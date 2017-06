Noticias breves

No todos los países son soberanos

Putin revela por qué Merkel se ofendió con EE.UU. “Es una ofensa acumulada desde hace mucho tiempo: la soberanía de la Unión Europea es limitada”, ha afirmado el presidente ruso, Vladímir Putin, en el marco del Foro Económico Internacional de San Petersburgo 2017. Además, el líder ruso ha recalcado que la soberanía de Berlín está “oficialmente” limitada “en el marco de sus alianzas políticas y militares”, donde está escrito qué puede hacer y qué no. “Pero en la práctica es aún más estricto”, ha agregado Putin. En su intervención en el Foro, Putin ha subrayado que con estas palabras sobre Alemania no quería “ofender a nadie”. “En el mundo no hay muchos países que tengan soberanía”, ha proseguido el mandatario, que ha añadido que en Rusia “se valora el hecho de que poseemos esta soberanía”. RT

—El Ministerio de Tierra y Recursos anunció el viernes que las reservas estimadas de hielo combustible de China equivalen a 80.000 millones de toneladas de petróleo. Xinhua

—La primera ministra británica, Theresa May, habló con el presidente estadounidense, Donald Trump, la noche del jueves después de que el líder del país norteamericano declarara que Estados Unidos se retirará del Acuerdo de París sobre cambio climático. Xinhua

—El presidente de Rusia, Vladimir Putin, y el primer ministro de India, Narendra Modi, acordaron hoy en San Petersburgo profundizar los lazos bilaterales y promover la cooperación estratégica. Xinhua

—El presidente Putin reconoció que, en general, le gusta la gente como Trump, que habla “directo y abierto”, características que, en su opinión, no tienen los políticos tradicionales. “No se le puede poner en la misma categoría que los políticos tradicionales. Le veo grandes ventajas porque tiene una mirada fresca”, subrayó Putin quien mostró su deseo de querer tener “una relación de negocios y personal normales” con Trump al igual que con los demás líderes del mundo. A continuación, evocó los comentarios de Trump durante su campaña electoral sobre la necesidad de restablecer unas buenas relaciones entre las dos potencias mundiales y, por lo tanto, expresó su intención de llevar a cabo un diálogo con su homólogo norteamericano como primer paso en ese camino. HispanTv

—“Snowden no es un traidor. No traicionó los intereses de su país y tampoco traspasó a otro país información que perjudicaría a su pueblo. Todo lo que hace lo hace de manera pública”, indicó el presidente. Lo que hizo el exagente de la CIA y la NSA es “incorrecto”, aunque tenía el derecho a hacerlo, sostuvo Putin. A su modo de ver, Snowden debería haber dimitido al igual que lo hizo él, cuando abandonó la KGB en 1991 por no apoyar el intento de golpe de Estado contra Mijaíl Gorbachov. RT

—China ha instado nuevamente a Estados Unidos a retirar su sistema de defensa antimisiles THAAD de Corea del Sur, luego de informes sobre lanzadores adicionales llevados al país sin que el presidente surcoreano Moon Jae-in fuera informado, informa Reuters. RT

—Hoy en día todo el mundo se enfrenta a desafíos sistémicos y duraderos, declaró el presidente de Rusia, Vladímir Putin. “Nos enfrentamos a retos duraderos, cuyas consecuencias son difíciles de pronosticar, no debemos ni tenemos derecho de gastar fuerzas y tiempo en nimiedades, discordias, discrepancias y juegos geopolíticos”, dijo Putin en el marco del Foro Económico Internacional de San Petersburgo. Sputnik

—La Administración Donald Trump se preparaba a levantar las sanciones contra Rusia tras la investidura del nuevo presidente, pero diplomáticos de carrera que eran parte del Gobierno anterior opusieron resistencia a ese plan, informó el portal Yahoo News que cita a dos ex altos cargos del Departamento de Estado. Sputnik

