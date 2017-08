Noticias breves

Colombia detrás de Estados Unidos: apoya el uso de la violencia armada en Venezuela en determinado momento

En el texto, titulado “Lloramos por ti, Venezuela”, Juan Manuel Santos califica de “grave” la “destrucción” de la economía y de la democracia en Venezuela, donde a su juicio “la corrupción se convirtió en la voz cantante del régimen y el respeto por los derechos humanos dejó de existir”. Ante esa supuesta situación, Santos insta a los países de la región y a la comunidad internacional a defender “los valores de la paz y la libertad” y a “seguir presionando, cada vez con más fuerza y con acciones efectivas, por un rápido restablecimiento, ojalá pacífico, de la democracia en esa gran nación”. HispanTv

—Liang Yaohui, exdiputado a la Asamblea Popular Nacional (APN), máximo órgano legislativo de China, y propietario de un hotel de cinco estrellas implicado en el comercio sexual, fue condenado hoy martes a cadena perpetua. Xinhua

—Una intervención militar de EE.UU. en Venezuela podría ser inevitable, dijo Ramón Muchacho, exalcalde opositor del municipio caraqueño de Chacao. Entrevistado por la cadena de televisión CNN en Estados Unidos donde está exiliado, Chacao dijo que “Cuando encuentras que no hay opción, entonces encuentras que la alternativa militar, digamos lo que digamos, la condenemos o la respaldemos, puede terminar siendo inevitable para el Gobierno de Estados Unidos”, expresó el exalcalde. HispanTv

—El plan insurreccional planteado por la oposición venezolana no logró la ansiada explosión social con la incorporación de los sectores populares en las protestas violentas, aseguró hoy el director de la encuestadora Hinterlaces, Oscar Schemel. Según el investigador, la ultraderecha opositora tampoco pudo concretar una fractura dentro del Estado venezolano, fundamentalmente en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) ‘la cual -en su opinión- era una condición fundamental para pasar al derrocamiento del gobierno del presiente Nicolás Maduro’. PL

—Un ejercicio cívico-militar tendrá lugar en Venezuela los días 26 y 27 de agosto para la preparación en la defensa integral del territorio nacional, ante una eventual intervención militar al país sudamericano. Cubadebate

—Mike Pence en una conferencia de prensa junto al presidente argentino, Mauricio Macri, señaló que su país “no se quedará de brazos cruzados”, ante lo que calificó como una “dictadura”. “Vamos a seguir trabajando con los países libres para restaurar la democracia en Venezuela”, añadió. RT

—El Encargado de Negocios de la embajada de Estados Unidos, Peter Brennan, -un experto en temas de subversión ideológica-, se ha encargado de “avisarle” al presidente Evo Morales que “Ojalá Bolivia nunca llegue al punto en que está Venezuela”. La respuesta del líder indígena no se dejó esperar: “Bolivia ni Venezuela son patio trasero de nadie”. Hugo Moldiz Mercado, Rebelión

—El Congreso Nacional de Honduras aprobó la Ley de Fomento al Turismo (LFT), elaborada por la Consultora Mckinsey. El actual gobierno demuestra una vez más su tendencia a subastar el país, como ya intentaron con las fracasadas ciudades modelo, las que tratan de resucitar a través del Programa Honduras 2020. La LFT incluye además de los incentivos fiscales, y la subasta de los territorios indígenas, la entrega entre otros de las áreas protegidas, parques nacionales, refugios de vida silvestre, parques arqueológicos, en las cuales empresarios del rubro podrán efectuar “inversiones puntuales”. Las leyes nacionales contemplan la Expropiación Forzosa, lo cual indica que las obras de “utilidad y necesidad pública” puedan dar lugar a expropiaciones. OFRANEH, Rebelión

—El secretario de Estado estadounidense, Rex Tillerson, presentó el martes el informe anual del Departamento de Estado sobre la libertad religiosa en el mundo, relativo a 2016. En su discurso de presentación, criticó específicamente a varios países por su falta de respeto a la libertad religiosa, entre ellas las violaciones cometidas contra chiíes por Arabia Saudí y Baréin, a los que el mismo Washington brinda apoyo. HispanTv

—Washington y Pekín han acordado mejorar su comunicación militar con el fin de reducir las posibilidades de cualquier “error de cálculo” en medio de la crisis de la península de Corea y otros asuntos sensibles entre ambas potencias. El mecanismo de diálogo estratégico fue acordado por el presidente del Estado Mayor Conjunto de EE.UU., el general Joseph Dunford, y su homólogo del Ejército Popular de Liberación, el general Fang Fenghui. RT

—El Gobierno de Venezuela “no puede sufrir la amenaza de una intervención militar del gobierno norteamericano como prometió esta semana el presidente estadounidense Donald Trump”, afirmó el expresidente brasileño Lula da Silva. Telesur

