Noticias breves

El presidente checo, Milos Zeman, cuestionó la política de doble rasero de los países occidentales con respecto a Crimea y Kosovo. “Es obvia la política del doble estándar cuando dicen que el referéndum de Crimea es anexión ilegal, pero en el caso de Kosovo que se separó [de Serbia] pese a las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, dicen que todo está bien”, señaló Zeman al canal TV Barrandov. Las autoridades albanesas de Kosovo, apoyadas por EEUU y los principales países de la UE, proclamaron la independencia de este territorio serbio en 2008. Sputnik

Funcionarios estadounidenses irrumpieron en áreas residenciales del consulado de Rusia en San Francisco, dijo el Ministerio de Relaciones Exteriores en Moscú. “Por lo tanto, entendemos que los estadounidenses, entrando en nuestros edificios diplomáticos, han aceptado de hecho que sus misiones en Rusia pueden ser tratadas de igual manera”, añadió. Cubadebate

El Gobierno de Nicaragua condena la aprobación de la Nica Act y califica a este proyecto de ley como una muestra de la postura injerencista de EE.UU. La ley conocida como Nica Act busca que las instituciones financieras que tienen relaciones con EE.UU. frenen los préstamos a Nicaragua hasta que este país celebre elecciones, a juicio de Estados Unidos, “libres, justas y transparentes”. HispanTv

Serbia: la UE mide con doble rasero los sucesos de Kosovo y Cataluña. La posición de la Unión Europea, que apoya la integridad territorial de España pero no apoyó la de Serbia, es una política de doble rasero, declaró el ministro de Asuntos Exteriores de Serbia, Ivica Dacic, al comparecer en el canal de televisión nacional RTS. Sputnik

—Honduras, Guatemala y El Salvador, países que conforman el llamado Triángulo Norte de Centroamérica, coordinan con Estados Unidos operaciones conjuntas contra los pandilleros de la Mara Salvatrucha y su rival Barrio 18. RT

—Hayley Geftman-Gold, vicepresidenta y asesora para transacciones estratégicas de la cadena estadounidense CBS, aseguró a través de su cuenta de Facebook que “en realidad, ni siquiera simpatizo [con las víctimas del tiroteo] porque los ‘fans’ de la música country son a menudo republicanos que portan armas”. RT

—Uno de los asuntos más complejos a resolver en las próximas semanas, será el futuro del brazo armado de Hamás, las llamadas brigadas Ezzedin al Qassam. Por primera vez desde 2014, el Gobierno palestino se reunió en Gaza, en un acto simbólico para representar el retorno de la Autoridad Palestina del presidente Mahmud Abbas a la Franja, donde el movimiento islamista Hamás ha gobernado en los últimos diez años. Sputnik

—El pasado 30 de agosto, Joane Florivil fue acusada de haber abandonado a su hija. Pese a que ella como su marido negaron la situación, la policía la detuvo, y en circunstancias que aún no se esclarecen, la mujer falleció por golpes en la cabeza. Con una velatón en Plaza de Armas de Santiago, la principal plaza de la capital de Chile, se realizó este lunes una ceremonia en memoria de la joven haitiana Joane Florivil, de 28 años, que murió en un confuso incidente luego de ser detenida por la policía de ese país. Telesur

—“Habrá un momento y un lugar para el debate político, pero ahora es el momento de unirnos como país”, consideró la portavoz de la Casa Blanca, ante la tragedia. La Casa Blanca aseguró este lunes que es “prematuro” hablar sobre control de armas, tras el tiroteo ocurrido el domingo en Las Vegas, que dejó al menos 59 muertos y más de 500 heridos. Telesur

—Para autor del artículo de The New York Times, Roger Cohen, Rajoy “tenía la ley de su lado, pero ahora Barcelona tiene las imágenes de televisión y la solidaridad y simpatía que generan, haciendo que el primer ministro parezca un matón intransigente y alejando la posibilidad de una solución política al conflicto”. Sputnik

—Muchedumbre lincha a presuntos “vampiros” acusados de beber sangre humana en MalauiLos seis sujetos fueron golpeados a muerte, aunque no existe certeza de si efectivamente participaron en ceremonias de magia negra. Emol

