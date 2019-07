Noticias breves

120 Estados del Movimiento de Países No Alineados se reunieron en Venezuela

La reunión ministerial del Movimiento de Países No Alineados (Mnoal) concluye hoy aquí, tras un amplio debate sobre la necesidad de defender el multilateralismo ante los ataques a la soberanía y autodeterminación de los pueblos. Al respecto, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, rechazó ante los representantes del Buró Ministerial de Coordinación del organismo de concertación política, las agresiones multiformes que desde la Casa Blanca se diseñan como escusa para una intervención militar en el nación sudamericana. En la reunión ministerial del Movimiento además de las delegaciones de los 120 Estados miembros, participan representantes de 17 naciones y 10 organizaciones internacionales con estatus de observador, así como personalidades invitadas al cónclave. PL

Las 120 naciones que forman parte del Movimiento de Países No Alineados (MNOAL) aprobaron este sábado la Declaración Política de Caracas en la cual expresan su respaldo a Venezuela ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) y rechazaron categóricamente las medidas coercitivas del Gobierno de Estados Unidos contra los pueblos soberanos del mundo. Cubadebate

Delegados del Movimiento de Países No Alineados (MNOAL) defendieron este sábado en la capital venezolana el respeto al derecho internacional y a los intereses comunes, al tiempo que rechazaron la injerencia en los asuntos internos de los Estados. Xinhua

– Cerca de 30 mil especies en el mundo enfrentan peligros de extinción a causa de la actividad humana, reveló hoy un informe de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). Cubadebate

– Exmilitares y políticos británicos advierten que la Marina Real ya no tiene el poder suficiente para salvaguardar intereses del Reino Unido en el Golfo Pérsico. Hispantv

– El Ministerio de Inteligencia de Irán ha comunicado este lunes que sus agentes detuvieron a 17 espías entrenados por la CIA, quienes actuaban dentro del país persa, tras una importante e intensivo operación que se llevó a cabo como parte del desmantelamiento de una gran “red de espionaje” norteamericana anunciada el pasado mes de junio. “Algunos de los arrestados han sido sentenciados a muerte y otros a penas de prisión de larga duración”, ha informado el director general de contraespionaje del citado Ministerio iraní, citado por los medios estatales persas. Hispantv

– “Como parte de la campaña de máxima presión anuncio que EE.UU. impone sanciones contra la compañía china Zhuhai Zhenrong y su director ejecutivo Yumin Li”, ha comunicado este lunes el secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo. El jefe de la Diplomacia estadounidense ha afirmado que la compañía china “violó la ley estadounidense al aceptar crudo” iraní. Las restricciones prohibirán a la compañía Zhuhai Zhenrong y a su ejecutivo participar en toda transacción bancaria u operaciones en divisas bajo la jurisdicción de EE.UU. Hispantv

– Un total de 196 líderes sociales y activistas fueron asesinados en Colombia entre marzo de 2018 y mayo de 2019, reveló a un medio local el defensor del Pueblo (oSpumbudsman) de este país, Carlos Alfonso Negret. Sputnik

– El partido del presidente ucraniano obtiene la mayoría absoluta en el parlamento. Sputnik

– El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, procura convertirse en el «mejor amigo de EEUU» acusando de espionaje al ciberactivista Julian Assane, y así poder refugiarse en ese país cuando tenga que enfrentarse a la justicia por las causas de corrupción en su contra, dijo a Sputnik el excanciller ecuatoriano Guillaume Long. Sputnik

– Los homicidios dolosos perpetrados en junio en México fueron 3.001, cifra que lo convierte en el mes más violento en lo que va de 2019, según un informe periódico del secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Sputnik

– Washington Post: 76 mil millones de píldoras de opioides que saturaron a los EEUU, entre 2006 al 2012. Las compañías farmacéuticas más grandes de los Estados Unidos saturaron el país con 76 mil millones de analgésicos de oxicodona e hidrocodona desde 2006 hasta 2012, ya que la epidemia de drogas más mortal del país se salió de control, según datos de la compañía no divulgados previamente como parte de la acción civil más grande en la historia de los Estados Unidos. Cubadebate

