravedad que podría dar a entender un ataque coordinado de eventual crimen organizado que debe ser cortado de raíz antes que sus esporas comiencen a contaminar otros espacios de la sociedad sin vuelta atrás, como ha ocurrido en muchos países de América Latina.

Más preocupante aún, es que no es la primera vez que ocurren hechos de este tipo en el mismo barrio Meiggs, pues hace poco más de un mes, durante una marcha estudiantil, un estudiante secundario de 16 años del Liceo 7 fue linchado por supuestos vendedores ambulantes de manera brutal -hasta la vista de carabineros que les dejó actuar-, quedando como resultado con diversas fracturas, contusiones y dos paros cardíacos, lo que lo tuvo en una situación de extrema gravedad e intubado durante semanas.

Afortunadamente hoy el adolescente ya se encuentra en casa, recuperándose lentamente con su familia, quién nos señaló que transmitiéramos su agradecimiento por todo el apoyo y solidaridad recibida. Respecto a los hechos de este domingo, su padre, Rodrigo Cornejo, señaló que «A nosotros nos parece muy doloroso lo que ocurrió nuevamente el día domingo en la marcha, es absolutamente inaceptable. No puede ser que en este país se normalice que ir a un manifestación, que movilizarse, pueda significar poner en riesgo tu vida».

Consultado respecto al actuar de funcionarios de Carabineros en estas situaciones, tanto a una eventual permisividad y registros donde comparten con quienes luego son señalados como agresores, comentó que «debe ser investigado por la justicia. Hay imágenes y videos que muestran a funcionarios de Carabineros compartiendo de manera afable con las mismas personas que cometieron las agresiones, eso pasó en la marcha del 25 de marzo y pasó de nuevo en la del 1 de mayo, eso resulta inaceptable, debería haber una explicación concreta de Carabineros ahora ya ante cada una de esas imágenes. Todos esos registros y testimonios no pueden quedar en el aire, en el caso nuestro, prontamente ingresaremos una querella para que se investigue».

Finalmente, en cuanto al actuar del Gobierno y rol que debería asumir, Cornejo fue sumamente crítico, apuntando a que está asumiendo una postura similar a la de la administración anterior. «Me parece que el Gobierno está actuando de la misma forma que actuó el de Piñera y eso es muy lamentable, muy doloroso también. Una de las grandes reivindicaciones durante el Estallido era refundar Carabineros de Chile y lo que vemos ahora con este gobierno es un apoyo irrestricto a Carabineros. A mí me parece que lo mínimo, si no se justifican, si no se explican y no se toman medidas respecto a estos antecedentes concretos de estos registros de convivencia entra carabineros y estos agresores, es la renuncia del general director, es de toda lógica».

Cabe precisar que tanto el abogado del Ministerio del Interior como de la Fiscalía no solicitaron la cautelar de prisión preventiva para los primeros dos detenidos, y que si bien el presidente Boric visitó anoche a Francisca Sandoval en la ex Posta Central, la ministra Siches sin atender los múltiples cuestionamientos al actuar policial anunció aumento de equipamiento y recursos a Carabineros en una próxima agenda legislativa.

