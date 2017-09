Noticias breves

La corrupción en la cúpula política de Brasil

Exministro de Lula lo acusa de aceptar sobornos de Odebrecht. El exministro Antonio Palocci incrimina al expresidente ante la justicia y declara que existía un ‘pacto de sangre’ con Odebrecht para el pago de sobornos. El exministro acusó al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva de aceptar sobornos de la constructora Odebrecht por un monto de 100 millones de dólares al Partido de los Trabajadores (PT). Abogados de Palocci dijeron que su cliente informó a los fiscales de que Lula aceptó que Odebrecht comprara terrenos para un instituto en su nombre, una casa de campo en el estado de São Paulo y 300 millones de reales (unos 81 millones de euros) para su uso una vez que dejara el cargo. HispanTv

La constructora brasileña Odebrecht negó categóricamente haber pagado 100 millones de dólares (casi 84 millones de euros) a través de una empresa española al primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, tal y como aseguró la ex fiscal general venezolana Luisa Ortega Díaz el pasado 23 de agosto. “Odebrecht afirma que no procede la acusación de pago de $ 100 millones a (…) Diosdado Cabello, y que tampoco hizo ningún pago por ese monto, directa o indirectamente, a través de terceros o en su nombre, a la empresa española TSE Arietis, citada por la exfiscal”, dice la empresa brasileña en un comunicado entregado el miércoles a la agencia española Efe. HispanTv

La Policía Federal de Brasil informó la víspera que encontró varias maletas y cajas repletas de dinero en un departamento que pertenece al ex ministro Geddel Vieira Lima, quien fue secretario de Gobierno de Michel Temer entre mayo y noviembre del año pasado. Cubadebate

—Putin dice que la “histeria militar” contra Corea del Norte puede llevar a “una catástrofe mundial” Los norcoreanos “no van a renunciar a su programa (nuclear) si no se sienten en seguridad. Por tanto hay que intentar abrir un diálogo entre las partes interesadas”, afirmó el Presidente ruso. Emol

—Un audio filtrado evidencia que la periodista Claudia Cano le indicó a un presunto exfuncionario del SEBIN lo que “necesitaba que dijera” para construir su noticia. El Canal Uno de Colombia emitió un reportaje sobre Edgar de Jesús Villanueva, reseñado como un desertor del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) que emigró a Estados Unidos y acusa sin pruebas al director del organismo y a otros funcionarios del gobierno venezolano de pertenecer al supuesto Cartel de los Soles. En el audio la periodista le indica al supuesto exagente del SEBIN lo que debe decir a cambio de dinero y para “ponerle picante a la noticia”. Cano omitió la negación de torturas a ciudadanos detenidos por delitos en las protestas opositoras. En el audio filtrado, Villanueva dice que haría las declaraciones solicitadas “porque necesita el dinero, pero no le gusta mentir en cámara”. Por su parte, Cano le pide que diga que el director del SEBIN y el constituyente Diosdado Cabello son parte del Cartel de los Soles “porque es un secreto a voces”. Telesur

—El presidente de China, Xi Jinping, anunció durante una reunión con los mandatarios que integran el bloque del BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), la creación de un fondo de ayuda para los “países amigos” en vías de desarrollo que atraviesen por problemas de pobreza extrema, crisis de refugiados o desastres naturales. Telesur

—Los inmigrantes y activistas se reúnen frente a la Casa Blanca para protestar contra la decisión de Donald Trump de suspender DACA, 5 de septiembre de 2017, con su anulación el futuro de unos 800.000 jóvenes traídos ilegalmente a Estados Unidos de niños, la gran mayoría de América Latina, estarían en riesgo de ser deportados. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, envió el martes un mensaje a los legisladores pidiéndole anular DACA. Los legisladores tendrían un plazo de seis meses para acordar una legislación alternativa. HispanTv

—En los últimos días ha habido una nueva ola de violencia perpetrada por el Gobierno de Myanmar contra la minoría musulmana Rohingya en el país asiático que hasta el momento ha dejado al menos 400 muertos mientras que más de 123.000 personas de esta minoría han tenido que huir de la violencia a Bangladés. La culpa cae en gran medida sobre las autoridades birmanas y en especial el Ejército de dicho país pero no se puede ignorar el papel que otros actores no gubernamentales. En este caso, sorprendentemente, se trata de Ashin Wirathu, un monje budista quien es el líder espiritual del movimiento antimusulmán en Birmania y quien, tras presenciar las retóricas islamófobas del presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró que él y Trump son muy similares. HispanTv

