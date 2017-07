Noticias breves

Los propietarios de los grandes medios estadounidenses no quieren un acuerdo con Rusia

El primer encuentro entre los mandatarios de Rusia y EE.UU., Vladímir Putin y Donald Trump, continúa generando reacciones a todo nivel. El Kremlin, a través de su portavoz Dmitri Peskov, considera que con esta reunión “han salido ganando todas las partes” y rechaza las acusaciones de ciertos sectores de la prensa que han criticado la falta de experiencia política que, según ellos, demostró Trump en su entrevista con su homólogo ruso. Peskov ha calificado de “reacción esquizofrénica” la actitud de la prensa estadounidense que ha destacado una aparente ‘victoria’ de Putin en su encuentro con el presidente de EE.UU. Así, por ejemplo, la exportavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, escribió una columna para la web de la CNN titulada ‘Putin puso una trampa y Trump cayó en ella’, en la que asegura que el presidente estadounidense “aceptó todas las aseveraciones de Putin mientras sonreía para las cámaras”. Otros importantes medios estadounidenses publicaron artículos similares, con títulos como ‘Putin se reúne con su retoño’, del ‘The New York Times’, ‘El encuentro del aficionado Trump con Putin amenaza la seguridad de EE.UU.’, del ‘USA Today’ o ‘Trump lleva una mano débil en su reunión con Putin’, de la NBC News. RT

Los presidentes de Estados Unidos y Rusia, Donald Trump y Vladimir Putin, acordaron este viernes en una reunión en el marco del G20 una tregua en el suroeste de Siria que entrará en vigor el mediodía del domingo 9 de julio. Según informó el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Serguei Lavrov, en una comparecencia en Hamburgo, donde se celebra la cumbre del G20, los dos líderes se han comprometido además a asegurar que “todas las partes” implicadas en el conflicto respeten el alto al fuego. Emol

El presidente ruso, Vladímir Putin, ha señalado que las decisiones sobre las zonas de la desescalada en el sur de Siria fueron acordadas, en gran medida, gracias a EE.UU. “La postura de Estados Unidos sobre Siria se ha vuelto más pragmática”, ha admitido en una rueda de prensa dedicada a los resultados de la cumbre del G20. El líder ruso ha calificado de un “gran paso adelante” el hecho de que hayan cesado las acciones militares en el país árabe. “Existe el entendimiento que, uniendo esfuerzos, podemos alcanzar mucho”, ha agregado. RT

“El Trump ‘televisivo’ defiere mucho de cómo es en realidad”, ha señalado Vladímir Putin en referencia al encuentro histórico entre ambos mandatarios celebrado ayer. Putin ha señalado que ha establecido relaciones personales con Trump y se ha mostrado optimista sobre la cooperación entre EE.UU. y Rusia después de las conversaciones con el jefe de la Casa Blanca. El presidente ruso reveló que su homólogo estadounidense reacciona “de manera absolutamente adecuada al interlocutor”, “analiza con bastante rapidez, responde a las preguntas y asuntos que aparecen durante la discusión”. “Creo que si seguimos construyendo nuestra relación de la misma manera como se desarrolló nuestra conversación de ayer, hay muchas razones para creer que seremos capaces de restaurar, al menos parcialmente, el nivel de cooperación que necesitamos”, concluyó Putin. RT

El encuentro entre los presidentes de Rusia y EE.UU. no ha acabado con ningún contencioso, reconoce el consejero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca. “No se ha resuelto ningún problema. Nadie esperaba que se resolviera ninguno en esa reunión. Pero fue el principio de un diálogo sobre la resolución de algunos graves problemas en los que vamos a empezar a trabajar juntos”, dijo ayer sábado en una rueda de prensa a bordo del avión presidencial Air Force One el teniente general estadounidense Herbert McMaster. HispanTv

El presidente de EEUU, Donald Trump, priorizó la resolución de las crisis de Ucrania y Siria antes de abordar el tema de las sanciones contra Rusia. “No se discutieron las sanciones en mi reunión con el presidente (ruso, Vladímir) Putin, nada se hará en este ámbito antes de que los problemas de Ucrania y Siria sean resueltos”, escribió en Twitter. Sputnik

—Un ‘desembarco’ del Ejército español en la costa catalana sorprende a los bañistas. En la maniobra ensayada por el Ejército y la Guardia Civil en la Costa Brava se han empleado lanchas, una embarcación y hasta armas de fuego. RT

El presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV), monseñor Diego Padrón, calificó la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, convocada por el Presidente Nicolás Maduro para el próximo 30 de julio, como la instauración de una “dictadura militar”. Emol

-Dos bombarderos supersónicos de largo alcance estadounidenses han sobrevolado las disputadas aguas del mar de la China Meridional unas horas antes de que los presidentes de EE.UU., Donald Trump, y China, Xi Jinping, se reúnan en Hamburgo (Alemania) en el marco de la cumbre del G-20. RT

Multitudinarias manifestaciones han tenido lugar en las calles de Hamburgo, que tras haber transcurrido de forma pacífica han desembocado en fuertes choques con la Policía. La marcha forma parte de la protesta anticapitalista ‘Bienvenido al infierno’, para la que se esperan unas 100.000 personas antes y durante la reunión del G20, organizada para estos 7 y 8 de julio en esa ciudad alemana. Las últimas informaciones indican que la noche de protestas se saldó con 159 agentes heridos y 45 protestantes detenidos, según la Policía. Según las estimaciones de las autoridades citadas por ‘Frankfurter Allgemeine Zeitung’, cerca de 6.000 personas pertenecientes a diferentes grupos prolongaron las protestas hasta altas horas de la noche. RT

Este jueves, el director general de SpaceX y Tesla Motors, Elon Musk, ha publicado en su cuenta de Twitter un mensaje de advertencia para toda la humanidad, informa ‘CNBS’. En relación a un artículo científico de la revista ‘New Scientist’ que abordaba los graves problemas sociales que esperan a la sociedad global en un futuro próximo, Musk tuiteó: “La población del mundo se acelera hacia el colapso, pero parece que pocos se dan cuenta o se preocupan por ello”. El artículo que provocó el comentario de Musk fue publicado en noviembre del año pasado bajo el título de ‘El mundo en 2076: La bomba de la población ha implosionado’. En el texto, su autor, Fred Pearce, advertía de los riesgos que conllevaría el envejecimiento de la población mundial si esta no conseguía asegurar un reemplazo generacional. RT

-La comunidad internacional dio hoy con la adopción del tratado que prohíbe las armas nucleares un importante paso para lograr un mundo libre de ellas, afirmó aquí la embajadora costarricense Elayne White. En la mañana de este viernes, 122 estados votaron a favor de la iniciativa que prohíbe los únicos medios de destrucción masiva sin una convención para ilegalizarlos, mientras Holanda se pronunció en contra y Singapur se abstuvo. PL

Dos personas fueron quemadas vivas por opositores mientras intentaban pasar por una “barricada” en el estado Zulia, al occidente de Venezuela. Ya son siete las víctimas de este tipo de hechos. RT

-Venezolano Leopoldo López es liberado tras tres años de prisión y pasa a arresto domiciliarioSu abogado, Javier Cremades, confirmó que el opositor se encuentra en su casa justo a su esposa, Lilian Tintori, y sus hijos. Emol

-El jefe del Centro de Control de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap), Freddy Bernal, acusó al gobierno de Estados Unidos de influenciar en el desabastecimiento de alimentos del pueblo venezolano. Durante un encuentro del Movimiento Somos Venezuela, Bernal denunció la existencia de retrasos en las importaciones de alimentos, como parte de un plan desestabilizador promovido desde el seno de Estados Unidos. PL

Según han informado este sábado medios de comunicación iraquíes, citando a fuentes en el Comando Conjunto de Operaciones Especiales de Irak, las fuerzas del país árabe han podido hacerse con el control total del casco antiguo de la referida urbe. Y, conforme a lo previsto, han añadido, dentro de unas horas el primer ministro iraquí, Haidar al-Abadi, anunciará oficialmente la caída total de la autoproclamada capital de Daesh en suelo iraquí. HispanTv

-Sectores violentos de la oposición venezolana, encapuchados y armados, piden el pago de un ‘peaje’ a los conductores y los amenazan con quemarlos de no abonarlo. HispanTv

-Xi se reúne con Abe e insta a Japón a cumplir su palabra y a eliminar las distracciones de los lazos con medidas concretas. Xinhua

El presidente de China, Xi Jinping, pidió hoy a los miembros del G20 defender una economía mundial abierta y un régimen comercial multilateral en un momento en el que crecimiento global sigue siendo inestable pese a las señales de recuperación. En un discurso pronunciado en la cumbre anual del G20 en Hamburgo, una importante ciudad portuaria en el norte de Alemania, Xi también exhortó a realizar esfuerzos conjuntos para impulsar nuevos motores de crecimiento, promover un crecimiento más inclusivo y mejorar la gobernación económica global. Xinhua

