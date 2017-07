Noticias breves

La oposición venezolana es violencia en el país dice el Chicago Tribune

–Chicago Tribune sobre opositores venezolanos: “Ellos no son Resistencia, son matones” “Todos merecen morir: Militantes opositores de Caracas juran tomar las armas con cócteles molotov”, tituló ayer el Chicago Tribune su artículo sobre los acontecimientos en Venezuela y, por primera vez, desde abril, un medio de gran circulación en Estados Unidos reveló el verdadero rostro de la oposición venezolana. La maquinaria mediática internacional ha presentado hasta hartazgo como embajadores pacíficos y legítimos del cambio en el país sudamericano, pero la realidad es otra muy distinta. Los verdaderos objetivos —la ingobernabilidad política y el caos para presionar la salida del Presidente Nicolás Maduro—, “se les ha ido de las manos”, admite un dirigente opositor. Mientras, sectores cada vez más amplios de la población, incluidos muchos de las filas que adversan al gobierno, reclaman desesperadamente la paz. Cubadebate

–Mike Pompeo, director de la Central de Inteligencia de los Estados Unidos (CIA) aseguró en el Foro de Seguridad que “está intentando ayudarles (a México y Colombia) a entender las cosas que podrían hacer” para derrotar al gobierno de Nicolás Maduro. El funcionario respondió una pregunta de la venezolana Vanessa Neumman, presidenta de la empresa Asymmetrica, quién le pidió una evaluación sobre la amenaza de Venezuela “a los intereses estadounidenses”. “Cada vez que tienes un país tan grande, y con la capacidad económica de un país como Venezuela, estamos trabajando duro para hacer eso”, respondió Pompeo aludiendo al derrocamiento del gobierno constitucional de Nicolás Maduro. Cubadebate

–El presidente venezolano demanda unas aclaraciones convincentes a EE.UU., México y Colombia respecto a las declaraciones injerencistas del director de la CIA. Pompeo recientemente, reveló en una entrevista que mantuvo reuniones en Colombia y México para concretar las acciones oportunas desde estos países, a fin de ‘lograr un mejor resultado’ en Venezuela. HispanTv

–Ankara ha avanzado en sus planes de adquirir sistemas antiaéreos rusos S-400 y ha firmado el acuerdo con Moscú, ha declarado este martes el presidente turco Recep Tayyip Erdogan, informa Reuters. “Se han tomado medidas y se han estampado firmas con Rusia en relación a los S-400. Si Dios quiere, veremos los S-400 en nuestro país”. RT

** El riesgo de que Estados Unidos entre en suspensión de pagos se ha multiplicado durante las últimas semanas de julio. De hecho, su deuda a corto ha aumentado exponencialmente. Paralelamente, la Oficina de Presupuesto de EEUU (CBO, por sus siglas en inglés) alerta de que, a finales de año, el Tesoro estadounidense se podría quedar sin dinero si el Congreso no eleva el techo de deuda. Sputnik

**Japón presenta un plan para luchar contra el flagelo del suicidio. El gobierno japonés adoptó el martes un paquete de medidas con el objetivo de reducir un 30% en 10 años la tasa de suicido actual, la más elevada de un país del G7. La depresión, la economía personal, la exigencia académica o laboral figuran como algunas de las principales razones que más de 20.000 japoneses se quiten la vida cada año. RFI

–Criminales se expanden en zonas dejadas por FARC-EP. Telesur

–Taiwán echa leña al fuego y advierte a China de que se está preparando para defenderse, si fuera necesario, en respuesta a las patrullas chinas cerca de la isla. HispanTv

–El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha reconocido que el apoyo de la CIA a los llamados rebeldes sirios fue peligroso y un derroche. HispanTv

–La Asamblea Nacional de Venezuela (AN, Parlamento) denunció este martes que el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) detuvo a otros dos magistrados que ese Poder Legislativo nombró el pasado 21 de julio como jueces del Supremo para sustituir a los que actuales a quienes considera “ilegítimos”. El pasado sábado el servicio de inteligencia venezolano también detuvo al magistrado Ángel Zerpa. El Mostrador

–La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó una nueva redacción de un proyecto de ley para imponer amplias sanciones a Rusia, Irán y Corea del Norte y para limitar la facultad del presidente Donald Trump de levantar medidas punitivas contra Moscú. Sputnik

–El Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) de Brasil, en protesta contra el presidente Michel Temer, ocupa campos de su propiedad y de allegados. Alrededor de 800 personas miembros del MST han ocupado este martes la hacienda Esmeralda de cerca de 1500 hectáreas, en el estado de Sao Paulo (sureste), y han asegurado que estas tierras fueron tomadas por el coronel Lima, asesor y amigo personal de Temer. La ocupación forma parte de la Jornada de Lucha por la Reforma Agraria que tiene el lema “Corruptos devuelvan nuestras tierras”. En este marco también se están realizando movilizaciones en todo el país. HispanTv

