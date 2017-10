Noticias breves

Injerencia o invasión cada día

El multimillonario estadounidense George Soros ha transferido 18.000 millones de dólares de su fortuna personal a su fundación Open Society Foundation, informa The Wall Street Journal. La Open Society Foundation, fundada en 1993, apoya financieramente a grupos de la sociedad civil con el fin de promover la democracia, la justicia, la educación, la salud pública y los medios de comunicación independientes. En 2017, la organización —con un presupuesto de 940 millones de dólares— ha invertido más de 270 millones en el desarrollo de la gestión económica, el sistema judicial y en la lucha contra la discriminación. Sputnik

Las fuerzas armadas de Estados Unidos elaboraron un plan para ocupar militarmente a Cuba y establecer un gobierno temporal encabezado por un “comandante y gobernador militar” estadounidense durante la llamada crisis de misiles en 1962, según documentos oficiales recién desclasificados obtenidos y divulgados ayer por el National Security Archive en la Universidad George Washington. Este lunes marcó el 55 aniversario del inicio de la crisis de los misiles, cuando el gobierno de Estados Unidos empezó a desarrollar su respuesta al despliegue de misiles soviéticos en Cuba, entre ellos un plan para la ocupación militar de la isla. La “Proclama número 1 del Gobierno Militar”, documento divulgado este lunes, establecía que “Todas las personas en el territorio ocupado obedecerán de inmediato y sin pregunta todas las promulgaciones de ley y órdenes del gobierno militar”. Agrega que “Resistencia a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos será erradicada con fuerza. Los infractores más serios serán tratados severamente”. Afirma que “Mientras tanto se mantengan pacíficos y cumplen con mis órdenes, serán sujetos a una interferencia no mayor de la requerida por las exigencias militares”. David Brooks

—Un ataque de Pulso Electromagnético de Corea del Norte causaría la muerte de hasta ‎el 90 % de la población de EE.UU.‎ “Un ataque de este tipo dejaría fuera de servicio el sistema de red eléctrica de Estados Unidos por un periodo indefinido, lo que en el curso de un año causaría la muerte de hasta el 90 % de los estadounidenses”, advierten William Graham, excongresista estadounidense y presidente de la ya disuelta Comisión EMP del Congreso de Estados Unidos, y el exmiembro de dicha comisión Peter Vincent Pry. HispanTv

—Corea del Norte apoyará la total prohibición de las armas nucleares y la eliminación de su arsenal siempre y cuando EE.UU. haga lo mismo. HispanTv

—El premier israelí asegura que no reconocerá el pacto de unidad entre los movimientos ‎palestinos; la ONU, por su parte, apoya omnímodo la reconciliación palestina.‎ HispanTv

—La oposición, aturdida tras el anuncio de su derrota en las regionales. El chavismo se impuso en 17 de las 23 gobernaciones en las elecciones regionales celebradas este domingo, según el CNE. La oposición repite que desconoce el resultado y denuncia un fraude. El oficialismo celebra su victoria y llama a prestar juramento sobre la Constituyente. RFI

—El Gobierno iraquí controla actualmente todos los yacimientos petrolíferos de la provincia de Kirkuk, declaró el portavoz del Ministerio nacional de Petróleo, Asem Yihad. Sputnik

—Santos propone comicios en Venezuela con un ente electoral “independiente” y veedores extranjerosEl Presidente colombiano hizo esta sugerencia en vista del “no reconocimiento” de los resultados de las elecciones del domingo por parte de la oposición. Emol

—Grupo Estado Islámico es expulsado de Raqa, su principal bastión en SiriaFueron más de cuatro meses de enfrentamientos entre el grupo yihadista y las fuerzas apoyadas por Estados Unidos, dejando un saldo de 3.250 fallecidos entre civiles y combatientes. Emol

—Nicolás Maduro: “Nuestro pueblo le ha dado un mensaje brutal a Donald Trump”. RT

—Un senador mexicano fue acusado de utilizar un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana para presuntamente ir a jugar golf. RT

—Macri promueve ingreso de tropas estadounidenses en Patagonia. El Senado argentino ya aprobó la llamada operación Cormorán, que permite el ‎despliegue de tropas estadounidenses, en ese país sudamericano. ‎ HispanTv

—El presidente de Colombia plantea para Venezuela la celebración de elecciones generales con una autoridad electoral independiente y veedores extranjeros. HispanTv

