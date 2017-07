Noticias breves

Hay que oír al Pentágono sobre Corea del Norte, todavía es tiempo

Mientras el presidente de EE.UU. busca una ‘respuesta severa’ al último misil norcoreano, para el Pentágono una guerra con Pyongyang sería ‘catastrófica’. “Sería una guerra más grave en términos de sufrimiento humano que todas las guerras que hemos visto desde 1953”, alertó el jueves el secretario de Defensa de EE.UU., James Mattis, en alusión al año en que finalizó la Guerra de Corea con un armisticio (nunca remplazado por un tratado de paz). HispanTv

El Estado Islámico ha quemado vivas a 12 personas en la localidad de Hawija, en el norte de Irak, informa el portal IFP News. La Policía detalla que los yihadistas encerraron a los civiles en una jaula, los rociaron con gasolina y les prendieron fuego. RT

En un acto sin precedentes, La India ha decidido desplegar helicópteros militares en las fronteras que comparte con China, según fuentes indias. En declaraciones concedidas este lunes a la agencia de noticias rusa Sputnik, fuentes del Ministerio de Defensa de La India han precisado que un escuadrón de los avanzados helicópteros militares 10 HAL Dhruv Mk-IVs —de fabricación nacional— se desplegará el próximo mes de agosto en estado de Assam, noreste de La India. HispanTv

Rusia ha desplegado este lunes varias decenas de soldados en Afrin, ciudad de mayoría kurda en el noroeste de Siria. Según ha informado la página Web Al-Masdar News, más de 150 soldados rusos han sido enviados a Afrin donde se han dispersado para posicionarse en diferentes partes de esta ciudad. El aumento de las fuerzas rusas en Afrin, de acuerdo con analistas, podría servir de una medida disuasoria para que Turquía y los grupos “rebeldes” sirios que apoya no lleven a cabo ataques contra esta ciudad por temor a causar bajas en las filas del Ejército ruso. HispanTv

La guerrilla colombiana ELN anunció una serie de condiciones para pactar el cese el fuego bilateral y definitivo con el Gobierno de Juan Manuel Santos. En un comunicado de prensa divulgado el domingo, el comité de paz del Ejército de Liberación Nacional (ELN) dio a conocer cinco puntos que considera necesarios para acordar un alto el fuego entre ambas partes del conflicto, es decir, los guerrilleros y las fuerzas gubernametales. El documento asegura que un cese de hostilidades tendría que acompañarse con “alivios humanitarios, que rebajen intensidad al conflicto y beneficien a la población; para lo cual exigimos que el régimen cese”. HispanTv

El presidente de China, Xi Jinping, dijo hoy que las relaciones entre China y Rusia se encuentran en “el mejor momento de su historia” y expresó la esperanza de que el Grupo de las 20 economías más importantes (G20) siga apoyando el libre comercio multilateral y el liderazgo en el crecimiento impulsado por la innovación. China y Rusia han desarrollado una confianza estratégica y política mutua de alto nivel, dijo Xi, quien observó que los dos países han resuelto por completo sus problemas fronterizos históricos y han convertido la línea fronteriza de 4.300 kilómetros de longitud en un vínculo de amistad entre ambos pueblos. Xinhua

El presidente de China, Xi Jinping, y su homólogo ruso, Vladimir Putin, se reunieron hoy en Moscú y acordaron consolidar aún más los lazos bilaterales, además de fortalecer la coordinación en la península coreana y otros asuntos importantes a nivel regional y global. Los dos lados deben fortalecer la cooperación, apoyarse firmemente en la búsqueda de sus propios caminos de desarrollo y en la defensa de sus respectivas soberanía, seguridad nacional e intereses de desarrollo, añadió el presidente chino. Los dos países también necesitan intensificar la comunicación de políticas y la coordinación de las acciones en las principales cuestiones a nivel regional y global, así como abordar los riesgos y desafíos, y promover la paz, la estabilidad y la prosperidad del mundo, añadió Xi. Los dos líderes intercambiaron sus puntos de vista sobre la situación en la península coreana y Siria. China y Rusia, destacaron los mandatarios, se opusieron a la instalación del THAAD en Corea del Sur. Xinhua

