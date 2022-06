Occidente sin guerra tiene problemas estructurales

Rómulo Pardo Silva

Los medios occidentales centran su guerra contra Rusia como causa principal, o casi exclusiva, de las dificultades en sus países. En cierta medida es al revés, hacen la guerra para superarlas.

El problema económico es crónico en Estados Unidos que dirige al grupo.

Los estadounidenses sufren debilidad industrial, dólar en proceso de abandono como divisa universal, deuda imparable, déficit comercial en aumento…

El presidente de la Reserva Federal de EE.UU. contradice a Biden y señala que el conflicto en Ucrania no es el principal factor de la inflación. Argumentó que el nivel de la inflación ya era alto antes del inicio de la operación especial militar rusa. RT

La inflación persistente y los incrementos de tasas de interés de la Reserva Federal aumentan el riesgo de que Estados Unidos enfrente una recesión, opinó la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI). RFI

Sus socios OTAN/EU están en retroceso.

La economía alemana se contrae un 0,7% en el cuarto trimestre de 2021. La economía alemana creció un poco más el año pasado de lo previsto inicialmente, pero se produjo una fuerte caída en el cuarto trimestre. DW

El PIB de Francia se estancó de forma inesperada en el primer trimestre y el de Italia se contrajo un 0,2%. El crecimiento del producto interior bruto (PIB) de Francia se paralizó en los tres primeros meses de 2022, después de la expansión del 0,8% registrada en el cuarto trimestre de 2021. Las previsiones del mercado esperaban una expansión del 0,3%. El estancamiento de la economía francesa entre enero y marzo refleja el impacto de las presiones inflacionarias sobre las empresas y familias. 5D

El enemigo principal es China.

La segunda economía mundial se expandió un 8,1% durante el año pasado, el mayor avance en una década. El País

El problema geoestratégico de Occidente es que busca el unilateralismo que le permite poder y consumo privilegiado en el planeta y los países capitalistas emergentes no lo siguen porque tienen intereses propios.

Al cerrar desde Beijing su 14 cumbre, los mandatarios llamaron en la Declaración Final a respetar la soberanía e integridad territorial de todos los países y a priorizar las consultas ante cualquier diferencia. India resaltó cooperación entre los países del Brics, Brasil demanda reforma de ONU en cumbre del Brics, China llama a Brics a inyectar fuerzas positivas al mundo, Rusia destaca autoridad e influencia global de los BRICS. Abogan por potenciar liderazgo de grupo PL

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, dijo en el marco de la apertura de la XIV Cumbre del BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) que el grupo representa un factor de estabilidad y prosperidad en el escenario internacional, así como un modelo de cooperación basado en beneficios para todas las partes. Xinhua

El presidente de Irán resalta que la República Islámica aboga por ampliar cooperaciones con BRICS y puede ser un “socio confiable” para este grupo. Hispantv

Alberto Fernández pidió la incorporación de Argentina al BRICS. «Aspiramos a ser miembros plenos de este grupo de naciones que ya representa el 42 % de la población mundial y el 24 % del producto bruto global». RT

En este momento Occidente parece haber dado un mal paso con su guerra.

Los países occidentales se enfrentan a un «creciente dolor económico» debido a las sanciones contra Rusia, mientras que el país euroasiático casi no se ve afectado por la política punitiva, escribe The New York Times. Según el diario, las sanciones y el embargo energético tienen poco impacto en las acciones del presidente ruso, Vladímir Putin, o en su posición política dentro del país. La economía rusa tampoco parece arruinada, señala NYT. De hecho, los ingresos petrolíferos rusos marcan un récord, ya que suben los precios del crudo, mientras que el rublo, la divisa nacional rusa, alcanzó un máximo de siete años frente al dólar. RT

El primer ministro británico teme que la enorme presión económica que sufre Ucrania podría llevarla a aceptar un acuerdo de paz con Rusia que no concuerde con sus intereses. Si los combates en Ucrania terminan con la victoria del presidente ruso será «un desastre económico a largo plazo» y la seguridad internacional correrá peligro. «Demasiados países están diciendo que es una guerra europea que es innecesaria». RT

«Una amenaza tremenda»: Científicos culpan a la actividad humana por la aparición de una ‘piscina’ de agua cálida en el Pacífico. Los investigadores advierten que el fenómeno representa un serio problema para la diversidad biológica marina. Una mayor frecuencia e intensidad de estas ondas «supone una amenaza tremenda a la biodiversidad» y puede «empujar a los ecosistemas marinos más allá del punto de inflexión, después del cual ya no podrán recuperarse». RT

Por una civilización sostenible decrecida solidaria

Mientras no haya partidos y movimientos civilizatorios todos ellos como sus seguidores son conservadores.

Contacto romulo.pardo@gmail.com

Fuente: http://malpublicados.blogspot.com/

Me gusta esto: Me gusta Cargando...