—Tres príncipes sauditas críticos del gobierno que vivían en Europa fueron secuestrados y llevados forzosamente de regreso a territorio saudita, reveló la investigación de la BBC. El Mostrador

—Más de 30 compañías estatales chinas cotizadas en la bolsa de Hong Kong cambiaron sus estatutos para poner hincapié en el papel clave del Partido Comunista en su administración. Pekín defiende que estos cambios permitirán mejorar la eficiencia y la productividad de las compañías, que representan una quinta parte de todo lo que produce el país. Sputnik

—Bachelet: “Chile no apoyará golpes de Estado ni intervenciones militares en Venezuela”. La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, ha dejado claro en la reunión mantenida este miércoles con el vicepresidente de EE.UU., Mike Pence, que su país “no apoyará golpes de Estado ni intervenciones militares en Venezuela”. RT

—El canciller ruso señala que Irán no está limitado en el gasto en su programa de misiles, dado que el CSNU no ha impuesto prohibición alguna al respecto. HispanTv

—El pasado mes de febrero se declaró oficialmente en Sudán del Sur la primera hambruna del mundo en seis años. Un mes después, el director de asuntos humanitario de la ONU Stephen O’Brien advirtió al Consejo de Seguridad de que otros tres países (Yemen, Somalia y Nigeria) también estaban al borde de la hambruna y que había 20 millones de personas en peligro de morir de hambre en unos meses. Afirmó que el mundo “se enfrenta ahora a la mayor crisis humanitaria desde la creación de la ONU”. El Secretario General de la ONU Antonio Guterres advirtió que a menos de que se recaudaran 4.400 millones de dólares de fondos de emergencia para finales de marzo 20 millones de personas morirían de hambre. Dan Glazebrook, Rebelión

—Vicepresidente Pence le pide oficialmente a Bachelet que corte relaciones con Corea del Norte. Emol

—Según la autora, el mundo se encamina hacia una inminente Nueva Edad Media, que estará marcada por una fuerte estratificación social y una actitud despiadada hacia los pobres y desvalidos. En ese nuevo modelo de sociedad, la Europa del Este será un territorio baldío, una zona deprimida entre centros de alta civilización, asegura la anlista rusa Irina Alksnis. Sputnik

—EEUU y China están compitiendo por la influencia en Venezuela, afirmó a Sputnik el profesor la Universidad Estatal Rusa de Humanidades y experto en América Latina, Mijaíl Beliat. “Es una competencia bastante seria entre dos potencias en el espacio latinoamericano”, dijo al añadir que en el marco de esta competición comercial “EEUU intentará privar a China de la influencia que tiene ahora”. Precisó que, sin embargo, el objetivo de expulsar China de Venezuela para EEUU es secundario, mientras que la meta principal es acceder al petróleo venezolano. Sputnik

—El vicepresidente estadounidense, Mike Pence, ha pedido a Chile, Perú, México y Brasil que rompan sus relaciones diplomáticas con Corea del Norte como parte de la campaña de EEUU para forzar a Pyongyang a abandonar su programa nuclear y de misiles. Sputnik

—Gobierno rechaza solicitud de EE.UU. de romper relaciones diplomáticas con Corea del NorteEl ministro de RR.EE., Heraldo Muñoz, sostuvo que Chile “no tiene contemplado” cortar el vínculo con Pyongyang, pese al llamado realizado por el vicepresidente Mike Pence. “Cada país es soberano de tomar las decisiones que estima conveniente”, añadió. Emol

—Mike Pence: “EEUU no se quedará de brazos cruzados con Venezuela”. El Mundo

—La ONU podría comprobar los informes sobre posibles suministros de sustancias tóxicas a Siria por el Reino Unido y EEUU – embajador ruso ante la ONU. Sputnik

—El jefe de la estrategia de la Casa Blanca, Steve Bannon, declaró “Estamos en una guerra económica con China y uno de nosotros va a ser hegemónico en 25 o 30 años”, recalcó el alto cargo estadounidense mientras alertó de que si EE.UU. continuara sus actuales medidas, perdería la guerra comercial que existe, a su juicio, entre ambas potencias. “Van a ser ellos (hegemónicos) si vamos por este camino”, alertó. HispanTV

—La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zajarova, enfatizó el miércoles que el descubrimiento de armas químicas estadounidenses y británicas en Siria prueba que el Occidente apoya a los terroristas y grupos armados activos en el país árabe. “Sí, así es. Países occidentales y potencias regionales han suministrado —directa o indirectamente— sustancias tóxicas prohibidas a insurgentes, terroristas y extremistas que mantienen bajo su mando en el territorio de Siria”, declaró. HispanTv

