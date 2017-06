Noticias breves

Estados Unidos y sus presidentes regionales derrotados de nuevo en la OEA

Trump: “EE.UU. tiene el deber de asegurar la libertad en Cuba, Venezuela y todo el hemisferio”. RT

OEA sufre nuevo traspié y no logra consenso para condenar a la Venezuela de Maduro. Los cancilleres de la Organización de los Estados Americanos (OEA) no lograron llegar a un consenso sobre la crisis en Venezuela luego de que dos resoluciones que se votaron este lunes no obtuvieran el número suficiente de votos. La sesión buscaba retomar el encuentro de cancilleres que se celebró el 31 de mayo en Washington y que fue suspendida luego que no se llegara a un consenso sobre dos propuestas que estaban sobre la mesa. La Tercera

La fiscal Luisa Ortega Díaz estuvo presente en la reunión que aprobó la lista de pre-seleccionados a magistrados y firmó el acta, explicó el defensor del Pueblo, quien mostró el documento en televisión. El defensor del Pueblo, Tarek William Saab, desmintió este jueves las acusaciones de la fiscal general Luisa Ortega Díaz de supuesta “falta de legitimidad de origen” de los 33 magistrados designados por la saliente Asamblea Nacional (AN) el 23 de diciembre de 2015. Telesur

El Centro Legal para Derechos y Desarrollo yemení publicó un informe el pasado lunes que sostiene que 800 días de bombardeos por parte de Arabia Saudita contra Yemen han dejado 33.395 muertos y heridos. Telesur

EEUU suministró a los miembros del Partido kurdo de la Unión Democrática (PYD) en Siria 130 camiones con armas en los últimos diez días, informó la agencia turca Anadolu. Sputnik

“El giro de timón provendría entonces de la influencia de unos pocos legisladores de origen cubano que han utilizado artimañas políticas y chantajes para secuestrar la política hacia Cuba y llevarla en una dirección contraria a la de la mayoría de los estadounidenses”, analizó el jueves el diario cubano Granma. HispanTv

Preguntado sobre la supuesta interferencia de Rusia en las elecciones norteamericanas, Oliver Stone destacó la influencia del régimen de Israel en los comicios estadounidenses, tras lo cual la CBS decidió darle la razón censurando esa parte de la entrevista. HispanTv

Un grupo de panameños pide a su presidente que durante su visita a EE.UU. no ‎negocie ‘bajo ninguna circunstancia’ bases estadounidenses en su suelo.‎ El grupo envió una carta abierta al presidente Juan Carlos Varela, en la que le pedía que no cediera ante ninguna “pretensión” de la Casa Blanca y que le transmitiera a su homólogo estadounidense, Donald Trump, un claro mensaje: “no más bases”. HispanTv

La Armada iraní y una flotilla de buques de guerra de China han comenzado este domingo un ejercicio naval conjunto en las aguas meridionales de Irán. HispanTv

El primer ministro de Irak, Haidar al-Abadi, rechazó el uso de su territorio para atacar a la República Islámica de Irán. Hablando el sábado ante los periodistas, el primer ministro criticó al vicepresidente iraquí, Iyad Alawi, quien acusó en la misma jornada a Catar de adoptar lo que llamó “un proyecto similar al de Irán” para dividir Irak y promover el sectarismo, según informa este domingo la agencia de noticias iraquí Alforat News. Alawi, que hablaba desde Egipto, a donde viajó en el marco de una visita oficial, expresó su apoyo al bloqueo diplomático impuesto a Doha por Arabia Saudí, los Emiratos Árabes Unidos (EAU), Baréin y Egipto, entre otros Estados árabes, al que acusaron de “apoyar al terrorismo”, y le presionaron por su acercamiento a Irán. “Creo que Alawi quería apaciguar a Egipto por su crítica a Catar. Pero, las declaraciones del vicepresidente son inaceptables y no se puede permitir adoptar posturas negativas en el nombre de Irak contra los países de la región”, subrayó Al-Abadi. HispanTv

El presidente venezolano llama al pueblo a salir a las calles en defensa de la ‘paz’ y la ‘Constitución’, si hay golpe contra la Asamblea Nacional Constituyente. “Yo les digo a ustedes (…) alerta, si algún día se pretendiera alguna emboscada o golpe de Estado contra el pueblo, el gobierno, la Constituyente, no lo duden, ustedes salgan a las calles a restablecer la paz, la Constitución y a garantizar la Asamblea Nacional Constituyente (ANC)”, señaló el sábado el mandatario venezolano, Nicolás Maduro. Durante un acto con simpatizantes chavistas en Caracas (capital venezolana), Maduro aseguró estar al tanto de que hay complots contra la Constituyente, orquestados por “los sectores que están en contra de la democracia y la libertad” y que “van a intentar hacer cualquier cosa para detener la ANC”. HispanTv

