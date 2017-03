Noticias breves

El plan internacional contra Venezuela tiene jefes y subordinados

Venezuela niega acusaciones sobre despliegue de tropas en Colombia. Tras repudiar las ofensas, amenazas y agresiones económicas, políticas, comerciales, diplomáticas y financieras de la oligarquía colombiana, Rodríguez dijo que su país es “víctima de las conspiraciones y provocaciones permanentes desde Colombia y de todas las formas de delito transnacional que amenazan el derecho a la paz, al desarrollo y a la integridad territorial”. Sus afirmaciones tuvieron lugar después de que Bogotá denunciara el establecimiento de un campamento militar venezolano en el municipio de Arauquita, en el Departamento de Arauca (este). HispanTv

-Venezuela: México busca ‘congraciarse con sus dueños imperiales’. La canciller venezolana rechaza las declaraciones ‘insólitas y serviles’ de su par mexicano, las cuales buscan “congraciarse con sus dueños imperiales”. “El canciller de México, Luis Videgaray, agrede a Venezuela para congraciarse con sus dueños imperiales. Cree que así el pueblo mexicano olvidará su traición”, afirmó Delcy Rodríguez. Asimismo, enfatizó que, con la unión de México a la agresión contra el país bolivariano, queda “suficientemente demostrado el concierto entre el Departamento de Estado de EE.UU. y la derecha regional para agredir y atacar a Venezuela”. Sus declaraciones se produjeron un día después de que Videgaray anunciara en una entrevista concedida al diario estadounidense The Wall Street Journal que varios países latinoamericanos, junto a Estados Unidos y Canadá, preparan una declaración para “presionar” a Venezuela para que ponga en libertad a los “presos políticos” y adopte un calendario electoral. “Sentimos que ha llegado el momento de actuar”, declaró Videgaray, que también agregó que países como Ecuador, Bolivia, Nicaragua, El Salvador y la República Dominicana se negaron a formar parte de esa declaración, aunque, de acuerdo con el referido diario, ya cuenta con el apoyo de 14 naciones. HispanTv

-El presidente de Venezuela asegura que su país no se quedará callado ante algunos Gobiernos latinoamericanos que defienden los intereses de EE.UU. “Si llegan a concretar un comunicado que está promoviendo un grupito de países gobernados por la derecha, allá en Washington, el comunicado del Consenso de Washington contra Venezuela, el consenso de la derecha latinoamericana contra Venezuela, la vamos a enfrentar con rudeza, con claridad y con la verdad”, ha advertido Nicolás Maduro. HispanTv

-El canciller mexicano, Luis Videgaray, ha llamado este jueves a Estados Unidos a asumir su responsabilidad por la violencia que existe en la región. El ministro de Asuntos Exteriores de México ha explicado que la principal razón de esta violencia es el tráfico de drogas con destino al mercado estadounidense. Además, el canciller ha hecho alusión a otro problema que enfrenta la región, el tráfico de armas, subrayando que el 94 por ciento de las armas que llegan a su país llegan por la frontera que comparte con Estados Unidos. HispanTv

-“Turquía no se unirá a las operaciones de la coalición internacional —dirigida por EE.UU.— contra la ciudad de Al-Raqa si esta ofensiva involucra a milicianos del PYD. Ankara nunca aceptará la presencia de los kurdos en el norte de Siria después de la expulsión de Daesh de esas zonas”, ha afirmado este jueves el vice primer ministro de Turquía, Numan Kurtulmus. HispanTv

-Más de 130 personas que intentaban refugiarse de los combates en la ciudad iraquí de Mosul habrían quedado enterradas bajo los escombros de un edificio golpeado por un ataque aéreo de la coalición liderada por Estados Unidos, afirman testigos en un video publicado por AP. “Todo el barrio estaba huyendo a causa de los misiles, por lo que la gente se había refugiado aquí. Yo no sabía si era un refugio, no sabía que no podíamos ir allí. Toda mi familia está dentro, 27 personas. Sacamos solo a una y estaba muerta. No sabemos nada del resto [de las personas]”, declaró un residente del oeste de Mosul, Ahmed Ahmed, a la agencia. RT

-Hosni Mubarak, el presidente egipcio derrocado en 2011, ha quedado en libertad este viernes por primera vez en 6 años, según ha informado su abogado. El exmandatario ha abandonado el hospital militar de Maadi, donde había estado detenido, para dirigirse hacia su casa en Heliópolis. RT

