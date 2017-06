Noticias breves

Elección británica, Corbyn contra la conservadora May

“Levantaos como los leones

después de un sueño profundo

en un número invencible,

dejad caer al suelo vuestras cadenas,

que durante el sueño se hayan posado

sobre vosotros, como el rocío.

Vosotros sois muchos, ellos son pocos.”

Fragmento de un poema de Percy Shelley escrito en respuesta a la masacre antiobrera en Peterloo, leído por Jeremy Corbyn al final de su último acto electoral. Rebelión

El primer ministro de China, Li Keqiang, pidió a la diáspora china que participe activamente en la campaña de innovación y en la cooperación económica del país con el resto del mundo. Xinhua

En la actualidad, más de 2.000 millones de niños y adultos tienen sobrepeso o son obesos, es decir, un tercio de la población mundial, se indicó en un nuevo estudio dado a conocer hoy. Xinhua

El presidente ruso, Vladimir Putin, acusa a Estados Unidos de usar terroristas para desestabilizar la situación política de Rusia. “Hemos llegado a la convicción absolutamente firme de que nuestros socios estadounidenses hablan de apoyo a Rusia, hablan de disposición a cooper, en particular en la lucha antiterrorista, pero de hecho usan a esos terroristas para desestabilizar la situación política de Rusia”, concluye Putin en una entrevista con el director estadounidense Oliver Stone, en un documental transmitido el lunes por la cadena Showtime. En concreto, el mandatario ruso reprocha a la parte estadounidense un apoyo a las actividades terroristas en los recientes conflictos de las regiones de Asia Central y el Cáucaso del Norte. HispanTv

Los senadores de EE.UU. han acordado ampliar las sanciones económicas a Rusia y limitar la autoridad del presidente del país para aliviarlas. El acuerdo, logrado el lunes por la noche, busca castigar a Rusia por cuestiones como su presunta injerencia en las elecciones presidenciales de EE.UU. de 2016, la anexión de la región de Crimea y su apoyo al Gobierno sirio, ha informado este martes la agencia Reuters. El acuerdo también da al Congreso del país un periodo de 30 días para revisar o bloquear al presidente estadounidense, Donald Trump, en caso de que decida levantar o relajar las sanciones a Moscú. Además, complica el levantamiento de las sanciones ya impuestas a Rusia por la Administración del expresidente Barack Obama, y permite ampliarlas a otros sectores de la economía rusa. HispanRv

“Antes Catar apoyaba las confabulaciones de los países (árabes) ribereños del Golfo Pérsico contra Irán y Yemen. Participamos en la inhumana guerra contra Yemen”, ha admitido el ex primer ministro catarí Hamad bin Yasim Al Zani. Sin embargo, cuando los cataríes “se arrepintieron” de haber tomado parte en esos complots y en la campaña militar contra Yemen, y llamaron al cese de la guerra, vieron cómo de repente se convertían en “enemigo” de Riad, relata Bin Yasim Al Zani en una entrevista con el canal canadiense Journal, recogida el lunes a su vez por la agencia iraquí Buratha. “Cometimos errores de cálculo en materia política en la región, pero lo hicimos para ganarnos la satisfacción de nuestros hermanos del Golfo Pérsico”, reconoce también, al tiempo que revela que el régimen de los Al Saud crea problemas a Irán por orden de EE.UU. HispanTv

Irán y sus aliados en Siria e Irak ya tienen asegurada una ruta que conecta directamente la frontera iraní con el mar de Mediterráneo. “Por primera vez desde el inicio de la guerra siria, los combatientes apoyados por Irán han logrado una ruta directa entre las fronteras iraníes y la costa mediterránea”, indica el semanal estadounidense The New Yorker. HispanTv

8 áreas más en Suecia añaden a la lista de las llamadas ‘zonas prohibidas’. Un nuevo informe de la policía sueca enumera ocho áreas adicionales como “especialmente vulnerables “, donde es más difícil para la policía y otros servicios de emergencia para hacer su trabajo. En 2015, la policía sueca dio a conocer un informe que describe 53 distritos en todo el país como “vulnerables” y 15 aparece como “especialmente vulnerables “. Las áreas más vulnerables son descritos como teniendo altas tasas de delincuencia y la pobreza, donde la policía enfrentan a desafíos únicos y tienen que adaptar su enfoque. Estos barrios también pueden albergar el extremismo religioso violento, y los locales no reportar el crimen a la policía por temor a represalias. RT