—Washington continúa los intentos de lograr el liderazgo internacional, corriendo el riesgo de provocar un caos global. Pero los estadounidenses no quieren ni saber que ya han abierto la ‘caja de Pandora’ con sus acciones, advierte Antón Orlovski, columnista del portal X-true.info. El Gobierno de EEUU hace caso omiso al hecho de que el conflicto en la región coreana pueda provocar la guerra más sangrienta y despiadada, afirma el autor del artículo. “Lo más peligroso es que Washington incite a responder no solo a estados ‘pequeños’, sino a potencias grandes que lo superan en algunas áreas, como Rusia y China”, señala. HispanTv

—La propuesta ruso-china, presentada el pasado 4 de julio, prevé la suspensión simultánea del programa de armas nucleares y misiles de Corea del Norte y de los ejercicios militares conjuntos de Corea del Sur y Estados Unidos. HispanTv

—Según las Naciones Unidas, desde 1995, Estados Unidos, China y la India encabezan la lista de las naciones más afectadas por desastres naturales, como consecuencia del cambio climático. Los desastres naturales se cuadriplicaron en el planeta desde 1970, un escenario que ratifica la importancia de combatir el cambio climático, advirtió este martes el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres. Telesur

—La Fiscalía denunció hoy a los ex presidentes Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff ante el Tribunal Supremo por un delito de asociación ilícita en un caso relacionado con la trama corrupta destapada en el seno de la petrolera estatal Petrobras. El fiscal general de Brasil, Rodrigo Janot, también decidió incluir en la demanda a la senadora Gleisi Hoffmann, presidenta presidenta del Partido de los Trabajadores (PT), al que pertenecen Lula y Rousseff. La denuncia se desprende de una investigación que apura si el Partido de los Trabajadores formó una organización criminal para desviar dinero de Petrobras. El Mostrador

—La segunda ciudad de Irak, Mosul, ha quedado reducida a escombros. Por fin, tras meses de crueles bombardeos y una tremenda batalla por tierra, la coalición bélica liderada por Estados Unidos se la ha arrebatado al tristemente célebre Estado Islámico o Dáesh. Mosul, la que fue joya cultural de Irak y modelo de coexistencia, es ahora una “ciudad de cadáveres” en palabras de un periodista extranjero que paseó entre sus ruinas mientras se protegía la nariz de la peste repugnante. Probablemente habrás oído hablar de los miles de muertos y del sufrimiento de los civiles –comentó Murad Gazdiev–, pero seguro que no has oído nada del olor. Del olor nauseabundo, repulsivo, que se extiende por todas partes: el olor de los cadáveres pudriéndose”. Ramzy Baroud, Rebelión

—La última ola de calor agobiante en Italia, marcada por la persistente falta de lluvias, aumentó los daños ambientales que desde los cultivos se extendió a los mares, donde las altas temperaturas causaron estragos, en especial entre los apreciados mejillones del Mediterráneo. La alarma fue lanzada por la asociación de consumidores Coldiretti que destacó que los operadores pesqueros denunciaron pérdidas de productos del 40% al 45%, con algunos casos extremos que alcanzaron el 70%. Ansa latina

—República Popular China mostró interés en participar en la reactivación de 800 pozos petroleros ubicados en la Faja Petrolífera del Orinoco (FPO) Hugo Chávez, el reservorio de crudo más grande del mundo donde operan empresas mixtas establecidas entre Venezuela y varios países. Clarin.cl

—La oposición siria debe aceptar esta realidad que no ha ganado la guerra de seis años y media contra el presidente sirio, Bashar al-Asad, afirma la ONU. “El problema es (…) si la oposición puede unirse y ser lo bastante realista como para darse cuenta de que no ha ganado la guerra”, ha dicho hoy miércoles el enviado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para Siria, Staffan de Mistura. A juicio del diplomático, la guerra en el país árabe está casi terminada, tras centrar numerosos países sus esfuerzos en la lucha contra el grupo terrorista takfirí EIIL (Daesh, en árabe), a la que deberá seguir poco después un alto el fuego nacional. De hecho, ha agregado, los dos principales contingentes de EIIL, situados en Al-Raqa (norte) y alrededor de Deir al-Zur (este), se enfrenten a una inminente derrota, lo que podría precipitar “la hora de la verdad”. HispanTv

—Putin dice que el programa nuclear de Pyongyang es ‘su única defensa’, pero descarta la posibilidad de un conflicto bélico a gran escala en la península coreana. HispanTv

