Noticias breves

El grupo del poder en Colombia puede hacer cualquier cosa contra el gobierno venezolano

El gobernador de La Guajira colombiana, Weildler Guerra, publicó a través de su cuenta en Twitter que presuntamente miembros de la Fuerza Armada Bolivariana venezolana habían “incursionado” en el corregimiento (demarcación territorial con fines administrativos) para robar a los habitantes. El ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López, catalogó de “falsa” la denuncia del gobernador colombiano. “Hago un exhorto al Gobierno colombiano y a los medios de comunicación, para que no nos prestemos a reproducir los ‘falsos positivos'”, expresó el ministro. Por su parte, el comandante de la Guardia Nacional Bolivariana, Sergio Rivero Marcano, tras un recorrido aéreo por el destacamento 112, ubicado La Guajira venezolana, le explicó a su tropa que cuando se presenta un ‘falso positivo’ es “porque están preparando el terreno para que suceda algo que se ajuste a lo que ellos están presentando”. RT

—En su primer discurso importante de política exterior como presidente, Macron ha dicho hoy martes a los embajadores franceses que el acuerdo nuclear logrado en julio de 2015 entre Teherán y el Sexteto (EE.UU., el Reino Unido, Francia, Rusia y China, más Alemania) conocido oficialmente como el Plan Integral de Acción Conjunta (JCPOA, por sus siglas en inglés) permite tener relaciones constructivas con el país persa. “Quiero confirmar el compromiso de Francia con el acuerdo nuclear de Viena con Irán”, ha dicho el mandatario desde el Palacio Presidencial del Elíseo en París. HispanTv

—El acuerdo nuclear entre Irán y el Sexteto no es un pacto entre Teherán y Washington, sino que es entre el país persa y todo el mundo entero. Son las declaraciones ofrecidas ayer lunes por la jefa de la política exterior de la Unión Europea (UE), Federica Mogherini, durante la sesión de apertura de la Conferencia de Embajadores de la UE, donde señaló que el acuerdo nuclear logrado en 2015 entre Irán y el Grupo 5+1 (EE.UU., el Reino Unido, Francia, Rusia y China, más Alemania) se trata de un “compromiso” de toda la comunidad internacional. HispanTv

—Los esfuerzos para perseguir una desarrollo verde y una civilización ecológica deben hacerse generación tras generación para crear una armonía entre humanos y naturaleza, y dejar un mejor medio ambiente para las futuras generaciones, apuntó el presidente de China, Xi Jinping Xi. Saihanba es un enorme bosque que abarca cerca de 75.000 hectáreas. Hace 55 años era una zona árida, pero luego de décadas de arduo trabajo se ha convertido en un importante escudo ecológico para Beijing y Tianjin. Xinhua

—El ministro de Defensa de Japón, Itsunori Onodera, ha aclarado que el Gobierno de su país no dio la orden de derribar el misil norcoreano que la mañana de este martes sobrevoló el espacio aéreo japonés, debido a que no representaba una amenaza para esa nación. Reportes preliminares indican que el misil cayó en el océano Pacífico tras recorrer una distancia de unos 2.700 kilómetros. RT

—El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef, por su sigla en inglés) denunció este lunes que más de 180 millones de personas en países afectados por conflictos no pueden acceder al agua potable. Telesur

—La Fuerza Aérea de EE.UU. utiliza una base aérea clandestina en los Emiratos Árabes Unidos (EAU) para misiones de combate sin que el asunto se hiciera público. El portal Military, citando a oficiales de la instalación, informó el lunes de que se trata de la base aérea Al Dhafra, en los EAU, usada por la Fuerza Aérea del país norteamericano en sus supuestas misiones contra el grupo terrorista EIIL (Daesh, en árabe). HispanTv

—El ministro de Petróleo de Venezuela, Eulogio Del Pino, se reunió con el embajador de Rusia, Vladímir Zaemskiy, para evaluar posibilidades de inversión en hidrocarburos. Sputnik

—‘Nuestro país no pertenece a la categoría de los que se atemorizan o se subyugan a las pretensiones de la Casa Blanca’, apuntó Pyongyang, a través de un editorial publicado por el diario Rodong Sinmun. Y agregó el citado medio: ‘Es invariable nuestra posición de que mientras no se eliminen radicalmente la política hostil y la amenaza nuclear antiRPDC de Estados Unidos, no pondremos en ningún caso en la mesa de negociaciones el disuasivo nuclear ni retrocederemos ni un paso del camino de consolidación de las fuerzas armadas nucleares’. PL

—El vice primer ministro y responsable del Ministerio de Finanzas de Japón, Taro Aso, ofreció una opinión controvertida durante un seminario en la ciudad nipona de Yokohama cuando sugirió que los motivos por los que Adolf Hitler asesinó a millones pudieron haber sido adecuados, según informó la agencia Kyodo y se hizo eco TASS. “No importa qué motivaciones impulsen a los políticos, el resultado es lo que importa. Incluso si sus intenciones fueron las correctas, matar a millones de personas, como lo hizo Hitler, fue inaceptable”, aseveró este alto funcionario japonés. RT