El presidente de EE.UU., Donald Trump, aseguró el pasado 6 de junio ante los asistentes a un evento organizado por la Casa Blanca que construirá un muro fronterizo con México de entre 12 y 15 metros de altura elaborado con “hermosas estructuras” hechas con paneles solares. RT

Reid Hoffman, co-fundador de LinkedIn, estima que más de la mitad de las élites adineradas de EE.UU. se están preparando para garantizar su supervivencia en el caso de una hecatombe mundial. RT

Si es cierto que EEUU quiere destruir la economía de Rusia, cambiar a sus dirigentes y apoderarse de su arsenal nuclear, sería una política errónea y corta de miras, opina el presidente de Rusia, Vladímir Putin, en una entrevista con el director de cine Oliver Stone recogida en un documental emitido por la cadena Showtime. “Una opción así es posible, pero sería una política equivocada, esta visión de las relaciones con Rusia no se orienta al futuro”, contestó Putin que apuntó a que si se viera el tema con perspectiva “de 25 o 50 años”, en lugar de tratar de “convertir a Rusia en vasallo” construirían “las relaciones en otra clave”. Sputnik

El presidente ruso, Vladímir Putin, puso de relieve la tragedia humana que significó la disolución de la Unión Soviética hace 26 años. . “Tras la desintegración de la Unión Soviética 25 millones de rusos se encontraron varados en el extranjero de la noche a la mañana y esto fue realmente una de las mayores catástrofes del siglo XX”, Putin explicó que “los ciudadanos de la URSS vivían en un país común, tenían lazos familiares, trabajo, una vivienda, todos gozaban de los mismos derechos, pero en un abrir y cerrar de ojos resultaron en el extranjero”. El presidente indicó que “la caída de la URSS provocó el colapso del sistema de seguridad social, pararon sectores enteros de la industria, el sistema de sanidad pública quedó prácticamente destruido, el Ejército se encontraba en estado deplorable y millones de personas se vieron detrás del umbral de la pobreza”. “Esto tampoco tenemos que olvidarlo”, apostilló. Sputnik

Fue EEUU quien creó Al Qaeda (organización terrorista prohibida) y tienen que darse cuenta de que es culpa suya, declaró el presidente de Rusia, Vladímir Putin. Sputnik

Los manifestantes violentos destrozaron cajeros automáticos, mobiliarios y cajas dentro de la sede del banco privado. Grupos violentos de la oposición venezolana atacaron este lunes una sede del banco privado Provincial en el municipio Chacao, en el este de Caracas. Telesur

El expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, fue detenido este lunes en Coral Gables, Miami, Estados Unidos (EE.UU.), según oficiales federales, informó el medio local NBC.

“Nuestro control de los mares está amenazado por las redes de artillería terrestre de largo alcance diseñadas para atacar a nuestros barcos a distancias cada vez mayores”, mientras “nuestra superioridad submarina, incuestionada desde fines de la guerra fría, y nuestra ventaja competitiva, está siendo desafiada tanto por Rusia como por China”, dijo en un informe al Congreso el secretario de Defensa, James Mattis. Sputnik

El fiscal general de EE.UU., Jeff Sessions, afirmó este martes que “nunca” se ha reunido con ningún funcionario del Gobierno ruso con el objetivo de influir en las elecciones presidenciales de 2016 y consideró que hacer esa afirmación es una “mentira espantosa y detestable”. Emol

Citado este miércoles por la agencia local de noticias TASS, Putin ha reiterado que en caso de desatarse una guerra entre Estados Unidos y Rusia nadie sobrevivirá, pues, añade, las capacidades del escudo antimisiles de Estados Unidos “no protegerían a día de hoy, el territorio estadounidense”. HispanTv

Un tiroteo registrado cerca de Washington ha dejado cinco heridos, entre ellos Steve Salise, jefe de los representantes de la mayoría del Senado de EE.UU. “El tirador ha sido probablemente arrestado. Las víctimas fueron transportadas a un hospital”, ha declarado la policía de la ciudad de Alexandria, estado de Virginia, a unos 11 kilómetros al sur de Washington D.C. HispanTv

Luisa Ortega, convertida en la crítica de mayor peso del gobierno de Nicolás Maduro, pidió juzgar a ocho magistrados del máximo tribunal de justicia al estimar que incurrieron en una conspiración contra la democracia. El oficialismo pide un análisis psiquiátrico de la fiscal. RFI