La oposición venezolana celebraría el próximo 16 de julio un plebiscito para que el pueblo decida sobre la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente. “Que sea el pueblo el que decida si rechaza o desconoce la Constituyente convocada inconstitucionalmente por (el presidente) Nicolás Maduro”, declaró el lunes el presidente del Parlamento –de mayoría opositora– Julio Borges, en un acto con sectores de la sociedad civil celebrado en el teatro de Chacao, este de Caracas (capital). Al respecto, precisó que en la consulta se preguntará al pueblo si respalda la renovación de los poderes públicos que se encuentran al margen de la Constitución y la conformación de un Gobierno de unidad nacional y la realización de elecciones transparentes y libres. El tercer planteamiento de la consulta será sobre el papel que el pueblo demanda de los funcionarios y de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) a la hora de restituir el hilo constitucional roto en el país, dijo Borges. El líder opositor Henrique Capriles advirtió de que la consulta popular se efectuará en paralelo de forma simultánea con las protestas antigubernamentales iniciadas el pasado abril y que han dejado hasta el momento decenas de muertos y unos 1400 heridos. HispanTv

Un nuevo sondeo muestra que la mayoría de los venezolanos se muestra en contra de las protestas violentas, promovidas por la oposición. La encuesta, elaborada por la consultora privada Datanalisis, indica que el 85 por ciento de los venezolanos está en contra de las guarimbas (protestas violentas con cierre de calles) convocadas por los grupos opositores, informa este martes el portal de la cadena local Telesur. La misma opinión tiene el 71,4 % de los entrevistados sobre los cierre de calles, autopistas y avenidas, nuevo modelo de protesta puesto en marcha por la oposición llamada ‘trancazo’. En tal contexto de descontento con la violencia, el 56 por ciento de los encuestados están “nada o poco dispuestos” a participar en marchas o concentraciones de la derecha. HispanTv

Catar dice que las demandas de sus vecinos árabes en el marco de la crisis diplomática entre los países del Golfo Pérsico son imposibles de cumplir. El canciller catarí, Mohammad Abdulrahman Al Thani, rechazó la lista de 13 puntos de Arabia Saudí y sus aliados árabes a Doha. Pero dijo que su país busca una solución a la crisis. En las próximas horas termina el ultimátum prolongado para que Doha responda a dichas demandas. HispanTv

El ministro venezolano de Defensa subraya la unidad de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) para hacer frente a los que violentan a Venezuela. La FANB es “una sola en rebeldía contra el imperialismo, contra la oligarquía y en rebeldía contra aquellos que quieren llenar de violencia a nuestra amada Venezuela”, ha indicado el ministro venezolano para la Defensa, el general Vladimir Padrino López. HispanTv

La industria militar rusa prepara la producción en masa de los avanzados tanques de combate principal T-14 Armata, que reta a cualquier cohete antitanque. “La armadura de Armata puede sobrevivir al impacto de cualquier arma antitanque existente. El tanque está equipado con una protección dinámica activa”, afirmó el martes la corporación militar rusa Uralvagonzavod en su reporte anual. HispanTv

Los opositores venezolanos han quemado a 8 personas, de las que tres han muerto, en los casi 100 días de protestas, según un balance de la agencia rusa RT. HispanTv

-Kim Jong-un: “El Hwasong-14 es un regalo para los bastardos de EE.UU. en su Día de la Independencia”. RT

Los diputados europeos confirmaron este miércoles el acercamiento de la Unión Europea a Cuba, al ratificar por amplia mayoría el primer acuerdo de cooperación entre ambos pese a la preocupación persistente en el bloque sobre la situación de los derechos humanos. RFI

La captura del banquero Fortunato Benacerraf Saías, anunciada este lunes, directivo de la entidad financiera 100% Banco, por su relación con otros dos empresarios investigados por una conspiración contra el Consejo Nacional Electoral (CNE) para sabotear la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, ha confirmado que en Venezuela la rebelión es de los ricos. Benacerraf, líder visible de una familia de tres generaciones de banqueros y de origen judío-sefardí, se une a una creciente lista de empresarios de diversos sectores que se ha sumado activamente y en forma directa a las acciones conspirativas para desalojar del poder a Nicolás Maduro, electo en 2013 y cuyo período de seis años vence a principios de 2019. El banquero, cuya detención se informa hoy, está relacionado con Arístides Moreno y Roberto Picón, acusados de programar un ataque cibernético a las redes del organismo electoral con el fin de impedir las elección de los integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente, prevista para el 30 de este mes. Cubadebate

Una nueva denuncia contra el presidente Michel Temer, ésta por compra de votos, presentarán hoy ante la Procuraduría General de la República (PGR) diputados federales del Partido de los Trabajadores (PT) de Brasil. Para que la denuncia contra Temer sea admitida en la Comisión de Constitución y Justicia deberá contar con el respaldo de 34 de sus 66 integrantes. Cubadebate