**Avianca suspende vuelos a Venezuela por “seguridad” ante dificultades para operar en ese paísLa compañía aludió a “impedimentos operacionales y de seguridad” para seguir volando hacia ese destino, por lo que suspenderá todos sus viajes a Caracas a partir del 16 de agosto. Emol

–Donald Trump impone una nueva ronda de sanciones contra 13 altos funcionarios de Venezuela. La medida, que consiste en congelar bienes y anular visas fundamentalmente, afecta a funcionarios relacionados con la organización de la asamblea constituyente convocada por el presidente Nicolás Maduro así como responsables de la represión de las protestas y altos cargos que manejan áreas clave de la economía. El Mostrador

–Las Cancillerías de México y de Colombia negaron enfáticamente que colaboran con la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en el derrocamiento del Presidente constitucional de Venezuela, Nicolás Maduro. Cubadebate

— Venezuela y su principal empresa petrolera, PDVSA, ya tienen un plan para afrontar un eventual embargo petrolero por parte de EEUU, aseguró a Sputnik el embajador de Venezuela en Moscú, Carlos Faría. Si ocurriese el boicot, o el cierre del mercado de EEUU al petróleo venezolano —estamos hablando de unos 700.000 barriles de petróleo al día— ya se tiene previsto cómo ese volumen de crudo va a ser redireccionado a otros mercados”, explicó. Sputnik

**Rajoy se escuda en su desconocimiento. El presidente del Gobierno español ha declarado durante dos horas en la Audiencia Nacional como testigo en el Caso Gürtel. HispanTv

–El presidente de China, Xi Jinping, instó a realizar los máximos esfuerzos para impulsar la reforma militar con el apoyo de la nación entera y del Partido Comunista de China (PCCh). Xinhua

–Shanghai registró otro día abrasador debido a que la temperatura subió a 40,5 grados Celsius, indicó el Observatorio Meteorológico Central de Shanghai, el cual emitió una alerta roja. Xinhua

–Tras seis meses de asumir la presidencia de EEUU, Donald Trump “está demostrando que logra mantener la adhesión del núcleo duro de los republicanos”, porque tiene “mayoría en ambas cámaras del Congreso y en la Corte Suprema”, dijo el analista Gabriel Puricelli. Se refirió, además, a las feroces luchas internas de los demócratas tras la derrota. El columnista de Le Monde Diplomatique explicó que si bien Trump hoy es minoría dentro del Partido Republicano, “quienes lo critican lo hacen en privado y en la esfera pública aceptan su liderazgo. Es un presidente que concentra un enorme poder institucional”. Telma Luzzani, Rebelión

**Mujeres negras protestan contra el racismo en Brasil. Telesur

–El vicepresidente de Cuba José Ramón Machado Ventura destacó hoy la importancia de acompañar el desarrollo social por el avance económico, pues es esta la base que permite sostener las conquistas de la Revolución, expresó. Machado Ventura aseguró que el rumbo de la Revolución está trazado, contamos con documentos programáticos que fijan el alcance de los cambios que continuaremos con el objetivo de lograr un socialismo próspero y sostenible, señaló. Aún resta mucho por hacer para logra el despegue de la economía y con ello dar respuesta a necesidades de nuestro pueblo, puntualizó. PL

–Estados Unidos está tratando de presionar a Turquía para que no compre los sistemas de misiles rusos S-400. A Washington le preocupa la posibilidad de un acuerdo entre Ankara y Moscú acerca de la compraventa de este arma, por lo cual emplea el chantaje e intenta obstaculizar el proceso de todas las maneras posibles. Sputnik

**El crecimiento superior al esperado de la economía de China tuvo un impacto positivo en la economía brasileña, favoreciendo el sector primario y promoviendo un fuerte crecimiento de los agronegocios dentro del estancamiento económico que vive el país. Xinhua

–El comandante de la Flota del Pacífico de EE.UU., Scott Swift, asegura estar preparado para lanzar un ataque nuclear contra China si Trump se lo ordena. Cuando un académico preguntó al militar estadounidense si estaría dispuesto a realizar un ataque nuclear contra China la próxima semana, en caso de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lo ordenara, Swift ha dicho que “la respuesta sería sí”. A continuación, ha recordado que todo miembro del Ejército de Estados Unidos ha realizado un juramento de obediencia al presidente como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de EE.UU.. “Esto es fundamental para la democracia estadounidense y cada vez que su Ejército trate de alejarse de este enfoque de lealtad (…) Entonces realmente tendremos un problema significativo”, ha recalcado. HispanTv