-En el contexto de la intensificación de los combates del Ejército de Ucrania en el sur de la autoproclamada República Popular de Donetsk, el portavoz del Ministerio de Defensa ucraniano, Andréi Lisenko, afirmó que, desde el inicio del conflicto en Donbás, han muerto 2.629 militares de ese país y 9.453 fueron heridos. Según los servicios de inteligencia de Alemania, en 2015 fallecieron decenas de miles de soldados de las Fuerzas Armadas de Ucrania. El diario Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung señaló: “Los servicios de inteligencia alemanes estiman que el número de militares y civiles ucranianos muertos asciende a 50.000. Sputnik

– La actividad de la sede de los Testigos de Jehová está suspendida en Rusia por extremismo, informó el Ministerio de Justicia. Se informa que el Tribunal Supremo de Rusia debe considerar el 5 de abril la petición del Ministerio de Justicia de reconocer a los Testigos de Jehová como una organización extremista y prohibir su actividad. Sputnik

-México: Asesinan a corresponsal del diario La Jornada. “Por lenguona. Sigue tu gobernador. El 80”, reza una nota que dejaron los asesinos de la periodista Miroslava Breach la mañana de este jueves. Cubadebate

-El abejorro Bombus affinis pasó a formar parte de la lista de animales en peligro de extinción en territorio estadounidense, según el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos. La población del Bombus se ha visto reducida en 87 por ciento desde finales de los 90 por los efectos nocivos de la agricultura intensiva, el uso de pesticidas o el impacto del cambio climático en su hábitat natural. Telesur

-Este jueves a las 8:30 horas de Chile, el periodista de Canal 13, Patricio Nunes, fue expulsado de Venezuela, cuando se encontraba en un supermercado grabando imágenes de largas filas de gente que aguardaban para adquirir productos. El Mostrador

-El Presidente ruso, Vladimir Putin, negó este viernes que Rusia pretenda influir en las próximas elecciones presidenciales francesas, al recibir hoy, de forma imprevista, a la candidata ultraderechista Marine Le Pen, de visita en Moscú. “De ninguna manera queremos influir en los acontecimientos, pero nos reservamos el derecho de hablar con los representantes de todas las fuerzas políticas, como hacen también nuestros socios incluso en Europa y Estados Unidos”, señaló Putin. “Rusia otorga gran importancia a sus relaciones con Francia, y tratamos de mantener relaciones iguales tanto con representantes del actual Gobierno como de la oposición”, añadió. Emol

-Los ricos no prestan atención a las personas de su entorno. Esta es la principal conclusión de un reciente estudio, publicado en la revista ‘Psychological Science’, que asegura que el grado en el que las personas desvían su atención podría depender de su clase social. “La clase social afecta el procesamiento de información de una forma generalizada y espontánea”, explicó a la citada revista Pia Dietze, principal investigadora del estudio. “Cuanto más sabemos sobre el efecto de las diferencias de clase social, mejor podemos resolver problemas sociales generalizados. Esta investigación es sólo una pieza del rompecabezas”, añadió. RT

-El jefe de un bloque de la guerrilla Ejército de Liberación Nacional (ELN) pierde la vida en un enfrentamiento en el norte de Colombia. HispanTv

–La Organización de Estados Americanos (OEA) convocó dos sesiones extraordinarias para la próxima semana sobre Venezuela, una el lunes para recibir a su canciller, Delcy Rodríguez, a petición suya, y otra el martes para analizar “la situación” del país solicitada por 18 Estados miembros. Tanto los documentos de solicitud como las convocatorias oficiales solo indican que la primera sesión será para escuchar una “presentación” de la canciller y la segunda para “considerar la situación” en Venezuela, sin precisar más al respecto. Emol

-Ante la falta de apoyo entre los conservadores, el presidente de la Cámara baja, Paul Ryan, retiró el proyecto de ley apenas unos minutos de que comenzara el voto previsto para esta tarde, lo que supone el primer gran tropiezo del presidente de EE.UU., Donald Trump, desde que llegara al poder el pasado enero. El Mostrador

-El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, advirtió a la Administración Trump de que si la Unión Europea se desintegra, la península balcánica correría el riesgo de entrar en guerra, informa The Financial Times. De acuerdo con Juncker, el apoyo del presidente de EEUU a la salida del Reino Unido de la Unión Europea genera “sorpresa” y “preocupación”. “Pareciera que el empresario que se convirtió en el primer hombre de EEUU no está al tanto de la compleja historia europea”, dijo el presidente de la Comisión. Sputnik