Arabia Saudita es el principal artífice extranjero del terrorismo en el Reino Unido, sostiene un informe difundido este miércoles por la Sociedad Henry Jackson, que además solicita una amplia investigación sobre la influencia de esa nación y otros países del Golfo. Según el informe, varios países del Golfo dan apoyo financiero a mezquitas e instituciones educativas, que han recibido a predicadores extranjeros, es decir, relacionan individuos y fundaciones con la exportación de “ideología fanática del wahabismo”-corriente político-religiosa musulmana del sunismo-. Telesur

El Presidente estadounidense, Donald Trump, acusó este miércoles a China de minar los esfuerzos de Estados Unidos ante Corea del Norte, reforzando los vínculos comerciales con el régimen de Kim Jong-un, que acaba de lanzar su primer misil intercontinental (ICBM). “El comercio entre China y Corea del Norte aumentó al menos un 40% el primer trimestre. Y luego dicen que China trabaja con nosotros – ¡pero tuvimos que darle una oportunidad!”, escribió el Mandatario en Twitter antes de embarcar para su segundo viaje oficial al extranjero. Emol

El Ministerio de Defensa de Austria ha confirmado que ese país ha trasladado cuatro unidades blindadas y otros equipos pesados a la provincia de Tirol, que limita con Italia, para hacer frente a la afluencia de inmigrantes, aunque ha hecho hincapié en que no se trata de tanques de batalla, sino de “vehículos blindados sin armas que podrían bloquear carreteras”. Además, el Ejército austriaco tambíen podría desplegar 750 soldados dentro de 72 horas para responder a las emergencias porque la situación en Italia “cada vez es más grave” y “tenemos que estar preparados para evitar una situación comparable a la del verano de 2015”, con lo cual es probable que se establezcan “muy pronto” controles en el paso fronterizo del Brennero. RT

El ministro de Exteriores saudí, Adel al-Jubeir, ha anunciado que Arabia Saudita y los demás países que impusieron sanciones a Catar mantendrán su bloqueo politico y económico “hasta que Doha cambie su política para mejor”. Una nueva serie de medidas contra Catar se tomarán “a su debido tiempo”, ha prometido al-Jubeir, quien ha precisado que estas represalias se aplicarán de acuerdo con el derecho internacional. RT

El misil lanzado por Corea del Norte este 4 de julio corresponde a un nuevo tipo de proyectil que “nunca habíamos visto antes” y fue lanzado desde una ubicación diferente a sus pruebas de misiles anteriores, comunica el Pentágono. Jeff Davis, portavoz del Departamento de Defensa de EE.UU. citado por Reuters, asegura que el misil fue disparado desde una lanzadera móvil, contó con un vehículo de rentrada y representó un peligro para las embarcaciones del mar del Japón, así como para las aeronaves y satélites en el espacio. RT

Oligarca ruso gastó US$ 10 millones en el matrimonio de su hija: conoce cómo fue la excéntrica bodaLolita Osmanova se casó con Gaspar Avdolyan, quien también es hijo de un millonario. Sin escatimar en gastos. Así fue el excéntrico matrimonio de Lolita Osmanova y Gaspar Avdolyan que tuvo lugar el fin de semana pasado en Los Angeles, Estados Unidos. Y cómo no, si a la fiesta asistieron representantes de las más acaudaladas familias rusas. Lolita es hija del magnate de la energía Eldar Osmanov, en tanto que el novio es heredero del millonario Albert Avdolyan. La pareja se dio el “sí” nada más y nada menos que en el Teatro Dolby, exactamente el mismo donde se anuncian a los ganadores de los Premios Oscar. Emol

“Es ingrato y mediocre intentar diferenciarse de mi Gobierno”, aseguró el expresidente ecuatoriano Rafael Correa, en referencia a las recientes posturas del mandatario Lenín Moreno, quien ha iniciado un diálogo con sectores de la oposición que “saquearon a Ecuador”. “Si quieres cambiar tu estilo, cambia, pero no hagas de ese cambio el centro de tu gestión de Gobierno, no tiene sentido”, dijo Correa durante una entrevista para el programa Enclave Política transmitido por teleSUR. Telesur

El expresidente de Ecuador, Rafael Correa, consideró que la entrega a la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) de la sede en Quito (capital) que estuvo en disputa es un “innecesario desaire” a su gobierno y añadió que la estrategia de “diferenciarse” del electo presidente, Lenín Moreno, no sólo es desleal, “es mediocre”. El mensaje sigue al anuncio de Moreno que entregará al presidente de la Conaie, Jorge Herrera, y a los líderes de las organizaciones aliadas a esta la sede en comodato por 100 años. Telesur

