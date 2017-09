Noticias breves

Quién determina lo que está o no en el orden internacional

Una resolución que implica nuevas sanciones contra Corea del Norte fue aprobada por unanimidad por parte del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU). Las sanciones implican, entre otras medidas, la prohibición del suministro de condensados de gas al país asiático. Cubadebate

Gobierno de Japón condena nuevo disparo de misil norcoreano que sobrevoló su territorio. Emol

Corea del Sur ha realizado el lanzamiento de un misil Hyunmoo-2, de fabricación propia, tan pronto supo acerca de la última prueba de misiles de Corea del Norte. Sobre esto reporta la agencia Yonhap citando al Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas surcoreanas. RT

Irán ha pedido la prohibición de cualquier cooperación y transferencia de materiales y equipos nucleares al régimen de Israel. HispanTv

Debido a la falta de garantías jurídicas internacionales Corea del Norte prefiere el armamento nuclear y los misiles, aseguró este martes el director del Departamento de No Proliferación y Control de Armas de la Cancillería rusa, Mijaíl Uliánov. Telesur

—Inundaciones afectan ocho millones de hectáreas en Argentina. Fuertes lluvias se registraron durante el fin de semana en distintos puntos de la zona centro y el litoral de Argentina. Las provincias de Buenos Aires y La Pampa resultaron afectadas por las inundaciones y varias localidades quedaron aisladas por el corte las vías. Telesur

—ONU eleva cifra de refugiados rohinyás en Bangladés a 370.000. Telesur

—Los panameños criticaron que la Corte Suprema de Justicia prescribió cuatro casos de corrupción que vinculaban a exfuncionarios del expresidente Ricardo Martinelli; por ello se manifestaron en la capital. teleSUR

—El registro de buques en alta mar fue eliminado de la resolución de la ONU sobre Corea del Norte a petición de Rusia, declaró la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, Svetlana Zajárova. También quedaron eliminadas, agregó, las cláusulas sobre el embargo petrolero que debía ser impuesto a Pyongyang y sobre el cierre de la empresa ruso-norcoreana en Rajin. “En general, todas las propuestas importantes de Rusia fueron tomadas en consideración y los coautores del documento no sobrepasaron nuestras líneas rojas”, subrayó la diplomática rusa. Sputnik

—Pekín no permitirá que se desaten hostilidades en la península de Corea, declaró el portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Geng Shuang, tras la adopción de una nueva resolución del Consejo de Seguridad de la ONU sobre Corea del Norte. “El problema de la península debe resolverse exclusivamente por medios pacíficos (…) China nunca permitirá que en la península se desate la guerra y el caos”, dijo el diplomático en un comunicado publicado en la web del ministerio. Sputnik

—La deuda nacional de EEUU ha alcanzado 20 billones de dólares por primera vez, después de que el presidente Trump firmara un proyecto de ley que elevaba temporalmente el límite de la deuda del país, informa CBS. Trump aumentó la deuda estatutaria en aproximadamente 318.000 millones de dólares, según el Departamento del Tesoro de EEUU. Antes de esta decisión, la deuda de Estados Unidos se situaba en torno a 19,84 billones de dólares. Sputnik

—El diálogo político entre el gobierno venezolano y la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) ha sido permanente pese a su interrupción pública, destacó la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Delcy Rodríguez. “Hemos mantenido más de 100 reuniones con la oposición venezolana y nosotros permanentemente hemos atendido ese espacio de diálogo”, expresó Rodríguez durante una entrevista exclusiva con Xinhua. Xinhua