-La protesta de la oposición bielorrusa, planeada para el sábado 25 de marzo en Minsk, según los mismos organizadores, tiene como objetivo el cambio de poder en el país. Sin embargo, el Gobierno de Alexandr Lukashenko ha tomado medidas contra un posible levantamiento armado, asegura Filip Prokudin, columnista de Lenta.ru. Sputnik

-Colombia advierte al Ejército de Venezuela que si no retira a sus soldados que han establecido un campamento militar en su suelo, estos ‘serán apresados’. HispanTv

-El presidente de EEUU, Donald Trump, durante el encuentro privado que mantuvo en Washington el pasado 17 de marzo con la canciller de Alemania, Angela Merkel, le entregó una cuenta de cobro por los servicios de la OTAN, informa The Sunday Times, citando a una fuente dentro del Gobierno alemán. Se informa que el líder norteamericano pidió a Berlín 375.000 millones de dólares por los servicios de la OTAN para defender a Alemania. Sputnik

– “Cualquier empresa con intenciones de inversión en el muro del fanático Trump sería inmoral, pero sobre todo sus accionistas y dueños deberían ser considerados traidores a la patria”, apunta la Iglesia católica de México en un artículo publicado el domingo por el semanario religioso Desde la Fe. HispanTv

-Los 20 bancos más importantes de Europa declaran una cuarta parte de sus beneficios en paraísos fiscales, sobre todo en Luxemburgo, Hong Kong e Irlanda, según un estudio de la oenegé británica Oxfam publicado este lunes. RFI

-Estados Unidos confirmó que investiga informes sobre la posible muerte de hasta 200 civiles provocados por ataques aéreos de la coalición militar que Washington encabeza. El Ministro del interior reporta por su parte 200 000 desplazados. RFI

-El gobernador del estado venezolano de Táchira, José Gregorio Vielma, informó este martes que la La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) desmanteló un campamento paramilitar en una zona fronteriza con Colombia. Según el alto funcionario, en el sitio en el que permanecían alrededor de 120 paramilitares se encontraron cuadernos contables y una lista de personas víctimas de extorsión. Cubadebate

-Especialistas del Ministerio de Medio Ambiente de Japón declararon a 56 especies marinas en peligro de extinción luego de un estudio realizado recientemente en aguas niponas, informó hoy la prensa local. Cubadebate

– Un estudio demuestra que, incluso con el peor escenario de emisiones de CO2, las capturas mundiales de peces podrían mantenerse a niveles actuales a lo largo del siglo XXI si se detiene la pesca excesiva. El Mostrador

– Dos economistas de la Universidad de Princeton, Anne Case y Angus Deaton, premio Nobel de Economía en 2015, en una perturbadora publicación en The Brookings Institution que ha impactado en los multimedia de Estados Unidos, demuestran que los estadunidenses blancos (no-hispanos) de edad mediana (de 45 a 54 años) y con menor nivel de educación, fallecen en forma desproporcionada debido a una mayor incidencia de las “muertes por desesperación” (despair deaths) –que se subsumen en sobredosis de drogas, enfermedades alcohólicas y suicidios–, quienes exhiben mayor desempleo y menos oportunidades de encontrar trabajo. Alfredo Jalife-Rahme

-En su edición del 3 de abril, la portada de la revista ‘Time? estará ilustrada con una frase escrita en rojo sobre fondo negro: “¿La verdad ha muerto?”. Esa tapa rendirá homenaje a su icónica cubierta del 8 de abril de 1966, la primera en la que no apareció ninguna imagen, sino los mismos colores y la pregunta “¿Dios ha muerto?”. RT

-Una densa capa de algas del tamaño de México se forma dos veces al año en el mar Arábigo, extendiéndose desde las costas de Omán en el oeste hasta la India y Pakistán en el este. De acuerdo con AP, los microorganismos debajo de la superficie del golfo de Omán eran invisibles en los últimos 30 años, pero ahora componen unas formas gigantes haciendo que el agua se vea “casi igual que el guacamole”. Esta proliferación es monitoreada por satélites de la NASA, y las imágenes muestran que las algas no dejan de crecer. Los microorganismos prosperan desplazando el zooplancton que sostiene la cadena alimentaria local, y este hecho amenaza a todo el ecosistema marino de la zona. Entre las amenazas que representan las algas para Omán figura la reducción de la visibilidad, lo que dificulta reparación de las infraestructuras de gas submarino por parte de los buceadores, y la obstrucción de los tubos de aspiración pertenecientes a las plantas desalinizadoras, que producen el 90 % del agua dulce de Omán. RT