—En una declaración conjunta, los gobiernos de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú “consideran urgente que se lleve a cabo una auditoría independiente de todo el proceso electoral, con el acompañamiento de observadores internacionales especializados y reconocidos”. Emol

—“Nos derrotamos nosotros mismos”: las voces de oposición de Venezuela que admiten que perdieron ante el chavismo en las elecciones regionales (y no hablan de fraude). Entre el lunes y martes, excandidatos y líderes de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) de diferentes partes del país rompieron con el libreto y admitieron culpas. También realizaron críticas a las decisiones del movimiento opositor que, según ellos, facilitaron la victoria de la alianza oficialista. Pasan las horas y la oposición venezolana todavía digiere la contundente derrota que sufrió el domingo. Tras sus airadas denuncias de fraude y la declaración de desconocimiento de los resultados, comienzan a surgir voces entre los referentes opositores que reconocen el revés electoral sufrido a manos del oficialismo en las elecciones regionales en las que el chavismo se quedó con 17 de 23 gobernaciones. Entre el lunes y martes, excandidatos y líderes de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) de diferentes partes del país rompieron con el libreto y admitieron culpas. También realizaron críticas a las decisiones del movimiento opositor que, según ellos, facilitaron la victoria de la alianza oficialista. Uno de los que reconoce los resultados es Henri Falcón, gobernador saliente y excandidato de la MUD por el estado de Lara, quien señaló que el resultado en las urnas del domingo es “trágico”. Responsablemente yo digo, nosotros perdimos, así de sencillo y eso hay que aceptarlo porque también hay que tener gallardía”, señaló. La oposición obtuvo 11 puntos porcentuales menos en comparación con el 56% de respaldo que obtuvo en aquellos comicios.BBC Mundo, El Mostrador

—La Cancillería de Rusia advirtió este martes en un comunicado que la negativa de la oposición venezolana a reconocer los resultados de las elecciones regionales “podría conducir a una nueva etapa de hostilidades y confrontación”. Telesur

—Xi Jinping señaló el miércoles que el PIB de China se elevó de 54 billones a 80 billones de yuanes (cerca de 12,1 billones de dólares) en los últimos cinco años. Xinhua

—Xi Jinping instó hoy miércoles a que se impulse el rol fundamental del consumo a la hora de promover el crecimiento económico de China. Xinhua

—El Archivo de Seguridad Nacional de la Universidad George Washington, hizo público el martes un total de 39 documentos que revelan cómo la embajada estadounidense en la capital indonesia, Yakarta, monitoreaba detalladamente la situación entre 1964 y 1968 y apoyaba los esfuerzos anticomunistas del Ejército indonesio que terminó en masacre de unos 500.000 miembros del PKI. Los citados documentos muestran que los diplomáticos estadounidenses informan en distintos telegramas de “masacres” y “matanzas indiscriminadas” contra seguidores del PKI. En otro telegrama, la secretaria primera de la embajada, Mary Vance Trent, redacta la detención y ejecución de altos cargos del PKI, así como “la falsificación generalizada de muchos documentos, como supuestas confesiones”. HispanTv

—El diputado opositor venezolano Henry Ramos Allup, criticó el martes las declaraciones del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, sobre la participación de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) en los comicios regionales del pasado domingo en Venezuela. “Es muy claro que cualquier fuerza política que acepta ir a una elección sin garantías se transforma en instrumento esencial del eventual fraude”, había dicho el político uruguayo Luis Almagro. En respuesta a estas declaraciones Ramos Allup dijo: “Yo creo que Almagro está completamente equivocado, porque si nosotros hemos decidido participar es una decisión que debemos tomar nosotros”, apuntó. “Que no nos esté dando tantas lecciones desde afuera porque nosotros estamos librando la pelea no desde la OEA, sino aquí, in situ, y expuestos a un sinfín de riesgos que no son de poca monta”, agregó. HispanTv

—El Ministerio ruso de Exteriores ha criticado este martes a la oposición venezolana, que se negó a reconocer su derrota en las elecciones de gobernadores celebradas el pasado domingo, en las que el chavismo obtuvo 17 de las 23 gobernaciones en disputa. Estos comicios debían de significar “un nuevo paso hacia la consolidación de la sociedad” en Venezuela, algo “necesario para resolver asuntos económicos y sociales impostergables” que afronta el país, reza el comunicado de la Cancillería rusa. Dado que la población manifestó con su participación en los comicios que prefiere las formas “civilizadas y electorales” de poner fin a disputas políticas, el rechazo por parte de la oposición de aceptar su resultado y “los llamamientos a retomar las protestas callejeras” y a reforzar las sanciones internacionales resultan “peligrosos”, sostiene el Ministerio ruso. RT