El ministro venezolano para la Comunicación y la Información, Ernesto Villegas, advirtió hoy que la integridad física del opositor Leopoldo López es responsabilidad exclusiva de su esposa Lilian Tintori y sus aliados de la derecha. En mensajes en la red social Twitter por el cambio de prisión a arresto domiciliario para López, Villegas recordó que el 3 de mayo la oposición derechista anunció falsamente la muerte de López, dirigente de Voluntad Popular, por lo cual, puntualizó, su vida es responsabilidad exclusiva de su esposa y sus aliados. Al respecto, alertó el funcionario que ‘la agenda de la guerra de la oposición contra la institucionalidad de Venezuela incluía explotación e incluso martirio de Leopoldo López en prisión’. PL

“El señor Tillerson posee la Orden de la Amistad —una distinción que se otorga en Rusia a las personalidades extranjeras cuyas acciones han contribuido a la mejora de las relaciones con el país eslavo—, lo respetamos y lo queremos. Sin embargo, no es ciudadano sirio. El porvenir de Siria y el del presidente Bashar Asad como político deben ser determinados por el pueblo sirio”, dijo Putin durante una rueda de prensa celebrada en el marco de la cumbre del G20. Sputnik

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, acoge “con beneplácito la calidad y la intensidad del trabajo hecho [desde la primera reunión en mayo en Versalles]”, ha señalado el propio presidente francés tras reunirse con el líder de Rusia, Vladímir Putin, en la cumbre del G20 en Hamburgo. “Por eso creo que podemos pasar a una nueva fase, ya que ambos hemos visto que cumplimos lo que decimos”, ha afirmado Macron. RT

“No permitiremos que se menoscabe la soberanía de Catar”, ha dicho este sábado Recep Tayyip Erdogan en una conferencia de prensa al término de la cumbre del Grupo de los 20 (G20) en la ciudad alemana de Hamburgo, donde también ha considerado como injustas las acusaciones contra Doha. HispanTv

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha insisto este sábado sobre los presuntos planes de los activistas de derechos humanos para tratar de ejecutar un plan de golpe de Estado y de este modo derrocarle y sacarle del poder. Asimismo, ha asegurado que los miembros de Amnistía Internacional (AI) estaban tratando de llevar a cabo un golpe de Estado y que ya algunos de ellos se habían reunido en Estambul, noroeste de Turquía, donde insiste en que pretendían coordinar acciones desestabilizadoras. HispanTv

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, exhortó el sábado a la oposición local a instalar una nueva mesa de diálogo, que contará con el apoyo de cinco países de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac). Xinhua

-El presidente boliviano anuncia la liberación de los dos policías chilenos retenidos en su país, asegurando que la venganza no va con el pueblo de Bolivia. HispanTv

-La embajadora de EE.UU. ante la ONU denuncia lo que llama “injerencias” de Moscú en elecciones de distintos países del mundo, incluido el suyo en 2016. “Todo el mundo sabe que Rusia se entrometió en nuestras elecciones”, dice Nimrata ‘Nikki’ Randhawa Haley en una entrevista pregrabada y emitida ayer sábado por la cadena estadounidense CNN. HispanTv

-La Policía Federal de Brasil anunció el cierre de una unidad especial anticorrupción, una medida que fue criticada por los procuradores porque eso podría afectar las investigaciones que han expuesto la corrupción sistémica entre las élites políticas y empresariales del país. Cubadebate

-“El corazón en Caracas y algo de su dinero en Madrid”, reza el sumario de una nota publicada por El Confidencial sobre los nuevos negocios de la familia Capriles al otro lado del charco. Y es que el clan Capriles ha decidido invertir parte de su capital en los sectores inmobiliario y financiero, no de Venezuela, sino de España. Cubadebate

-El presidente ruso, Vladímir Putin, destacó dos factores esenciales para el desarrollo de la industria del país, que son la adopción de las tecnologías digitales y el aumento de la producción de productos civiles por las empresas de defensa rusas. Sputnik

Moscú presenta a la ONU pruebas de que el misil de Pionyang no era intercontinental. RT

