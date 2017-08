Noticias breves

El terrorismo fue una producción occidental y no hubo una masiva acción social europea para rechazarlo desde entonces

“¡Yo creé el terrorismo yihadista y no me arrepiento!”. “¿Qué es lo más importante para la historia del mundo? ¿El Talibán o el colapso del imperio soviético?” Es la respuesta de quién fue el asesor de seguridad del presidente Jimmy Carter, Zbigniew Brzezinski, a la pregunta de la revista francesa Le Nouvel Observateur (del 21 de enero de 1998) sobre las atrocidades que cometen los yihadistas de Al Qaeda. En esta entrevista, Brzezinski confiesa otra realidad: que los yihadistas no entraron desde Pakistán para liberar su patria de los ocupantes infieles soviéticos, sino que seis meses antes de la entrada del Ejército Rojo a Afganistán, EEUU puso en marcha la Operación Ciclón el 3 de julio de 1979, enviando a 30.000 mercenarios armados incluso con misiles Tomahawk a Afganistán para arrasar el país, difundir el terror, derrocar el gobierno marxista del Doctor Nayibolá y tender una trampa a la URSS: convertirlo en su Vietnam. A su paso, violaron a miles de mujeres, decapitaron a miles de hombres y provocaron la huida de cerca de 18 millones de personas de sus hogares, Nazanín Armanian, Público, Rebelión

‘Ataques en Europa, resultado de su apoyo a radicalismo takfirí’. Juan Luis González Pérez

—En el 2015, Moussa Oukabir, el principal sospechoso de arrollar a más de 100 personas en Barcelona, tenía tan solo 16 años y dejó una respuesta a la pregunta sobre qué es lo que haría en su primer día como rey. “Matar a los infieles y solo dejar a musulmanes que sigan la religión”, contestó el joven. RT

—El presidente del Gobierno catalán, Carles Puigdemont aseguró este viernes que los atentados en las ciudades de Barcelona y Tarragona no van a cambiar la hoja de ruta del proceso independentista en Cataluña. Telesur

—La Asamblea Nacional Constituyente (ANC) asume por decreto algunas funciones de la Asamblea Nacional para preservar la paz y el avance económico del país, después de que el Poder Legislativo no se presentara este viernes a la convocatoria, que sí respaldaron los demás poderes públicos en su momento. La Asamblea Nacional no se disuelve, ni abandonarán el hemiciclo. Cubadebate

—El líder social Manuel Ramírez Mosquera ―reclamante de tierras— fue asesinado este jueves en el sector de la Cuenca del Truandó, municipio de Riosucio, departamento de Chocó (noroeste), en Colombia. Ramírez fue asesinado con arma de fuego por dos hombres que le dispararon en tres ocasiones. Cubadebate

—Cataluña denuncia que su policía autonómica no tiene acceso a información clasificada en relación con la lucha antiterrorista porque España no coopera al respecto. HispanTv

—La Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de Venezuela decidió asumir las funciones de la Asamblea Nacional (Congreso), para “preservar la paz y la soberanía”, según un decreto aprobado en la sesión realizada en Caracas. Xinhua

—Ratifica Maduro permanencia de programas sociales en Venezuela. PL

—“Crimea nunca volverá a Ucrania y las sanciones no ayudarán. Estaría bien, si Crimea fuera reconocida como parte de Rusia”, ha dicho este sábado el vicepresidente del partido de Alternativa para Alemania (AfD, en alemán), Alexander Gauland. HispanTv

—El Reino Unido ha dado por concluido su controvertido programa de adiestramiento de grupos armados activos en el territorio de Siria. HispanTv

—Miles de personas marchan hoy por céntricas zonas de la ciudad estadounidense de Boston en respuesta a una concentración similar de grupos supremacistas blancos, en medio de la crispación en el país por el tema racial. Cubadebate

—El abogado José Rafael Parra Saluzzo, quien ha representado en distintas oportunidades al dirigente opositor Leopoldo López Mendoza, es parte fundamental de la red de extorsión judicial a empresas petroleras de la Faja Petrolífera del Orinoco, denunciada este miércoles por varios miembros de la Asamblea Nacional Constituyente encabezados por Diosdado Cabello. Cubadebate

—Iglesia católica pide al Presidente filipino acabar con las muertes en su campaña antidroga El Mandatario Rodrigo Duterte inició una ofensiva contra grupos de narcotraficantes que ya lleva más de 7.000 víctimas mortales desde su comienzo, hace poco más de un año. Emol

—El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte ha impulsado una guerra contra el narcotráfico y las drogas que ha costado la vida a miles de filipinos. De acuerdo a denuncias de organizaciones defensoras de Derechos Humanos alrededor de 12.500 personas han fallecido durante la campaña del mandatario filipino contra las drogas. Según las organizaciones denunciantes muchas de las víctimas han sido identificadas como personas adictas o dedicadas al tráfico a pequeña escala, lo que ha generado todo tipo de críticas en relación a las tácticas empleadas por el Gobierno de Duterte. También señalaron que dos terceras partes de los fallecidos han perdido la vida a manos de mercenarios o de policías encubiertos. Telesur

—Lluvias torrenciales e inundaciones dejan al menos 700 muertos en India y Bangladesh. Emol

—El gobierno de Estados Unidos emitió un informe que alerta a sus ciudadanos de los peligros que podría encontrar al viajar a Chile. El Mostrador

—“Estamos dispuestos a llevar todo el peso del poder económico y diplomático estadounidense en apoyo del pueblo venezolano”, alertó el viernes la portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Heather Nauert. HispanTv

—Una expedición del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) confirmó que en la meseta de Ukok en la región rusa de Altái habita solo un ejemplar del leopardo de las nieves, o irbis, comunicó el servicio de prensa de WWF. “Por desgracia, se averiguó que la población de los leopardos de las nieves en la meseta de Ukok es muy baja, quedó confirmado al menos un ejemplar”, dice WWF citado por las autoridades locales. Se explica que en la meseta de Ukok no hay bastante comida para los irbis porque habitan pocos ungulados, especialmente a lo largo de las fronteras con Kazajistán y China. Entre otras razones principales se destaca la llegada de turistas en camionetas y cuadrimotos, así como una valla de 50 kilómetros de alambre de púas en la frontera con Mongolia. Sputnik

—Fortuna de Macri es diez veces mayor de la que declaró. El presidente argentino, Mauricio Macri, omitió informar en sus DDJJ (declaraciones juradas) un lote de mil millones de pesos, revela un informe. Se trata de un lote de 32,5 hectáreas, ubicado en la localidad de Bella Vista, una zona de barrios cerrados en el norte de Buenos Aires, la capital. “Su valuación fiscal es de 122 millones, su valor al acto de 477 millones y el de mercado no menos de mil millones”, reveló un informe publicado el domingo en el diario local Página 12. HispanTv

—El 30% de la población Norcoreana murieron en la guerra de los 50; es decir más de once millones de coreanos murieron por las guerras norteamericanas que destruyeron totalmente 48 ciudades. Entonces, Corea del Norte tiene razón para protegerse cuando casi todas las familias sufrieron muertes por los ataques aéreos de Estados Unidos en la guerra anterior. James Petras

