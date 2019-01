Noticias breves

Se perfecciona una guerra final

–El Ministerio de Exteriores ruso aseguró el viernes que el informe llamado “Revisión de la Defensa de Misiles” presentado en el Pentágono, demuestra el intento de Washington para establecer su dominio militar y llevar a cabo operaciones militares en cualquier punto en el planeta e incluso en el espacio con impunidad. La Diplomacia rusa asimismo expresó inquietud particular sobre la idea de desplegar no solo sensores, sino armas en la órbita, como sugerido por el presidente de EE.UU., Donald Trump, al presentar el informe, que “prácticamente da la luz verde a emplazar dispositivos con capacidad de lanzar ataques en el espacio”. La implementación de estas ideas “inevitablemente resultará en una carrera armamentista en el espacio, que tendría las peores consecuencias para la seguridad y estabilidad internacional” y tampoco tendrá buenas consecuencias para la seguridad de EE.UU. y sus aliados al dar un “duro golpe a la estabilidad internacional, que ya está desmoronándose gracias a las acciones irresponsables de Washington”. Hispantv

-Un importante funcionario del Fondo Monetario Internacional (FMI) dijo que los recientes indicios de desaceleración en el crecimiento global deben subrayar el “imperativo” de prepararse para la próxima contracción económica, y exhortó a las economías globales a “apuntalar sus defensas” ya. Xinhua

-Registran en México un acumulado de 40 mil 180 desaparecidos. PL

-El mandatario Donald Trump aseguró que el objetivo es poder destruir misiles lanzados contra EE.UU. “en cualquier parte, en cualquier momento, en cualquier lugar”. El presidente de Estados Unidos (EE.UU.), Donald Trump, ordenó el desarrollo de refuerzos en materiade defensa antimisiles para contrarrestar “posibles ataques de enemigos externos”, el cual no contempla ningún tipo de limitaciones. Telesur

-El Ministerio chino de Exteriores ha cargado contra la nueva estrategia de defensa antimisiles de EE.UU. difundida por Washington el pasado 17 de enero. “El informe de EE.UU. está lleno de conceptos obsoletos de la Guerra Fría (…), el documento exagera la confrontación geopolítica y la rivalidad de las potencias, alegando injustificadamente la supuesta amenaza proveniente de China”, denuncia el Ministerio de Exteriores del gigante asiático en un fragmento citado por RIA Novosti. Asimismo, la Cancillería china hace hincapié en que la actuación de Washington amenaza la estabilidad y la seguridad de la comunidad internacional y podría afectar al proceso de desarme nuclear y desencadenar una nueva carrera armamentística. RT

-Mientras Europa prohíbe el crudo iraní, una gigante compañía china ultima el cierre de un pacto multimillonario para entrar en un campo petrolífero de Irán. Hispantv

-El presidente colombiano, Iván Duque, anunció que fueron reactivadas las órdenes de captura de los 10 miembros de la guerrilla del ELN, que integraban la delegación de paz de ese grupo rebelde y que están en Cuba, y solicitó a ese país antillano arrestar a los integrantes de ese organización guerrillera, luego de que ese agrupación insurgente colocó un coche bomba que mató en una escuela policial a 21 personas. Xhua

-Rusia seguirá trabajando “hombro a hombro” con Cuba que ha dejado sin éxito las políticas de presión y bloqueo de EE.UU., afirma un alto cargo ruso. “Cuba es una autoridad en todos los rincones y regiones de nuestro planeta. […] La palabra de Cuba es muy valiosa y nosotros estamos cerca, estamos hombro a hombro con la solidaridad, con el apoyo mutuo, eso es el principal patrimonio de las relaciones cubano-rusas y lo vamos a multiplicar”, enfatizó el sábado el viceministro ruso de Exteriores, Serguéi Riabkov. Hispantv

-La economía de China creció un 6,6 por ciento interanual en 2018, superando la meta oficial de alrededor del 6,5 por ciento, informó el lunes el Buró Nacional de Estadísticas (BNE). Xinhua

-El Mando Central de Defensa de Rusia ha informado este lunes de que al menos 30 misiles y bombas lanzadas el domingo por Israel fueron interceptados por la defensa siria, aunque ha confirmado que algunos consiguieron sobrepasar las defensas e impactar en objetivos cercanos y en el Aeropuerto Internacional de Damasco, en la capital. Como resultado de estos ataques, asegura la Defensa rusa, al menos cuatro militares sirios han muerto, mientras que otros seis han resultado heridos, algunos de gravedad. Al mismo tiempo afirma que pese a ello las fuerzas israelíes no han logrado su objetivo, pues sus ataques solo han causado daños parciales al aeropuerto en cuestión, gracias a la labor de las fuerzas de defensa aérea sirias que han interceptado la mayoría de los misiles y bombas. Hispantv

-Grupo ELN se adjudica atentado explosivo en Colombia que dejó 21 personas fallecidas. El ataque en Bogotá ya había sido atribuido el viernes pasado a la misma guerrilla por la fiscalía y el Gobierno colombiano. Emol

-La canciller alemana, Angela Merkel, llama a la Unión Europea (UE) a compartir sus capacidades para construir sistemas de armas independientes de EE.UU. “Es bueno que después de varias décadas queramos desarrollar una política de defensa común (…) Debemos desarrollar sistemas de armas juntos”, declaró el sábado la autoridad alemana. Hispantv

-Venezuela asegura que detuvo “en tiempo récord” a presuntos militares sublevados. Según el presidente de la Asamblea Constituyente, Disdado Cabello, los sujetos “dijeron que les ofrecieron villas y castillos y los dejaron solos, que los habían engañado”. Emol

-El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela declara nulos todos los actos de la Asamblea Nacional. La directiva de la AN, que se encuentra en desacato, fue nombrada el pasado 5 de enero. El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela declaró nula la directiva de la Asamblea Nacional (AN), en desacato, juramentada el pasado 5 de enero. El presidente de la Sala Constitucional del TSJ Juan José Mendoza leyó el mediodía de este lunes el documento donde se declara que la AN “no tiene junta directiva válida”. “Todos sus actos son nulos. La AN violenta los artículos 130, 131 y 132 de con Constitución”, según Mendoza. RT

-El crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de China en el año 2018 desaceleró al 6,6 %, en comparación con el 6,8 % en el 2017: la peor cifra en los últimos 28 años, a pesar de que este indicador es mejor que el pronóstico oficial (6,5 %), según los datos de la Oficina Nacional de Estadísticas del Gobierno chino, publicados este lunes. RT