—Los escritores y activistas solían pensar que sólo los regímenes socialistas elegidos democráticamente serían el blanco del coup d’état sistemático. Hoy en día las fronteras políticas son mucho más restrictivas. Apelar al “nacionalismo económico”, completamente dentro del sistema capitalista, y buscar los acuerdos comerciales acorde a ello, es invitar a ataques políticos salvajes, inventos de conspiraciones y relevos militares internos que terminan en “cambio de régimen”. La purga hecha por la élite militarista-globalista contra los nacionalistas económicos y anti-militaristas fue apoyada por toda la izquierda de los Estados Unidos, salvo algunas notables excepciones. Por primera vez en la historia, la izquierda se convirtió en un arma organizativa pro-guerra, pro-Wall Street, pro-derecha sionista en la campaña para derrocar al presidente Trump. Más aún, movimientos y líderes locales, funcionarios sindicales, políticos de derechos civiles y de inmigración, liberales y socialdemócratas se han unido en la lucha por restaurar lo peor de todos los mundos: la política Clinton-Bush-Obama/Clinton de guerras múltiples permanentes, incrementando las confrontaciones con Rusia, China, Irán y Venezuela y la desregulación de la economía estadounidense por parte de Trump y recortes fiscales masivos para los grandes negocios. James Petras, Rebelión

—El embajador venezolano ante la ONU en Ginebra, Jorge Valero, acusó este martes al alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, de estar al servicio de Estados Unidos (EE. UU.). De esta manera, Valero expresó que “lamentamos profundamente constatar que su mandato (el de Zeid) ha sucumbido ante las presiones de una constelación minoritaria de países, liderada por el imperio norteamericano”. Asimismo,el canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, manifestó al alto comisionado que cese la agresión contra su nación a través de falsos informes. Telesur

—“Para la eliminación total de Daesh en el territorio de Siria quedan por liberar unos 27.000 kilómetros cuadrados”, indicó el jefe del grupo militar ruso en Siria. Telesur

—Encarcelados fugados y cientos de saqueadores armados con machetes y revólveres aterrorizan varias de las islas del Caribe que sufrieron la devastación que causó el huracán Irma, informa el periódico ‘The Daily Mail’. Ante este alarmante incremento de violencia y robos, Francia, Países Bajos y Reino Unido han enviado refuerzos policiales y cientos de tropas hacia las zonas bajo sus administraciones para combatir el caos y la delincuencia que se han apoderado de esos lugares. RT

—El Tribunal Constitucional de España suspende cautelarmente la ley de transitoriedad jurídica hacia una ‘república catalana’ aprobada por el Parlamento catalán. HispanTv

—El Parlamento iraquí ha votado este martes en contra de la celebración del referéndum sobre la independencia de la región semiautónoma de Kurdistán del país. HispanTv

—Declaró el director del Departamento de No Proliferación y Control de Armas de la Cancillería rusa, Mijaíl Uliánov: “En el contexto actual es absurdo e incluso irresponsable plantear la eliminación total de los arsenales nucleares”, dijo Uliánov en una entrevista con el diario ruso Kommersant. “El armamento nuclear es uno de los fundamentos de la seguridad internacional, aunque a nadie le guste ello, es nuestra realidad”, manifestó Uliánov. Sputnik

—La jefa de la Diplomacia europea vuelve a rechazar la opción militar para resolver la crisis coreana, pues ‘provocaría consecuencias impredecibles’. HispanTv

—El vicepremier chino, Wang Yang, pidió este miércoles a los países que ayuden a liberar el potencial de crecimiento del turismo en los países en vías de desarrollo. Xinhua

—China ha construido una barrera arbórea a lo largo de los canales del proyecto del trasvase sur-norte para ayudar a asegurar la calidad del agua. La Oficina del Comité de Construcción del Proyecto del Trasvase de Agua del Sur al Norte detalló hoy miércoles que para garantizar la seguridad ha plantado bosques de protección que se extienden por 197 kilómetros a lo largo de los canales y tuberías, cubriendo 636 hectáreas. Xinhua

—Moscú enviará más de 40 unidades de equipos de construcción (excavadoras, buldóceres, grúas) y miles de toneladas de materiales para restaurar la infraestructura de los municipios liberados de los terroristas. RT

—Entre los años de 2000 y 2016, el gigante asiático invirtió más de 101.000 millones de euros -cerca de 121.000 millones de dólares- en Europa en forma de inversión extranjera directa, según datos del Instituto Mercator para Estudios de China. Sputnik