Rex Tillerson pidió a las partes del conflicto en Siria a evitar choques entre sí, respetar las fronteras geográficas de las zonas de distensión, y a seguir los protocoles de la desescalada. Telesur

Organizaciones de derechos humanos de Colombia denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al Gobierno que preside Juan Manuel Santos por su pasividad ante los asesinatos de líderes sociales afrodescendientes, los cuales se han intensificado en los últimos meses. Sputnik

Durante una recepción oficial en la embajada de Venezuela en Moscú (capital rusa), el director para América Latina de la Cancillería rusa, Alexander Schetinin, leyó un telegrama de Putin dirigido al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. “Reciba las más sinceras felicitaciones con motivo de la fiesta nacional. Las relaciones ruso-venezolanas tienen un carácter estratégico. Nuestros países han acumulado una notable experiencia en cooperación en ámbitos muy diversos”, leyó el funcionario. HispanTv

El mandatario turco denuncia que Berlín le prohibió dar un discurso ante sus seguidores turcos residentes en Alemania. “Alemania está cometiendo un suicidio (…) Debe corregir este error”, ha dicho este miércoles el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, en una entrevista concedida al semanario alemán Die Zeit. HispanTv

Cinco diputados venezolanos resultaron heridos cuando grupos armados asaltaron la sede de la Asamblea Nacional (AN) y detonaron fuegos artificiales. Al menos cinco diputados opositores resultaron heridos el miércoles por adeptos al Gobierno que irrumpieron violentamente en el Parlamento, de mayoría opositora, donde se celebraba una sesión especial por el Día de la Independencia, informaron los mismos legisladores. Decenas de personas, algunas encapuchadas, con palos y tubos, y vestidas de rojo, entraron a los jardines del Palacio Legislativo y detonaron cohetes de fuegos artificiales, desatando el caos en el hemiciclo, según reporta la oficina de prensa de la AN. HispanTv

Moscú y Pekín han tildado las acciones de Corea del Norte de “inaceptables” y han destacado que contravienen las resoluciones adoptadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU). HispanTv

Según los cálculos de la Agencia Internacional de la Energía, para 2040 el elevado tráfico de mercancías por carretera hará que el consumo de petróleo mundial aumente en 5 millones de barriles diarios. Desde el año 2000, por ejemplo, el transporte por carretera ha estado consumiendo al menos 17 millones de barriles al día. Sputnik

Nueva guerra a la vista: los kurdos no descartan un conflicto abierto con Turquía en Siria. Las unidades kurdas podrían tener un enfrentamiento abierto con las fuerzas turcas en un futuro cercano, informó Sipan Hemo, comandante de las Unidades de Protección Popular kurdas (YPG), citado por la agencia FAN. Los actuales preparativos de Turquía bien podrían acabar en una declaración de guerra, lo que desembocaría en combates abiertos en los próximos días. Sputnik

La nueva vicefiscal general de la República, Katherine Harrington, no ha podido ingresar a la sede del Ministerio Público (MP) para asumir su cargo. La entrada a la sede del MP permanece cerrada por presuntas órdenes de la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz. RT

El régimen israelí y La India firmaron varios acuerdos militares, entre los que hubo uno más crítico: establecer una empresa conjunta para construir misiles. El primer ministro israelí, Benyamin Netanyahu, no estaba diciendo meras palabras al declarar que este régimen está dispuesto a “hacer con La India”. El régimen de Tel Aviv, según las fuentes, ha tomado una decisión sin precedentes para montar misiles israelíes en La India, ha informado este jueves el periódico The New Indian Express. HispanTv

Arrancan en una antigua base soviética en Vietnam unas maniobras militares de EE.UU. Dos buques de la Marina de Guerra estadounidense han llegado a Cam Ranh para participar en las maniobras anuales Naval Engagement (NEA) con el Ejército vietnamita. RT

Borís Dolgov, un experto ruso, piensa que las fronteras actuales de Siria no son permanentes y aún pueden cambiar. El control de las zonas desmilitarizadas es el principal obstáculo en las negociaciones para la paz en Siria que tienen lugar en Astaná, capital de Kazajistán. El hecho es que los territorios podrían convertirse en regiones autónomas e independientes, controladas por las partes del conflicto. EE.UU. y sus aliados consideran que la creación de zonas desmilitarizadas es el único modo de resolver el conflicto sirio. HispanTv

