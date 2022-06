Opinión de Marce pajarita: Atención con las campañas de márquetin político

Atención con las campañas de márquetin político:

Son realizadas en conjunto por los operadores o trabajadores de la oligarquía, como cualquier empresa ésta tiene pymes y branding para todos los públicos, y apuntaran siempre a la primera capa, la emocionalidad:

En todas las campañas políticas de estás pymes, partidos políticos, están guiadas no solo a satisfacer a las Barras bravas, ya que estas aprobar o rechazar sin leer y son necesarias para crear el sentimiento se mantiene drogadas como ratones de experimentos, y son muy útiles para mantener este sentimiento de pertenecer a un bando u otro, y mantener esto del blanco o el negro.

Si uno Observa el marketing político por ejemplo Jadue, quien no equivocó el discurso en su campaña, él NO quería ser presidente, tanto él como el partido comunista necesitan estar vigentes por el capital económico qué entregan los votos para su partido, hoy son un partido neoliberal solapado, se esconde detrás de estos nuevos partidos progre y mantienen por supuesto su capital económico para la pyme y al mismo tiempo su barra brava activa, anulando el sentido crítico, donde solo importa la imagen de sus referentes de reality show.

Otro ejemplo cercano es la campaña de kast, también simplona, inclusos con errores de olvido y mentiras fáciles de pillar, esas son especialmente para los que luego darán discursos desde las capas emocionales: ¿viste kast no se ha leído su programa etc. ¿Quién no lee su programa? Es lo que te hacen creer, para el que necesita un poco más Kast tendría otros mensajes, religiosos, moralistas absurdos etc. es compuesto pero idiota, ¿Quién en su sano juicio vota por él?, pero se necesitaba a Boric, había que ser más idiota aun, nazi, amenazar a las mujeres, a las disidencias, amenazar con detener sin previo aviso, (igual como se hace hoy) de esta forma ese público jamás le daría su apoyo, solo el fanático, pero el desclasado era el problema, y había que asegurar a Boric, quien puede continuar y profundizar el modelo de forma más eficiente, como o ha hecho hasta hoy, con menos resistencia, y al mismo tiempo, sirve para que desde esta izquierda neoliberal, se anulen a sus pares como anarquistas, o violentistas, palabras que aún son espantosas en nuestra cultura, más si vienen desde este sector, por ello hoy “no hay presos políticos” así, el buen Kast cumplió con su parte, Boric está haciendo lo suyo, hoy limpia la imagen de Lavin, Piñera, militares etc.

Todo lo que nosotros estamos observando es un manejo comunicacional organizado y orquestado por la clase política por tanto van a necesitar qué los extremos tengan sus líderes de sectas alimentando a sus Barras bravas, anulando nuestro pensamiento crítico hacia rechazar el modelo neoliberal, porque eso es lo que se está rechazando, por ello por mi parte hoy día observo, que decir basta, es decir con fuerza NO al modelo neoliberal, y tal vez la única forma de hacerlo es ANULAR, para ello es vital darnos cuenta que estamos siendo guiados por un marketing basado en la extorsión emocional nuestra primera capa, te dirán: “sí anula rechazas y eres por tanto pinochetista”

Todo es macabro, así se está construyendo, esto para que el pueblo nuevamente vaya por el mal porque no existe el “mal menor” solo existe el mal, el modelo neoliberal con esta frase queda a salvo.

Si lo anterior expuesto, no sirve aun para el darse cuenta, también puede servir, identificar este recurso desde observar a cualquier maltratador, nosotras las mujeres que hemos dicho basta mil veces, y nos ha costado tanto hacerlo, porque hemos sido tratadas muchas veces de loca, de exagerada, de andar en “esos días” y al violentador se le disculpa porque Ella usaba escote, provocando, ella había tomado, etcétera, hoy día la droga qué nos dan para aprobar es la del pinochetismo, Y luego el maltratador nos va a decir que está violencia y esta violación a nuestros derechos nosotros la aceptamos, fue una violación con consentimiento, con aprobar se anula cualquier intento de Asamblea Constituyente, bajo esa frase el pueblo aprobó, el pueblo dio su consentimiento a la profundización del modelo neoliberal, fue en democracia.