—El presidente de Turquía Recep Tayyip Erdogan ha explicado que la transacción entre Turquía y Rusia sobre los sistemas rusos de misiles S-400 “ha enfurecido” a EEUU, y ha criticado su reacción. “Nuestro acuerdo sobre el suministro de los S-400 ha enfurecido a EEUU. ¿Y cómo debería ser? ¿Tendríamos que esperarles sentados? Tomamos y continuaremos tomando todas las medidas necesarias para garantizar nuestra seguridad nacional”, dijo Erdogan en una reunión con alcaldes de ciudades que tuvo lugar en Ankara. Sputnik

—La deuda nacional de EEUU batió su récord histórico tras superar por primera vez los 20 billones de dólares. Esto quiere decir que la deuda de cada contribuyente estadounidense alcanza los 167.000 dólares. En los últimos 30 años, el agujero deudor de EEUU aumentó en más de 20 veces. Japón ocupa en este ‘ranking’ el segundo puesto, con 11,59 billones de dólares de deuda nacional, mientras que la de Rusia es de ‘solo’ 107.440 millones de dólares. Sin embargo, varios países del mundo siguen comprando las obligaciones del país norteamericano. Sputnik

—Una parte del chocolate que se consume hoy proviene de bosques y parques protegidos de Costa de Marfil, sostiene la ONG Mighty Earth en un informe que RFI, The Guardian y Der Spiegel revelan anticipadamente. Ferrero, Nestlé, Lindt y Mars, entre otros, compran ese cacao ilegal, dice la ONG. En Costa de Marfil existe una larga cadena de explotación ilegal de cacao en zonas forestales donde todo cultivo es prohibido, sostiene Mighty Earth con base en un informe de terreno. La ONG revela una cadena de complicidad en el sector del cacao marfileño que parte de las zonas protegidas de bosques las cuales en ocasiones están colonizadas en un 90% por explotaciones ilegales. RFI

—Maduro acepta reanudar diálogo con la oposición venezolana. El canciller venezolano, Jorge Arreaza, informó este martes en París a su homólogo francés, Jean-Yves Le Drian, que las conversaciones comenzarán mañana en República Dominicana. El Mostrador

—Según predicen los expertos, y si seguimos con la tendencia actual, la actividad agrícola será responsable de casi la mitad de las emisiones de carbono para 2050 si queremos mantenernos por debajo de los 2ºC de calentamiento. Según la Universidad Chalmers de Tecnología de Suecia, esa es la perspectiva que tenemos por delante a menos que el mundo disminuya su consumo de carne, especialmente de ganado vacuno y otros rumiantes. La cría de rumiantes produce grandes cantidades de metano, un gas de efecto invernadero mucho más potente que el dióxido de carbono, aunque con una vida más reducida. La FAO calcula que el 70 por ciento de la selva amazónica se ha transformado en pasto para el ganado y los investigadores de Chalmers señalan que sustituir las hamburguesas por las judías probablemente no conduciría a un aumento de las tierras de cultivo. Ashley Brown, Rebelión

—Este es el testimonio a Sputnik de Filip Milosavljevic, un guía y viajero serbio que acaba de tirar por tierra años de mitos que hablaban de una infernal Corea del Norte. “Vimos sonrisas en las caras de los norcoreanos. Son gente totalmente normal que vive en el sistema de valores que han adoptado. Tienen su vida cotidiana y no ven que haya ningún problema con ella. Se comportan como la mayoría de asiáticos. Tienen sus propias ambiciones, trabajan…”. Sputnik

—Estados Unidos entregaba a las facciones terroristas y opositoras sirias armas que compraba en República Checa y otros países de Europa del Este, reveló el Centro checo de Periodismo de Investigación que trabajó sobre este caso con la Red de Investigación del Crimen Organizado y la Corrupción (OCCRP). Sputnik