—El secretario general del partido opositor Acción Democrática (AD), Henry Ramos Allup, afirmó este martes que no le corresponde a la coalición opositora, la autodenominada Mesa de la Unidad Democrática (MUD), impugnar o desconocer los resultados de los comicios regionales del pasado 15 de octubre. Ramos, vocero de la coalición, indicó que “es importante que todos los candidatos a gobernadores, sea para impugnar o sea para reconocer si perdieron, tomen sus propias decisiones. Eso no le corresponde a la MUD”. Además, resaltó que cada candidato, en caso de tener pruebas que demuestren lo contrario a las cifras anunciadas por el Consejo Nacional Electoral (CNE), “tienen que promover sus impugnaciones”. El dirigente opositor admitió durante el programa Vladimir a la una, trasmitido por el medio local Globovisión que, pese a lo dicho por la MUD, “a medida que no subía la afluencia de electores (…) comenzamos a tener información de que se iban a producir resultados negativos”. Telesur

—Saif Islam Gadafi, hijo del difunto líder libio Muamar Gadafi, que recientemente salió de la cárcel tras ser amnistiado, regresará a la política, según comunicó el abogado de la familia, Jalid Zaidi. Sputnik

—Alexey Fenenko, analista ruso del International Security Problems Institute de la Academia de Ciencias de Rusia (PAH, por sus siglas en ruso), aseguró el martes que Estados Unidos busca establecer su supremacía en todo el mundo y ve a Rusia como un obstáculo en sus ambiciones. El poderío militar de Rusia, en concreto el nuclear (que supera a Estados Unidos), y su gran diferencia ideológica han resultado en graves tensiones entre las partes. Washington, para hacer frente a esta situación, ha ido elaborando planes de cara a reducir el poderío ruso. “Solo Rusia tiene un potencial nuclear comparable al de Estados Unidos y Rusia es el único país capaz de destruir EE.UU. China aún no está preparada ni tiene suficiente poderío militar ni nuclear”, dijo Fenenko durante una entrevista con la página web Pravda. Estados Unidos también está tratando de limitar o hasta eliminar el uso del derecho al veto de Rusia y China en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (CSNU) con el fin de menguar drásticamente la influencia de Moscú. Solo Rusia tiene un potencial nuclear comparable al de Estados Unidos y Rusia es el único país capaz de destruir EE.UU. China aún no está preparada ni tiene suficiente poderío militar ni nuclear”, dijo Alexey Fenenko, analista ruso del International Security Problems Institute. Otro de los métodos que ha desarrollado Washington y sus aliados —ya en uso según Fenenko— es apoyar a personajes políticos rusos opositores que no son hostiles al Occidente y que hasta apoyan una política de reducir o destruir la totalidad de las armas nucleares de Rusia. Mediante estas estrategias, indicó Fenenko, Estados Unidos trata de debilitar a Rusia en la escena mundial y aplastar su notable influencia para romper así un obstáculo que encuentra al tratar de imponerse como primero en el mundo. HispanTv

—La Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de Venezuela, integrada únicamente por oficialistas, juramentó hoy a los 18 chavistas que resultaron ganadores en la elección de gobernadores que se celebró el domingo, mientras que los cinco opositores que también triunfaron se negaron a acudir a este acto. El Mostrador

—Madrid asegura que quitará el sábado la autonomía de Cataluña. Cataluña declarará la independencia si Madrid aplica el 155. HispanTv

—Mala Bajtiar, secretario ejecutivo del Politburó del PUK, avisó el miércoles del “grave peligro” de que el Gobierno regional se divida en dos administraciones. Explicó que esta amenaza se debe a la supuesta cooperación entre altos cargos del PUK con el Ejército iraquí. Entre los presuntos colaboradores se encuentran los familiares del difunto presidente iraquí Yalal Talabani, quienes, a su vez, negaron las acusaciones. Además, alegó que su formación política está bajo el control de una sola familia y no de órganos pertinentes al PUK, por lo que alertó de la “gran división” que se cierne sobre este partido en estos momentos cruciales. HispanTv