– Colombia: Matan de dos disparos a la abogada ambientalista y activista social Yamile Guerra. RT

– Miles de personas volvieron a salir a la calle este domingo en Hong Kong, por séptimo fin de semana consecutivo, en el marco de una protesta que parece no tener fin contra el gobierno pro-Pekín de este territorio semiautónomo. RFI

– Actualmente EEUU se encuentra en el fin de una expansión económica que era en cierto grado muy frágil y artificial. La economía estadounidense es un castillo de naipes que se construyó sobre arena movediza. El ‘tsunami’ que traerá la nueva crisis ya se está acercando, opina Doug Casey, fundador de la empresa Casey Research. Sputnik

– El petrolero británico «Stena Impero» era escoltado por un buque de guerra cuando fue capturado el viernes por las fuerzas del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) de Irán. Xinhua

– Vicecanciller ruso: «Сontra el Gobierno legítimo de Venezuela se ha desatado el terror económico». Nicolás Maduro mantuvo una reunión con Serguéi Riabkov durante la cual el viceministro ruso le confirmó «la inquebrantable asociación estratégica» que existe entre sus dos países. RT

– Más de 104 millones de estadounidenses se encuentran bajo alerta por la extraordinaria ola de calor que afecta gran parte del continente norteamericano. Las autoridades se han visto obligadas a cancelar festivales, carreras de caballos y otros eventos al aire libre. El Servicio Nacional de Meteorología de EEUU (NWS, por sus siglas en inglés) avisó que la ola de calor que afectará dos terceras partes del país, con temperaturas superiores a los 40°C en algunos casos. Sputnik

– Confirma Panamá que petrolero detenido por Irán realizaba contrabando. PL

– El ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Teodoro Ribera, se reunió en Buenos Aires con el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, quien reiteró su preocupación por la posibilidad de que China entrara con fuerza a hacer negocios en nuestro país y América Latina. Ante esto, el canciller chileno habría expresado que el proyecto de cable transpacífico de fibra óptica se encuentra en plena licitación. Emol

– Ministro de Minería advierte por ley de glaciares: «Minas tendrían que paralizar y despedir a 36 mil personas». El secretario de Estado chileno sostuvo que se propuso constituir un equipo técnico, pero que la conformación de esa comisión no ha sido posible por la negativa de algunos parlamentarios. Emol

– La canciller de Alemania, Angela Merkel, rindió un homenaje a los miembros de la conjura militar que el 20 de julio de 1944, hace exactos 75 años, intentaron asesinar a Adolf Hitler. La autoridad germana calificó como «patriotas” a quienes organizaron el atentado, a los que ensalzó por haber actuado movidos por la «obligación a desobedecer” a la dictadura nazi. El Mostrador

– El administrador de la NASA, Jim Bridenstine, afirmó este jueves que durante este siglo probablemente empezará a realizarse la extracción de metales de tierras raras de la superficie de la Luna. «Podrían ser toneladas y toneladas de metales del grupo del platino en la Luna, metales de tierras raras, que son tremendamente valiosos en la Tierra», afirmó en el marco de una entrevista con CNBC. RT

– Bolsonaro cuestiona interés mundial por deforestación en la Amazonía: «Ningún país nos puede venir a dar lecciones». «Si hemos destruido tanta selva como dicen no tendríamos más Amazonía y no es verdad», aseguró el Mandatario brasileño. Emol

– Reino Unido afirma que Irán detuvo dos petroleros en el estrecho de Ormuz. Según Londres, uno de los buques es de bandera británica y el otro de bandera liberiana, y en ninguno hay ciudadanos de Reino Unido. RT

– Los navíos de guerra de La India no se sumarán a la coalición militar antiraní que plantea formar EE.UU. en el Golfo Pérsico, donde se ha aumentado la tensión. De acuerdo a funcionarios indios familiarizados con el asunto, los dos buques indios que escoltan a las embarcaciones mercantes en las referidas aguas se mantendrán desplegados por un tiempo largo, pero no se unirán a la coalición marítima que EE.UU. busca formar so pretexto de asegurar la “libre navegación” en el Golfo Pérsico. Hispantv

– El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, considera la oficina de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos como “enemiga” del país. Hispantv