—Néstor Reverol, ministro para Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela, dio a conocer hoy que luego de un incidente que provocó 37 muertos en el Centro de Detención Judicial Preventiva del estado de Amazonas, las autoridades tienen el recinto bajo control. El dirigente responsabilizó al gobernador Liborio Guarulla del hecho ocurrido en Puerto Ayacucho, pues la administración y custodia de este retén policial estaba bajo la jurisdicción de las autoridades regionales. Tras los enfrentamientos, se logró el control de la situación, la incautación de lotes de armamento en poder de los amotinados y se inició una investigación criminalística, en coordinación con el Ministerio Público (Fiscalía). El ministro subrayó las reiteradas denuncias de la comunidad en el estado de Amazonas por crímenes de sicariato, homicidios, secuestros y extorsiones que tienen su origen en este retén policial que estaba controlado por los cabecillas recluidos, confirmando que las autoridades nacionales asumirán el control del penal. Cubadebate

— El dalái lama ante los participantes del futuro Synergy Global Forum destacó que Rusia puede pasar a ser el principal país del planeta y que los rusos tienen capacidad para cambiar el mundo. Sputnik

— ¿Cómo terminará el capitalismo? Esto se pregunta el sociólogo alemán Wolfgang Streeck en su último libro, How will capitalism end?, Y su respuesta no es precisamente halagüeña: “Antes de que el capitalismo se vaya al infierno, permanecerá en el limbo en el futuro próximo, muerto o a punto de morir por una sobredosis de sí mismo pero todavía coleando, pues nadie tendrá el poder para quitar de en medio su cuerpo en descomposición”. Después del capitalismo, explica Streeck, vendrá un interregno caracterizado por la inestabilidad y la ingobernabilidad, en el que los individuos, abandonados a su suerte, podrán ser golpeados por el desastre en cualquier momento. Alex Roche

—Escándalo apunta a la exfiscal general Luisa Ortega junto a su esposo, el diputado Germán Ferrer. Aparecen involucrados funcionarios de la fiscalía, en una red de extorsión que sacó del país más de seis millones de dólares, depositados en bancos de Las Bahamas. Las nuevas autoridades del Ministerio Público presentaron a la prensa seis folios originales que dan cuenta de las acciones delictivas de los encartados, que podrán ser juzgados por delitos de corrupción, extorsión, asociación para delinquir y legitimación de capitales. Están imputados los fiscales Pedro Lupera y Luis Sánchez, y Gioconda González, antigua jefa del despacho de Ortega en el Ministerio Público, entre otros funcionarios. El nuevo fiscal general venezolano, Tareck Willam Saab detalló que el origen de estos fondos ilícitos proviene de la utilización indebida de una investigación de delitos de corrupción en la faja petrolífera del Orinoco, lo que terminó en extorsión a empresarios vinculados a esa zona petrolera. El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, precisó que esa red fue activada después de que el Gobierno ordenó la investigación de empresas del sector petrolero. A partir de ese momento -comentó Cabello- los fiscales designados para esta tarea llamaron a empresarios para ‘cobrarles peaje como una mafia’. El dirigente socialista explicó que una primera cuenta fue abierta por el fiscal auxiliar Luis Sánchez, el 5 de abril de 2016, por un monto de 669 mil dólares, y al día siguiente se realizó la apertura de una segunda cuenta por parte de Pedro Lopera (fiscal principal) y Germán Ferrer, por un millón de dólares. Según las investigadas practicadas hasta el momento, la ex fiscal general Ortega ‘montó una estructura para el chantaje, donde se pasaban montos de hasta 100 mil dólares por casos menores (con entrega de bienes como casas y vehículos), indicios que hicieron suponer una escalada a la apertura de cuentas millonarias, precisó Saab. Miguel Fernández Martínez, PL

—En un comunicado de Isis, la organización terrorista confirmó esta tarde que los responsables del atentado en Barcelona corresponden a “soldados del estado islámico”, según la agencia afin, Amaq. Por otra parte, la autoridad catalana corrigió la información dada hace unos momentos y bajó a 12 personas las fallecidas y aumentó en 80 las que resultaron heridas, 15 de ellas en estado crítico. El Mostrador

—Acusan a exfiscal venezolana Ortega Díaz de ser responsable de violencia opositora. El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, denunció este jueves ante la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) que la exfiscal Luisa Ortega Díaz es la única responsable de los actos de violencia de la oposición durante tres meses, que dejaron más de 100 muertos, con el propósito de desestabilizar el país. “La considero la autora intelectual de cada uno de los muertos y heridos que ocurrieron desde el 1 de abril y en su conciencia pesarán cada uno de los muertos y heridos y el luto y la tragedia que bañó de sangre a este país”, detalló William Saab. Telesur

Me gusta: Me gusta Cargando...