“Se está cometiendo un error gravísimo en Catar, aislar a una nación en todas las áreas es inhumano y atenta contra los valores islámicos. Es como si se hubiera decidido la pena de muerte para Catar”, declaró el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan. HispanTv

Un informe de la ONU desvela una colaboración estrecha y contactos cercanos de fuerzas israelíes con grupos terroristas, como el Frente Al-Nusra, en Siria. Se trata de datos e información recogidos por la Fuerza de las Naciones Unidas de Observación de la Separación (FNUOS), entre los días 2 de marzo y 16 de mayo del presente año, publicó el miércoles la agencia oficial siria de noticias SANA. HispanTv

El fiscal o consejero especial de EE.UU. Robert Mueller, encargado de investigar posibles colusiones entre la campaña del presidente Donald Trump y Rusia, ha abierto una investigación para esclarecer si el inquilino de la Casa Blanca cometió obstrucción a la Justicia, informa ‘The Washington Post’ citando sus fuentes. RT

Alemania y Austria han expresado duras críticas a la enmienda aprobada por el Senado EE.UU. que pretende ampliar las sanciones contra Rusia y, en especial, contra su sector energético. Lo hicieron a través de una declaración conjunta del ministro de Asuntos Exteriores de Alemania, Sigmar Gabriel y el canciller de Austria, Christian Kern, en la que destacaron que la medida contradice las normas internacionales y amenazan la independencia energética de Europa. Estos líderes europeos consideran además que el único objetivo que persigue EE.UU. con ello es vender gas natural licuado a Europa, para lo cual necesita eliminar a Rusia de ese mercado.

Catar firma un acuerdo con EE.UU. para comprarle cazas F-15 por 12.000 millones de dólares. RT

Al menos 17 muertos en ataque terrorista en Mogadiscio, Somalia. Telesur

“Las FARC, y en el mismo sentido el ELN, no vienen a la mesa de negociaciones sobre la paz porque son fuertes, vienen porque tienes a soldados, marineros, almirantes y marines que los han vencido y ahora tratan de sobrevivir”, sostuvo el secretario de Seguridad Nacional de EE.UU., John Kelly. “El ELN no tiene a dónde ir, son estúpidos si no firman un acuerdo con el pueblo colombiano”, dijo Kelly. El Mostrador

“El número aproximado de terroristas que forman parte de Daesh se cifra en unas 80.000 personas. Alrededor de 30.000 son mercenarios extranjeros de 80 países del mundo, incluida Rusia”, expresó el mandatario ruso, Vladímir Putin. Sputnik

La desmesurada instalación de represas hidroeléctricas en la cuenca amazónica, de las cuales 140 ya están en construcción, tendrá un catastrófico impacto ecológico en la región, sugiere un estudio de un grupo internacional de expertos publicado en la prestigiosa revista ‘Nature’. De llevarse a cabo, la iniciativa de satisfacer las necesidades energéticas de Sudamérica mediante 428 represas hidroeléctricas en esa región, podría poner en serio riesgo la Amazonia, al modificar el flujo de nutrientes que llevan los ríos, la biología e incluso el clima del lugar. RT

El instituto del que es socio el juez que absolvió al presidente de Brasil, Michel Temer, recibió dinero de la empresa cárnica JBS. El Instituto Brasileño de Derecho Público (IDP), que tiene como socio al juez Gilmar Mendes que absolvió a Temer, recibió dinero de patrocinios de la empresa cárnica JBS, cuyos directivos revelaron presuntos actos corruptos del mandatario. El grupo J&F, que controla a JBS, gastó en los últimos dos años unos 640.000 dólares en patrocinios de eventos del IDP, informó el miércoles el diario brasileño Folha de São Paulo. HispanTv

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela declara ‘inadmisible’ el recurso interpuesto por la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz. La fiscal anunció el lunes que ha decidido impugnar el nombramiento que la Asamblea Nacional saliente –dominada por el ‘chavismo’– hizo en diciembre de 2015 de todos los magistrados del TSJ, poco antes de que los nuevos diputados tomaran posesión y cambiaran el equilibrio de poder en el Congreso. En su pronunciamiento, el TSJ resaltó el miércoles que el recurso ha sido declarado inadmisible “por haber operado la cosa juzgada”, recordando que “ya se pronunció con anterioridad la Sala Constitucional en sentencia 614 del 19 de julio de 2016”. HispanTv

Me gusta: Me gusta Cargando...