–“Mi mayor error ha sido subestimar a la oposición, su capacidad de daño, su maldad, su capacidad de violencia. Quizás es el peor error que hemos cometido”, dijo Nicolás Maduro en una entrevista exclusiva con la cadena rusa de noticias RT, publicada el miércoles. El mandatario precisó que la derecha venezolana, apoyada por EE.UU., con sus actos violentos está allanando el terreno para la intervención extranjera. “Nos han tratado de llevar a situaciones extremas como en Irak, Siria, Libia (…) Hemos resistido 110 días continuos de arremetida violenta con paciencia, con estoicismo. Es algo muy doloroso producto de una violencia multiplicada por una oposición que se lanzó a una aventura de incendiar a Venezuela solicitando una intervención”, ahondó. HispanTV

–Según Mike Pompeo director de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, (CIA), Rusia e Irán pueden ser un problema serio en el futuro, mientras que China ya representa una amenaza para la seguridad nacional de EE.UU. por su economía sostenible y el crecimiento del poder militar, que tiene como objetivo la oposición a Estados Unidos. “Creo que China es, probablemente, la mayor [amenaza]… Para ser honesto, es difícil elegir entre China, Rusia e Irán. Supongo que si tuviera que elegir uno que supere a otros, elegiría a China debido a la economía real que ha construido a diferencia de Irán y Rusia”, sostuvo. RT

–EEUU debe renunciar a sus intentos de controlar todo el mundo ya que tiene “suficientes problemas en casa”, declaró a Sputnik John Duncan, miembro de la Cámara de Representantes por el estado de Tennessee, uno de los tres congresistas que se opusieron al proyecto de ley sobre sanciones contra Rusia, Irán y Corea del Norte. “En general creo que debemos dejar de intentar mandar a todo el mundo, tenemos una deuda de 20 billones de dólares, y tenemos suficientes problemas en casa”, señaló el legislador. Sputnik

–Las nuevas sanciones contra Rusia aprobadas por la Cámara de Representantes de Estados Unidos el martes podrían resultar en contra-sanciones, advierte el ministro alemán de Economía, añadiendo que una guerra comercial entre la UE y Estados Unidos sería “muy mala”. Añadió que la falta de coordinación con la UE puede afectar a las empresas alemanas. El miércoles, la Asociación de Cámaras de Comercio e Industria Alemana (DIHK) dijo que las nuevas sanciones contra Rusia podrían tener un impacto negativo en la seguridad energética de Europa y perjudicar a la economía alemana, agregando que parecen favorecer a las empresas estadounidenses. RT

–Un tribunal oral de Argentina condenó a prisión perpetua a cuatro ex jueces por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar (1976-1983), informaron fuentes judiciales. Los ex jueces estaban acusados de complicidad con el régimen de facto por no investigar las denuncias presentadas ante ellos sobre detenciones ilegales y desapariciones. El Mostrador

–El presidente Nicolás Maduro informó la víspera que el país suramericano firmará nuevos acuerdos en materia gasífera y petrolera con Rusia para el segundo semestre de 2017. Maduro recalcó que las relaciones con Moscú “avanzan a buen paso”, especialmente en el tema del petrolero, por las importantes inversiones que tiene Rusia en la faja petrolífera del Orinoco. Cubadebate

–La aprobación de las nuevas sanciones antirrusas por EEUU contradice los intereses europeos y puede causar una grieta considerable en la unidad de los países occidentales. El politólogo ruso Rostislav Íshenko da su versión a Sputnik de las razones de Washington para ‘hacer la guerra’ a Bruselas y Berlín. “Así, se hace realidad la advertencia lanzada por muchos ya en 2014. En caso de superar Rusia la presión del Occidente colectivo —lo que hizo—, los recursos rusos no alimentarían las economías occidentales. Pues, no hay otras variantes que repartir los recursos existentes”, afirma el autor. EEUU, como la locomotora política, militar y financiera de Occidente, “seguramente intentará apoderarse de los recursos de la Unión Europea”, vaticina el experto. Sputnik

–La posible fuerte reacción de la UE a nuevas sanciones de EEUU contra Rusia, que pueden afectar los intereses económicos de Europa, es una “cuestión de honor político”, opina Willy Wimmer, ex secretario de Estado del Ministerio de Defensa de Alemania. “Toda la dimensión de las relaciones con Washington nos muestra que nuestra vida se determina por los elementos que aluden a una guerra económica. La política ‘America first’ (América ante todo) ha afectado ya la mayoría de los sectores de la economía europea, desde las exportaciones hasta la industria automovilística. En este sentido, tenemos que prepararnos para tiempos difíciles”, dijo a Sputnik. Según Wimmer, “si la UE va a someterse ahora en la cuestión de las sanciones, arriesga todo su futuro económico”. Además, señaló, parece que esta vez Washington no se propone concertar las sanciones con Bruselas. Sputnik

**La revisión reunió datos de 185 estudios diferentes y encontró una reducción de casi un 60% entre 1973 y 2011 en la cantidad promedio de esperma producida por hombres de Norteamérica, Europa, Australia y Nueva Zelanda. No se observó un patrón similar en América del Sur, Asia ni África, aunque se habían realizado menos estudios en estos países. Sputnik

