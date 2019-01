Noticias breves

Estados Unidos sufre derrotas

-Estados Unidos y los talibanes alcanzaron un principio de acuerdo de paz que incluiría la retirada de tropas estadounidenses, el compromiso de evitar el uso de Afganistán por grupos terroristas y un alto al fuego previo a nuevas conversaciones con el Gobierno de Kabul, adelantó este lunes el diario The New York Times. Emol

-Maduro sorprende participando de ejercicios militares en Venezuela. En las imágenes se puede ver al presidente venezolano supervisando una serie de ejercicios militares en el Fuerte de Paramacay, en la ciudad de Naguanagua. Nicolás Maduro viajó en un vehículo anfibio junto a un grupo de soldados y luego fue a trotar con ellos. Además, participó de la exhibición de equipos militares rusos. “Todo aquel que quiera patria debe prepararse para defenderla”. La Tercera

-Maduro inspecciona las tropas antes de las “maniobras más importantes de la historia”. En medio de la crisis política que está viviendo el actual Gobierno de Venezuela, Nicolás Maduro visitó varias bases militares para confirmar el apoyo que tiene por parte del Ejército. Maduro anunció que entre el 10 y 15 de febrero se llevarán a cabo unas masivas maniobras militares. “Nos estamos preparando para los ejercicios militares más importantes de nuestra historia, en homenaje al Bicentenario de Angostura. Su objetivo es acoplar toda la capacidad, operativa, organizacional, de armas y de unión cívico-militar, para defender nuestra Patria”, dijo. Sputnik

-EE.UU. no debe volver a su historial de intervenir en América Latina, afirma el senador Bernie Sanders y pide a Trump que no apoye a los golpistas en Venezuela. “Estados Unidos tiene un largo historial de intervenir inapropiadamente en países de América Latina, y no debemos seguir ese camino de nuevo”, anunció el jueves el senador estadounidense Sanders en un comunicado. “Debemos aprender de las lecciones del pasado y no participar de cambios de régimen o apoyar golpes, como hemos hecho en Chile, Guatemala, Brasil y la República Dominicana”, recalcó. Hispantv

-EE.UU., en otra medida injerencista, se esfuerza por cortar las fuentes de ingresos del Gobierno legítimo de Nicolás Maduro y dirigirlas a los golpistas. El asesor de la Seguridad Nacional de EE.UU., John Bolton afirmó el jueves que la Casa Blanca busca vías para asegurarse de que los ingresos petrolíferos de Venezuela lleguen al presidente autoproclamado del país, Juan Guaidó y no al Gobierno del presidente electo Maduro. Hispantv

-El reconocimiento del jefe del Parlamento de Venezuela, Juan Guaidó, como presidente interino generó división en la sesión extraordinaria de la OEA en Washington. A pesar de la fuerte presión de Washington, Guaidó probablemente no podrá contar con el respaldo de ese organismo. RFI

-La víctima era presidenta de la Junta de Acción Comunal de Aguas Claras, en el municipio de Tumaco, de Nariño. Maritza Ramírez Chaverra, presidenta de la Junta de Acción Comunal de Aguas Claras, de Tumaco, departamento de Nariño, en Colombia, murió este jueves luego de haber sido fuertemente golpeada hace 10 días. La Confederación Nacional de Acción Comunal fue atacada por asesinos a sueldo el pasado 14 de enero en el sector del Tigre de ese mismo corregimiento y luego trasladada hacia un hospital local. Telesur

-La portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova, ha anunciado que la medida anunciada por EE.UU. de introducir un enviado especial en Venezuela (Elliott Abrams) es un intento por gestionar directamente la situación del país bolivariano, según declaró este viernes en una publicación realizada en su página de Facebook. “Se trata de un intento de Washington de introducir una gestión directa de la situación política en Venezuela, que el ‘establishment’ estadounidense considera como su futuro vasallo regional”, reza el mensaje de Zajárova. Asimismo, añadió que en países como Irak o Libia se utilizó esa misma estrategia, que en cambio no se pudo aplicar en Siria. Este viernes, el secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo, designó a Elliott Abrams como enviado especial en Venezuela para ayudar a “restaurar la democracia” en el país bolivariano. RT

-Diálogos secretos entre países y el papel de Trump: Revelan cómo se creó la coalición anti-Maduro. El diputado Juan Guaidó viajó en secreto a EE.UU., Colombia y Brasil para conversar sobre una estrategia opositora contra el Gobierno de Maduro, sostienen fuentes consultadas por la agencia AP. RT

-Al menos 300 desaparecidos tras la ruptura de un dique minero en Brasil. En 2015, tuvo lugar también en el estado de Minas Gerais otro desastre ambiental en el que estuvo implicado la misma minera. RT

-El presidente venezolano, Nicolás Maduro, ha anunciado este sábado que Venezuela y Estados Unidos han acordado un plazo de 30 días de negociaciones a partir de este sábado para establecer una oficina de intereses en Caracas y Washington. De acuerdo con un comunicado de la Cancillería venezolana, en caso de que no lleguen a un acuerdo entre ambas partes en ese periodo de tiempo, “ambas misiones cesarán actividades” y el personal restante —que “durante el plazo acordado seguirán amparados por las prerrogativas diplomáticas”— tendrá que abandonar los respectivos países en un plazo menor a tres días. Según el Gobierno venezolano, estos gabinetes servirá para atender los trámites migratorios así como otros temas bilaterales. RT

-El presidente boliviano, Evo Morales, denuncia el sabotaje por parte de la oposición en las elecciones primarias celebradas ayer domingo en el país latinoamericano. “La oposición bloquea la participación y no presenta ningún programa para debatir. Usa a sus militantes para inscribirse, pero les dicen que no voten porque no quieren que decidan. Como en el pasado, deben estar esperando que el BM (Banco Mundial) les mande programa. Nosotros sí tenemos propuesta”, tuiteó el mandatario indígena de Bolivia. Hispantv

-A cincuenta y ocho días de su llegada a la presidencia de México, Andrés Manuel López Obrador está en un momento crucial para implementar una agenda de justicia transicional en el país, tal como prometió en campaña, aunque en este tiempo ha enviado señales que parecen echar abajo esa promesa. Con 274.389 asesinatos en los últimos doce años, 40.180 personas desaparecidas y 329.917 personas desplazadas como consecuencia de la violencia, la justicia transicional se planteó como una ruta posible para combatir la impunidad en el país. RT

-El multimillonario estadounidense e influyente activista político George Soros arremetió contra el presidente chino, Xi Jinping, y lo calificó como el “enemigo más peligroso” de las sociedades libres y democráticas durante su discurso en el Foro Económico Mundial en Davos. Sputnik

-El canciller venezolano, Jorge Arreaza, denuncia que EE.UU. ha amenazado con cortarles la cooperación a los países que no se pronuncien en contra de Venezuela. Hispantv

-El jefe del Poder Judicial de Irán dice que el objetivo de EE.UU. para financiar un golpe de Estado en Venezuela es saquear los recursos naturales de este país. Hispantv

-Rusia no ha contactado con el golpista Juan Guaidó, quien se autoproclamó ‘presidente interino’ de Venezuela, ni tiene planes para hacerlo, dice el Kremlin. Hispantv

-En África cuatro mandatarios llevan más de 30 años en el poder. Emol