—La fuerza aérea del régimen israelí ha bombardeado instalaciones militares de Siria en la provincia de Hama, en el centro-oeste del país árabe. HispanTv

—“El Gobierno de EE.UU. aceptó esto sin entusiasmo y alegría, pero aceptó”, así respondió Robert Ford, exembajador de Washington en Siria (2010-2014) en una entrevista concedida el miércoles a la cadena libanesa de noticias Al-Mayadeen tras preguntarse si la Casa Blanca bajo la Administración de Donald Trump reconoce que Al-Asad ha ganado ante la oposición. Además, remarcó que actualmente el Gobierno de Al-Asad está en su posición militar más fuerte en comparación con el año 2012, mientras que la oposición está en su posición más débil, por lo que el Reino Unido, Estados Unidos, Turquía y Arabia Saudí han dejado de apoyarla. HispanTv

—La India no descarta enfrentarse en ‘dos frentes’ de guerra paralelos, uno con China y, el otro, Paquistán, ha señalado el miércoles el jefe del Ejército indio. HispanTv

—El mandatario boliviano, Evo Morales, anunció el miércoles que solicitará “un juicio de responsabilidades” contra cinco altos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que dictaron penas leves para un exministro de Defensa y ocho exjefes militares procesados por entregar misiles a Estados Unidos; una acción que consideró “traición a la patria”. El caso data de noviembre 2005 cuando militares del Ejército boliviano entregaron 37 misiles de fabricación china a uniformados de Estados Unidos para que fueran desactivados, bajo el argumento de que eran materiales en desuso que podían ser peligrosos. Sin embargo, según Morales, el armamento fue entregado a EE.UU. para evitar que se queden bajo su Administración, ya que en ese momento era previsible que ganaría las elecciones de diciembre de ese año para comenzar a gobernar desde enero del 2006. HispanTv

—Primer SOS de Barbuda: El huracán Irma “destruye” el 90% de los edificios en la isla caribeña. La casi totalidad de las estructuras de la isla han quedado “destruidas” por el fenómeno natural, mientras no se ha podido contactar con los residentes. RT

—Según un informe de la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre la República Árabe Siria de la ONU, publicado este miércoles, las fuerzas de Estados Unidos “no tomaron todas las precauciones posibles para proteger a los civiles (…) y por tanto violaron el derecho humanitario internacional”. La Comisión se mostró “gravemente preocupada”. Cubadebate

—Rick Waddell, encargado de Latinoamérica en el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, aseguró hoy que las últimas sanciones hacia Venezuela persiguen “un cambio de comportamiento” por parte de la administración del país sudamericano y no “un cambio de régimen”. Cubadebate

—Informó a Sputnik una fuente diplomático-militar. “Durante las últimas semanas de agosto en el contexto de la ofensiva exitosa de las fueras gubernamentales en el este de Siria, varios comandantes de campo controlados por los servicios secretos estadounidenses fueron urgentemente evacuados de las afueras de Deir Ezzor a zonas seguras para usar su experiencia en otras áreas”, dijo. Sputnik

—Si el proyecto de restauración del lago Urmía no consigue el equilibrio ecológico para el año 2030, se pondrá en peligro la vida de 14 millones de habitantes de Irán, informó el director de la Organización para la Eliminación de las Consecuencias de Desastres Naturales de la provincia iraní de Azerbaiyán Occidental, Amir Abbas Jafari. De acuerdo con el director de esta organización, estaba previsto que todas las obras de restauración terminaran en el año 2023. No obstante, lo más probable que no se pueda alcanzar esa meta debido a la falta de recursos financieros. Sputnik

—Durante un acto celebrado en la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores en Jerusalén, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, destacó el “gran cambio” positivo en las relaciones con Rusia. Sputnik

—El primer ministro israelí, Benyamin Netanyahu, ha anunciado que busca deportar a unos 20.000 inmigrantes sin papeles del sur de Tel Aviv. El diario israelí Jerusalem Post ha informado este jueves de que el premier israelí anunció durante la reunión de su gabinete, celebrada el domingo, su decisión de “establecer un comité ministerial especial” para expulsar a los inmigrantes, de origen africano, de los territorios ocupados palestinos. Este plan, según Netanyahu, apunta contra los “ilegales inmigrantes económicos”. “Sólo un pequeño número de ellos es solicitante de asilo o refugiado. La mayoría de ellos ha venido a buscar trabajo”, subrayó. HispanTv