—En unas sorprendentes declaraciones ante los periodistas, Avigdor Lieberman, ministro de asuntos militares de Israel, ha rechazado la propuesta de ampliar los “asentamientos salvajes” porque, agrega, “provocaron importantes daños a la colonización”, según informa la radio Israel. Las construcciones israelíes, conocidas como “asentamientos salvajes”, son levantadas en propiedades palestinas y, además de ser ilegales para la comunidad internacional, lo son también, conforme a la normativa israelí, porque carecen de permisos. HispanTv

— China sacó de la pobreza a un promedio de 13,9 millones de personas al año entre 2012 y 2016 y el ingreso per cápita anual de las áreas rurales empobrecidas ha aumentado 10,7 por ciento cada año, se indicó en un informe del Consejo de Estado dado a conocer hoy. Xinhua

—Policía venezolana confisca millonaria suma de dinero en efectivo en vehículo de Lilian Tintori. La esposa del dirigente opositor, Leopoldo López , confirmó que el monto encontrado le pertenecía a su familia y aseguró que “era para gastos médicos” de su abuela. La Fiscalía encontró en un vehículo de su propiedad 200 millones de bolívares, equivalentes a 61.000 dólares al cambio oficial. La policía científica (CICPC) encontró los billetes dentro de cuatro cajas de madera. Emol

—Putin ordena a los rusos alejarse de frontera norcoreana. HispanTv

—FARC pide a Santos no azuzar la guerra en Venezuela. HispanTv

—El vicecanciller y ministro de Asuntos Exteriores de Alemania, Sigmar Gabriel, se ha expresado a favor de la retirada de las armas nucleares estadounidenses de Alemania, informa el periódico ‘Frankfurter Allgemeine Zeitung’. “Estoy convencido de que es importante que finalmente hablemos del control de armamento y del desarme”, ha argumentado su posición el político del Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD) al término de su viaje a Estados Unidos. RT

—Un juez federal declaró que para que el decreto propuesto por Temer proceda, debe primero ser autorizado por el Congreso brasileño. Este miércoles la justicia federal brasileña suspendió todos los actos administrativos que se hagan en función del decreto de extinción de la Reserva Nacional do Cobre e Associados (Renca, dejando sin efecto el decreto que anunciara el pasado 28 de julio el presidente de facto Michel Temer). El polémico decreto buscaría abrir esos territorios a la explotación minera, acción que fue fuertemente criticada por diversas organizaciones. Telesur

—El número creciente de jóvenes solteros constituye una amenaza para el crecimiento económico del gigante asiático. En total, en 2015, el número de solteros en China ascendió a 200 millones, lo que equivale a las poblaciones de Rusia y España juntas. Además de frenar la tasa de fecundidad, esto también tiene una influencia negativa en la estructura de consumo. Los inversores chinos se preparan para dar el salto a la economía mundial. Según afirman los sociólogos, los chinos educados que viven en zonas urbanas suelen preferir el ascenso profesional y el sueldo seguro a la formación de una familia. Sputnik

—“Un desastre ignorado”: las inundaciones en India, Bangladesh y Nepal que han dejado 1.200 muertos y millones de desplazados. El Mostrador

—EE.UU. eleva a 11.000 de soldados desplegados en Afganistán. Telesur

—Al menos 381 nuevas especies de plantas y animales fueron halladas en la Amazonía, informó este miércoles el Fondo Mundial para la Vida Silvestre (WWF). El estudio sugiere el hallazgo de una nueva especie cada dos días, entre las que se encuentran 216 plantas, 93 peces, 32 anfibios, 19 reptiles, un ave y 20 mamíferos. Telesur

—El secretario de Defensa de Estados Unidos, James Mattis, dijo hoy que su país “nunca carece de soluciones diplomáticas”, tras el más reciente lanzamiento de un misil por parte de República Popular Democrática de Corea (RPDC). Xinhua

—El miembro de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela, Diosdado Cabello, ha revelado que los 200 millones de bolívares en efectivo que fueron encontrados en el vehículo de Lilian Tintori, esposa del líder opositor venezolano Leopoldo López, fueron entregados por uno de los mayores bancos privados de ese país. “Por los seriales de los billetes se supo que era el Banco Occidental de Desarrollo (BOD) el que tenía esa plata”. En ese sentido, el político indicó que los directivos del BOD tendrán que explicar “si fue alguien del propio banco, o alguien que tiene una cuenta en el mismo”, quien entregó tal suma de dinero a la esposa de Leopoldo López. RT

—Como una “injerencia” calificó Caracas las declaraciones de Macron que tildó a Venezuela de ‘dictadura’. Mientras los países europeos discrepan sobre la idea de imponer sanciones a Maduro, algunas voces denuncian la ambigüedad de las izquierdas europeas. RFI

—Un país como Cuba, donde la mano de obra es cada vez más escasa y envejecida, está obligado a desarrollar dispositivos, programas, equipos, con inteligencia artificial. Luis A. Montero Cabrera, Cubadebate

—Advirtió el presidente ruso, Vladímir Putin: “No puedo pasar por alto la situación en la península de Corea, que se agudizó últimamente y está al borde de un conflicto masivo”, escribió Putin en un artículo publicado por los medios principales de los BRICS (Brasil, Rusia, la India, China, Sudáfrica) de cara a la cumbre del grupo que se celebrará del 3 al 5 de septiembre en Xiamen, China. “Es erróneo e inviable el cálculo de la presión sobre Pionyang para resolver la crisis”. Sputnik, RT