—La Corte Nacional de Justicia de Ecuador dictó prisión preventiva para el vicepresidente del país, Jorge Glas, tras considerar justificada una petición de la Fiscalía General en ese sentido por su presunta implicación en la trama de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht. La medida, impuesta el lunes por el juez Miguel Jurado, ha sido también aplicada al tío del vicepresidente, Ricardo Rivera, por el mismo delito de presunta asociación ilícita y a raíz de nuevas pruebas expuestas por los fiscales contra ellos. El Mostrador

—EE.UU. ha ordenado la salida de 15 diplomáticos de la Embajada cubana en Washington en siete días, según el Departamento de Estado norteamericano. La medida se activa después de que EE.UU. decidiera reducir en similares términos su propio personal en la Embajada estadounidense en La Habana, en respuesta a los misteriosos problemas de salud que padecen los diplomáticos que sirven en la isla caribeña. RT

—Rusia da a Corea del Norte una segunda ruta a Internet. La empresa de telecomunicaciones rusa TransTeleCom ha proporcionado al país asiático un canal alternativo de conexión a Internet. RT

—Decenas de miles de catalanes han salido a las calles para protestar por la violencia policial durante el referéndum mientras continúa una huelga general. HispanTv

—El ministro de Petróleo de Venezuela, Eulogio Del Pino, se reunió este martes en Moscú, Rusia, con Andrey Fick, director general de la compañía Gazprom International para evaluar nuevos proyectos en materia gasífera. Telesur

—“Debemos recordar siempre la dignidad y los derechos de los trabajadores, denunciar las situaciones en las que se violan estos derechos, y ayudar a que contribuya a un auténtico progreso del hombre y de la sociedad”, expresó el papa Francisco. Telesur

—El presidente alemán Frank-Walter Steinmeier anunció este martes que estaba a favor del endurecimiento de la política para refugiados. En su intervención, el mandatario expresó que las posibilidades de acogida de los refugiados son “limitadas” y consideró que, ante esa “realidad” y para poder seguir atendiendo las necesidades de quienes precisan realmente asilo, hay que poder “diferenciar quién precisa protección ante una persecución política y quién huye de la pobreza”. Telesur

—Afirmó el ministro israelí de Defensa, Avigdor Lieberman, en una entrevista: “Asad ha ganado la batalla y veo que hay una larga fila de países que le aplauden y le elogian, incluyendo a ciertos países occidentales y otros suníes moderados. De repente, todo el mundo quiere estar del lado de Asad”, dijo, irónico. Sputnik

—La Justicia Federal de Brasil condenó al diputado de ultraderecha Jair Bolsonaro a pagar 50.000 reales de multa (15.900 dólares) por ofensas a los quilombolas (descendientes de esclavos africanos), por un discurso en el que dijo que los negros no servían para nada. Sputnik

— Los independentistas de Córcega abogan por celebrar un referéndum de autodeterminación dentro de diez años si los habitantes de la región lo desean, dijo en una entrevista concedida a Sputnik el presidente de la Asamblea de Córcega (Legislativo regional), Jean-Guy Talamoni. Sputnik

—Puigdemont a BBC: “Cataluña declarará la independencia en cuestión de días”. RT

—El Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtió hoy que el alto nivel de endeudamiento de los hogares podría provocar una crisis financiera en el mediano plazo. Xinhua

—El líder del Movimiento de Resistencia Islámica de Palestina (HAMAS), Ismail Haniya, aseguró el martes que el pueblo palestino tiene el derecho de defenderse ante los ocupadores israelíes y que seguirá luchando contra ellos hasta lograr la liberación total de Palestina. Por otra parte, volvió a expresar su apoyo al proceso de reconciliación entre HAMAS y el Movimiento Palestino de Liberación Nacional (Al-Fatah) y aseguró que HAMAS hará todo en su poder para que estos dos movimientos palestinos dejen a un lado sus diferencias y se reconcilien. HispanTv

—En una entrevista concedida este martes a la cadena Fox News tras su visita a Puerto Rico, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ha comprometido a “liquidar” la deuda multimillonaria de la isla caribeña. “Deben mucho dinero a sus amigos en Wall Street y vamos a liquidar esto”, ha asegurado Trump. “Pueden decirle ‘adios’ a todo esto”, ha agregado. Antes del paso del huracán María, la deuda estatal de Puerto Rico ascendía a 74.000 millones, en el marco de una recesión que obligó a muchos residentes mudarse al continente, recuerda la cadena. RT