-Las autoridades saudíes propusieron a sus contrapartes iraquíes reparar Mosul (norte de Irak) a cambio de la ruptura de sus relaciones con Catar. Yasem al-Bayati, un alto cargo del partido islámico iraquí Al-Dawa, informó el domingo de las presiones empleadas por Arabia Saudí sobre Bagdad para hacerle estar al lado de Riad en la crisis diplomática con Doha. HispanTv

-Donald Trump Jr., hijo del presidente de Estados Unidos, reconoció haberse reunido el 9 de junio de 2016 con Natalia Veselnitskaya, una abogada rusa que le prometió que le facilitaría información contra Hillary Clinton, la entonces contendiente de su padre en la carrera hacia la Casa Blanca. Aunque Trump, el mayor de los hijos que el mandatario tuvo con su primera esposa Ivana Trump, aseguró que a cinco meses de las elecciones presidenciales Veselnitskaya no le dio ningún “material importante” sobre la entonces candidata demócrata. En la reunión, que tuvo lugar en la Torre Trump de Nueva York y que fue reportada por el medio estadounidense The New York Times el sábado, también estuvo presente el yerno y asesor del presidente, Jared Kushner, y el entonces líder de la campaña Paul J. Manafort. El Mostrador

Buques de guerra de EE.UU. y Japón atracan en un puerto de Chennai en la inauguración de los ejercicios navales conjuntos con La India, 10 de julio de 2017. HispanTv

-Al contrario de lo que esperan las naciones de la región, la sequía en Oriente Próximo podría continuar durante 10.000 años más, según una reciente investigación publicada en Journal of Quaternary Science. “Los Gobiernos locales en general prefieren creer que la región está pasando por un período de sequía temporal y existen mejores perspectivas de futuro para la disponibilidad de agua”, asegura el autor principal del estudio, Sevag Mehterian, de la Escuela Rosenstiel de la Universidad de Miami. Sputnik

-El defensor del pueblo de Venezuela, Tarek William Saab, publicó en su cuenta de Twitter las imágenes de un hombre que presuntamente iba a ser linchado en una comunidad del noroeste de Caracas. “El sábado a 2:07 pm recibí una llamada de Freddy Bernal [Ministro para la Agricultura Urbana] denunciando que afuera de la Residencia Los Verdes de El Paraíso iban a linchar a un ciudadano”, escribió el abogado venezolano. En las imágenes, un hombre desnudo y ensangrentado se encuentra maniatado a un poste mientras los vecinos le ponen carteles con palabras ilegibles y lo observan. El defensor informó que entre abril y mayo se registraron 30 casos de linchamientos en el país cuyos autores no han recibido sanciones legales. RT

-Los presidentes de Venezuela, Nicolás Maduro, y de Rusia, Vladimir Putin, examinaron este lunes, mediante una conversación telefónica, los proyectos conjuntos en el sector de combustibles y energía, informó el servicio de prensa del Kremlin. Telesur

China planea invertir 2.000 millones de dólares en la construcción de un parque industrial en Siria que dará cabida a 150 empresas chinas. Así lo anunció el 9 de julio el vicepresidente de la Asociación de Cooperación China-Países Árabes, Quin Yong, durante la primera feria de inversiones con la intención de iniciar proyectos en Siria para su reconstrucción una vez haya finalizado el conflicto. Sputnik

-Pegasus espió a investigadores independientes del caso Ayotzinapa en México. PGR, Cisen y Sedena pagaron 489 millones de pesos (más de 27 millones de dólares) a una sola empresa para espiar a periodistas, activistas y defensores de los derechos humanos en el país. RT

-El ministro de Comunicación de Venezuela, Ernesto Villegas, confirmó que siete funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) resultaron heridos durante las protestas violentas de la oposición. Los siete efectivos transitaban por el Distribuidor Altamira, en el este de Caracas, cuando fueron atacados por un explosivo detonado por los manifestantes de la oposición, que convocaron a un “trancazo” de diez para obstaculizar las principales vías de la ciudad. RT

-El grupo terrorista EIIL (Daesh en árabe) ejecuta este lunes a siete niños para castigar a sus familias por intentar huir de Tal Afar, sita al oeste de Mosul. Así lo ha informado Yabar al-Mamuri, un comandante de las fuerzas populares iraquíes (conocidas como Al-Hashad Al-Shabi) a la televisión local Al-Sumaria, mientras ha detallado que luego de ejecutar a los niños, los terroristas colgaron sus cadáveres en los postes de la ciudad de Tal Afar. HispanTv

Me gusta: Me gusta Cargando...