—El presidente ruso instó a los empresarios de EEUU a que ayuden a la administración de Donald Trump en el restablecimiento del diálogo entre Moscú y Washington. “Ayúdennos a restablecer un diálogo político normal. Me dirijo a la parte estadounidense y lo pido en nombre de Rusia: ayuden al jefe de la nueva administración, al presidente de EEUU, dijo Putin al intervenir este viernes en un panel sobre el diálogo empresarial ruso-estadounidense en el marco del Foro Económico Internacional de San Petersburgo (SPIEF). El mandatario ruso constató que “los cimientos de la cooperación entre Rusia y EEUU han quedado prácticamente destruidos en los últimos años”. “Nuestras relaciones están en el punto más bajo desde la Guerra Fría”, afirmó. Sputnik

—El ministro para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Néstor Reverol, informó que fue asesinado la noche de este miércoles el juez de la corte primera del circuito judicial del área metropolitana, Nelson Moncada, de 37 años, quien ratificó la condena de 13 años, nueve meses y siete días de prisión al dirigente opositor Leopoldo López, por delitos de instigación pública, daños a la propiedad, incendio y asociación para delinquir. Telesur

—El Presidente ruso, Vladimir Putin, instó a todo el mundo a trabajar junto a Donald Trump sobre el clima e insistió en que no “juzga” al Presidente estadounidense por haber decidido sacar a su país del Acuerdo de París. “Yo no juzgaría a Obama, perdón, quiero decir Trump, por la decisión que tomó” declaró Putin durante el Foro económico de San Petersburgo, y precisó que habría preferido una renegociación de los acuerdos firmados a una salida de éstos. “No deberían hacer un escándalo sobre esto, sino que deberían crear las condiciones para un trabajo conjunto”, declaró el Presidente ruso. Sin ese trabajo conjunto, “será imposible llegar a un acuerdo” dijo Putin. El Presidente ruso destacó asimismo: “También hay otro aspecto, hay que pensar en lo que se debe hacer con quienes van a perder su trabajo (debido a la lucha ctntra el calentamiento del clima), no debemos dejarlos abandonados”. Emol

—Temperatura mundial podría subir 0,3ºC por retirada de EE.UU. del Acuerdo de París. Según la ONU, todavía es difícil evaluar el impacto probable que pueda tener la decisión de Donald Trump, y harán falta “varios años” antes que el mundo entienda verdaderamente las implicaciones. La Tercera

—A finales del 2015, los paleontólogos realizaron un hallazgo sensacional: el de un hombre fosilizado al que se denominó Homo Naledi. En aquel entonces, algunos investigadores subrayaron la importancia del descubrimiento en la evolución humana, y lo calificaron de eslabón perdido entre el simio y el hombre. No obstante, tras una investigación pormenorizada, ha salido a la luz que, en primer lugar, los restos no son tan antiguos como parecían. Además, varios científicos afirman que el hallazgo refuta la teoría evolutiva de Darwin. Esto quiere decir que la propia existencia del Homo Naledi pone de manifiesto una clara involución —esta especie habría ido transformándose de hombre a mono-. Sputnik

—La canciller venezolana, Delcy Rodríguez, invita a cinco países latinoamericanos y caribeños para ayudar en el proceso de diálogo entre Caracas y la oposición. “Vamos a convocar de inmediato a sus representantes para dar un reimpulso al diálogo. A Nicaragua, El Salvador, San Vicente y las Granadinas, República Dominicana y Uruguay”, señaló el jueves la jefa de la Diplomacia venezolana. HispanTv

—El presidente de Venezuela asegura que la convocada Asamblea Nacional Constituyente (ANC) será sometida a referendo para que el pueblo decida su aplicación. “Al final del proceso, y yo lo propondré de manera expresa, abierta y taxativa; la nueva Constitución saldrá a referendo consultivo para que sea el pueblo el que diga si está de acuerdo con la nueva Constitución reforzada o no está de acuerdo (…) Que nadie tenga dudas de esto, nosotros somos hijos de un proceso democrático, popular”, enfatizó el jueves por la noche el jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro. HispanTv