—Un grupo de científicos internacionales liderado por Hans de Kroon, de la Universidad de Nijmegen, en los Países Bajos, ha descubierto que en las reservas naturales de Alemania los insectos voladores han disminuido en más de 75 % en los últimos 27 años, lapso que ha durado su investigación. De acuerdo con ‘The Guardian’, estos datos, aunque recopilados en territorio alemán, son significativos para todos los parajes mundiales en los que predomine la agricultura. Los insectos, advierte el profesor Dave Goulson, de la Universidad de Sussex (Reino Unido), son parte integral de la vida en la Tierra, y una pérdida tan relevante como esta levanta la preocupación de que estemos “en camino hacia un Armagedón ecológico”. “Los insectos representan alrededor de dos tercios de toda la vida en la Tierra, pero ha habido algún tipo de declinación horrible”. “Parece que estamos haciendo inhóspitas para la mayoría de las formas de vida, grandes extensiones de tierra, y que actualmente estamos en camino hacia un Armagedón ecológico. Si perdemos los insectos, todo va a derrumbarse”, agregó. Las causas de tan masiva disminución son por el momento imprecisas, pero el medio señala que los factores más probables son la destrucción de áreas silvestres, el uso generalizado de pesticidas y el cambio climático. RT

—Es exagerado hablar de la muerte del petróleo como fuente de energía, declaró el director general ejecutivo de la compañía petrolera rusa Rosneft, Igor Sechin. “Les aseguro que los rumores sobre la “muerte” del petróleo son exagerados, el petróleo seguirá siendo la base de la industria energética mundial de combustibles en los próximos 20 o 30 años”, dijo Sechin en el Foro Económico Euroasiático en Verona. Sputnik

—La dirección de la organización palestina Hamás que gobierna la Franja de Gaza dijo que no contempla entregar las armas en poder de sus milicias ni desactivar los túneles que construyó y que conducen a Israel. Sputnik

—Políticos como el izquierdista Jean-Luc Melenchon y el portavoz gubernamental Christophe Castaner estaba entre los posibles blancos de ataque de una red asociada a la ultraderecha desmantelada la víspera, reveló la prensa local. Cubadebate

—Vladímir Putin: “Ahora cuando la situación dentro del país (Ucrania) del punto de vista económico y político degeneró hasta el límite, cuando la policía usa gas lacrimógeno contra los manifestantes, es inimaginable que el presidente de Ucrania (Petró Poroshenko) se decida por tomar alguna medida para cumplir con los acuerdos de Minsk”, dijo en la sesión plenaria final del Club Internacional de Debates Valdái. Sputnik

— Una activista social y maestra escolar colombiana fue asesinada cuando se dirigía a su trabajo en una escuela de la zona rural del municipio de Coyaima (Tolima, centro-occidente), informó la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC). Sputnik

—Putin sobre Cataluña: “Occidente liberó el genio de la botella al reconocer un Kosovo independiente”. RT

—El ministro de Relaciones Exteriores venezolano, Jorge Arreaza, criticó en duros términos a su par chileno, el canciller Heraldo Muñoz, luego que el Gobierno le brindara asilo político a 5 magistrados venezolanos que se mantuvieron por más de 80 días en la residencia del embajador nacional en Caracas. Arreaza aseguró que “sorprende que el canciller de Chile @HeraldoMunoz avale ilegalidad al recibir abogados venezolanos usurpadores de cargos”, agregando que el secretario de Estado chileno sirve “como esclavo de la ultra derecha venezolana y la línea supremacista de Donald Trump”. Emol

—El mayor error que cometió Rusia en las relaciones con Occidente es que confío demasiado, declaró el presidente ruso, Vladímir Putin. “Nuestro principal error en las relaciones con Occidente es que nos fiamos demasiado de ustedes, mientras su error consiste en que percibieron esta confianza como debilidad y abusaron de ella”, dijo. Sputnik

—Durante la 14ª reunión anual de expertos en política exterior del club internacional de debates Valdái, celebrada este jueves en la ciudad rusa de Sochi (a las orillas del mar Negro), el presidente ruso, Vladimir Putin, ha denunciado que Europa y el Occidente mantienen “un doble rasero” ante Kosovo, Crimea y Cataluña en Europa, así como ante el Kurdistán iraquí, en Asia. HispanTv