La canciller venezolana, Delcy Rodríguez, denuncia que EE.UU. ha desplegado a sus embajadores en América Latina para atacar al país bolivariano. “Departamento de Estado de EE.UU. desplegó a sus embajadores en la región para atacar Venezuela. Vamos con más fuerza a derrotarlos en la OEA (Organización de los Estados Americanos)”, aseveró el sábado la jefa de la Diplomacia venezolana en su cuenta en Twitter. Ante esos complots, aseguró Rodríguez, los embajadores venezolanos están listos para “dar lección de dignidad y legalidad a los embajadores imperiales”. HispanTv

Los grupos armados terroristas radicados en la ciudad de Idlib se han enzarzado en los enfrentamientos más serios desde el comienzo del conflicto sirio en 2011. De acuerdo con los activistas locales citados el sábado por los medios sirios, los distritos orientales de la referida ciudad noroccidental siria han sido escenario de feroces combates entre el llamado Organismo de Liberación del Levante, un grupo vinculado a Al-Qaeda, y el Ejército Libre Sirio (ELS). HispanTv

Una explosión ha sacudido este sábado el centro comercial Andino en la Zona Rosa de Bogotá, uno de los barrios más exclusivos de Latinoamérica. Al menos tres mujeres han muerto y el número de heridos asciende a nueve, informan medios locales. El centro comercial permanece desalojado. El alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, ha calificado lo sucedido de “atentado terrorista cobarde”. RT

El Ministerio de Defensa ruso anunció la suspensión el lunes del memorando con Estados Unidos sobre prevención de incidentes en el espacio aéreo sirio después de que, el domingo, la coalición liderada por Washington derribase un caza sirio. Xinhua

El presidente francés arrasó en la segunda vuelta de los comicios legislativos celebrados este domingo en una jornada donde la mayoría de los electores evitó desplazarse para votar. Única sombra en la victoria de La República en Marcha, una abstención sin precedentes para la V República (el sistema de gobierno francés desde 1958), con una deserción que debería alcanzar hasta el 58% del cuerpo electoral, según los institutos de sondeos. RFI

Una persona murió y otras 10 resultaron heridas cuando una furgoneta atropelló a fieles cerca de una mezquita en el norte de esta capital, en lo que las autoridades británicas calificaron hoy de atentado terrorista. ‘Todas las víctimas son de la comunidad musulmana’, aseguró en una comparecencia ante la prensa el comandante de Scotland Yard Neil Basu, quien aclaró que autor de la agresión actuó en solitario. PL

El número de desplazados en el mundo alcanzó en 2016 la cifra récord de 65,6 millones, unos 300.000 más de los que debieron huir de sus hogares en 2015, reveló este lunes la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur). Se trata, además, de seis millones de personas más que en 2014. “Es una cifra inaceptable, y habla por sí sola, más que nunca, sobre la necesidad de solidaridad y un objetivo común para prevenir y resolver crisis”, cita el comunicado de Acnur al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, Filippo Grandi. Telesur

31 años de la matanza de los penales en Perú se cumplen este 18 de junio, hecho en el que asesinaron a 300 presos. El suceso se convirtió en el crimen más grave en contra de los derechos humanos durante el Gobierno de Alan García. Telesur

Robert Ford, exembajador de Estados Unidos en Siria (2010-2014), ha asegurado este lunes en una entrevista con el diario árabe Al-Sharq al-Awsat que EE.UU. ya ha fracasado en Siria y ahora es casi imposible alcanzar sus objetivos. Ford ha dicho que en un principio, EE.UU. creía que el Gobierno del presidente sirio, Bashar al-Asad, sería derrocado en los primeros dos años del conflicto, no obstante, con la involucración de Irán, Rusia y Hezbolá (el Movimiento de Resistencia Islámica de El Líbano), es impensable que esto se llegue a materializar. HispanTv

Israel reconoce estar atemorizado y alarmado por la entrada de Irán en el club de las potencias mundiales con el ataque con misiles contra terroristas en Siria. El lanzamiento de seis misiles iraníes contra las posiciones del grupo terrorista EIIL (Daesh, en árabe) en Deir al-Zur, este del suelo sirio, ha llenado los titulares de los medios de comunicación israelíes. HispanTv

El joven estadounidense que estuvo preso en Corea del Norte durante 17 meses por llevarse un cartel de propaganda de un hotel y que fue liberado la semana pasada, falleció este lunes en un hospital de Cincinnati, Ohio, según confirmó su familia. El Mostrador

Según el informe “Gobierno Espía: vigilancia sistemática a periodistas y defensores de derechos humanos”, publicado por el diario estadounidense The New York Times, comunicadores y representantes de organizaciones fueron espiados con un software adquirido por el Gobierno mexicano llamado Pegasus. HispanTv