—Se ha descubierto una inmensa concentración de plástico cerca de las costas de Chile y Perú. La mancha de basura hallada se extiende a través de una superficie de más de dos millones de kilómetros cuadrados, lo que corresponde al tamaño de México y supera al de Colombia. RT

—De acuerdo con el diario ‘The Tennessean’, Gerard Melton, de 54 años, estaba tratando de dormir en una acera el pasado 26 de agosto, cuando de repente “se sintió perturbado por los gases procedentes del tubo de escape y la música alta” del vehículo Porsche propiedad de Katie Quackenbush. Cuando Melton se acercó a hablar con la mujer, se produjo una acalorada discusión que culminó luego de que Quackenbush saliera de su auto y disparara dos veces contra el hombre, que estaba regresando al sitio donde pernoctaba. La joven, de 26 años, quien huyó del lugar, fue detenida y acusada de intento de homicidio. Sin embargo, el padre de Quackenbush aseguró que su hija ni siquiera sabía que las balas habían impactado en Melton, y que ella simplemente quería hacer disparos de advertencia. “Ella [Quackenbush] dijo que cerró los ojos cuando disparó en las dos ocasiones, y pensó que había apuntado lejos de él [Melton]”, subrayó. RT

—El Senado estadounidense votó en contra de una propuesta que pretendía poner fin al envío de tropas a cualquier lugar del mundo sin estipular cuándo deberían regresar. Telesur

—Corte Suprema de Estados Unidos autoriza a Trump prohibir entrada de refugiados. Cubadebate

—El Departamento de Seguridad Interior de EEUU ordenó a todas las agencias federales a discontinuar el uso de productos de la empresa rusa de informática Kaspersky Lab en los próximos 90 días, según un comunicado. Sputnik

—Comenzó con la detención de Wesley Batista, el presidente ejecutivo de la compañía de carnes más grande del mundo. Luego, un exgobernador de Rio de Janeiro fue sacado del aire por la policía durante su programa de radio matutino. A continuación, el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva se debía presentar ante un juez, por segunda vez, para enfrentar cargos de corrupción. El Mostrador

—Francia se negó a presentar los cazas Rafale para una licitación belga de compra de aviones militares. La razón de que los galos rehusasen participar tiene que ver con que la licitación estaba ‘condicionada’ para que solo los cazas F-35 pudieran ganarla. El analista militar Alexandr Zhilin analizó en profundidad la licitación y sus entresijos para Sputnik. HispanTv

—En el contexto de sanciones contra Corea del Norte, el secretario del Tesoro estadounidense, Steven Mnuchin, amagó con expulsar a China del sistema Internacional del dólar. “Si no las acata, tomaremos medidas adicionales contra China y la expulsaremos del sistema internacional del dólar estadounidense, y no es poca cosa”, ha anunciado Mnuchin. HispanTv

—Los planes de EE.UU. para Corea del Norte no se limitarían a una guerra. Washington estudia ‘en secreto’ ocupar el país asiático como en Irak y Libia. El diario británico The Sun reveló este plan el miércoles citando a Laura Rozen, periodista de la página web estadounidense Al-Monitor, quien afirma que una fuente vinculada con los expertos del laboratorio de ideas (think thanks) cercano al presidente de EE.UU., Donald Trump, le informó que “están preparando silenciosamente estudios sobre el periodo después de una guerra eventual con Corea del Norte”. HispanTv

—Fiscalía de Brasil denuncia a Temer por obstrucción a la Justicia y asociación ilícita. La Tercera

—El presidente de la Comisión Europea (CE), Jean-Claude Juncker, aseguró que respetaría los resultados del referendo de Cataluña a realizarse el próximo 1 de octubre, aunque su integración a la Unión Europea no sería “de un día para otro”. Telesur

—Rusia rechaza la demanda de Israel de mantener a Irán a una distancia considerable de los ocupados altos de Golán. El diario israelí Haaretz ha informado que Moscú sólo se ha comprometido a mantener a los asesores iraníes y sus aliados a cinco kilómetros de la frontera actual. HispanTv