— Washington está dispuesto a reanudar el diálogo con Moscú sobre la estabilidad estratégica, declaró el asesor especial del presidente estadounidense, Christopher Ford. Sputnik

—“Sectores oligárquicos, en contubernio con intereses foráneos, han intentado extender por todo el país el caos con métodos terroristas. En nombre de falsos valores de democracia y derechos humanos, han desestabilizado el país y enlutado decenas de familias venezolanas”, advirtieron el jueves los diputados cubanos refiriéndose a la violencia desatada en las protestas desde hace dos meses. HispanTv

—Más de 40 muertos y decenas de heridos en la ciudad siria de Raqqa causó un bombardeo de la aviación de la coalición internacional que lidera Estados Unidos, divulgaron hoy medios de prensa en Damasco. Otro edificio cercano de seis pisos, colapsó totalmente y es de esperar que la cifra de víctimas aumente. Cubadebate

—Detienen a diputado intermediario en esquema de soborno de Michel Temer. El diputado Rodrigo Rocha Loures actuó como intermediario entre el presidente no electo de Brasil y Joesley Batista, el empresario que acusó a Temer de corrupción. Telesur

—Un juez aplicó penas de entre 541 días y 20 años de prisión para 106 exfuncionarios de la Dirección de Inteligencia Nacional condenados por el secuestro y muerte de 16 personas durante la llamada “Operación Colombo”. El Mostrador

—Intelectuales de izquierda aporrean a los gobiernos de Venezuela y Bolivia. El pasado 30 de mayo, se difundió un pronunciamiento público, firmado por intelectuales de izquierda de diferentes partes del mundo, sobre la difícil situación interna de Venezuela. En dicho documento, ampliamente difundido por la violenta oposición mediática, intelectuales como: Boaventura de Sousa, Francois Dubet, Walter Mignolo, Alberto Acosta, Luis Tapia, Raquel Gutiérrez, y varios otros, descalifican al actual gobierno democrático y constitucional de Venezuela como: autoritario, antidemocrático, responsable de las decenas de muertes en las protestas callejeras…, y piden la conformación de una comisión internacional para solventar la conflictiva situación de dicho país. Claman por una intervención extranjera internacional para aplastar los procesos de cambios emprendidos por el digno pueblo de Venezuela. Es decir, ¡que se restaure el criminal sistema neoliberal!, y que los pozos petroleros vuelvan a manos de las corporaciones transnacionales. Ollantay, Rebelión

—El presidente de Rusia, Vladimir Putin, describe a la OTAN de ‘instrumento de EE.UU.’ que a su juicio, no tiene aliados, sino ‘vasallos’. “Hoy en día [la OTAN] es un instrumento de la política exterior de Estados Unidos, no tiene aliados, solo tiene vasallos”, declaró el viernes el mandatario ruso en una entrevista con Oliver Stone, un presentador de la televisión estadounidense. De acuerdo con Putin, cuando un país se convierte en miembro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), “ya le resulta muy difícil resistir la presión de un país tan grande como EE.UU., líder de la OTAN”. En estas circunstancias puede “aparecer fácilmente cualquier cosa”, por ejemplo, detalló, sistemas antimisiles, nuevas bases militares, e incluso nuevos complejos de ataque “si es necesario”, destacó. HispanTv

—El ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Néstor Reverol, informó hoy que la Policía Nacional Bolivariana (PNB) detuvo a 51 “terroristas”, que supuestamente pretendían generar violencia en una protesta antigubernamental que fue dispersada por la fuerza pública en el oeste de Caracas. En declaraciones al canal del Estado, Reverol explicó que varios de los detenidos tienen antecedentes penales, uno es solicitado por la Justicia, y 14 son menores 18 años, por lo que la canciller Delcy Rodríguez “denunciará internacionalmente” el caso. El Mostrador

—Unidad de Búsqueda se enfocará en más de 50.000 desaparecidos de Colombia. Telesur

—Si EE.UU. lo permite Daesh será derrotado, sostiene al-Assad. Telesur

—Atentado en Londres: 7 muertos y 48 heridos en London Bridge y Borough Market. RFI