—Polonia es el “centro de gravedad” del Ejército estadounidense en Europa, así lo declaró el comandante de las tropas estadounidenses en el continente (Usareur), general Ben Hodges. Sputnik

—Allanan 21 empresas por ilícitos cambiarios en Venezuela. Las autoridades venezolanas plantean solicitar a EE.UU. la repatriación de los miles de millones de dólares provenientes del delito que se encuentran en cuentas bancarias de ese país. Telesur

—El presidente venezolano Nicolás Maduro agradeció este miércoles el apoyo otorgado por su homólogo ruso, Vladimir Putin, al tiempo que espera reforzar los lazos entre ambas naciones. Telesur

—Rusia y Arabia Saudí firmarán un acuerdo por el valor de 1.100 millones de dólares para construir una planta en el territorio saudí, con la participación del mayor holding petroquímico ruso Sibur, anunció el ministro ruso de Energía, Alexandr Nóvak. Sputnik

—Si Washington considera que los últimos ataques del movimiento Estado Islámico “son casuales”, entonces Moscú puede ayudar a “destruir todas estas ‘casualidades'” en la zona siria que está bajo su control, ha advertido este miércoles a EE.UU. el portavoz del Ministerio de Defensa ruso, Ígor Konashénkov, recoge RIA Novosti. RT

—Una docena de líderes del Frente al Nusra han muerto en un ataque aéreo ruso, informa el Ministerio de Defensa de Rusia. RT

—China sigue siendo el “líder indiscutible de la expansión de la capacidad de electricidad renovable”, señaló la Agencia Internacional de Energía (AIE), con sede en París. Xinhua

—El Ejército de Myanmar (Birmania) es autor de ejecuciones sumarias de docenas de musulmanes rohingyas en el estado oriental de Rajine, según HRW. HispanTv

—Lenín Moreno anunció la llegada al país del Fondo Monetario Internacional (FMI), muy cuestionado por el anterior gobierno por sus políticas neoliberales, en los países donde hace financiamientos. Sobre el tema quedó claro que el Ecuador creció el mes pasado 3.3 %. Al ser preguntado sobre su antecesor, Rafael Correa, y la posibilidad de postularse nuevamente a la presidencia, dijo que la pregunta planteada en la Consulta Popular, busca evitar eso. El presidente Moreno confirmó que realizará más consultas populares a futuro, donde una de las prioridades será reformar la Ley de Comunicación vigente. HispanTv

—El Gobierno de España rechaza cualquier mediación interna o externa en relación con Cataluña. RT

—Comité del Congreso de EE.UU. aprueba 10.000 millones de dólares para erigir muro fronterizo. Telesur

—El Banco Mundial aumenta previsión de crecimiento para China al 6,7% en 2017. Emol

—Morales critica a Almagro por foto con ex ministro acusado de masacre en 2003El ex secretario de estado, Carlos Sánchez, y otras ex autoridades de aquella época están acusados en Bolivia por los delitos de genocidio, en la modalidad de masacre sangrienta, homicidio, vejaciones y torturas, y lesiones gravísimas, entre otros. Emol

—Moscú responderá con contramedidas si EE.UU. sigue creando “condiciones insoportables” para RT

—Israel está entrenando a los pilotos kurdos y así pretende reforzar la aviación del Kurdistán iraquí para una eventual guerra con Bagdad. Así se lee en un informe, publicado ayer miércoles en el portal estadounidense Veterans Today, según el cual, unos 200 pilotos están siendo entrenados tanto en los territorios ocupados como en Sudáfrica. HispanTv

—Gobierno pide “imparcialidad y objetividad” a Venezuela en sus próximas eleccionesEl Grupo de Lima, en el que también está Argentina, Brasil y Canadá entre otros, también solicitó al país petrolero que el proceso “se realice con pleno respeto al voto libre, secreto, efectivo y universal”. Emol

—Rusia acuerda vender sistemas antimisiles S-400 a Arabia Saudí. HispanTv

