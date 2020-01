Noticias breves

Brasil, matan indígenas y destruyen selva con asentimiento del Estado

– Brasil: “Guardianes del bosque” indígenas mueren protegiendo sus tierras en Maranhão. Apenas un mes después del asesinato del dirigente indígena Paulo Paulino Guajajara (en la foto) en una emboscada, en el territorio indígena Araribóia, otros dos líderes del pueblo guajajara fueron asesinados, esta vez, en la tierra indígena Cana Brava. Los caciques Firmino Prexede Guajajara y Raimundo Benicio Guajajara regresaban de una reunión el sábado 9, cuando fueron alcanzados por tiros disparados desde un auto blanco en el que había cinco personas, según los relatos de testigos. Otras cuatro personas resultaron heridas. De acuerdo con datos del Instituto Socioambiental (ISA), sólo en octubre fueron abiertos 105 kilómetros de vías clandestinas para la extracción ilegal de madera en la tierra indígena Araribóia. Desde que el monitoreo del ISA comenzó, en setiembre de 2018, fueron emitidas 4.863 alertas de deforestación ilegal y detectada la apertura de más de 1.200 kilómetros de ramales para la exploración maderera. Ciro Barros, Thiago Domenici, Vasconcelo Quadros, Sin Permiso

– El primer ministro israelí se vio obligado a presentar formalmente su renuncia a todos sus cargos ministeriales por estar imputado por tres casos de corrupción. Su renuncia se produce luego de que en la misma comparecencia informara que había pedido inmunidad parlamentaria para evitar ser enjuiciado por cohecho, fraude y abuso de confianza en tres casos distintos de corrupción que el fiscal general del régimen de Tel Aviv, Avijai Mandelblit, le había imputado el pasado mes de noviembre. Hispantv

– El Parlamento de Turquía aprueba enviar tropas a Libia para apoyar al Gobierno reconocido por la ONU. El plan no aclara cuándo o cuántas tropas serán desplegadas, lo que permite al Gobierno turco decidir los detalles. RT

– El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que su país no va a flaquear en proteger a los «perseguidos políticos» en Bolivia. «En el caso de Bolivia va a estar informando constantemente el secretario de relaciones exteriores, la instrucción que tiene es que se haga valer el derecho de asilo, que no podemos nosotros flaquear en este asunto de darle protección a los perseguidos políticos que están nuestra Embajada», afirmó el mandatario en una conferencia de prensa matutina. Sputnik

– La sequía amenaza el Canal de Panamá, preocupación: la falta de agua pone en peligro la actividad del canal, importante fuente de ingresos para el presupuesto estatal. RFI

– Un fuerte rechazo recibió hoy la toma por paramilitares de varias comunidades en Colombia, denunciada por la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz. Los paramilitares no dan tregua. Primer día del año y ya están sembrando el terror en el municipio de Bojayá, expresó el senador Gustavo Bolívar, de la Lista de la Decencia. PL

– El gobierno de facto boliviano da un paso atrás en su conflicto diplomático con España y México y dice que busca recuperar la “amistad” con estos países. “El Gobierno tiene claro que los lazos de amistad con México y España son inquebrantables, son pueblos con quienes mantenemos alianzas, especialmente España en materia social, educación, salud y varios otros programas que no se verán afectados”, indicó el miércoles el viceministro interino de seguridad ciudadana de Bolivia, Wilson Santamaría. Hispantv

– El embajador ruso, al recordar a Corea del Norte la historia de violaciones de EE.UU. al acuerdo nuclear con Irán, asegura que EE.UU. no es un país confiable. “La política estadounidense respecto al pacto nuclear con Irán demuestra a Corea del Norte que no se puede confiar en los acuerdos con EE.UU. Es como un círculo vicioso”, ha escrito este miércoles en su cuenta en Twitter el embajador ruso ante las organizaciones internacionales radicadas en Viena (capital de Austria), Mijaíl Uliánov. Hispantv

– El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, informó este miércoles el fin de la moratoria en sus pruebas nucleares y anunció que en fecha próxima presentará una “nueva arma estratégica”. Kim explicó que esta decisión es en respuesta a lo que llamó “estancamiento” de las negociaciones con Estados Unidos (EE.UU.) sobre la desnuclearización de la península coreana. Telesur

– “EE.UU. quiere determinar con quién podemos y no podemos comerciar. No tenemos por qué aceptarlo. No somos el estado número 51 de EE.UU.”, señaló el martes el presidente del Consejo de Administración del gasoducto Nord Stream 2, Gerhard Schröder. “¿No deberíamos, en el Bundestag (Cámara Baja del Parlamento alemán), imponer sanciones contra EE.UU., por ejemplo, en virtud de la Ley de Protección de los Derechos Humanos en la frontera entre EE.UU. y México?”, señaló. Hispantv

– Manifestantes entran por fuerza a la embajada de EE.UU. en Irak, el embajador estadounidense ha sido evacuado. Varias personas asaltaron este martes la misión diplomática de EE.UU. en Bagdad luego que este país realizara ataques aéreos contra las bases de la milicia chiita Kataib Hezbolá (KH). Trump acusa a Irán de «orquestar un ataque» contra la embajada de EE.UU. en Irak y asegura que responderá por sus acciones. RT

– «El primer ministro Adel Abdul Mahdi decretó tres días de luto a partir de este martes [el 31 de diciembre] en memoria de los mártires de nuestras Fuerzas Armadas (…) que cayeron durante una agresión traicionera en la zona de Al Qaim», dijo el Gobierno iraquí en un comunicado. Por su parte, la coalición iraquí Fuerzas de Movilización Popular (Al Hashd al Shaabi) informó de 25 muertos y 51 heridos como resultado del bombardeo estadounidense contra las milicias chiíes. Sputnik

– India autoriza a Huawei para participar en las pruebas de la red 5G en el país. La decisión termina con meses de especulaciones sobre la participación del fabricante chino, un tema polémico tras las preocupaciones aireadas por las autoridades de EE.UU., que lo acusaron de espionaje. RT

– Unión Europea rechaza la decisión de Bolivia de expulsar del país a dos diplomáticos españoles: «Es una medida extrema». Asimismo, el organismo solicitó una explicación “a la mayor brevedad” de parte del Gobierno interino de Jeanine Áñez. Emol

– Mazda afirma que las baterías de largo alcance de los autos eléctricos son más perjudiciales para el planeta que los vehículos diesel. RT

– El presidente del Consejo de Administración del Nord Stream 2, Gerhard Schröder, ha criticado severamente las sanciones de EEUU contra el gasoducto en el mar Báltico. «EEUU quiere determinar con quién podemos y no podemos comerciar. No tenemos por qué aceptarlo. No somos el estado número 51 de EEUU», declaró el excanciller de Alemania. Sputnik