—Trump cree en el cambio climático, sino que quiere un mejor trato – embajador estadounidense en la ONU. RT

—El Banco Mundial mantuvo su pronóstico de crecimiento mundial para 2017 y 2018 en 2,7 y 2,9 por ciento, respectivamente, por la recuperación de la manufactura y el comercio, así como por el incremento de la confianza. Xinhua

—“Apoyo al terrorismo e injerencia”: Varios países árabes rompen relaciones diplomáticas con Catar. Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Yemen, Libia y Maldivas se han unido a la decisión de Baréin, y han suspendido sus relaciones oficiales con Catar, generando una tensión de carácter político en esa región. RT

—Putin: “EE.UU. se entromete en campañas electorales por todo el mundo”. RT

—El presupuesto federal de U$D 20 millones se envía cada año a grupos afines a Washington para provocar un “cambio de régimen” en el país. El Presidente Donald Trump se propone dejar de financiar a la disidencia cubana, eliminando del proyecto de presupuesto federal los U$D 20 millones que esta recibía cada año. Lo mismo ocurre con la oposición venezolana, la cual pierde U$D 6,5 millones de financiamiento anual. La medida está “escondida” dentro de los recortes generales dedicados a la “ayuda al desarrollo” de América Latina, los cuales afectan desde el Cono Sur hasta México, país al que se le reducirá a la mitad. Fernando Ravsberg, Rebelión

—El primer encuentro no oficial entre representantes del Kremlin y la Casa Blanca tuvo lugar en diciembre de 1960, cuando Robert Kennedy, “asesor cercano” y hermano del entonces presidente electo, John F. Kennedy, se reunió con un agente ruso que trabajaba de incógnito como periodista del periódico ‘Izvestia’ en Estados Unidos, cuenta el historiador Tim Naftali en su artículo publicado en el portal Slate. Desde finales de mayo de 1961 y durante 19 meses Robert se reunió al menos 35 veces con Gueorgui Bolshakov, oficial del Departamento Central de Inteligencia (GRU, por sus siglas en ruso). La prensa y la sociedad estadounidense no sabían nada sobre esos encuentros, ya que Kennedy los mantuvo en secreto incluso para su propia Administración.”Es posible que el FBI sospechara algo, pero la CIA no sabía nada”, agrega el autor del artículo. RT

—El líder supremo de Irán sobre el ataque de Londres: “Crearon este infierno y ahora les golpea”. RT

—Un diputado chavista pide la evaluación psicológica de la fiscal general por una posible ‘insania mental’. Ha asegurado que el reciente comportamiento de la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, “es muy extraño” y que da “sobradas manifestaciones de insania mental”. HispanTv

—La ruptura de las relaciones diplomáticas con Catar por parte de varios países árabes coincide con la nueva política exterior de Donald Trump hacia la región. “Tales decisiones están relacionadas con las políticas concretas de Trump para deshacerse de la herencia (política) de Barack Obama”, ha dicho este lunes Eli Avidar, antiguo diplomático del régimen israelí, durante una entrevista con Radio 103FM. HispanTv

—El presidente boliviano, Evo Morales, propuso hoy en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Océanos incluir al capitalismo y la mercantilización que representa como una amenaza para la preservación de esos espacios marinos. En la jornada inaugural del foro de una semana, el mandatario instó a sumar una cuarta amenaza a las tres identificadas por la ONU de cara a la reunión: la contaminación, la excesiva explotación y la alteración o destrucción de hábitat marinos. PL

—Montenegro se adhiere oficialmente a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), una medida que desafía a Rusia. Montenegro tomó la decisión, a pesar de la resistencia de su histórico aliado, Rusia, que ha tratado de mantener una fuerte influencia política, histórica y cultural en el país. Tener a Montenegro en la OTAN diluye la influencia de Rusia en el sureste europeo y deja a Rusia sin el acceso a los “mares cálidos” de Europa que podrían usarse como plataforma para una operación militar en Oriente Medio. HispanTv

